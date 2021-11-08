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Новости Коронавирус и карантин
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Заводы приостанавливали производство кислорода на время регламентных работ, это дает нам уверенность в том, что они не остановятся внезапно, - Ляшко

Заводы приостанавливали производство кислорода на время регламентных работ, это дает нам уверенность в том, что они не остановятся внезапно, - Ляшко

Производство кислорода в Украине, необходимое для COVID-больных, приостанавливалось из-за регламентных работ на двух заводах. В настоящее время они уже работают.

Об этом в прямом эфире ТСН.Неделя рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения знало об остановке заводов на регламентные работы. То количество кислорода, которое производили эти два завода, – около 100-120 тонн жидкого кислорода в сутки – мы перезакрыли из других источников в объеме 180 тонн в сутки. В этот период выросло потребление и значительно возросло потребление кислорода, мы видим и по нагрузке на больницах, и по сравнению с весенней волной. Но ни одна больница не осталась без кислорода", - сказал министр.

Ляшко добавил, что "эти два завода вышли из регламентных работ, и это дает нам уверенность, что они не остановятся в любой момент, что случается с другими заводами, которые не останавливались на регламентные работы. Регламентные работы - это гарантии того, что кислород будет производиться и поставляться в ближайшие месяцы".

Также читайте: Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию

Автор: 

Ляшко Виктор (1364) кислород (70)


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Топ комментарии
+4
Вопрос к Ляшко - А ПООЧЕРЕДИ ОНИ ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОГЛИ ???

почему одновременно 3 завода?

Это частные заводы или государственные ?

считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
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08.11.2021 09:12
+3
L ,твой 🤡🤢🖕🏼🎹👹 членограй украл деньги из фонда на "велике крадивництво", он чемпион по-борьбe COViD, он назначал Степанова и Ляшко зеИУДЕ и тебе "СПАСИБО"🤮
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08.11.2021 06:55
+3
Чо, сразу все
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08.11.2021 08:34
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100% впевненість може бути лише у Бога. Хоча щось мені підказує ,що і він деколи може передумати ...
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08.11.2021 03:23 Ответить
осталось определиться - это Кришна , Мохамед , Ра , Будда , или филлипинский крокодайл)))
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08.11.2021 04:38 Ответить
Отець (Саваоф-переможець), Син та Святий дух. Ляшка потрібно міняти, бо він нікчема. В Миколаївський області в районних лікарнях немає ані кисню ані кисневих концентраторів.
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08.11.2021 06:46 Ответить
L ,твой 🤡🤢🖕🏼🎹👹 членограй украл деньги из фонда на "велике крадивництво", он чемпион по-борьбe COViD, он назначал Степанова и Ляшко зеИУДЕ и тебе "СПАСИБО"🤮
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08.11.2021 06:55 Ответить
САБОТАЖ коллаборантов И ПОСОБНИКОВ КРЕМЛЯ в разгар пандемии! Гниды зелекаломойные , У ВАС БЫЛИ И ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
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08.11.2021 09:43 Ответить
не зацикливайся на Боге .... ибо сиамские близнецы врятли созданы по подобию и облику Всевышнего ... хотя можешь у них спросить .... на 100% или нет.
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08.11.2021 04:40 Ответить
Чо, сразу все
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08.11.2021 08:34 Ответить
не...не все ))) только два из трех )))
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08.11.2021 09:24 Ответить
Тут цікаво інше. Прогноз на ріст захворювань ковідом ще наприкінці літа показував пік на 1-2 тиждень листопада. І заводи на регламентне обслуговування встали в 1 тиждень листопада.
Зебілономіка в дії.
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08.11.2021 13:33 Ответить
нічрму не дивуюсь ! особливо як згадую розпродаж закордон масок напередодні пандемії...
або подорож преЗЕнелоха в Буковель за день до оголошеного суворого каратнтину...
або триндьож про збільшення захворілих і померлих восени і закриття всіх додаткових лікарень чи відділень літом...
просто - мудодзвоний дзвін і протяг - і вся турбота крадіїв держбюджета...
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08.11.2021 13:41 Ответить
это для зебыдлоидиотов лапша - эта срань съест всё...
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08.11.2021 09:41 Ответить
Ось так раз, і всі заводи розпочали регламентні роботи. Або, раз і всі лікарі пішли в відпустку. Це ж скільки потрібно мати мізків щоб придумати таку дику відмазку.
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08.11.2021 08:52 Ответить
Вопрос к Ляшко - А ПООЧЕРЕДИ ОНИ ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОГЛИ ???

почему одновременно 3 завода?

Это частные заводы или государственные ?

считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
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08.11.2021 09:12 Ответить
заводы все частные, гос заводов по кислороду нет, увы
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08.11.2021 09:33 Ответить
как говорится, - ничего личного, просто бизнес
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08.11.2021 09:41 Ответить
Это создаст искуственный дефицит и позволит задрать цены.
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08.11.2021 09:19 Ответить
А сделать эти работы на месяц раньше , когда не было ажиотажа , нельзя было?
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08.11.2021 09:43 Ответить
Придумали волшебное слово: "регламентные работы". А какие конкретно это работы?
Думаю никого не удивит если вдруг выясниться, что "остановка на регламентные работы" просто означает, что поставщикам тупо не платят за кислород.
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08.11.2021 10:15 Ответить
пнх товаріщь мєр Києва!
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08.11.2021 10:36 Ответить
 
 