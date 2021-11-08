Заводы приостанавливали производство кислорода на время регламентных работ, это дает нам уверенность в том, что они не остановятся внезапно, - Ляшко

Производство кислорода в Украине, необходимое для COVID-больных, приостанавливалось из-за регламентных работ на двух заводах. В настоящее время они уже работают.

Об этом в прямом эфире ТСН.Неделя рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения знало об остановке заводов на регламентные работы. То количество кислорода, которое производили эти два завода, – около 100-120 тонн жидкого кислорода в сутки – мы перезакрыли из других источников в объеме 180 тонн в сутки. В этот период выросло потребление и значительно возросло потребление кислорода, мы видим и по нагрузке на больницах, и по сравнению с весенней волной. Но ни одна больница не осталась без кислорода", - сказал министр.

Ляшко добавил, что "эти два завода вышли из регламентных работ, и это дает нам уверенность, что они не остановятся в любой момент, что случается с другими заводами, которые не останавливались на регламентные работы. Регламентные работы - это гарантии того, что кислород будет производиться и поставляться в ближайшие месяцы".

Также читайте: Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию