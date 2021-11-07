Пропагандистка RT ан-Намари планирует выйти замуж за осужденного в Израиле террористе ар-Римауи
Сотрудница телеканала Russia Today Далия ан-Намари планирует выйти замуж за Тамера ар-Римауи, осужденного в Израиле за терроризм и убийства к трем пожизненным срокам.
Об этом Далия ан-Намари сообщила в "Фейсбуке" 1 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
Информация широко разошлась в социальных сетях, а затем появилась в ленте агентства Wafa, указывает Newsru.co.il.
Все началось с того, что пребывающий в тюрьме "Римон" Тамер ар-Римауи три месяца назад через адвоката передал письмо Далии ан-Намари, предложив ей руку и сердце. Они раньше не встречались, террорист-убийца видел журналистку исключительно по телевизору и пытался не пропускать ее эфиры.
Далия объявила о желании выйти замуж за Тамера после того, как ей удалось убедить свою семью в обдуманности и серьезности этого шага. Она пишет: "Я абсолютно убеждена в своих действиях. Я связываю свою судьбу с Тамером, который приговорен к трем пожизненным заключениям. Я твердо убеждена в том, что он рано или поздно будет освобожден. Тамер не останется надолго в плену. Я жду его".
Сейчас начата юридическая процедура регистрации брака между 41-летним Тамером ар-Римауи и 38-летней Далией ан-Намари. Когда они будут официально признаны мужем и женой, Далия может получить разрешение на свидание (хотя это будут свидания "через стекло").
Далия Эсам ан-Намари родилась 25 июня 1983 года в Иерусалиме. Окончила Университет Бир-Зейт в 2005 году по специальности радио- и тележурналистика. С 2014 года работает как репортер в арабской редакции российского телеканала Russia Today, специализируясь на освещении событий в Иерусалиме и Израиле в целом.
Рамер Расем ар-Римауи родился 15 июня 1980 года в Бейт-Риме. Во время "интифады Аль-Аксы" он был одним из боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ). Захвачен во время спецоперации 28 мая 2003 года в Бейтунии. Установлено, что он причастен к убийству 23-летней гражданки Израиля и США Эстер Климан (в результате обстрела автобуса компании "Эгед" вблизи Рамалы 24 марта 2002 года), а также принимал участие во многих террористических нападениях в 2000-2003 годах, жертвами которых стали еще двое израильтян.
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Після зеленського
Надо же...
С ним лошадь, собака и коза.
Говорит Христос арабу, а можно задать вопрос твоей собаке?
Араб отвечает, собака не разговаривает.
Иисус Христос спрашивает собаку, ну как у тебя дела.
- Хорошо отвечает собака, хозяин меня любит, кормит.
У араба отвисает челюсть.
А можно задать вопрос твоей лошади?
Ну если получится задавай, робко отвечает араб.
- Как у тебя дела лошадь?
Лошадь отвечает:
- У меня всё хорошо, хозяин меня кормит, расчёсывает гриву, одним словом всё у нас хорошо.
У араба отвисает челюсть ещё сильней.
А можно задать вопрос твоей козе?
Араб: ..... КОЗА ВСЁ ВРЁТ!!!
Россия снабжает террористов ракетами, которыми обстреливают города Израиля, в т.ч. противотанковыми ракетными комплексами Корнет, которыми обстреливаются гражданские автобусы.
Израиль, же, наносит ракетные удары по союзнику России - по сирийским и иранским войскам в Сирии, только, за последнее время, The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала:
- 30 октября. SOHR сообщает об израильском ракетном ударе, нанесенном по конвою "Хизбаллы" в окрестностях Дамаска. Пятеро боевиков погибли.
- 13 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по вышке связи на авиабазе Т-4 в провинции Хомс и о гибели одного сирийского военнослужащего. SOHR сообщает о четырех убитых.
- 8 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. По данным SOHR, причинен значительный ущерб центру подготовки управлением иранскими БПЛА, убиты несколько боевиков.
Неопознанный беспилотник нанес ракетный удар по военным объектам, принадлежащим боевикам проиранских формирований, в городе Абу-Камаль.
Достаточно вспомнить, Россия , пару лет тому, обвинила Израиль о нанесении ракетного удара , по самолёту радиоэлектронной разведки ИЛ-20М, где погибло 15 офицеров ...
Не секрет, что турецкие ударные беспилотники серии Bayraktar, это копия израильского дрона - 15 лет тому, Израиль, находясь в окружении недружественных арабских государств, продал технологию производства дронов Турции., тогда, своему военному союзнику.
Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Кстати, не только Армения протестовала против продажи высокого точного оружия Азербайджану, но и Россия выразила недовольство Израилю, что Турция в Ливии, успешно использует ударные беспилотники против зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1"
- У мене затримка ...
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Пройшов час Через дев"ять місяців пологи Дівка народжує ... смартфон! Всі в шоці Лікар каже:
- Ну що ж Виховуйте! Виросте - комп"ютером стане...