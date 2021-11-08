Школам и вузам разрешено работать в "красной" зоне не дистанционно, если 100% работников будут вакцинированы от COVID-19, - Ляшко

Школам и заведениям высшего образования разрешено работать в "красных" карантинных зонах. Для этого должны быть вакцинированы против COVID-19 100% работников этих образовательных учреждений.

Об этом 7 ноября в прямом эфире ТСН.Недели рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал вопрос, что многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, а некоторые из них - еще до введения "красной" зоны в регионе.

"Постановлением Кабинета Министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В "красном" уровне эпидемической опасности прописаны четко правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого заведения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные. Поэтому образовательные учреждения имеют право работать в "красном" уровне эпидемической опасности", - пояснил Ляшко.

Министр сообщил, что ранее "отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим текущую неделю стабилизацию на высоких цифрах".

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"И когда был рост, как снежный ком, когда от недели к неделе заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а затем еще их продлить на одну неделю. Есть разрешающее постановление Кабинета Министров, а каждый регион с учетом того, как в них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса или происходит рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, и больницы справились с этим коронакризисом", - сказал глава Минздрава.