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Турист из Украины покончил с жизнью в Турции: группу, с которой он путешествовал, уже три недели не выпускают из страны

Турист из Украины покончил с жизнью в Турции: группу, с которой он путешествовал, уже три недели не выпускают из страны

Семь украинских туристов три недели не могут уехать из Турции.

Как написала в Фейсбуке Ирина Громыко, 15 октября группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе, передает Цензор.НЕТ.

17 октября один из членов группы совершил суицид. При этом, по словам Громыко, был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого "турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных".

Позже суд в Турции установил запрет на выезд 7 участников группы из страны до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего товарища было передано в Украину, его похоронили 22 октября.

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"Перейти турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще дешевле. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются", - писала туристка.

В посте говорилось, что украинское консульство на запросы украинцев отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством". Позже женщина добавила, что с группой связались из консульства.

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП сообщил, что консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов.

По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами.

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"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также предоставляет консультации нашим гражданам в контексте дальнейших шагов", – сообщил дипломат.

самоубийство (994) Турция (3371) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+20
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
2. вчинив суїцид- скоїв самогубство
3. сім українських туристів- семеро
4. відправилася в похід - вирушила
5. нанесено поранення - завдано

Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.

Чого конкретно вона хоче ?
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07.11.2021 22:56
+8
Вполне логичные действия.
Одной из версий может быть убийство.
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07.11.2021 22:37
+7
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:20
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Вполне логичные действия.
Одной из версий может быть убийство.
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07.11.2021 22:37 Ответить
7 чекають... було 8... напевне эмоції з,їли чоловіка - не відповіла на його залицяння... пішов, і їй доказав...
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07.11.2021 22:40 Ответить
Тоже ставлю на cherchez la femme
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08.11.2021 00:21 Ответить
уверен, что версия "кацапы"-
должна быть доминирующей.
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07.11.2021 22:42 Ответить
Вони на тій стежці вже відмітились.
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07.11.2021 22:59 Ответить
ждем реакцию кулебы...
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07.11.2021 22:43 Ответить
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
2. вчинив суїцид- скоїв самогубство
3. сім українських туристів- семеро
4. відправилася в похід - вирушила
5. нанесено поранення - завдано

Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.

Чого конкретно вона хоче ?
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07.11.2021 22:56 Ответить
*на себе
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07.11.2021 22:57 Ответить
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:20 Ответить
Француз признается в любви:
-- Je vous aime. -- потом переходит на русский, -- Если вы меня не любить, я буду кончать с собой и наложу себе в руки.
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08.11.2021 13:03 Ответить
+вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:46 Ответить
не стримуй себе дядьку, хєрач із своєго гелікоптера (гвинтокрила?!) по всіх 5-копійчуватих викобелювачах, та ще й сюди нава...
ріллі - продовжуй, будь ласка, в кожній новині, повчай, в пику вчителям.
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08.11.2021 02:03 Ответить
це мова для літературних творів...її, таку, краще знають ті, хто вивчав, як іноземну, а не спілкувався з дитинства і щодня
інтернет змінює мову спілкування
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08.11.2021 09:44 Ответить
Ну возможно есть подозрения что это не суицид, тогда запрет на выезд оправдан.
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07.11.2021 23:03 Ответить
Поехал в Турцию, чтоб наложить на себя руки? Дома сделать это, не тратя бабок, было не логичней? Мутная история. Потому и держат. Нечего возмущаться.
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07.11.2021 23:11 Ответить
екзотіка!
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07.11.2021 23:35 Ответить
Что тут логичного? По-моему, потратиться на последний отдых куда логичней, чем экономить бабки, которые тебе больше не понадобятся.
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18.11.2021 13:00 Ответить
Палатки, паломничество..- значит молодые. Молодые- значит "трагедия" в стиле "Ромео и Джульетта". Хотел любви, но... "Джульетта", предпочла загорелого мавра. А "Ромео" по нынешним законам, не имеет право спрашивать у возлюбленной "молилась она на ночь" или нет...
-это я вам, как Пиркентон на минималках, всё расследовал))
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08.11.2021 02:29 Ответить
Пиркентон или Пинкертон ?
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08.11.2021 03:29 Ответить
Пусть будет Пиркентон, но имел ввиду Пинкертона)
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08.11.2021 03:37 Ответить
внимательный, дочитал до конца
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08.11.2021 09:46 Ответить
Вечно украинцы во что-то вляпаются...нашли какую-то тропу , сидите уже дома,нет вечно где-то лазят..
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08.11.2021 02:46 Ответить
Шановні українці ! Якби часом у вас виникла подібна думка накласти на себе руки ,то не чиніть так ,як цей дрищ . Не створюйте своєю безглуздою смертю додаткові проблеми для інших людей.
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08.11.2021 03:33 Ответить
Это - убийство. Совершённое группой людей.... Приложились все "туристы".... Как в фмльме "Убийство в Восточном экспрессе"...
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08.11.2021 06:30 Ответить
Для этого есть *****... Всем кто хочет покончить с собой - сделайте это с пользой. завалите ***** !
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08.11.2021 07:58 Ответить
"Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна."©
Допутешествовался, турЫст...
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08.11.2021 03:38 Ответить
..наши люди в булочную на такси не ездют
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08.11.2021 04:54 Ответить
Консульство забыло для чего оно существует?
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08.11.2021 08:14 Ответить
Ему пообещали all inclusive, а кормили только перловкой и чаем

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08.11.2021 08:31 Ответить
Это жизнь,так бывает.Вот только консульство у нас чудное.Таких услуг в прайсе нет!
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08.11.2021 10:17 Ответить
Консульство как всегда подохренело
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08.11.2021 11:57 Ответить
 
 