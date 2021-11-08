Меркель после завершения работы в должности канцлера не собирается решать политические конфликты

Ангела Меркель не планирует заниматься политикой после завершения работы в должности канцлера Германии.

Об этом она заявила в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"О вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не буду решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", - сказала Меркель. Действующая глава немецкого правительства отметила, что "еще не знает", чем именно будет заниматься после выхода на пенсию: "Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову".

Главными вызовами работы в должности федерального канцлера Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыли более миллиона искателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни. "Это, пожалуй, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится сталкиваться с человеческими судьбами", - сказала политика.

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Меркель, чьи официальные полномочия в должности канцлера Германии завершились в конце октября, возглавляла немецкое правительство с 2005 года. Большинство времени ее блок ХДС/ХСС формировал коалицию с социал-демократами. На прошедших в сентябре этого года выборах в Бундестаг Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Ее вероятным преемником в должности канцлера станет возглавляющий ныне министерство финансов Германии социал-демократ Олаф Шольц. Его партия победила на выборах и стремится сформировать коалицию с Зелеными и либеральной Свободной демократической партией. Стороны задались целью сформировать правительство уже в первой половине декабря.