Ляшко об отстранении с 8 ноября невакцинированных учителей и чиновников: Это делается, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине

С понедельника, 8 ноября, в Украине будут отстранять от работы без сохранения зарплаты чиновников и работников образовательных учреждений, которые отказываются вакцинироваться. Для этого руководитель компании либо учреждения обязан подписать внутренний приказ.

Как пояснил в прямом эфире ТСН.Тижня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, это делается для сохранения жизней, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Есть несколько вариантов. Профсоюзы хотят право на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь. Сегодня госпитализируют в больницы, реанимации невакцинированных людей. В Украине есть необходимое количество вакцин для того, чтобы вакцинировать всех, кто в этом нуждается, и защитить жизнь каждого человека. Поэтому ключевая и основная задача моя, как министра здравоохранения, - сохранить ваши жизни. Поэтому я призываю вакцинироваться, не слушать фейков, не доверять постам в соцсетях. И, поверьте, сговор есть не у производителей кислорода, а у тех, кто распространяет недостоверную информацию о вакцинах. Все шаги, которые сегодня делает правительство, направлены именно на то, чтобы сохранить как можно больше жизней в Украине", - подчеркнул чиновник. .

По словам Ляшко, невакцинированные хотя бы первой дозой без уважительной причины учителя завтра на работу могут не выходить.

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"Согласно действующему законодательству они будут отстранены. Для этого руководитель, директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", - отметил министр.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, которое вступает в силу от 8 ноября, определенная категория украинцев, среди которых государственные служащие и работники учебных заведений, которые отказываются или уклоняются от прививок против COVID-19, будут отстранены от работы. Фонд социального страхования не будет оплачивать больничные в случае болезни.