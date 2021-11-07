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Новости Оборона
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Резников как министр обороны должен провести полный аудит ведомства, а затем заняться обеспечением армии, - Никифоров

Резников как министр обороны должен провести полный аудит ведомства, а затем заняться обеспечением армии, - Никифоров

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел и провести полный аудит Министерства обороны.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, главная задача Резникова в ближайшее время – понять, как функционирует ведомство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты – об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", - добавил он.

Напомним, 4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.

Читайте также: Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ

Минобороны (9287) оборона (5198) Резников Алексей (1170) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+11
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07.11.2021 18:55
+10
А потім зайнятися розпродажем надлишкового майна, яке передано армії волонтерами.
"Миру нужен мир" - сказал клоун.
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07.11.2021 18:32
+10
Это уже третий за 2.5 года. А когда обороной страны они будут заниматься?
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07.11.2021 18:32
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А потім зайнятися розпродажем надлишкового майна, яке передано армії волонтерами.
"Миру нужен мир" - сказал клоун.
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07.11.2021 18:32 Ответить
То були лише слова.Треба дивитись на дії...
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07.11.2021 18:32 Ответить
Это уже третий за 2.5 года. А когда обороной страны они будут заниматься?
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07.11.2021 18:32 Ответить
їм на аудит знадобиться років 3, а Україну вже чекають у Союзі 3-х независимих --- не доживемо до кінця аудиту.Вільха та Стугна мали бути вже позавчора, а точніше - ще у 2020 році. А в поточному році різали обладнання заводів, на базі яких можна було налагодити випуск патронів та снарядів(про це було тут, Цензорі). Україна вже у безодні.
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07.11.2021 18:42 Ответить
Резніков кацапів різати не буде не кошер. Він буде пиляти бабло після аудита по завданню зезахисників зеленої капусти.
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07.11.2021 20:13 Ответить
руководством ВСУ занимается Главнокомандующий ВСУ - начальник генерального штаба Валерий Залужный.
Руководством силами ООС является Александр Павлюк.
Причем там к руководству ВСУ главный завхоз Резников?
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07.11.2021 19:15 Ответить
а, не, ни фига, я тоже ошибся.
Глава Генштаба не является Главкомом (что довольно странно)
Глава Генштаба - Шептала.
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07.11.2021 19:17 Ответить
Так бубочка разделил эти должности еще в 20-м...
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08.11.2021 02:10 Ответить
Ну шо ви там, хоч поржали?
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07.11.2021 18:37 Ответить
А криворагульное недоразумение будет как гопник толкать Тарана, так же как отталкивал министра обороны Степана Полторака летом 2019 года?

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07.11.2021 18:43 Ответить
Умільцям фотожабок прохання - насадіть оцього вовиного пескова на Вашингтонський " шпіль", з котрим він фоткався під час неконтактного сексу з висолопленим язицярою - язик же його арудіє? Чи не так?
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07.11.2021 19:53 Ответить
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07.11.2021 18:55 Ответить
👍😂
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07.11.2021 19:25 Ответить
Резніков позавчора був у шустрика. І там допомогав Пороху розеосити на атоми верещучку.
Напевне, саме тому таким чином через пресектаря жОПи передають Резнікову "більше не висовуйся"
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07.11.2021 18:57 Ответить
он сам при назначении сказал на первом же брифинге что в первую очередь надо проверить что ему оставили в наследство.
Я бы поступил точно так же - чтобы за чужие проколы не отвечать.
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07.11.2021 19:18 Ответить
Робиться усе, аби МО не працювало. Це вже який? Третій? І кожен проводить аудит і ревізію за накахом найвеличнішого. На цей час зупиняються всі некритични операції на рахунках, рух матеріальних цінностей між підрозділами і т.ін.

Оформлюються тонни паперу, а боєздатність та розвиток і модернізація на цей час - то другорядне і під час війни неважливе.
Якось так....
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07.11.2021 19:00 Ответить
а с каких это пор прессекретутка будет рассказывать министру обороны что и кому он должен???
совсем там обслуга преЗЕнелоха распоясалась...))) завхоз страной рулит... секретутка наказы выдает)) а игде ж в это время нашефсё? ))))) в мокрой майке и не только))) себе обед зарабатывает )))))))

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07.11.2021 19:02 Ответить
Резников фальсификатор и в арми и не служил...а это подлог официальных документов типа служил...
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07.11.2021 19:04 Ответить
кацап, я тебя даже в спам отправлять не буду, настолько ты тупой.
Резников служил в армии, в ВДВ, два года.
хоть бы свой яндекс заглянул чи шо...
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07.11.2021 19:19 Ответить
Щур Мавзолєйний не лазь під ногами...
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07.11.2021 19:26 Ответить
Парашютно-десантных войск в сССре образца 1984 года не было...а именно в это время якобы служил Резников...
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07.11.2021 19:06 Ответить
В разные годы своего существования Воздушно-десантные войска представляли собой как подчинённый род войск в составе вида вооружённых сил, так и отдельный род войск.

С момента создания первого формирования в июне 1931 года и до августа 1938 года, авиадесантные части находились в двойственном подчинении. По линии боевой подготовки, воздушно-десантного и авиационного обеспечения они курировались командованием ВВС РККА, а в плане боевого управления они подчинялись территориальным командованиям сухопутных войск.

Только в августе 1938 года, с созданием нескольких воздушно-десантных бригад, воздушно-десантные войска были выведены из подчинения ВВС и переданы в подчинение командования сухопутных войск.

Также с момента создания и до начала Великой Отечественной войны, воздушно-десантные войска не имели таких атрибутов рода войск как центральный орган управления и командующего (начальника) рода войск.

Список подчинения рода войск на разных исторических этапах:

4 сентября 1941 - 4 октября 1944 - отдельный род войск с прямым подчинением Ставке верховного главнокомандования;
4 октября 1944 - 3 июня 1946 - род войск в составе ВВС СССР;
3 июня 1946 - 25 февраля 1950 - отдельный род войск с подчинением Министру вооружённых сил СССР;
25 февраля 1950 - 15 марта 1953 - отдельный род войск с подчинением Военному министру СССР;
15 марта 1953 - 2 апреля 1956 - отдельный род войск с подчинением Министру обороны СССР;
2 апреля 1956 - 7 марта 1964 - род войск с подчинением Главнокомандующему Сухопутными войсками СССР;
7 марта 1964 - 14 февраля 1992 - отдельный род войск с подчинением Министру обороны СССР.
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07.11.2021 19:23 Ответить
Какой, нахрен, аудит? Кому он здался?
"Есть такая профессия -
Родину расхищать"©
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07.11.2021 19:07 Ответить
если кто-то до тебя наворовал - зачем за него отвечать? для этого и проводится аудит.
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07.11.2021 19:20 Ответить
Это для Украины от слов "у края" (хотя, у края чего(?) - ещё такой себе вопрос). А в Украине от слова "украсть" надо так:
"Не проводи аудит после предшественника твоего, и твой преемник не проведёт аудит после тебя"®
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08.11.2021 03:03 Ответить
Чемпионом Украины по расхищению военного имущества считается министр обороны Украины времен Витьки дважды не судимого есть Павел Лебедев...,сразу после Майдан удрал на Мацковию и в 2015 году купил хатынку в Крыму за 200 млн долларов...
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07.11.2021 19:11 Ответить
всего за 200 млн? а чо так мало?
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07.11.2021 19:20 Ответить
Спроси у Виктора Вендмедчука...у него в Крыму аж 3 Виллы и гораздо дороже Лебедева... Не парься ВСЕЗНАЙКИН
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07.11.2021 19:22 Ответить
так это Янукович тебе сказал что вилла в Крыму может стоить 200 млн долларов?
200 млн - это крупнейшая сумма за недвижимость (без стоимости земли), которая когда-либо была заплачена.
И в такую сумму оценили виллу Les Cedres, НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. Ее купил Ахметов.
\то САМАЯ ДОРОГАЯ ВИЛЛА МИРА.
В оккупированном Крыму дома, даже самые крутые, стоят значительно дешевле.
ну ты и дурачок.. ойойой... кого в троллях держат...
и чо - тебе за такие обсёры еще и платят?
вот позорище на все Ольгино.
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07.11.2021 19:28 Ответить
Говноед... отвянь НА большой и толстій...
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07.11.2021 19:29 Ответить
Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони. " вовка ,поставили старшим кошари з вівцями і зобов'язали обов'язково порахувати поголів'я овець".Для аудиту ,в державі, є повно аудиторських установ .
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07.11.2021 19:17 Ответить
Фишка тут в другом...сведующие люди в Ютьюбе мне подсказали одну вещь...Виктор Индюкович не управлял Украиной по факту...стираной правил его старший сын Александр..по кличке Саша Стоматолог...и Витьок лишь катался по Миру...типа в Сочи к Путлеру 9 ноября 2013 года...,где Путлер сожрал Индюковича с говном за 4 часа Личного их Рандеву....
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07.11.2021 19:21 Ответить
По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, главная задача Резникова в ближайшее время - понять, как функционирует ведомство, информирует со ссылкой на https://kanaldom.tv/uk/glavnye-zadachi-reznikova-na-postu-glavy-minoborony-nazval-nikiforov/ "Дом".Источник:
ЧЕЛАВЕЧЕСКІМ язиком прелюдія зміни Міністра Оборони така- пульнули бар"яктарорм,раз!!! неважливо, що потім наступні дні дири стріляли ще частіше з пораненими й загиблими, усі західні експерти й змі заявили про значний напряг військ рашистів на кордоні, наші заперечували потім підтвердили , а потім,,, США помчали до Кремля... як вогнегасники ?

А тепер у цій ситуації ЗЕідіоти вони дають Резнікову час на "понять, как функционирует ведомство"...
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07.11.2021 19:27 Ответить
тем, кто и как стреляет на фронте, заведуют три человека: Главком ВСУ, начальник Генштаба и глава ООС.
Резников - это завхоз.
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07.11.2021 19:29 Ответить
Резников как министр обороны должен провести полный аудит ведомства, а затем заняться обеспечением армии, - Никифоров Источник:
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07.11.2021 19:31 Ответить
А ОБЕСПЕЧЕНІЄ АРМІЇЇ _ ЦЕ НЕ ЗАВХОЗА СПРАВА?
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07.11.2021 19:31 Ответить
Наталочка,в спам кидай єтого депила
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07.11.2021 19:32 Ответить
Тобто, Никіфіров підтвердив, що напружена ситуація після НЕДОЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ АРМІЇЇ ТАРАНОМ, буде непердбачувано продовжуватися під час розкачки ЗАВХОЗА?

ТО ХІБА ЦЕ НЕ СПЕЦОПЕРАЦІЯ , абсолютно погоджуюсь з Швецом- той пук байрактару був спровоковани саме ПІД ЦЮ СИТУАЦІЮ!
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07.11.2021 19:36 Ответить
Рассмотрите ситуацию с иной стороны
Резников жестко отстаивал интересы Украины в Минске
На его место выкарабкалась Верещук - ПОДРУЖКА КОЗАКА . Хотят продавливать интересы мацквы ? может это причина ракировок?
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07.11.2021 23:39 Ответить
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07.11.2021 23:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xdi7HSaDh88 https://www.youtube.com/watch?v=Xdi7HSaDh88

доречі -ось 40 хв тому аналіз від Березовця,,,
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07.11.2021 19:29 Ответить
поц, не позорь фамилию "деда", украинского летчика- аса - генерала..
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07.11.2021 19:34 Ответить
>главная задача Резникова в ближайшее время - понять, как функционирует ведомство
поназначали блин, которые не шарят как работает ведомство...
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07.11.2021 19:34 Ответить
торгаш еще не в курсе шо-почем
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07.11.2021 20:28 Ответить
Резников как министр обороны должен.-Должен хайлу кодлана Коломойского -Никифорову- пиво приносить холодное. Принесёт тёплое- стартует министр заново.
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07.11.2021 20:49 Ответить
За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, головне завдання Резнікова найближчим часом - зрозуміти, як функціонує відомство, Джерело: а если не хватит месяца а если не поймет как работает. что же клоуны так оборзели что не скрывая манипулируют свое заинтересованностью у власти. монастырский у авакова этот у тарана верещук у резникова и потом опять прийдёт голобородько и все по новой. пока есть рабы и останеться интерес к ним. и тарана я так понял не привлекут. послом в коба-верде в худшем случак. и если окажеться що український військовослужбовець не був взутий, одягнений, що він харчувався не добре, що у нього не було матеріальне забезпечення хороше, не конкурентні зарплати може тогда бывшего министра до ляшка на його вилы или забудут
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07.11.2021 22:48 Ответить
В знову зЕбільний хрін знає хто, коментує те, що його не стросується, на сепар-каналі "дно".
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07.11.2021 23:10 Ответить
А хто дозволив цепу нікіфору висловлювати СВОЇ думки? Вєщать тільки від імені вождя Зебуїнів вєлікого За була команда. Мене
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08.11.2021 00:46 Ответить
... да, ну? И шта, щебень терь рекой не только на дороги потечёт?
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08.11.2021 05:03 Ответить
главная задача Резникова в ближайшее время - понять, как функционирует ведомство Источник:
А если не поймет? Шо делать? Коля Котлета на сцену?
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08.11.2021 08:03 Ответить
 
 