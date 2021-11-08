Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 14 раз открывал огонь, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции украинских воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
Возле Новолуганского враг дважды обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.
Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых - удовлетворительное".
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре штаба ООС.
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Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!