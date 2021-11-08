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Новости Коронавирус и карантин
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Школам и вузам разрешено работать в "красной" зоне не дистанционно, если 100% работников будут вакцинированы от COVID-19, - Ляшко

Школам и вузам разрешено работать в

Школам и заведениям высшего образования разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны быть вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений.

Об этом 7 ноября в прямом эфире ТСН.Недели рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос, что многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, а некоторые из них - еще до введения "красной" зоны в регионе.

"Постановлением Кабинета Министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В "красном" уровне эпидемической опасности прописаны четко правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого заведения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные. Поэтому образовательные учреждения имеют право работать в "красном" уровне эпидемической опасности", - пояснил Ляшко.

Министр сообщил, что ранее "отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим текущую неделю стабилизацию на высоких цифрах".

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"И когда был рост, как снежный ком, когда от недели к неделе заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а затем еще их продлить на одну неделю. Есть разрешающее постановление Кабинета Министров, а каждый регион с учетом того, как в них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса или происходит рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, и больницы справились с этим коронакризисом", - сказал глава Минздрава.

Автор: 

вакцина (3815) вуз (905) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+7
200 педагогів із 200 мають бути вакциновані. а 3000 студентів можуть не ширятись))))))) передача ковиду зведена до мінімуму))
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08.11.2021 00:24
+6
І як це має зменшити захворюваніст? Це вже якесь божевілля
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08.11.2021 00:16
+5
Все більше стає зрозуміло, що Ляшко це той же Степанов, але поки що без куртки.
Ситуація із вакцинацією провалена інформаційно та організаційно повністю. Тепер шукаємо куди спрянувати народний порив боротьби з "антіваксєрамі". На даний час ліплять ворога із педагогів (прастые решенія от прастых пацанов помнящих сваі школьные абіды...)

# кількість педагогічних кадрів в Україні бл. 700 тис. (дошкільна, середня та вища освіта). Дані Держкомстату. Додаємо технічний персонал (бл. 100-150 тис.). На виході 800-850 тис. Від населення України - 2-2,2 %.

- на даний час я не зустрічав повідомлень про масову вакцинацію студентів і абсолютно точно відсутня вакцинація дітей і підлітків.

- пропорція учнів - вчителів у середній школі 1 до 15-20. Як допоможе вакцинація викладача перервати ланцюг інфекції у невакцинованому середовищі учнів, що і понесуть вірус по домівках мені не зовсім зрозуміло.

- у випадку освіти я навів нормальну статистику, яку забуває Ляшко. Віра, що 100% вакцинація педагогів (2% населення) суттєво змінить ситуацію у країні виглядає дещо наївною.
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08.11.2021 00:30
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І як це має зменшити захворюваніст? Це вже якесь божевілля
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08.11.2021 00:16 Ответить
Ніяк. І так - це божевілля. А точніше свавілля влади.
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08.11.2021 00:27 Ответить
о чём ты!? ведь только благодаря запрету торговать в АТБ ширпотребом и закрытию мелких магазинов хозтоваров в 20м удалось спасти нацию от вымирания!
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08.11.2021 08:55 Ответить
Вакцинация безусловно вещь нужная и важная, но ни в коем случае нельзя ограничиваться только ею.
У меня скопилось несколько вопросов. Хочу их озвучить.

Почему перестали мыть асфальт и колеса у автомобилей в целях профилактики.

А куда делся температурный скриннинг кулинарными градусниками. Только необразованные любители Кашпировского и «Битвы Экстрасенсов» могут отрицать тот безоговорочный факт, что пока меряли температуру на входах в супермаркеты, заболеваемость была на порядок меньше.

У меня уже давно ностальгия по временам, когда по воскресеньям не работали базары и магазины? Я точно помню слова Степанова, что карантин выходного дня работает и именно благодаря ему удалось сбить волну заболеваний прошлой осенью.

В конце концов, кто-то может объяснить почему носки, лампочки и батарейки в свободной продаже.

Так почему перестали использовать эти и другие суперуспешные и высокоэффективные наработки.
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08.11.2021 11:28 Ответить
да и с вакцинацией не всё в порядке! мы забыли о братьях наших меньших кошечках и собачках и другой живности, разве жалко для этого пару десятков миллиардов, фармакологические компании пусть не скиглят! напрягутся и сделают ещё вакцинок хороших и разных.
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08.11.2021 13:07 Ответить
К сожалению с кошечками и собаками такое не прокатит
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08.11.2021 14:10 Ответить
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08.11.2021 00:20 Ответить
ага два троля в тандeмi напiсяли а потiм розшарили скiрн
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08.11.2021 00:24 Ответить
Безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ???
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08.11.2021 08:55 Ответить
Якщо вакцинація обовязково-примусова для всіх, то чому у пункті вакцинації підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про реальну обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
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08.11.2021 00:20 Ответить
Ви не розумієте. Це зовсім інше.
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08.11.2021 00:28 Ответить
та куда мені....
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08.11.2021 00:40 Ответить
Хех. Оттож. Іноді мені здається що нас взагалі за баранів тримають. Гидко.
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08.11.2021 00:45 Ответить
в пункте вакцинации ,в соглашении есть пунктик о том что вы можете обовсем поинтересоваться
Так вот если вы поинтересуетесь о документах: лицензии (как для мед.учереждения она обязательная), разрешающих док., документов на препарат и тд. - вам совсем ничего не дадут и не скажут ибо ничерта нет.По сути,если рассматривать обьективно и непредвято - вы приходите куда-то, вам кто то (персонал во многих пунката постоянно новый ,чуть ли не каждый день,и ответственного найти не реально), колит что-то (ибо документов не предоставят).Взамен давая бумажку.
максимум что у них есть - это вкладыш с препарата. Такой беспредел везде ,и в любимой ботами ваксерами параше
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08.11.2021 10:00 Ответить
200 педагогів із 200 мають бути вакциновані. а 3000 студентів можуть не ширятись))))))) передача ковиду зведена до мінімуму))
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08.11.2021 00:24 Ответить
i откуда ви вилазитe зi своiм "вакцина рятує вiд заражeння на 100%". дибiли? жодна вакцина цього нe гарантує. лишe рятує вiд смeртi i тяжких наслiдкiв у бiльшостi випадкiв.
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08.11.2021 00:27 Ответить
🙈. Кого она рятует? Ты наивная тетя. Я знаю 3-4 человека, кто умер будучи привитым 2 раза
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08.11.2021 00:32 Ответить
а ти дядя сам органiзм за вирiшальний нe бeрeш? для особливообдарованих написано - у бiльшостi випадкiв
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08.11.2021 00:42 Ответить
більшість це відсотків 30 чи 40?
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08.11.2021 01:15 Ответить
даже ляшко с мозом и производителями до такого вранья не опускались тебе боту кто такую методичку подогнал??
Еще на прошлой неделе терли - вакцинация помогает при болезне легче ее перенести (конкретики никакой) и - УМЕНЬШАЕТ смертность. Уменьшает, а не рятуе тебя сегодня без премии оставят
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08.11.2021 10:04 Ответить
рятує у бiльшост випадкiв. ти хочeш сказати що вколотий i нeпомeрлий пiсля захворюванoстi нe врятований вакциною?
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08.11.2021 11:25 Ответить
Все більше стає зрозуміло, що Ляшко це той же Степанов, але поки що без куртки.
Ситуація із вакцинацією провалена інформаційно та організаційно повністю. Тепер шукаємо куди спрянувати народний порив боротьби з "антіваксєрамі". На даний час ліплять ворога із педагогів (прастые решенія от прастых пацанов помнящих сваі школьные абіды...)

# кількість педагогічних кадрів в Україні бл. 700 тис. (дошкільна, середня та вища освіта). Дані Держкомстату. Додаємо технічний персонал (бл. 100-150 тис.). На виході 800-850 тис. Від населення України - 2-2,2 %.

- на даний час я не зустрічав повідомлень про масову вакцинацію студентів і абсолютно точно відсутня вакцинація дітей і підлітків.

- пропорція учнів - вчителів у середній школі 1 до 15-20. Як допоможе вакцинація викладача перервати ланцюг інфекції у невакцинованому середовищі учнів, що і понесуть вірус по домівках мені не зовсім зрозуміло.

- у випадку освіти я навів нормальну статистику, яку забуває Ляшко. Віра, що 100% вакцинація педагогів (2% населення) суттєво змінить ситуацію у країні виглядає дещо наївною.
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08.11.2021 00:30 Ответить
науково доведено, що діти не несуть значущого впливу в трансмісії сарс-ков-2
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08.11.2021 01:15 Ответить
и Бога нет.. это - медицинский факт (© О. Бендер)
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08.11.2021 07:11 Ответить
нема таких наукових доказів. Діти від 14 років, хворіють тільки так тільки частіше в більш легкій формі
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08.11.2021 10:08 Ответить
чтож ты фраер ляшка сдал назад?
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08.11.2021 00:32 Ответить
Профессия учителя, таки стала, одной из самых "уважаемых" в Украине.
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08.11.2021 00:36 Ответить
Саранча зелёная, как только наступят морозы, вы всех переведете на дистанционно) .. И дело будет, не в 100% вакцинации педагогов. Угля нет, газа нет
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08.11.2021 00:43 Ответить
Потихонечку и к деткам подбираются, будут колоть им по полдозы. Не все родители на это будут согласны, потом будут и детей делить на вакцинированных и не вакцинированных. Вакцинированные будут посещать школу, а не вакцинированных в школу пускать не будут. Этим Ковидом уже забили всё информационное поле, только и разговоры что о нём. Уже забыли и про Вагнергейт, и про рост цен, и дефицит угля и газа, и нищету народа. Один сплошной Ковид во всём виноват.
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08.11.2021 00:54 Ответить
Так студенты и школьники не вакцинированы в основной массе... В чём фишка?
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08.11.2021 07:07 Ответить
Если учителя 100% вакцинированные, то ни один ученик не заразится, а те, которые принесут инфекцию в школу извне, избавятся от нее. Вот что пфайзер животворящий делает
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08.11.2021 08:21 Ответить
Вчитися.. Вчитися.. вчитися.
Великий чЛенін
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08.11.2021 08:54 Ответить
Под словом работники подразумеваются все - от директора до уборщицы, слесаря и сторожа.
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08.11.2021 08:56 Ответить
А пан міністр не хоче пояснити, чому невакцинованим вчителям та викладачам не дозволяють працювати навіть дистанційно???
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08.11.2021 09:18 Ответить
У друга ребенок с школы принес корону. Ребенок уже за 2 недели выздоравливает, а вот родители легли в больничку серьезнее. Давайте откроем школы. Вы хоть посмотрите, когда у нас активный рост заболевших пошел. Школьники и студенты пошли на занятия и в арифметической прогрессии каждую неделю количество заболевших пошло.
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08.11.2021 10:20 Ответить
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08.11.2021 10:53 Ответить
...ДАВНО пора так ДІЯТИ ... Надра Нафту Газ Енергогенеруючі потужності ..заводи фабрики .. СвЗемлю УЖЕ вкрали - БАНДА сіоністів -терористів ЗЛОДІЙСЬКОГО племені ..тепер взялися ВБИВАТИ Українців ВСІХ - від малого до старого - смертельними ін"єкціями ..

.. а Ви думали ОБИРАЮЧИ цих ТЕРОРИСТІВ у владу ?.. Розумом Ви цих ЗЛОЧИНЦІВ НЕ подолаєте .. перший КРОК до одужання .. в ІГНОР всіх ПРОДАЖНИХ журноповій .. що ДЕФОРМУЮТЬ Людську Свідомість ..за срібник ..
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08.11.2021 10:56 Ответить
ширяйтесь и будет вам счастье......
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08.11.2021 13:13 Ответить
Жодна вакцинація не буває 100% ва. Це нонсенс. Це перекладається так: хай помруть від анафілактичного шоку,тромбозу,міокардиту,але щеплені. Ну бувать же протипоказання.Тоді як може бути 100відсотків?
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08.11.2021 17:07 Ответить
 
 