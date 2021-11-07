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Украина с завтрашнего дня увеличит импорт электроэнергии из Беларуси почти в 27 раз, - Европейская сеть операторов ENTSO-E

Украина с завтрашнего дня увеличит импорт электроэнергии из Беларуси почти в 27 раз, - Европейская сеть операторов ENTSO-E

Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.

Следует из данных, опубликованных 7 ноября на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

Поставки будут проходить по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, накануне составляла 15 МВт.

Напомним, с 6 ноября электроэнергия из Беларуси начала поступать в украинскую энергосистему.

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Беларусь (7887) импорт (559) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+57
Имея больше всех в Европе атомных станций, это дно.
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07.11.2021 21:08
+46
зебіл, ось це - для особливо тупих ідіотів, які забули що при Порошенко - Україна ЕКСПОРТУВАЛА е\е, а при твоєму кловані - почала імпортувати:
Атомная энергетика Украины - отрасль энергетики Украины. На Украине действуют 4 атомных электростанции (АЭС) с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт - является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе.

В летне-осенний период 2014 года выработка электроэнергии на атомных станциях вновь за много лет превысила 50 % общей выработки, в связи со снижением мощностей теплоэнергетики из-за боевых действий и недостатка топлива (снижения поставок угля)[1]; в 2017 году вклад атомной энергетики составлял 55 % от общего производства электричества в стране, общая мощность АЭС равнялась 13 107 МВт
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07.11.2021 21:18
+24
т.ч. фактично маючі можливість генерувати додатково більше 4000+ МВт е\е, по приказу "у зеленского" - зупинені АЕС "на ремонт", щоб купувати в лукашенко 400 МВт.. а це потужність тільки ОДНОГО енергоблока на самій малій АЕС.
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07.11.2021 21:27
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а у Бєні на вечерю 6,650 млрд. $. від Нафтогазу...
ПРИВАТ буде на десерт

депутати молчат
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08.11.2021 00:14 Ответить
Яп на место бульбашей найух послал...Зе уже если зарепенился с ними ,то надо держать марку ,а не сопли....
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08.11.2021 00:27 Ответить
А що там з АЄС ? Коломойський не дозволяє?
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08.11.2021 00:49 Ответить
В заголовку: ЦЕНЗОРЕ, правильно буде " від завтра". Так само, як : від вчора, від післязавтра тощо
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08.11.2021 00:53 Ответить
Потому что Ахметову ломают игру в монополию.
Ахметов пользуясь дефецитом хочет поставить всех раком, в ососбенности власть, чтобы ему заливали деньги из бюджета на "модернизацию" всего, что он хапнул при приХватизации за копейки, а потом выжимал последние соки из советского оборудования, вкладывая в основном баблишко на покупки недвижимости за бугром и любимый клуб Шахтер.
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08.11.2021 05:51 Ответить
О, новая методичка у зебилов. А че ж при папереднике ахметка сидел смирно?
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08.11.2021 09:51 Ответить
Бо він партнер П'ятого, пам'таєшь Ротердам+++++++++++++
Це коли вугілля з Ди(н)ри завозили по ціні Роттердамського+доставка з Голандії.
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08.11.2021 13:24 Ответить
Государственные ТЕС забыли угля на зиму купить, а виноват конечно Ахметов ))))) Он конечно тот ещё поц, но надо же как то мозги включать ))))
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08.11.2021 10:32 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі для брацкіх сяброў-украінцаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
"Там хтосьці гаўкаў, што я - самаправазволены ўзурпатар? А выйшла так, што гэты хтосьці аказаўся не проста дрэнным гаспадаром, а хлусам і злодзеем. А я змушаны вас ратаваць, каб у вас дупы ў цемры не адмерзлі. Так што цалуйце ў дупу свайго выратавальніка і не гаўкайце дарма."
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08.11.2021 03:26 Ответить
...ну и добре: масло у белорусов вкусное и энергия будет поэлектричестее . наше совсем стало халтурнее: не вставляет. Вон, какой шухер в ставке малахольных заварилсо
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08.11.2021 04:44 Ответить
становимся все независимей и независимей))) уже четко видно что зеля сливает украину назад в совок
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08.11.2021 05:54 Ответить
Скоро будем свечки покупать из Параши на Новый год.
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08.11.2021 07:07 Ответить
При такой продажной власти капитулянтов "слуг кремля " Скоро будем для себя кандалы покупать из паРаши И по очень дешёвой цене так что их должно всем хватить.
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08.11.2021 08:28 Ответить
Давайте блазнюки... медведчук, Порошенко, ху#ло уголь "торговля на крови"
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08.11.2021 08:41 Ответить
У цей час у курортному смт. Кирилівка в Запорізькій області ножем у серці за рідну українську мову вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька. Батько загиблого юнака каже, що його син став жертвою сепаратиста вихідця з ОРЛО, якому не сподобалось українська мова.
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08.11.2021 08:55 Ответить
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