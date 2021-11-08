Ющенко и Мороз вместе с Кузьминым, Деркачем и Шарием снялись в антиукраинском фильме, опубликованном пропагандистами RT

Российский государственный канал RT показал фильм под названием "Україна – вічне сьогодення", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

В описании на ютюб-канале RT фильм позиционируют следующим образом: "Фильм "Україна – вічне сьогодення" - это рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".

Все спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос; она – супруга Джорджа Пападопулоса, политического консультанта в штабе Трампа, который был признан виновным в том, что лгал ФБР о связях и контактах Трампа с представителями России.

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Несмотря на это, фильм "Україна – вічне сьогодення" не снимали американские режиссеры или даже RT. На самом деле, этот фильм RT лишь показал, а также добавил на видео свой логотип. Создал фильм к 30-летию независимости Украины продакшн Global 3 Pictures, основателем которого является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Этот фильм – первый опыт работы интервьюершей у Симоны Манджанте Пападопулос.

Фильм продвигали за деньги в небольших американских СМИ с помощью типичных статей. В них сообщалось, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей - в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов". Фильм был выложен в сеть 24 августа 2021 года.

Это уже четвертый фильм, к созданию которого причастен Лопатенок, и продвигающий пророссийские нарративы. Он также был продюсером еще одного проекта – "Интервью с Путиным" в четырех частях. Во всех трех последних проектах – об Украине – в качестве продюсера и интервьюера также участвовал Оливер Стоун.

Над фильмом работали и другие люди, являвшиеся членами съемочных команд предыдущих пропагандистских фильмов Лопатенко. У них тоже одинаковое визуальное оформление.

Среди прочего, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.