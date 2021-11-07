Украина с завтрашнего дня увеличит импорт электроэнергии из Беларуси почти в 27 раз, - Европейская сеть операторов ENTSO-E

Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее.

Следует из данных, опубликованных 7 ноября на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

Поставки будут проходить по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, накануне составляла 15 МВт.

Напомним, с 6 ноября электроэнергия из Беларуси начала поступать в украинскую энергосистему.

Читайте также: Присоединение Беларуси к России - это как аншлюс Австрии Гитлером перед мировой войной