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Меркель после завершения работы в должности канцлера не собирается решать политические конфликты

Меркель после завершения работы в должности канцлера не собирается решать политические конфликты

Ангела Меркель не планирует заниматься политикой после завершения работы в должности канцлера Германии.

Об этом она заявила в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"О вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не буду решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", - сказала Меркель. Действующая глава немецкого правительства отметила, что "еще не знает", чем именно будет заниматься после выхода на пенсию: "Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову".

Главными вызовами работы в должности федерального канцлера Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыли более миллиона искателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни. "Это, пожалуй, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится сталкиваться с человеческими судьбами", - сказала политика.

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Меркель, чьи официальные полномочия в должности канцлера Германии завершились в конце октября, возглавляла немецкое правительство с 2005 года. Большинство времени ее блок ХДС/ХСС формировал коалицию с социал-демократами. На прошедших в сентябре этого года выборах в Бундестаг Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Ее вероятным преемником в должности канцлера станет возглавляющий ныне министерство финансов Германии социал-демократ Олаф Шольц. Его партия победила на выборах и стремится сформировать коалицию с Зелеными и либеральной Свободной демократической партией. Стороны задались целью сформировать правительство уже в первой половине декабря.

Автор: 

Германия (6929) Меркель Ангела (2125) политика (6916)


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Топ комментарии
+16
Заселить Европу зверушками из Африки и Азии, повесить их содержание и их приплода на шеи немецких налогоплательщиков; лишить Украину гарантированного транзита газа; потакать во всем кремлю - это решение политических конфликтов?
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08.11.2021 04:27
+6
Почему вы думаете, что Шредер вляпался? Им нужны, ни сами европейские политики, а ИХ СВЯЗИ!!! А Шредер, отошел от политики и ему эти ваши "вляпался" до одного места. Он сводит Рашку с нужными людьми, рассказывает у кого какие интересы, чем можно заинтересовать, куда надавить.... Московское Царство, этой хренью, занимается ни одно столетие и пока вполне успешно.
Да и не нужна Меркель должность в Газпроме, теперь у них в ЕС, будет свой "Газпром" - ради этого все и затевалось, чтобы сидеть себе и спокойно, сосать расейское бабло прямо из трубы!!!!
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08.11.2021 09:14
+4
Так вона і на посаді їх не вирішувала .
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08.11.2021 07:15
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Хоч би ці пережитки комсомольскі закінчились.
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08.11.2021 01:28 Ответить
Меркель і на посаді канцлерки не збиралась нічого вирішувати! Вона повна нікчема! Німці після поразки в Другій світовій війні настільки не поважають США та Великобританію що голосують виключно за політичних фріків типу збоченки Меркель.
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08.11.2021 06:50 Ответить
Меркель не Шредер , не вляпается . Имхо
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08.11.2021 03:16 Ответить
Почему вы думаете, что Шредер вляпался? Им нужны, ни сами европейские политики, а ИХ СВЯЗИ!!! А Шредер, отошел от политики и ему эти ваши "вляпался" до одного места. Он сводит Рашку с нужными людьми, рассказывает у кого какие интересы, чем можно заинтересовать, куда надавить.... Московское Царство, этой хренью, занимается ни одно столетие и пока вполне успешно.
Да и не нужна Меркель должность в Газпроме, теперь у них в ЕС, будет свой "Газпром" - ради этого все и затевалось, чтобы сидеть себе и спокойно, сосать расейское бабло прямо из трубы!!!!
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08.11.2021 09:14 Ответить
безгрудая мандень должна подохнуть...
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08.11.2021 03:25 Ответить
Заселить Европу зверушками из Африки и Азии, повесить их содержание и их приплода на шеи немецких налогоплательщиков; лишить Украину гарантированного транзита газа; потакать во всем кремлю - это решение политических конфликтов?
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08.11.2021 04:27 Ответить
Пливло пливло,а на березі всралось...стара дурепа...
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08.11.2021 06:28 Ответить
Сегодня абсолютно невозможно предсказать какое место в истории займет одна из ключевых помощниц Хутина. Как в старые НЕдобрые времена "вдруг" окажется, что именно Германия и РФ стали основными раздувателями Третьей мировой гибридной войны. Говорят ФРГ покаялась за свои нацисткие грехи, но ведь есть еще ГДР и подружка Штази фрау Мерекель. Недопокаялись!
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08.11.2021 06:31 Ответить
Почему окажется? УЖЕ. И добавьте сюда, в ваш список, Францию.
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08.11.2021 09:09 Ответить
Так вона і на посаді їх не вирішувала .
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08.11.2021 07:15 Ответить
фюрер меркель.... завалила Европу мусульманами.... Париж уже не тот.
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08.11.2021 07:28 Ответить
А навіщо воно її, у неї тепер "Drang hach Gasprom!"!
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08.11.2021 07:53 Ответить
В Газпромі каву варити буде.
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08.11.2021 07:58 Ответить
старая комсомольская ****. наделала конфликтов, но решать их уже не ей. в "грязьпроме" пересидит, до той поры, пока не подохнет либо от старости, либо от последствий своей "работы".
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08.11.2021 08:47 Ответить
Поцоватая старуха, а в прошлом пламенная тельманка и стукачка "Штази" ни как не уймётся и суёт своё паскудное сморщенное рыло, после выхода на дембель, во все дела, как проститутки Европы так и мира. Видимо не до конца отработала бабло и дембельский аккорд от своего друга Владимира. Ангела, твоё дело сегодня - кефир, зефир и тёплый сортир.
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08.11.2021 09:03 Ответить
А если вовка пу попросит посмотреть в о.ко?
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08.11.2021 09:11 Ответить
На довольствие в "Газпроме"-поставили?
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08.11.2021 09:12 Ответить
Она уедет в Аргентину, к своему дедушке.
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08.11.2021 09:20 Ответить
Очень надеюсь. Хоть меньше предательства будет
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08.11.2021 09:25 Ответить
тогда фрау должна успокоиться и меньше мелькать на экранах и в прессе...
на пенсию - так на пенсию !
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08.11.2021 09:26 Ответить
А може, стадіон так стадіон?
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08.11.2021 09:57 Ответить
може )))
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08.11.2021 10:06 Ответить
Фрау Ріббентроп вже зробила на пару зі Штанмаєром і Шредером все можливе. Може йти на кремлівську пенсію.
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08.11.2021 09:30 Ответить
Но не одна она протянула к себе трубу ху...ла. И другие страны т.н. демократические приняли в этом участие, давали разрешения и мечтали дышать этим газом, убеждая всех, что это бизнес.
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08.11.2021 09:34 Ответить
Шо фрау, закончилась твоя комсомольская юность? И шо там тебе решать ещё в политике, ты уже со своим друганом путлером всё порешила. Ты ж теперь капусту газовую с севпотока 2 рубать будешь, непросто же другану всяческое содействие в его строительстве оказывала. Лицемер ты меркельша. Я недавно прочёл о том что желтая немецкая пресса у себя в газетах опубликовала - оказывается меркельшу путлер вводит в наблюдательный совет севпотока2 с немецкой стороны. Писали что эта посада такая же денежная как у Шрёдера в Газпроме, поэтому фрау и топила за поток. Вот в это (несмотря на крики что меркельша мол честная и страшно порядочная/принципиальная ) я верю окончательно и безоговорочно, все политики (и наши тоже) только на словах честные и порядочные!!! А если копать глубже - обычно гавно!!!
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08.11.2021 09:41 Ответить
То саме ради того, щоб потім було чим займатися, вона зараз в ті конфлікти тыльки гасу додає?
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08.11.2021 09:52 Ответить
Бывших ШТАЗИ и бывших КГБ шников не бывает
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08.11.2021 10:12 Ответить
Ангела Брежнева.
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08.11.2021 10:23 Ответить
И ещё...26 жовтня НАК "Нафтогаз України" підписав мирову угоду з олігархом Ігорем Коломойським і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу зі сховищ. Перші 700 млн мають відійти йому вже 30 листопада через банк США
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08.11.2021 10:26 Ответить
правильно немцы- она насрала на Эвропу, а вы разгребайте......
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08.11.2021 13:17 Ответить
Слава богу!! Эта дура отошла от политики и руковоства с ЕС!! бльшего вреда, чем эта путинская немка , для УКраины не принёс ни кто в мире!!!
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08.11.2021 13:29 Ответить
она пойдет замом к шредеру
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08.11.2021 20:01 Ответить
И славо богу! Хватит уже Пуйлу насасывать!!!!!!!!!!!!!
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08.11.2021 22:57 Ответить
 
 