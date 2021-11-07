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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированные против COVID-19 люди в 5 раз реже заражаются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые, - представитель ЮНИСЕФ в Украине

Вакцинированные против COVID-19 люди в 5 раз реже заражаются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые, - представитель ЮНИСЕФ в Украине

Люди, которые вакцинировались против коронавируса в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск очутиться в больнице, чем непривитые.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, об этом сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Мурат Шахин.

"Вакцинация - единственный способ защитить жизнь от COVID-19 и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины против COVID сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцинами из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть на то, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшим опросам, проведенным ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться - это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", - сказал Мурат Шахин, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Читайте также: 42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

"С конца октября в Украине фиксируют рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи не прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украину. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией", - сказал д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Вакцинация – единственный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Даже если вакцинированный человек заболеет, он, скорее всего, перенесет заболевание легко.

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Вакцинироваться против COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистое заболевание, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

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вакцина (3815) ЮНИСЕФ (166) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Не трындите!
В Украине вобще ни один вакцинированный не заражается и не попадает в больницу.
Сам ЛЯШКО это проверил!
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07.11.2021 19:26
+19
Вакциновані отримали де-факто привілеї порівняно з іншими.
Пропоную йти далі і прирівняти їх до дворян: вколотих Коронаваком - до нетитулованого (джентрі), Ковішилд - барон, АстраЗенека - віконт, Модерна - граф, Файзер - маркіз. А хто отримав бустерну дозу- не менш, як герцог.
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07.11.2021 19:32
+17
Валерій Прозапас: Їмо ганьбу повними ложками.
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07.11.2021 19:33
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Страница 4 из 4
Китай победил ковид абсолютной вакцинацией и крайне жестким карантином. Тебя в Китае с ковидом закроют в квартире и не выпустят пока пцр негативным не станет, или пока не сдохнешь. Если бы такие меры были у нас, народ бы взвыл от действий "злочыннои влады!
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10.11.2021 11:10 Ответить
"Люди, які вакцинувалися від коронавірусу у 5 разів рідше заражаються та більше ніж в 10 разів ризикують опнитися у лікарні ніж нещеплені.

Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує із посиланням на https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y пресслужбу організації."

А посилання на наукове дослідження, що доводить ці твердження, не буде?
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08.11.2021 01:12 Ответить
Мальчик, это цифры полученные из статистики. А научный работы ты можешь найти на сайте кохрейн, если конечно тебе хватит твоего примитивного московитского интеллекта
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08.11.2021 11:27 Ответить
Та ладно, че сразу происки Раши искать. В Украине кретинов "ковыду немае" хватает. Самые упоротые в селах и западной Украине. Правда комменты пишут через vpn - ссутся от страха
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10.11.2021 11:13 Ответить
чому тоді в німеччині, яка вже на 66% проколота останніми днями РЕКОРД по заражених???
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08.11.2021 03:53 Ответить
Тому що Німетчина, як і Англія засумнівалися в якості вакцин, почали проводити додаткові аналізи,стали призупиняти вакцінацію. Для корпорацій це втрата коштів, тому там і спалахи "нових" штампів.
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08.11.2021 04:29 Ответить
Учитывая те миллиарды долларов которые выбрасывают транснациональные корпорации по всему миру, таким вот статьям я не удивляюсь. В Украине из этих денег крутятся огромные суммы на рекламу вакцинации.Реклама и пропаганда становится все агрессивней, льбые альтернативные мнения,советы по народной медицине,сайты,как сохранить здоровье без лекарств,становится найти все труднее, только вакцины,только медикаменты.Странно. Да?
Ни копейки не выделяется на пропаганду здорового образа жизни, только колитесь,колитесь,колитесь....Транснациональные корпорации в своей беспредельной жажде наживы перешли все мыслимые и немыслимые грани. Если одной корпорации можно гнать рекламу за рекламой не спрашивая,хочу ли я ее видеть на популярном видеохостинге,то что мешает фармацевтическим коорпорациям обязать покупать свои продукты не спрашивая, хочу ли я? Я хочу вести здоровый образ жизни,чаще бывать на свежем воздухе, меньше есть всякой дряни, а мне говорят, Не---т,больше сидите дома,меньше общайтесь, естественный иммунитет это ничто,только вакцины, только таблетки.Продукты? Пожалуйста? Вышел, свободно купил водки и пива и сиди дома радуйся жизни.
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08.11.2021 04:22 Ответить
Шапочку из фольги надень и ****** в лес! Заколупали уже параноидальные шизофреники. Кто вам только интернет дает..
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08.11.2021 11:15 Ответить
Ну не надо так нервничать,ну развели, с кем не бывает. Вы же когда ширялись, думали раз два и все, а оказалось,что нет. И естественный иммунитет угробили, и жить теперь от дозы к дозе, и еще неизвестно, в какие суммы в аптеках вам эти первые две дозы которые бесплатно аукнутся в будущем. Ширяйтесь на здоровье!
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08.11.2021 11:33 Ответить
Ты похоже реально тупой...
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08.11.2021 17:59 Ответить
Все правильно. Для здоров'я аби не хворіти на дихальні інфекції потрібно регулярно робити йогівські дихальні вправи, а з ******** досягнень науки - пити воду з воднем або гідридом (атом водню з зайвим електроном). Знайдіть в мережі ГідридFortis. Гідрид підтримує крові слизові оболнки в здоровому стані оскілки має багато вільних електронів. Я вже 9 років, як вживаю воду з гідридом і жодна інфекційна хороба не бере, навіть нежитю не було!!!
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08.11.2021 11:34 Ответить
А можно ссылочку на научные работы доказывающие волшебные свойства гидридов?
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08.11.2021 18:01 Ответить
Багатомільярдні закупки під мільярдні "відкати" чиновникам за закупки - основна рушійна сила т.з. "вакцинації", шаленого агітаційного тиску, шантажу працівників та репресій та шельмування т.з. "антиваксерів", як "ворогів народу". Коліться, бо помрете! А нам потрібно збагачуватися на відкатах та збагачувати фармацевтичні компанії.
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08.11.2021 11:46 Ответить
До чего ж вы тупые... если у вас заговор в голове никак не проходит, то сходите в ближайшую инфекционку и посмотрите на больных...
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08.11.2021 18:02 Ответить
зачем они это рассказывают нашему стаду?)))
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08.11.2021 05:56 Ответить
Юнісеф -суперечлива контора...Слава їх вже котилася Україною....https://life.pravda.com.ua/columns/2015/12/3/204242/
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08.11.2021 07:40 Ответить
Меня всегда удивляли подобного рода заявления от людей которые вообще не имеют отношения к медицине.
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08.11.2021 12:16 Ответить
А у Лукашенко вообще Ковида нет.
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08.11.2021 13:57 Ответить
Так его нигде нет ) есть просто более тяжёлая форма сезонного гриппа )
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09.11.2021 13:02 Ответить
наш нарід нікому не довіряє і в першу чергу вина в цьому влада, бо самі інституції мають погану репутацію яка склалася за багато років,потрібно повертати довіру та вчасно починати роз'яснювальну компанія ,а не тоді коли системний колапс.
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08.11.2021 14:26 Ответить
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Нагадуємо, що:

Роберт Мелоун https://voxukraine.org/fejk-vyrobnyky-vaktsyn-vid-covid-19-zaboronyayut-rozpovidaty-pro-nespryyatlyvi-podiyi-protyagom-10-rokiv/ не причетний до створення мРНК-вакцин. Його тези про небезпечність вакцин https://voxukraine.org/nepravda-vynahidnyk-tehnologiyi-mrnk-rozpovidaye-pro-toksychnist-spajk-bilka-z-vaktsyn/ не відповідають дійсності .
Висловлювання Люка Монтаньє https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/ суперечать науковим даним про вакцинацію.
Міокардит та утворення тромбів - це дуже рідкісні https://voxukraine.org/manipulyatsiya-vaktsyny-vid-covid-19-znachno-zbilshuyut-kilkist-sertsevo-sudynnyh-zahvoryuvan/ побічні ефекти після вакцинації від COVID-19. Переваги вакцинації значно перевищують можливі ризики.
Ефективність вакцин падає проти варіанту Delta, однак вони все ще суттєво https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/ знижують ризики ускладнень у разі інфікування.
Немає доказів, що вакцина від COVID-19 викликає переривання https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-ssha-395-zhinok-povidomyly-pro-vykydni-pislya-vaktsynatsiyi-vid-covid-19/ вагітності , https://voxukraine.org/fejk-amerykanskyj-profesor-rozpovidaye-pro-shkodu-vaktsyn-vid-covid-19/ безпліддя , https://voxukraine.org/fejk-unaslidok-vaktsynatsiyi-shhoroku-vid-raku-pomyraye-8-10-mln-lyudej-u-sviti/ ракові та https://voxukraine.org/bezpidstavno-vaktsyna-vid-pfizer-biontech-pryzvodyt-do-autoimunnogo-zahvoryuvannya/ аутоімунні захворювання.
Молоді люди та діти, хоч і в середньому мають менші ризики, теж можуть https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-grejt-barringtonskij-deklaratsiyi-proponuyut-shlyah-dlya-podolannya-pandemiyi-covid-19/ опинитися в лікарні та померти від тяжкого перебігу COVID-19. Також у разі одужання існує можливість розвитку постковідного синдрому.
Теза "У США 45 тис. людей загинули після щеплення" - це https://voxukraine.org/nepravda-za-72-godyny-v-ssha-zagynulo-45-tysyach-vaktsynovanyh/ неправда . Ці розрахунки базуються на безпідставному припущенні, що система VAERS занижує кількість повідомлень про смерть після щеплень у 5 разів. Крім того, повідомлення про смерть необов'язково означає, що вакцина була причиною цих явищ.
Наразі https://voxukraine.org/konspirologiya-u-korejskomu-seriali-terius-u-mene-za-spynoyu-************-pandemiyu-covid-19/ не виявили доказів того, що вірус SARS-CoV-2 розробили в лабораторії."
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09.11.2021 22:48 Ответить
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Более 99,99% полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 американцев не страдали от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации, если заражались после прививки.
Менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает во вторник, 10 августа, американская медиакомпания CNN.

Согласно этой статистике, в США ко 2 августа были https://m.dw.com/ru/v-armii-ssha-vvedut-objazatelnuju-vakcinaciju-ot-koronavirusa-a-58813029/a-58813029 полностью вакцинированы более 164 миллионов человек, при этом среди них зафиксировано лишь 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.
Таким образом, у более чем 99,99% полностью вакцинированных от коронавируса американцев не развивались тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации.

Большинство заразившихся после вакцинации - пожилые
Кроме того, 74% всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом после вакцинации были среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а в каждом пятом из зарегистрированных летальных случаев причиной смерти был не сам COVID-19, а что-то другое, даже если у этих людей наблюдалось заражение после вакцинации.
В исследовании CDC учитывались только случаи госпитализации или смерти с зафиксированной у пациента коронавирусной инфекцией после полной вакцинации.
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09.11.2021 22:56 Ответить
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