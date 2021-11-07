Вакцинированные против COVID-19 люди в 5 раз реже заражаются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые, - представитель ЮНИСЕФ в Украине

Люди, которые вакцинировались против коронавируса в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск очутиться в больнице, чем непривитые.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации, об этом сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Мурат Шахин.

"Вакцинация - единственный способ защитить жизнь от COVID-19 и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины против COVID сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцинами из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть на то, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшим опросам, проведенным ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться - это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас", - сказал Мурат Шахин, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

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"С конца октября в Украине фиксируют рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи не прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украину. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией", - сказал д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Вакцинация – единственный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Даже если вакцинированный человек заболеет, он, скорее всего, перенесет заболевание легко.

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Вакцинироваться против COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистое заболевание, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

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