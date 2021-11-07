Пьяный мужчина зарезал парня в Кирилловке: по словам отца умершего, конфликт возник из-за украинского языка

В ночь с 5 на 6 ноября 2021 от удара ножом в сердце скончался 26-летний житель курортного городка Кирилловка в Запорожской области Николай Балабатько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца погибшего, предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец погибшего. Сотрудник полиции тщетно пытался реанимировать парня.

Злоумышленник позвал Николая Балабатько во двор, а тот, уверенный в своих силах, не отказался.

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Хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце, - приводит подробности местное издание ria-m.tv.