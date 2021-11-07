Пьяный мужчина зарезал парня в Кирилловке: по словам отца умершего, конфликт возник из-за украинского языка
В ночь с 5 на 6 ноября 2021 от удара ножом в сердце скончался 26-летний житель курортного городка Кирилловка в Запорожской области Николай Балабатько.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца погибшего, предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.
Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец погибшего. Сотрудник полиции тщетно пытался реанимировать парня.
Злоумышленник позвал Николая Балабатько во двор, а тот, уверенный в своих силах, не отказался.
Хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце, - приводит подробности местное издание ria-m.tv.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://korrespondent.net/sport/other/4414838-v-kyeve-ubyly-chempyona-po-dzhyu-dzhytsu
Треба враховувати з кими ми маємо справу.
Думаю, что "мова" в данном случае просто повод и не более того. Если бы покойный разговаривал на русском, то было бы "не так посмотрел", "не то сказал" и т.п.
Не оправдываю подонка, убившего человека, но имея опыт общения с "сыночками бизнесменов" ... Уверен, что дело не в мове.
О потасовке между мужчинами на проспекте Павла Григоренко правоохранителям сообщил работник частной охраны торгового центра. По словам охранника, он услышал крики и увидел одного из участников драки на земле. Он же и вызвал полицию и медиков.
По данным полиции, во время внезапного конфликта 26-летний мужчина убил 27-летнего, но правоохранители не указывают, что именно было причиной конфликта. Вероятного нападавшего задержали, у него изъяли нож со следами, похоже, крови.
Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.