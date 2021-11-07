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Ляшко об отстранении с 8 ноября невакцинированных учителей и чиновников: Это делается, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине

Ляшко об отстранении с 8 ноября невакцинированных учителей и чиновников: Это делается, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине

С понедельника, 8 ноября, в Украине будут отстранять от работы без сохранения зарплаты чиновников и работников образовательных учреждений, которые отказываются вакцинироваться. Для этого руководитель компании либо учреждения обязан подписать внутренний приказ.

Как пояснил в прямом эфире ТСН.Тижня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, это делается для сохранения жизней, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Есть несколько вариантов. Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь. Сегодня госпитализируют в больницы, реанимации невакцинированных людей. В Украине есть необходимое количество вакцин для того, чтобы вакцинировать всех, кто в этом нуждается, и защитить жизнь каждого человека. Поэтому ключевая и основная задача моя, как министра здравоохранения, - сохранить ваши жизни. Поэтому я призываю вакцинироваться, не слушать фейков, не доверять постам в соцсетях. И, поверьте, сговор есть не у производителей кислорода, а у тех, кто распространяет недостоверную информацию о вакцинах. Все шаги, которые сегодня делает правительство, направлены именно на то, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине", - подчеркнул чиновник. .

По словам Ляшко, невакцинированные хотя бы первой дозой без уважительной причины учителя завтра на работу могут не выходить.

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"Согласно действующему законодательству они будут отстранены. Для этого руководитель, директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", - отметил министр.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, которое вступает в силу от 8 ноября, определенная категория украинцев, среди которых государственные служащие и работники учебных заведений, которые отказываются или уклоняются от прививок против COVID-19, будут отстранены от работы. Фонд социального страхования не будет оплачивать больничные в случае болезни.

вакцина (3815) Ляшко Олег (1642) Минздрав (4899) чиновник (1560) учитель (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
вопрос вакцинации - это один вопрос.

А вопрос попрания всех законов - это второй и значительно более важный.

А быдло мычит довольное - вот наконец "железная рука" - плевать на законы - ща заживём!
тупая срань.
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07.11.2021 23:37
+13
Згідно із чинним законодавством вони будуть відсторонені.
З якого часу в нас Конституцію почали підміняти антиконституційними постановами кабміну?
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07.11.2021 23:09
+11
Так само як і не заяви представника кабміну. Доречі в моєї дружини майже весь відділ чекає наказу їхнього керівництва. Та ще й оригінал за мокрою печаткою. Здогадайтесь навіщо.
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07.11.2021 23:20
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А чип извиняюсь выдадут или со своим опять приходить
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08.11.2021 02:41 Ответить
Да в связи с правилами современной жизни- уже хоть с чипом, хоть без, все уже согласны что угодно просунуть в своё "игольное ушко". Хоть 10 вакцин, хоть вместе со шприцами .
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08.11.2021 02:45 Ответить
...брешешь Ляшко! А, лучше давай сохраним жисти врачей и врачих: отстраним с панедилка - нам нужны их жизни, ну очень нужны, Ведь они не чипированы!!! А, это, дорогой ты, наш лікарь Мавпо, злочін без покарання!
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08.11.2021 04:38 Ответить
Отстранив ляшко можно сохранить гораздо больше жизней.
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08.11.2021 06:49 Ответить
Ті що "штрихались" кажуть ніби їм давали підписувати бумажку про "добровільність" цієї процедури.
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08.11.2021 07:26 Ответить
****, подставляет директорв приказом. И так! - Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников.

Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
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08.11.2021 07:46 Ответить
Так. Только так можно остановить этот геноцид. Народ сидит и молчит. Как овцы. Куда все это заведет?
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08.11.2021 10:32 Ответить
Що цікаво, що відповідальність Ляшко перекладає на керівників шкіл, як це в дусі влади
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08.11.2021 08:37 Ответить
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08.11.2021 09:41 Ответить
им тоже говорили для спасения жизней и для ихнего блага. Чем это закончилось мы уже знаем а вот многие похоже не знают.
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08.11.2021 09:43 Ответить
Всіх відстороніть і йдіть самі працювати. Те що діти є розносчиками вірусу, то вам на це наплювати. Ви так робите для знищення людей.
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08.11.2021 10:06 Ответить
м-Даки. А то, что они с голоду умрут это не. не считается. Охренительно. Не всем можно вакцинироваться. Не всегда медицина может выявить противопоказания в соответствии с общим самочувствием. Решать только человеку а не г-нДонам.
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08.11.2021 10:29 Ответить
так заканчивается демократия......
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08.11.2021 13:11 Ответить
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