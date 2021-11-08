Заводы приостанавливали производство кислорода на время регламентных работ, это дает нам уверенность в том, что они не остановятся внезапно, - Ляшко
Производство кислорода в Украине, необходимое для COVID-больных, приостанавливалось из-за регламентных работ на двух заводах. В настоящее время они уже работают.
Об этом в прямом эфире ТСН.Неделя рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство здравоохранения знало об остановке заводов на регламентные работы. То количество кислорода, которое производили эти два завода, – около 100-120 тонн жидкого кислорода в сутки – мы перезакрыли из других источников в объеме 180 тонн в сутки. В этот период выросло потребление и значительно возросло потребление кислорода, мы видим и по нагрузке на больницах, и по сравнению с весенней волной. Но ни одна больница не осталась без кислорода", - сказал министр.
Ляшко добавил, что "эти два завода вышли из регламентных работ, и это дает нам уверенность, что они не остановятся в любой момент, что случается с другими заводами, которые не останавливались на регламентные работы. Регламентные работы - это гарантии того, что кислород будет производиться и поставляться в ближайшие месяцы".
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Зебілономіка в дії.
або подорож преЗЕнелоха в Буковель за день до оголошеного суворого каратнтину...
або триндьож про збільшення захворілих і померлих восени і закриття всіх додаткових лікарень чи відділень літом...
просто - мудодзвоний дзвін і протяг - і вся турбота крадіїв держбюджета...
почему одновременно 3 завода?
Это частные заводы или государственные ?
считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
Думаю никого не удивит если вдруг выясниться, что "остановка на регламентные работы" просто означает, что поставщикам тупо не платят за кислород.