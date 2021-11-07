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На премьер-министра Ирака аль-Казими покушались, в МИД Украины призвали политические силы государства к сдержанности

На премьер-министра Ирака аль-Казими покушались, в МИД Украины призвали политические силы государства к сдержанности

Утром в воскресенье, 7 ноября, резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казими в столице страны Багдаде атаковали с беспилотника. Мужчина не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, после инцидента премьер призвал к "спокойствию и сдержанности", ведь политическая напряженность в стране растет на фоне протестов несогласных с результатами парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2021 года.

"Моя резиденция стала мишенью трусливых нападавших. Благодаря Богу, у меня все хорошо, и у тех, кто со мной работает, тоже", - заявил премьер в коротком видео, опубликованном в социальных сетях. Впрочем, по разным данным, как сообщают СМИ, от двух до пяти охранников были ранены во время нападения.

Резиденция премьер-министра Ирака расположена в пределах хорошо защищенной "зеленой зоны" Багдада, рядом с другими зданиями органов государственной власти и посольствами разных стран.

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В Госдепе США осудили нападение на резиденцию премьера Ирака, назвав его "актом терроризма". Там отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал" и предложили помощь в расследовании содеянного. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

"В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического, процветающего государства. Призываем политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, нашедшей свое отражение в результатах недавних парламентских выборов", - говорится в опубликованном на сайте МИД Украины комментарии спикера ведомства.

Напомним, 10 октября в Ираке прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержало шиитское движение во главе с имамом Муктадой ас-Садром, который является критиком Ирана. В то же время, проиранский политический блок "Аль-Фатх" существенно потерял места в парламенте и впоследствии назвал результат голосования "мошенничеством". Это привело к массовым протестам в стране, во время которых сотни людей получили ранения, также были сообщения о погибших.

Хотя в "Аль-Фатх" вместе с другими проиранскими шиитскими представителями утверждают, что в процессе голосования и подсчета голосов были нарушения, убедительных доказательств в подтверждение своих упреков партии не предоставили. В то же время, Соединенные Штаты, Совет Безопасности ООН и ЕС высоко оценили организацию выборов.

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Эти парламентские выборы должны были состояться в 2022 году. Однако их провели ранее из-за массовых антиправительственных протестов, которые продолжались с осени 2019 года и привели к отставке правительства, сформированного по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.

Ирак (312) МИД (6934) покушение (1032) премьер (1476)


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Топ комментарии
+4
Ну как же они бедные без совета Кулебы. Пусть передаст им опыт расследования по Шефиру.
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07.11.2021 21:01
+3
Шось це мені нагадало про колоду у власному оці...
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07.11.2021 20:53
+3
уверен, что всем в мире нас..ть на мнение кулебы
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07.11.2021 21:08
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Шось це мені нагадало про колоду у власному оці...
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07.11.2021 20:53 Ответить
Кулебці закликали до стриманості нас, чи іранців?
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07.11.2021 20:58 Ответить
Ну как же они бедные без совета Кулебы. Пусть передаст им опыт расследования по Шефиру.
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07.11.2021 21:01 Ответить
уверен, что всем в мире нас..ть на мнение кулебы
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07.11.2021 21:08 Ответить
ні одного гетьмана у народа , одні - "слуги"... ,
немає в ВР ні одної гниди народу, щоб кинула цю марну діяльність,
взяла автомат та пішла на фронт воювати, тим самим, показавши приклад іншим, як зараз треба робити , коли Вітчизна у надзвичайно складному стані,
мабуть це визвало би сенсаційний медійний резонанс на увесь світ...
але -ні одної
а всі інші- в теплих хатах дивляться "танціззірками" по Г+Г ,бо вони - пожіттеві українські ГЛЯДАЧІ-
котрі голосують (завжди )... серцем, бо на екрані йде дуже запекла БОРОТЬБА
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07.11.2021 21:22 Ответить
Глупый ты, однако. У нас армия в 240 тыс. чел. И что? Она реально боеспособна? Мы в случае прямой войны и 100 пехотинцев не сможем выставить)) знаешь сколько у нас в армии женщин? Погугли и прозреешь))

далее, сейчас важно не сколько человек с автоматами в списке армии, а сколько БПЛА и ракетных дивизионов малой и средней дальности! И можно тогда спать спокойно, так как враг умоется кровью и не будет ему смысла атаковать, так как мясом быть никто не хочет)
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07.11.2021 23:37 Ответить
100 тыс. пехоты. Сорри
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07.11.2021 23:38 Ответить
Та правильно конечно наш МИД так делает, первым конечно, беспокоится за остальных в других странах коллегах. А то они там чуть не при теме, интриги какие, непонимание момента, ну как вроде нюх потеряли. А наши так сразу всех и одёрнули---мол нельзя горячится---мы же дипломаты! И что интересно---прислушались, благодарят уже.
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07.11.2021 21:25 Ответить
Хуссейн прийде ,порядок наведе .
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07.11.2021 21:25 Ответить
О да, газком он любил людей потравить...
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08.11.2021 04:12 Ответить
Ну если наш МИД призвал, то так тому и быть!
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07.11.2021 21:26 Ответить
Пришедший к власти Муктада ас-Садр то еще боевик, но противник Ирана. Проиранские силы выборы в Ираке проиграли. Вот иранцы и недовольны, а БПЛА у них есть серьезные...
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07.11.2021 22:08 Ответить
а страна террористов на этот раз почемуто молчит про беспилотник с искусственным интеллектом.
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07.11.2021 22:22 Ответить
... здаёться что в переводе с ираксага "Мустафу аль-Кадими" означает "шефир". Ребяты, а тама шафёру тоже ногу беспилотник прострелил? Озабоченные на мировом уровне, думайте куда кости пораскинете, когда жареный "беспилотник" в задницу клюнет
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08.11.2021 04:53 Ответить
 
 