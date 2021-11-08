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Ющенко и Мороз вместе с Кузьминым, Деркачем и Шарием снялись в антиукраинском фильме, опубликованном пропагандистами RT

Ющенко и Мороз вместе с Кузьминым, Деркачем и Шарием снялись в антиукраинском фильме, опубликованном пропагандистами RT

Российский государственный канал RT показал фильм под названием "Україна – вічне сьогодення", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

В описании на ютюб-канале RT фильм позиционируют следующим образом: "Фильм "Україна – вічне сьогодення" - это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос; она – супруга Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа, который был признан виновным в том, что лгал ФБР о связях и контактах Трампа с представителями России.

Также смотрите: Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО

Несмотря на это, фильм "Україна – вічне сьогодення" не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле, этот фильм RT лишь показал, а также добавил на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Этот фильм – первый опыт работы интервьюершей у Симоны Манджанте Пападопулос.

Фильм продвигали за деньги в небольших американских СМИ с помощью типичных статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей - в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов". Фильм был выложен в сеть 24 августа 2021 года.

Это уже четвертый фильм, к созданию которого причастен Лопатенок, и продвигающий пророссийские нарративы. Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах – об Украине – в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

Над фильмом работали и другие люди, являвшиеся членами съемочных команд предыдущих пропагандистских фильмов Лопатенко. У них тоже одинаковое визуальное оформление.

Среди прочего, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.

Автор: 

Деркач Андрей (134) Мороз Александр (1280) пропаганда (3670) Ющенко Виктор (11774) Шарий Анатолий (227) RT (24)


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Топ комментарии
+59
Нічого дивного. Просто ще один зашквар "трипільського" псевдопатріота.
Саме про таких Симон Петлюра видав вбивчий афоризм щодо "українських гнид".

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08.11.2021 01:05
+52
Ющенко-нарцисс. Ему сказали, шо американцы будут его снимать, чувак и поплыл. А то шо это ни какие не мериканцы, а чухонцы с севера, нарциссу и невдомек-в темеую использовали.
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08.11.2021 01:02
+40
Я думаю что когда снимали его интервью , Ющ ещё не знал в каком фильме и с какой именно компанией он окажется…. Кацапские пропагандоны ведь хитрые подделать что угодно могут.
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08.11.2021 01:16
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ющ гнида
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08.11.2021 07:41 Ответить
Очередной вброс для сельского быдла.
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08.11.2021 07:51 Ответить
Не берите так усердно тяжелое в руки, а дурное в голову... Вам же выше сказали, шо посмотрим как среагирует Ющенко на этот случай...
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08.11.2021 10:09 Ответить
Саме "пасічник" профукав Велику Надію українців. Люди пішли на усе, були готові на збройний конфлікт з владою, а Ющ виявився видатною нікчемою і зрадником. Киньте його у вулик, разом з битими горщиками трипільского периоду.
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08.11.2021 07:59 Ответить
Так в нього і бджоли такі ж як і він сам, нікчемні...
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08.11.2021 18:12 Ответить
Коли Ющ йшов с посадив він домовився з ригами за недоторканість а натомість поміг адмінресурсом на виборах, навіть після виборів по домовленості частина заступників райдержадміністрацій і обл лишилися юща....
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08.11.2021 08:08 Ответить
Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини"
Уявляю як він розповідає про прихід до влади евреїв у "країні, схожій на нацистську Німеччину"...
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08.11.2021 08:09 Ответить
Ющенко це наївний дурник, якого використали, тож про злі наміри з його боку тут говорити навряд чи можна
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08.11.2021 08:10 Ответить
Украина нацыстская с Президентом евреем 😀 Опять у ваты вата в галаве
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08.11.2021 08:14 Ответить
жыд и еврей это две большие разницы! Жыды даже в Израиле не выживают....обратно возвращаются!
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08.11.2021 08:30 Ответить
Недотравленый Ющенко.
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08.11.2021 08:16 Ответить
Ким недотравлений?
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09.11.2021 18:22 Ответить
Ющ опять заключал "универсалы" с ватниками
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08.11.2021 08:16 Ответить
Наівного Ющенка в черговий раз обляпали гімном. Це ж кацапи - мав би знати . Ось ці недоцивілізвані угро -фінни і зліпили антиукраінську агітку з різних інтервю, а Ющенко таким чином опинився в компаніі отих ублюдкків. Ну і Пуствойтенко теж не думав, що буде поряд з Шарфєм і Кузьміним сидіти на очку в цьому московському нужнику.
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08.11.2021 08:23 Ответить
він не кацам давав інтерв'ю. Читай уважно. Та і нічого поганого він не сказав
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08.11.2021 18:11 Ответить
Вважаю його помилкою те, що він взагалі погодився дати інтерв'ю. Тепер на Раша Тудей Докюментарі, яка це зробила, радіють і регочуть з "дурних хохлів" - Юща, Єханурова, та інших.
Те, що вони говорили, не має ніякого значення в тому контексті, який створили кремлівські пропагандони. Загальний тон того опуса - як класно Україні було у Совку, і як стало погано, коли українці продались "піндосам".
Ось деякі фрагменти з тайм-кодів опусу:
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=2s 00:02 - The second largest Soviet Republic, Ukraine, today declared its independence (УРСР - друга за роміром у Совку)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=643s 10:43 - The overwhelming number of enterprises had a strong connection with Russia (були сильні зв'язки промпідприємств з Расіюшкою)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=2533s 42:13 - Under President Kuchma Ukraine knew a period of economic growth (при Кучмі було економічне зростання)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=3732s 01:02:12 - Basically, the Ukrainian president had already been selected in the United States (після Кучми президента України обрали у США)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4001s 01:06:41 - Yushchenko was distinguished by an openly pro-Western orientation (Ющ був відверто прозахідним)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4229s 01:10:29 - The main goal for the United States is to remove Ukraine from the influence of Russia (метою Штатів було відірвати Україну від Расіюшкі)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4761s 01:19:21 - Ukraine is considered one of the most corrupt countries in the world (Україна - одна з найкрумпованіших у світі)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=5492s 01:31:32 -Armed forces officers have received training either in Britain or in the United States (офіцери ЗСУ пройшли підготовку або у США, або у Британії)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=5730s 01:35:30 - Ukrainian citizens do not associate their childrenís future with Ukraine (українці не бачать майбутнього своїх дітей в Україні)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=6203s 01:43:23 - The Ukrainian government was never independent itself (уряд України ніколи не був незалежним)
Я почитав там коментарі. Підозрюю, що більшість з них написані англомовними ольгінцями. Загальний тон коментарів приблизно такий:
Бальшой пасіб вам за то, шо так класна расказалі правду аб Украінє. Ми тут в Расіюшкє очєнь пєрєживаєм за нєразумних наших младших братьєв, каториє купілісь на абєщанія піндосав і сделалі із сваєй страни памойку. Ждьом слєдующіх випускав дакумєнталістікі ат вашей чєснай і класнай кампаніі.
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08.11.2021 19:33 Ответить
Я звернула увагу на те,що у с і президенти останнього 30-річчя ще живі,і повинні би представити у фільмі своє бачення.Але ж ні,ніхто не купився,вилізло одне безхребетне.А знімальна група така "багат ошарова",що невідомо кому вчинити позов.
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08.11.2021 08:25 Ответить
Ющенко всегда был проституткой. Трусливой проституткой.

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08.11.2021 08:27 Ответить
Деньги наверно понадобились. Он же не неприкасаемый мафиози Кучма с миллиардами, а простой пчеловод.
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08.11.2021 08:27 Ответить
И даже не Кравчук который способен выжить при любой оккупации.
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08.11.2021 08:29 Ответить
пасечника . использовали в темную . а у него не хватило мозгов просчитать последствия
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08.11.2021 08:42 Ответить
Тобто, якщо вас на вулиці зупинить якісь Папандополо, та спитає про щось, а потім це покажуть по ТБ з емлемою RT, то ви зрадник? О це "логіка" у місцевих. Ющенко буду обсирати тільки тоді, коли почую в цьому вью, як він обсирає Україну та вихваляє орків.
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08.11.2021 08:43 Ответить
добре що хоч поодинокий, але є здоровий глузд серед вереску тупого стада зебілоїдів...
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08.11.2021 19:05 Ответить
Для початку було б непогано самим той фільм подивитись. Бо получається як при совєтах: "Не читал но осуждаю". )
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08.11.2021 08:47 Ответить
кацап и кино - вещи не совместимые )))
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08.11.2021 19:53 Ответить
Украиной правят 30 лет олигархи о влиянии бизнес империи Ахметова нужно было снимать кино...
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08.11.2021 08:49 Ответить
Татарин умнее всех украинских евреев вместе взятых.
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08.11.2021 08:51 Ответить
Давно снято. Называется "Другой Челси". Кто хотел, тот давно мог посмотреть.
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08.11.2021 09:43 Ответить
Сразу что-то вспомнились слухи о том, что бандюкович купил Юща, чтобы пчеловод агитировал за него, а не за газовую рукоблудницу в 2010-ом. Говорили тогда о нехилой сумме.
Х.з., я и в 2005-ом не считал его достойным быть президентом, да вменяемые и голосовали тогда просто против дважды несудимого...
Україна, Україна, де твої очі?
Видимо притча о Соломоне и 40 годах вождения толпы по пустыне касается всех...
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08.11.2021 08:58 Ответить
А еще ходят слухи о том, что Земля плоская и под Нью-Йорком живут двенадцатиметровые крокодилы...
Ющенко во время выборов говорил, что Юля с Овощем два сапога пара. Он говорил это искрене, зная хорошо и газовую принцессу Жулю и шапкокрада Овоща.
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08.11.2021 09:06 Ответить
Ха-ха, память короткая? Я-то помню как он агитировал за Овоща.
И как он внезапно разбогател.
Кстати у пана Москаля до сих пор хранятся документы о том, как Ющ обанкротил банк "Украина". И куда подевались деньги...
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08.11.2021 10:56 Ответить
Пруф про "агитировал за Овоща".
"Обанкротил банк Украина" это из оперы "Липецкая фабрика".
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08.11.2021 11:25 Ответить
Та не, нахрен вам еще костыли давать. В этом говне копайтесь сами. Благо в кэше Гугла следы остались, даже не смотря на усилия почитателей медоноса.
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08.11.2021 11:53 Ответить
В Гугле и о распятых мальчиках в трусиках можно прочитать. Ты все принимаешь за чистую монету?
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08.11.2021 13:00 Ответить
Во-первых, не ТЫкайте.
А во-вторых, я вам - не доктор и не поводырь
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08.11.2021 14:29 Ответить
Ой,та в Москаля і на Папу римського "имеется"
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08.11.2021 20:09 Ответить
Якшо колись Юлія зійде з горизонту, то у таких, як ви, язик затягнеться у саму за...цю, або атрофується за ненадобністю.
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08.11.2021 17:28 Ответить
Соломон і 40 років по пустелі. Ну з вами рівнем освіти все ясно.
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08.11.2021 18:33 Ответить
От бачите, ви помітили.. Я свідомо замісь Моше (Мойсей) написав Соломон (Шльомо) і опонент не відреагував.
А стосовно чиєїсь освіти... Не поспішайте рефлексувати так швидко - ця вистава була свідома...
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08.11.2021 21:37 Ответить
Вибачте за поспішне судження!
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08.11.2021 22:55 Ответить
Соломон ёпта ))
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08.11.2021 18:48 Ответить
Прочитайте вище...
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08.11.2021 21:39 Ответить
Давайте прекратим "разгонять дерьмо", а то сами завоняемся.
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08.11.2021 09:03 Ответить
Вот и Ющенко нарисовался. А сколько, помнится, читал комментов: Ющенко для меня лучший президент блаблабла.
Тему надо в топ ЦН, чтобы прочли все.
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08.11.2021 09:41 Ответить
Подивись спочатку фільм (в коментарях нижче є посилання), а тоді будеш калякати про Ющенка. І розпитай у батьків про своїх дідів та прадідів де вони були, боролись за Вільну Україну чи строчили доноси НКВДистам на тих хто боровся.
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08.11.2021 14:44 Ответить
Посмотреть то можно, но прежде чем осмысливать информацию Я обычно задумываюсь об источнике этой информации, можно ли верить вообще?Тут я вижу что?Кузьмин, баллотировавшийся в президенты и сбежавший в рашку, Мороз, который продал в своё время свою партейку социалистов, Деркач-"Обнимаю, жму руку" и первостатейное отребье в лице Шария. Неужто среди всех этих т.н. "политиков" есть честный человек?Да не, фигня какая-то.
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08.11.2021 15:47 Ответить
В останніх якраз і був ,,тато" Ющенка.
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08.11.2021 17:31 Ответить
Так а що саме там антиукраїнського?
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08.11.2021 09:58 Ответить
Ви лише заголовок прочитав? То прочитайте ще хоча б останній абзац.
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08.11.2021 17:34 Ответить
Про Ющенко можно говорить всякое, но проросийским политиком Витя не был никогда, во вторых тот же Шарий иногда говорит правильные вещи, мы стремимся достичь полной независимости от России - это очень правильно и похвально, но почему никто не говорит, что Украина фактически "половая тряпка" в руках США и ЕС...... Наша власть решения самостоятельно не принимает, и даже с Россией мы воюем только так как нам говорят американские и западные кураторы............
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08.11.2021 10:10 Ответить
Недарма мовчання - золото.
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08.11.2021 10:11 Ответить
Как-то не везет Украине на президентов. Никого назвать достойным не получается. Все приходят под красивой вывеской, а садятся в кресло и сразу превращаются в предыдущих схемников. Увы. Бабло побеждает разум, если он был...
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08.11.2021 10:12 Ответить
Не приходять. Їх туди приводять ,,розумні українці", серед кандидатів вибираючи подібних до себе.
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08.11.2021 17:37 Ответить
1. RT показало фільм, в якому є інтерв`ю Ющенка якійсь американській попандопулі. Крім нього в цьому фільмі є інтерв`ю ще кількох одіозних персонажів: Кузьмін, Шарій. Деркач... Тобто, очевидно, що фільм кладено з різних інтерв`ю різних персонажів, які могли навіть і не догадуватись, що опиняться в одній компанії.
2. Знімав фільм якийсь такий собі Лапотьок, який просто прикрився тою американкою. Навіть і не RT, до речі.
Про що фільм, що. власне, в ньому сказав Ющенко? А хрен його знає. Не бачив, но осуждаю... Пілять, народ, а може варто мозок хоч інколи увімкнути? Але ж ні, треба відразу гімно на вентилятор...
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08.11.2021 10:15 Ответить
Вот ссіылка на сам фильм:

https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ

По-английски он называется Ukraine - The Everlasting Present
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08.11.2021 10:24 Ответить
А чё ещё от него ожидать. В своё время слил успех бескровной Революции, ********** совковым...
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08.11.2021 10:26 Ответить
Там где в коалиции есть баба Юля- там каждый раз так было
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08.11.2021 12:23 Ответить
То більш так не роби.
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08.11.2021 17:39 Ответить
Де тут ішла мова про Юлію? Чи в ідіота лише одна звивина, заточена на обпльовування Ю.В.Т.?
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08.11.2021 17:43 Ответить
Тільки ідіоти до сих пір ******* юльку.
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08.11.2021 22:09 Ответить
Да что юля, что ющ, что петя-однотуровый, что вова-клован, что витя-*********.

Да и те 2 деда что до них - всё одно тупое совковое малороское шобло. Не стріляне і не пижжене...
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08.11.2021 19:00 Ответить
Он может отозвать свое интервью из фильма.Пусть нанимает американских адвокатов и решаеть свой косяк.
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08.11.2021 11:12 Ответить
"Он может отозвать свое интервью из фильма..."

Вряд ли, наверняка он получил за него бабки и подписал договор об авторских правах, где передал право публикации и прочих действий авторам фильма.
"Деньги не пахнут" (с)
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08.11.2021 11:49 Ответить
А Ющенко там о чем вещал? Что за дичь
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08.11.2021 12:22 Ответить
Вот фильм: https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ

На 1:16:27 Ющенко изобразили в негативном свете, который своим указом присвоил Степану Бандере "Героя Украины". А так же говорил правильные вещи.
Шах и мат вам выше отписавшиеся умники!
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08.11.2021 13:10 Ответить
P.S. Заходим и дружно ставим жирные дизлайки пропагандонам.
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08.11.2021 13:13 Ответить
Ющенко , разом з кумом Порошенко це свої українські гниди, які привели, (продали), до влади януковича з бандитами. Абинеюлька, і той хто себе позіціонує с «головним патріотом» у тих бандитів був віцепрем*ером і розхвалював харківські угоди, може хто і не хоче це пам*ятати і те як Порошенко ховався і зиркав на покійного Зінченка, на прес конференції, де чітко було сказано, що на той час Порошенко був головним корупціонером при кумі Ющенко.
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08.11.2021 15:11 Ответить
перестань курити всяку гидоту. Привели до влади Януковоща українські гниди, що проголосували за яника, а в 2006 році розвалили коаліцію в парламенті і оживили Ригів. Напруж свої мізки, згадай хто там створював Ширку. Точно так у 2019 році гниди привели до влади зелене тупе чмо, аби не Порошенко. Чую, що і ти був серед них?
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08.11.2021 17:06 Ответить
***** прыщавое.....
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08.11.2021 17:26 Ответить
Он прекрасно знал кто перед ним и что он снимается в антиукраинском фильме. История паскудная. Это еще раз подтверждает что у нас в стране очень мало настоящих патриотов. Что уже говорить о нынешней власти, если даже бывший президент за бабло готов делать пакости Украине. Вот поэтому ***** нас и ставит в известную позу и забирает наши территории...
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08.11.2021 17:29 Ответить
Ющенко ніколи не був розумним політиком, так само, як і жЮлька з якою вони постійно демонстративно цапались.
Ющ - це помилка геніального Вадима Гетьмана, який витягнув його у велику політику.
Але росія вбила Гетьмана, обісрала Ющенка, і досі підтримує жЮльку через КалоМойшу і зеленого гнусавого потерпілого.
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08.11.2021 17:58 Ответить
А Парашенка парит над всем этим....
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08.11.2021 18:17 Ответить
Ющенко використали в темну. Але він нічого поганого про Україну не сказав, просто він придав фільму нібито зваженість і об'єктивність.
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08.11.2021 18:21 Ответить
Ющенко 100% киданули кацапы, действуя через своих журнашлюх, в том числе и в Штатах... Очередной ФСБешный кино-шлак для тупорылой ваты по рецепту: к 10% правды добавить 90% фейкового лайна и жрите, не обляпайтесь ...
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08.11.2021 18:49 Ответить
ЮЩ просто банальна, підла і нікчемна ****#...Після того, як люди бігали по Києву з підтримкою цього Стерва, воно просто відсиділо свій президенський термін і привело до влади Яника....Щиро ненавиджу цього ублюдка, навіть, більше за Яника....
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08.11.2021 18:54 Ответить
Ющенко - иуда, предал идеалы Майдана! Ширка с Яныком и Росукрэнерго!
А чем закончилась https://korrespondent.net/ukraine/3700424-vmesto-bolnytsy-buduscheho-v-ukrayne-poiavylas-chastnaia-klynyka история с Больницей будущего для детей под патронатом его жены ?
Денег нет, клиники тоже. Точнее частная клиника есть!
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08.11.2021 19:19 Ответить
пчилавод- шлимазл
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08.11.2021 19:47 Ответить
где видео, о чём речь? опять набздели?
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08.11.2021 20:46 Ответить
https://youtu.be/srCuoG9ECMQ Ось фільм . Він переважно англійською мовою (голос за кадром та субтитри). Там, де говорять наші політики - звук мовою оригіналу (укр. чи рос.) без синхронного перекладу, з субтитрами англійською. Коменти під відео - майже тотально англійською.
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08.11.2021 22:52 Ответить
Статистика станом на зараз: за 7 днів менше 20 тис. переглядів, трохи менше 400 коментарів.
Мабуть, кацапи сподівались "розкрутити" це лайно, а воно якось "не йде".
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08.11.2021 22:57 Ответить
Цікаво, що є ще https://youtu.be/5hgeZilgRCU початкова версія фільму (без логотипу Раша Тудей), яка вийшла на два з половиною місяці раніше - прямо в День незалежності України. Але вона має трохи менше переглядів, аніж версія від RT, і коротша на 6 хвилин.
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08.11.2021 23:12 Ответить
Про продюсера цього фільма Лопатьонка є інформація у статті на сайті Детектор Медіа "https://detector.media/infospace/article/169133/2019-07-19-kto-snymaet-y-prodyusyruet-skandalnye-propagandystskye-fylmy-ob-ukrayne-ot-olyvera-stouna/ Кто снимает и продюсирует скандальные пропагандистские фильмы об Украине от Оливера Стоуна ".
Фото з тієї статті:

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08.11.2021 23:21 Ответить
хоружівська гнида гнилопика.
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08.11.2021 21:00 Ответить
Ющенко ще своїм "президентством" себе зашкварив по повній. Так що нічого нового для нього. Він - людина-зашквар.
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08.11.2021 21:25 Ответить
Мороз Ехануров снимали в лавре
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08.11.2021 21:43 Ответить
Пустовойтенко в лавре
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08.11.2021 21:46 Ответить
Суслов в лавре
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08.11.2021 21:47 Ответить
Посмотрел я фильм до 36 минуты, во всех интервью нет ничего антиукраинского. Не знаю что будет дальше. И не знаю как все это трактуют в англоязычном тексте.
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08.11.2021 23:12 Ответить
RT Марго Симоньян и не на такое говно способна....
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09.11.2021 05:30 Ответить
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