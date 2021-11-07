На премьер-министра Ирака аль-Казими покушались, в МИД Украины призвали политические силы государства к сдержанности

Утром в воскресенье, 7 ноября, резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казими в столице страны Багдаде атаковали с беспилотника. Мужчина не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, после инцидента премьер призвал к "спокойствию и сдержанности", ведь политическая напряженность в стране растет на фоне протестов несогласных с результатами парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2021 года.

"Моя резиденция стала мишенью трусливых нападавших. Благодаря Богу, у меня все хорошо, и у тех, кто со мной работает, тоже", - заявил премьер в коротком видео, опубликованном в социальных сетях. Впрочем, по разным данным, как сообщают СМИ, от двух до пяти охранников были ранены во время нападения.

Резиденция премьер-министра Ирака расположена в пределах хорошо защищенной "зеленой зоны" Багдада, рядом с другими зданиями органов государственной власти и посольствами разных стран.

Читайте также: Боевая миссия армии США в Ираке завершится к концу 2021 года, - Байден

В Госдепе США осудили нападение на резиденцию премьера Ирака, назвав его "актом терроризма". Там отметили, что "с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал" и предложили помощь в расследовании содеянного. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

"В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического, процветающего государства. Призываем политические силы Ирака к сдержанности, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, нашедшей свое отражение в результатах недавних парламентских выборов", - говорится в опубликованном на сайте МИД Украины комментарии спикера ведомства.

Напомним, 10 октября в Ираке прошли досрочные парламентские выборы, на которых победу одержало шиитское движение во главе с имамом Муктадой ас-Садром, который является критиком Ирана. В то же время, проиранский политический блок "Аль-Фатх" существенно потерял места в парламенте и впоследствии назвал результат голосования "мошенничеством". Это привело к массовым протестам в стране, во время которых сотни людей получили ранения, также были сообщения о погибших.

Хотя в "Аль-Фатх" вместе с другими проиранскими шиитскими представителями утверждают, что в процессе голосования и подсчета голосов были нарушения, убедительных доказательств в подтверждение своих упреков партии не предоставили. В то же время, Соединенные Штаты, Совет Безопасности ООН и ЕС высоко оценили организацию выборов.

Читайте также: Международные отношения переживают период антагонизма и раздробленности: устоявшиеся международные блоки будут меняться, - Кулеба

Эти парламентские выборы должны были состояться в 2022 году. Однако их провели ранее из-за массовых антиправительственных протестов, которые продолжались с осени 2019 года и привели к отставке правительства, сформированного по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.