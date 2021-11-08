Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировали 343 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4628 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 250 613 449 случаев инфицирования, из них 343 131 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 064 644 человека, из них 4628 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 226,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.
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Спасибо ЗеиКО и мудрому нариду!
День рожденья - это значит,
Я сегодня жду гостей.
Танька первая прискачет,
Остальные - вслед за ней.
Свечки в пироге задуты.
Выпьют квасу за меня!
Всё съедят за три минуты,
Что готовилось три дня…
Также он в апреле 2014го давал 3 месяца на нормализацию отношений с Россией.
Вообще Петя мастер давать обещания с конкретными сроками, но никогда их не придерживался.
2. реально рашенсттатистика занижена у три рази..
а взагалі то цифри (реальні) смертності чітко корелюються з цифрами НЕВАКЦИНОВАНИХ.
раша -60,Україна -70 ть.
Рашен Спутнік,звичайно гівновакцина... Недороблена АстраЗенека...
но ты же этого не будешь считать , зачем , тогда говнеца по этой теме не набросаешь, правда?
(А в Росії вже почали порушувать кримінальні справи стосовно "антиваксерів"!!!)
Це все,що вам треба знати про дебілізм хохлів(українці давно покинули цю секту) і про антиукраїнську діяльність РПЦвУ.
Совок привык ждать , пока ему не принесут ЧУДО на тарелочке с голубой каемочкой ( бесплатное жилье 20 лет, бесплатную медицину и образование всю жизнь, бесплатные путевки ) .
ПОТОМУ НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИЛСЯ , а теперь очереди на вакцину как в мавзолей 😀😀😀
ЯК ще можна було загітувати довбо..бів ?
все літо можна було спокійно вакцинуватись и всю осень можно было СПОКОЙНО вакцинироваться, но твои хозяева решили согнать людей в очереди. ЗАЧЕМ???
показник смертей на мільйон населення -Україна на 45 місці...
Падлы зеленые...
у першу чергу "подякувати" "Доктор Смерть" Супрун.(Апропо,це була не "людина Порошенко"...)
Что за ж* сейчас началась - ума не приложу.
Все же грешу на вакцинированных. Идиоты ходят без масок, бессимптомно и всех заражают.
2. Толпа вакцинированных с иммунитетом?? ха-ха-ха. У меня лично 4 вакцинированных разной вакциной заболели, и не легко. Так что не пишите чушь. И через 6 мес. иммунитет заканчивается. Бустера в стране нет. Кого кололи в мае, в декабре обнулятся. Так что им делать?
3. Фейк с моршином уже всех достал. Этот город для умственно отсталых сделали типа без ковида. Ковид есть, но всех по приказу везут в другой город, чтобы в моршине его не было.
Из-за таких как вы, в стране такая ж*
Полностью отстутсвует крит. мышление.
Зеленський - ЧЕМПІОН!
И так хуже чем в Гондурасе или у Папуасов. Дальше некуда.
супрун-реформи діють
плюс - Индия и Бразилия меньше чем имеет Зеля?
эта статистика значит похожа на Яхве(почти такая же лживая)
Ще кілька мільярдів потрібно
стиритизакатати Автодору і асфальт в поміч хворим)
Невже нам не вдасться їх якось врятувати ?