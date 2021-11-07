Турист из Украины покончил с жизнью в Турции: группу, с которой он путешествовал, уже три недели не выпускают из страны
Семь украинских туристов три недели не могут уехать из Турции.
Как написала в Фейсбуке Ирина Громыко, 15 октября группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе, передает Цензор.НЕТ.
17 октября один из членов группы совершил суицид. При этом, по словам Громыко, был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого "турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных".
Позже суд в Турции установил запрет на выезд 7 участников группы из страны до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего товарища было передано в Украину, его похоронили 22 октября.
"Перейти турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще дешевле. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются", - писала туристка.
В посте говорилось, что украинское консульство на запросы украинцев отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством". Позже женщина добавила, что с группой связались из консульства.
Представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП сообщил, что консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов.
По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами.
"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также предоставляет консультации нашим гражданам в контексте дальнейших шагов", – сообщил дипломат.
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Одной из версий может быть убийство.
должна быть доминирующей.
покінчив з життям- наклав не себе руки
2.
вчинив суїцид- скоїв самогубство
3.
сімукраїнських туристів- семеро
4.
відправиласяв похід - вирушила
5.
нанесенопоранення - завдано
Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.
Чого конкретно вона хоче ?
покінчив з життям- наклав не себе рукивкоротив собі віку
-- Je vous aime. -- потом переходит на русский, -- Если вы меня не любить, я буду кончать с собой и наложу себе в руки.
ріллі - продовжуй, будь ласка, в кожній новині, повчай, в пику вчителям.
інтернет змінює мову спілкування
-это я вам, как Пиркентон на минималках, всё расследовал))
И Африка мне не нужна."©
Допутешествовался, турЫст...