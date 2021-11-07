Харьковский админсуд отказал ОПОРЕ в перерасчете госолов на выборах мэра города

Харьковский окружной административный суд отказал ОПОРЕ в удовлетворении исковых требований по пересчете голосов на участках Новобаварского и Основянского районов, где обнаружены разногласия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в офисе гражданской сети ОПОРА в Харьковской области.

"Харьковский окружной административный суд отказал координатору нашей сети Николаю Зинченко в исках по пересчету голосов на 9-ти участках Новобаварского и одного - Основянского района, где выявлены разногласия в пользу Игоря Терехова", - отметили в офисе.

В ОПОРЕ добавили, что суд, который рассматривал иски со вчера, отказал истцу по формальным признакам, ссылаясь на то, что данные, которые есть в наличии у суда, не отличаются, и заверили, что будут обжаловать решение суда в апелляции.

Читайте также: "ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций

4 ноября Харьковская городская избирательная комиссия рассмотрела жалобы от представителей ОПОРЫ о возможных фальсификациях протоколов в Новобаварском и Основянском районах и отказала им в пересчете голосов, ссылаясь на то, что жалобы поданы с опозданием в сроках, когда уже было объявлено о победе на выборах секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, но определила право истцов обратиться в суд.

3 ноября координатор ОПОРЫ в Харьковской области Николай Зинченко сообщил, что есть подозрения о фальсификации данных протоколов 40 избирательных участков в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах, и общее расхождение в пользу Игоря Терехова - более 700 голосов.

Читайте также: В Харькове на 9 участках выявили фальсификацию в пользу и.о. мэра Терехова, - ОПОРА

Наблюдатели ОПОРЫ также просили отменить постановление городской ТИК о победе Терехова из-за разногласий в протоколах.

1 ноября Харьковская городская ТИК установила результаты голосования и объявила, что за кандидата от местной ячейки партии "Блок Кернеса – успешный Харьков!" Игоря Терехова проголосовали 50,66% избирателей (146 240 голосов), и он побеждает в первом туре.

Читайте также: Добкин подал 65 исков о пересчете голосов на выборах мэра Харькова