Украина с завтрашнего дня увеличит импорт электроэнергии из Беларуси почти в 27 раз, - Европейская сеть операторов ENTSO-E
Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.
Следует из данных, опубликованных 7 ноября на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.
Поставки будут проходить по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, накануне составляла 15 МВт.
Напомним, с 6 ноября электроэнергия из Беларуси начала поступать в украинскую энергосистему.
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ПРИВАТ буде на десерт
депутати молчат
Ахметов пользуясь дефецитом хочет поставить всех раком, в ососбенности власть, чтобы ему заливали деньги из бюджета на "модернизацию" всего, что он хапнул при приХватизации за копейки, а потом выжимал последние соки из советского оборудования, вкладывая в основном баблишко на покупки недвижимости за бугром и любимый клуб Шахтер.
Це коли вугілля з Ди(н)ри завозили по ціні Роттердамського+доставка з Голандії.
"Там хтосьці гаўкаў, што я - самаправазволены ўзурпатар? А выйшла так, што гэты хтосьці аказаўся не проста дрэнным гаспадаром, а хлусам і злодзеем. А я змушаны вас ратаваць, каб у вас дупы ў цемры не адмерзлі. Так што цалуйце ў дупу свайго выратавальніка і не гаўкайце дарма."