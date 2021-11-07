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Пьяный мужчина зарезал парня в Кирилловке: по словам отца умершего, конфликт возник из-за украинского языка

Пьяный мужчина зарезал парня в Кирилловке: по словам отца умершего, конфликт возник из-за украинского языка

В ночь с 5 на 6 ноября 2021 от удара ножом в сердце скончался 26-летний житель курортного городка Кирилловка в Запорожской области Николай Балабатько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца погибшего, предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец погибшего. Сотрудник полиции тщетно пытался реанимировать парня.

Злоумышленник позвал Николая Балабатько во двор, а тот, уверенный в своих силах, не отказался.

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Хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце, - приводит подробности местное издание ria-m.tv.

убийство (6476) украинский язык (1189) Запорожская область (3047)


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Топ комментарии
+88
Ця узькомавна паскудь має сидіти до скону.
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07.11.2021 19:30
+82
Та нє. Такого бичка треба завалити.
Раніше ця погань тремтіла до всирачки, а тепер при какой разніце розперезалась.
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07.11.2021 19:37
+67
Не сподобалося, що говорив українською. В якій парадоксальній країні ми живемо
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07.11.2021 19:32
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Капец. Эти суки делят народ по языку ради рейтингов, в люди убивают друг друга. Считаю за тему языка в масмедиа надо сажать. Это равносильно разжиганию национальной розни.
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08.11.2021 10:37 Ответить
Необходимо организовать службу, которая будет заниматься наиболее агрессивной ватой.. Ставить на учет, проводить предварительные беседы. Это надо делать до преступления. Работа большая, думаю сотню тысяч надо мониторить. На это те самые люди, которые при военных действиях начнут действовать против Украины изнутри.
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08.11.2021 11:46 Ответить
Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и каратэ....
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08.11.2021 11:59 Ответить
Колись в 2-му класі наша команда грала у футбол з іншими командами. І весь час ми програвали. Було дуже прикро. Та одного разу, один хлопець, що був на пару років старше від нас. Відкрив нам тайну нашого програшу. Він сказав, - "Ваша проблема у тому, що ви бігаєте за м'ячем купою. Куди летить м'яч - туди і ваша шобла летить".....Тоді ми осмислили ці слова і перестали тупо бігати за м'ячем)))). До чого я це знадав?))))
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08.11.2021 12:07 Ответить
а бiс його знає. потрандiть нi з ким?
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08.11.2021 12:44 Ответить
Та, триндунів тут, слава Богу, вистачає......
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09.11.2021 00:01 Ответить
ПыСы. Просто зробили вкид. Російськомовний вбив україномовного і.....всі побігли за тим м'ячиком....Давай-давай....Потім виявиться, що було навпаки Україномовний зарізав російськомовного.....А-а-а...Так би відразу ж і сказали. Тоді герой вбив мокшаніна. Ось побачите, що так буде....
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09.11.2021 00:06 Ответить
тобi трe дeтeктиви писати
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09.11.2021 08:41 Ответить
Дякую. Спробую.)
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10.11.2021 22:23 Ответить
У нас карають лише за антисемітизм ...
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08.11.2021 12:29 Ответить
А сайт "Креспондент" пише що його вбили у Кііві.
https://korrespondent.net/sport/other/4414838-v-kyeve-ubyly-chempyona-po-dzhyu-dzhytsu
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08.11.2021 12:42 Ответить
у Києвi
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08.11.2021 12:43 Ответить
А ви кажете, потриндіти, потриндіти.....Та можна і потриндіти.
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09.11.2021 00:08 Ответить
Обычно реальностью оказывается самое неприглядное и неприятное. Как тут уже не раз заметили, языковой вопрос скорее всего был приплетен и раздут для манипуляции, а в реальности борзый мажорчик был очень уверен в себе по причине занятий ногомашеством. Вероятно борзость сходила ему с рук довольно долго, как обычно бывает, но потом ему встретился какой то отмороженый урка...Убийцу это, еснно, ни в каком виде не оправдывает, но я примерно представляю, какой типаж человека способен вызвать взрывную ненависть, вплоть до убийства.
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08.11.2021 12:43 Ответить
Не ускладнюйте. Під час війни світ ділиться на "своїх" і "чужих". Чужих потрібно вбивати що й було зроблено кацапом. Кацапи це розуміють на рівні інстинкту бо живуть не розумом а саме інстинктами. Українцям щоб вижити потрібно повернутися до практики своїх пращурів і "гасити" чужаків на свой землі без будь яких перемовин.
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08.11.2021 13:06 Ответить
Категорически не согласен почти с каждым твоим словом. Не усложняйте - это прям лобовая топорная манипуляция. Свои и чужие - туда же. Это что за фашизм вообще? Один пучок, да? Сынок бизнесмена мне настолько же свой, насколько и кацап. Насколько и депутат. Или мусор (щирый украинский, ага). Типичный обыватель-инфузория, с которыми приходится сталкиваться каждый день тоже, по большей части, движим инстинктами, как и кацап. Да, у кацапов местами большие проблемы с головой, но типичный наш рідненький жлоб, менее неприятен совсем не намного и в гробу я видал в ними объединяться.
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08.11.2021 13:45 Ответить
Як правило тут, на цензорі, збираються затяті індивідуалісти які ні з ким "обєднуватися на барикадах" не збираються але використовують можливість "повідомити інших про свою позицію". Для Вас, зокрема, всі "чужі". А як може бути інакше у особи з роздертою свідомістю і розмитою ідентифікацією яка пише і думає кацапською "за Україну" під час війни з кацапами? Ви ж і для кацапі "полудурок" і для українців "пришелепкуватий". Я Вам не заздрю...
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08.11.2021 14:28 Ответить
Донбас створювався із неблагонадійних російських переселенців, яких фактично висилали "на нові землі". Новими землі стали після голодомору українців. За радянських часів російськомовних гопників і колишніх урок там було достатньо. Вбивства були часті. Просто не афішували. Знаю про що кажу. Людина, що не вміла махатись, чи вправлятись з ножем - не вважалась за мужика.
Треба враховувати з кими ми маємо справу.
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08.11.2021 15:28 Ответить
Замість того щоб вчитись працювати, створювати щось нове і корисне роками займатися боксом в спортзалі та вивчати прийоми вбивства ножем? На фіг. Куля в коліно або живіт (та хоч із саморобного пістоля) вчить "понаєхавшого" куди краще за слова та стусани...
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08.11.2021 15:46 Ответить
Які спортзали? Це у аж у 90-ті - спортзали. А так - самоучки. Вчитель - вулиця. Хочешь захистити себе і когось ще - навчишся.
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08.11.2021 15:59 Ответить
Я пройшов "скрізь 90-ті" з "мєлкашкою" в кишені. Закінчив два факультети КДУ і в 2000-му захистив докторську в Лондоні. А якби "махався" та "різався" то вже б згнив в могилі, що і сталося з багатьма моїми знайомими які вибрали "шлях вдосконалення тіла для бійки".
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08.11.2021 16:34 Ответить
В нашем (научном деле) главное вовремя смыться...
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09.11.2021 00:11 Ответить
Саме так. Віктимна поведінка завжди робить з людини жертву. Іншими словами, хто шукає проблеми на свою дупу той їх завжди знаходить.
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09.11.2021 00:16 Ответить
Краще не скажеш....
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09.11.2021 00:21 Ответить
Гопники и быдло есть в любой области Украины. В силу исторически сложившихся обстоятельств, в Донецкой и Луганских областях их % самый высокий.
Думаю, что "мова" в данном случае просто повод и не более того. Если бы покойный разговаривал на русском, то было бы "не так посмотрел", "не то сказал" и т.п.

Не оправдываю подонка, убившего человека, но имея опыт общения с "сыночками бизнесменов" ... Уверен, что дело не в мове.
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08.11.2021 12:43 Ответить
"напал пьяный выходец из Луганска" - проживавший и пьянствовавший в пансионате папы?

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08.11.2021 12:56 Ответить
В полиции Запорожской области отметили, что событие https://suspilne.media/178777-u-kirilivci-poprosautsa-zi-sportsmenom-akogo-vbili-u-darnickomu-rajoni-kieva/ произошло в Киеве. Полиция столицы 5 ноября https://kyiv.npu.gov.ua/news/vbivstvo/na-stolichnix-poznyakax-policziya-zatrimala-misczevogo-meshkanczya-za-pidozroyu-u-vbivstvi-perexozhogo/ сообщила , что на Позняках между двумя мужчинами возник внезапный конфликт, во время которого сына Балабатько смертельно ранили ножом.

О потасовке между мужчинами на проспекте Павла Григоренко правоохранителям сообщил работник частной охраны торгового центра. По словам охранника, он услышал крики и увидел одного из участников драки на земле. Он же и вызвал полицию и медиков.

По данным полиции, во время внезапного конфликта 26-летний мужчина убил 27-летнего, но правоохранители не указывают, что именно было причиной конфликта. Вероятного нападавшего задержали, у него изъяли нож со следами, похоже, крови.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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08.11.2021 13:06 Ответить
нацыкі рузгєізичних прітєсняют!
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08.11.2021 13:25 Ответить
Почитайте новости в Закарпатье,украинских политиков пинками гоняют,а вы тут пьяную поножовщину мусолите.
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08.11.2021 13:43 Ответить
Це все що потрібно знати про цю країну яка називається Україна)))))Ніде в світі немає такої країни де за рідну мову або прапор жовто-блакитний можуть вбити ті хто носить в кишені український паспорт і вважається українським громадянином.
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08.11.2021 15:17 Ответить
Это все от безнаказанности . СБУ не занимается , а людям нельзя , потому что закроют , вот руссня и творит беспредел.
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08.11.2021 15:20 Ответить
Нет слов...за такое сразу нужен электрический стул. И... Каким бы ты не был чемпионом против ножа помогает только огнестрел или ноги...
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08.11.2021 15:51 Ответить
Жаль хлопця, натрапив на бидлоту... Таких треба при затриманні знищувати
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08.11.2021 16:01 Ответить
кто там и что уже узнает? ото на Божьем суде только прояснится, мова, не мова...
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08.11.2021 17:27 Ответить
Зелена мразь не любить українців.
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08.11.2021 17:40 Ответить
так де це сталося.... в Кирилівці,,,, ,.???? Чи в Києві на позняках...????.... Відстань 800 км.
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08.11.2021 19:50 Ответить
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