Пропагандистка RT ан-Намари планирует выйти замуж за осужденного в Израиле террористе ар-Римауи

Сотрудница телеканала Russia Today Далия ан-Намари планирует выйти замуж за Тамера ар-Римауи, осужденного в Израиле за терроризм и убийства к трем пожизненным срокам.

Об этом Далия ан-Намари сообщила в "Фейсбуке" 1 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

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Информация широко разошлась в социальных сетях, а затем появилась в ленте агентства Wafa, указывает Newsru.co.il.

Все началось с того, что пребывающий в тюрьме "Римон" Тамер ар-Римауи три месяца назад через адвоката передал письмо Далии ан-Намари, предложив ей руку и сердце. Они раньше не встречались, террорист-убийца видел журналистку исключительно по телевизору и пытался не пропускать ее эфиры.

Далия объявила о желании выйти замуж за Тамера после того, как ей удалось убедить свою семью в обдуманности и серьезности этого шага. Она пишет: "Я абсолютно убеждена в своих действиях. Я связываю свою судьбу с Тамером, который приговорен к трем пожизненным заключениям. Я твердо убеждена в том, что он рано или поздно будет освобожден. Тамер не останется надолго в плену. Я жду его".

Сейчас начата юридическая процедура регистрации брака между 41-летним Тамером ар-Римауи и 38-летней Далией ан-Намари. Когда они будут официально признаны мужем и женой, Далия может получить разрешение на свидание (хотя это будут свидания "через стекло").

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Далия Эсам ан-Намари родилась 25 июня 1983 года в Иерусалиме. Окончила Университет Бир-Зейт в 2005 году по специальности радио- и тележурналистика. С 2014 года работает как репортер в арабской редакции российского телеканала Russia Today, специализируясь на освещении событий в Иерусалиме и Израиле в целом.

Рамер Расем ар-Римауи родился 15 июня 1980 года в Бейт-Риме. Во время "интифады Аль-Аксы" он был одним из боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ). Захвачен во время спецоперации 28 мая 2003 года в Бейтунии. Установлено, что он причастен к убийству 23-летней гражданки Израиля и США Эстер Климан (в результате обстрела автобуса компании "Эгед" вблизи Рамалы 24 марта 2002 года), а также принимал участие во многих террористических нападениях в 2000-2003 годах, жертвами которых стали еще двое израильтян.