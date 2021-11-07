Резников как министр обороны должен провести полный аудит ведомства, а затем заняться обеспечением армии, - Никифоров

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел и провести полный аудит Министерства обороны.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, главная задача Резникова в ближайшее время – понять, как функционирует ведомство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты – об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", - добавил он.

Напомним, 4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны.

Читайте также: Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ