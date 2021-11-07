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Новости Коронавирус и карантин
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Самоназначение антибиотиков и гормонов при COVID-19 ухудшает прогноз выздоровления. Это сейчас стало прямо напастью, - врач

Самоназначение антибиотиков и гормонов при COVID-19 ухудшает прогноз выздоровления. Это сейчас стало прямо напастью, - врач

Самоназначение антибиотиков и гормонов при коронавирусном заболевании COVID-19 ухудшает прогноз выздоровления и даже может угрожать жизни человека.

Об этом врач ковидного отделения Киевской городской клинической больницы №3 Ариана Мохаммад заявила в эксклюзивном интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Врач говорит, что все чаще наблюдает ситуацию, когда пациенты без показаний "самостоятельно или по совету семейных врачей" назначают себе антибиотики и гормоны.

"Наши пациенты принимали дома достаточно немаленькие дозы гормонов, они их постепенно начинают увеличивать, хотя у них еще не наступил цитокиновый шторм, у них нет гипоксемии, у них нет проявлений дыхательной недостаточности. И они приезжают в стационар, уже на определенном промежутке времени приема гормонов. И вот тогда они являются более слабыми ответчиками на ту терапию, которую мы даем им в стационаре. Потому что они угнетают иммунный ответ", – объяснила она.

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Неоправданное употребление лекарства ухудшает прогноз на выздоровление, отмечает врач. И добавляет, что таких пациентов сложнее лечить, когда они попадают в больницу. В частности, в ее практике были даже летальные случаи.

"Наши пациенты, к сожалению, забыли, что гормоны, "Дексаметазон" в том числе – это действительно достаточно серьезная ситуация. "Дексаметазон" – что это? Это синтетический гормон коры надпочечников, который влияет на очень много звеньев, на работу вообще нашего организма. И если пациент, который, например, болеет пятые сутки, у него даже есть пульсоксиметр, у него сатурация 95-96, при интенсивной нагрузке спускается до 94, сам себе решает, "чтобы мне было легче", назначает себе "Дексаметазон" в дозе столько-то, одна ампула или одна таблетка. Они не оценивают того, что на таком этапе заболевания "Дексаметазон" оказывает наоборот – иммуносупрессивное действие. То есть он уже заведомо ухудшает прогноз пациента, который мог бы выздороветь без назначения гормонов. И это сейчас стало прямо напастью!", – отмечает Ариана Мохаммад.

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Врач предостерегает, что антибиотики и гормоны можно принимать только после ряда исследований и анализов и только по назначению врача: "Эти анализы должен интерпретировать в первую очередь врач, не пациент по референтным значениям. И только с ним решать вопрос о дальнейшем назначении лекарства".

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Топ комментарии
+15
анттиваксерам поможет только уринотерапия! Тем более, что они к ней уже привыкли
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07.11.2021 18:03
+13
Это тебе, лапоть, куратор в ольгино вводил? И ты даже с бутылки не привстал?
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07.11.2021 18:44
+13
***
- доктор! так что у меня за хрень??
- посидите молча минутку... я вот сейчас в интернете гляну...
- тю... так в интернете и я могу глянуть!
- так! больной, а давайте вы не будете заниматься самолечением !!!
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07.11.2021 19:05
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Не занимайтесь самолечением !!! Лечитесь только пА прАтАколам Минздрава !!!
О вашем здоровье пан ляшко так переживает что готов удушить !!!
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07.11.2021 23:22 Ответить
Валят с больной головы на здоровую. К семейному врачу невозможно попасть. На ближайшие 2 недели мест нет. Сейчас все они заняты ковидными и сертификатами. Угробила Супрун систему медицины. И в больницах тоже криворукие циники работают, а не врачи. За границей на ИВЛ выживает 50% людей. А у нас почти никто не выживает, смертность близка к 100%. И валят на людей, объясняю свою криворукость. Я так понимаю, они вообще расслабились и перестали стараться спасать людей. А у пациентов, между прочим не только ковид бывает.
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08.11.2021 14:07 Ответить
До чого тут Супрун, якщо вже два роки медициною крадуцькі керують?
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08.11.2021 14:31 Ответить
Они продолжают ее " реформу"
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08.11.2021 15:08 Ответить
сімейні ігнорують лікування тому і призначають
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08.11.2021 14:28 Ответить
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