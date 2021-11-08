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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 14 раз открывал огонь, - штаб ООС

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 14 раз открывал огонь, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции украинских воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых - удовлетворительное".

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре штаба ООС.

Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) потери (4370) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
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08.11.2021 07:36
+7
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08.11.2021 10:08
+5
Зеленський !Чому досі не зупинив війну? Патякав порожніми обіцянками, уклоніст та зрадник.

Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
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08.11.2021 09:59
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Правила форума Совет форумчан
це вони байрактари виманювали. А - дзуськи! Байрактар-річ коштовна.
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08.11.2021 07:32 Ответить
Ви праві. Подляцькі тролі вже про це торочать. Все за кацапськими лекалами. Байрактари- коштовні, а життя українськийх захисників ...
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08.11.2021 10:11 Ответить
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08.11.2021 07:36 Ответить
Зеленський !Чому досі не зупинив війну? Патякав порожніми обіцянками, уклоніст та зрадник.

Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
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08.11.2021 09:59 Ответить
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08.11.2021 10:08 Ответить
Байрактары только по праздникам?
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08.11.2021 10:12 Ответить
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08.11.2021 10:20 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 10:31 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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08.11.2021 10:36 Ответить
****** стыд и позор эта 8и летняя окопная война!Сколько еще будут гибнуть бойцы наши и считать прилеты! Всю генеральчкую свору с Киева на передовую нах!!! Может тогда они будут думать о жизни солдата!!!!!🙄😠
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08.11.2021 11:17 Ответить
К который раз тяжелейшая потеря ВСУ.Генералы,старшие офицеры, отмойтесь наконец от "зеленой плесени",нашинкуйте орков"той стороны",есть же чем у нас достойно ответить..
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08.11.2021 14:00 Ответить
 
 