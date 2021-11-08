Школам и вузам разрешено работать в "красной" зоне не дистанционно, если 100% работников будут вакцинированы от COVID-19, - Ляшко
Школам и заведениям высшего образования разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны быть вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений.
Об этом 7 ноября в прямом эфире ТСН.Недели рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал вопрос, что многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, а некоторые из них - еще до введения "красной" зоны в регионе.
"Постановлением Кабинета Министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В "красном" уровне эпидемической опасности прописаны четко правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого заведения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные. Поэтому образовательные учреждения имеют право работать в "красном" уровне эпидемической опасности", - пояснил Ляшко.
Министр сообщил, что ранее "отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим текущую неделю стабилизацию на высоких цифрах".
"И когда был рост, как снежный ком, когда от недели к неделе заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а затем еще их продлить на одну неделю. Есть разрешающее постановление Кабинета Министров, а каждый регион с учетом того, как в них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса или происходит рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, и больницы справились с этим коронакризисом", - сказал глава Минздрава.
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У меня скопилось несколько вопросов. Хочу их озвучить.
Почему перестали мыть асфальт и колеса у автомобилей в целях профилактики.
А куда делся температурный скриннинг кулинарными градусниками. Только необразованные любители Кашпировского и «Битвы Экстрасенсов» могут отрицать тот безоговорочный факт, что пока меряли температуру на входах в супермаркеты, заболеваемость была на порядок меньше.
У меня уже давно ностальгия по временам, когда по воскресеньям не работали базары и магазины? Я точно помню слова Степанова, что карантин выходного дня работает и именно благодаря ему удалось сбить волну заболеваний прошлой осенью.
В конце концов, кто-то может объяснить почему носки, лампочки и батарейки в свободной продаже.
Так почему перестали использовать эти и другие суперуспешные и высокоэффективные наработки.
Нехай держава прийме закон про реальну обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
Так вот если вы поинтересуетесь о документах: лицензии (как для мед.учереждения она обязательная), разрешающих док., документов на препарат и тд. - вам совсем ничего не дадут и не скажут ибо ничерта нет.По сути,если рассматривать обьективно и непредвято - вы приходите куда-то, вам кто то (персонал во многих пунката постоянно новый ,чуть ли не каждый день,и ответственного найти не реально), колит что-то (ибо документов не предоставят).Взамен давая бумажку.
максимум что у них есть - это вкладыш с препарата. Такой беспредел везде ,и в любимой ботами ваксерами параше
Еще на прошлой неделе терли - вакцинация помогает при болезне легче ее перенести (конкретики никакой) и - УМЕНЬШАЕТ смертность. Уменьшает, а не рятуе тебя сегодня без премии оставят
Ситуація із вакцинацією провалена інформаційно та організаційно повністю. Тепер шукаємо куди спрянувати народний порив боротьби з "антіваксєрамі". На даний час ліплять ворога із педагогів (прастые решенія от прастых пацанов помнящих сваі школьные абіды...)
# кількість педагогічних кадрів в Україні бл. 700 тис. (дошкільна, середня та вища освіта). Дані Держкомстату. Додаємо технічний персонал (бл. 100-150 тис.). На виході 800-850 тис. Від населення України - 2-2,2 %.
- на даний час я не зустрічав повідомлень про масову вакцинацію студентів і абсолютно точно відсутня вакцинація дітей і підлітків.
- пропорція учнів - вчителів у середній школі 1 до 15-20. Як допоможе вакцинація викладача перервати ланцюг інфекції у невакцинованому середовищі учнів, що і понесуть вірус по домівках мені не зовсім зрозуміло.
- у випадку освіти я навів нормальну статистику, яку забуває Ляшко. Віра, що 100% вакцинація педагогів (2% населення) суттєво змінить ситуацію у країні виглядає дещо наївною.
Великий чЛенін
.. а Ви думали ОБИРАЮЧИ цих ТЕРОРИСТІВ у владу ?.. Розумом Ви цих ЗЛОЧИНЦІВ НЕ подолаєте .. перший КРОК до одужання .. в ІГНОР всіх ПРОДАЖНИХ журноповій .. що ДЕФОРМУЮТЬ Людську Свідомість ..за срібник ..