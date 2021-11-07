Вакцинированные против COVID-19 люди в 5 раз реже заражаются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые, - представитель ЮНИСЕФ в Украине
Люди, которые вакцинировались против коронавируса в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск очутиться в больнице, чем непривитые.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, об этом сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Мурат Шахин.
"Вакцинация - единственный способ защитить жизнь от COVID-19 и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины против COVID сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцинами из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть на то, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшим опросам, проведенным ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться - это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", - сказал Мурат Шахин, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.
"С конца октября в Украине фиксируют рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи не прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украину. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией", - сказал д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине.
Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
Вакцинация – единственный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Даже если вакцинированный человек заболеет, он, скорее всего, перенесет заболевание легко.
Вакцинироваться против COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистое заболевание, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.
Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує із посиланням на https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y пресслужбу організації."
А посилання на наукове дослідження, що доводить ці твердження, не буде?
Ни копейки не выделяется на пропаганду здорового образа жизни, только колитесь,колитесь,колитесь....Транснациональные корпорации в своей беспредельной жажде наживы перешли все мыслимые и немыслимые грани. Если одной корпорации можно гнать рекламу за рекламой не спрашивая,хочу ли я ее видеть на популярном видеохостинге,то что мешает фармацевтическим коорпорациям обязать покупать свои продукты не спрашивая, хочу ли я? Я хочу вести здоровый образ жизни,чаще бывать на свежем воздухе, меньше есть всякой дряни, а мне говорят, Не---т,больше сидите дома,меньше общайтесь, естественный иммунитет это ничто,только вакцины, только таблетки.Продукты? Пожалуйста? Вышел, свободно купил водки и пива и сиди дома радуйся жизни.
Нагадуємо, що:
Роберт Мелоун https://voxukraine.org/fejk-vyrobnyky-vaktsyn-vid-covid-19-zaboronyayut-rozpovidaty-pro-nespryyatlyvi-podiyi-protyagom-10-rokiv/ не причетний до створення мРНК-вакцин. Його тези про небезпечність вакцин https://voxukraine.org/nepravda-vynahidnyk-tehnologiyi-mrnk-rozpovidaye-pro-toksychnist-spajk-bilka-z-vaktsyn/ не відповідають дійсності .
Висловлювання Люка Монтаньє https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/ суперечать науковим даним про вакцинацію.
Міокардит та утворення тромбів - це дуже рідкісні https://voxukraine.org/manipulyatsiya-vaktsyny-vid-covid-19-znachno-zbilshuyut-kilkist-sertsevo-sudynnyh-zahvoryuvan/ побічні ефекти після вакцинації від COVID-19. Переваги вакцинації значно перевищують можливі ризики.
Ефективність вакцин падає проти варіанту Delta, однак вони все ще суттєво https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/ знижують ризики ускладнень у разі інфікування.
Немає доказів, що вакцина від COVID-19 викликає переривання https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-ssha-395-zhinok-povidomyly-pro-vykydni-pislya-vaktsynatsiyi-vid-covid-19/ вагітності , https://voxukraine.org/fejk-amerykanskyj-profesor-rozpovidaye-pro-shkodu-vaktsyn-vid-covid-19/ безпліддя , https://voxukraine.org/fejk-unaslidok-vaktsynatsiyi-shhoroku-vid-raku-pomyraye-8-10-mln-lyudej-u-sviti/ ракові та https://voxukraine.org/bezpidstavno-vaktsyna-vid-pfizer-biontech-pryzvodyt-do-autoimunnogo-zahvoryuvannya/ аутоімунні захворювання.
Молоді люди та діти, хоч і в середньому мають менші ризики, теж можуть https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-grejt-barringtonskij-deklaratsiyi-proponuyut-shlyah-dlya-podolannya-pandemiyi-covid-19/ опинитися в лікарні та померти від тяжкого перебігу COVID-19. Також у разі одужання існує можливість розвитку постковідного синдрому.
Теза "У США 45 тис. людей загинули після щеплення" - це https://voxukraine.org/nepravda-za-72-godyny-v-ssha-zagynulo-45-tysyach-vaktsynovanyh/ неправда . Ці розрахунки базуються на безпідставному припущенні, що система VAERS занижує кількість повідомлень про смерть після щеплень у 5 разів. Крім того, повідомлення про смерть необов'язково означає, що вакцина була причиною цих явищ.
Наразі https://voxukraine.org/konspirologiya-u-korejskomu-seriali-terius-u-mene-za-spynoyu-************-pandemiyu-covid-19/ не виявили доказів того, що вірус SARS-CoV-2 розробили в лабораторії."
Более 99,99% полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 американцев не страдали от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации, если заражались после прививки.
Менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает во вторник, 10 августа, американская медиакомпания CNN.
Согласно этой статистике, в США ко 2 августа были https://m.dw.com/ru/v-armii-ssha-vvedut-objazatelnuju-vakcinaciju-ot-koronavirusa-a-58813029/a-58813029 полностью вакцинированы более 164 миллионов человек, при этом среди них зафиксировано лишь 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.
Таким образом, у более чем 99,99% полностью вакцинированных от коронавируса американцев не развивались тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации.
Большинство заразившихся после вакцинации - пожилые
Кроме того, 74% всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом после вакцинации были среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а в каждом пятом из зарегистрированных летальных случаев причиной смерти был не сам COVID-19, а что-то другое, даже если у этих людей наблюдалось заражение после вакцинации.
В исследовании CDC учитывались только случаи госпитализации или смерти с зафиксированной у пациента коронавирусной инфекцией после полной вакцинации.