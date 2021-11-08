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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 ноября в мире зарегистрировали 343 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4628 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 250 613 449 случаев инфицирования, из них 343 131 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 064 644 человека, из них 4628 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 226,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+21
Если пересчитать численность рф = 140 млн, на наши 40.. То это 140/40 = 3,5 раза больше... В пересчете на их численность у нас смертей 449*3,5=1571... А у них 1179... Так что мы на первом месте в мире..

Спасибо ЗеиКО и мудрому нариду!
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08.11.2021 07:59
+16
в лидерах - коронабесы и страны с тупейшим населением - россия, Украина, Румыния, Индия...
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08.11.2021 07:56
+11
Правду таки сказав "найвеличніший" що ми чемпіони по боротьбі з КОВІДом. Ще досягти успіхів в боротьбі з холодомором і не треба перепису населення проводити, по головах перерахують.
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08.11.2021 08:10
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08.11.2021 07:52 Ответить
в лидерах - коронабесы и страны с тупейшим населением - россия, Украина, Румыния, Индия...
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08.11.2021 07:56 Ответить
100%
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08.11.2021 07:57 Ответить
Та да! Там, де попи мацковскага патріархат водять шампанські танці проти вакцинації, мор найбільший. Зате не чіпують. Дебіли.
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08.11.2021 08:37 Ответить
Сочувствую. Тяжело тебе наверное жить в "стране с тупейшим населением". Может это, "чемодан, вокзал ..." Зачем же так себя истязать?
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08.11.2021 10:08 Ответить
ПНХ чорт
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08.11.2021 10:46 Ответить
Если пересчитать численность рф = 140 млн, на наши 40.. То это 140/40 = 3,5 раза больше... В пересчете на их численность у нас смертей 449*3,5=1571... А у них 1179... Так что мы на первом месте в мире..

Спасибо ЗеиКО и мудрому нариду!
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08.11.2021 07:59 Ответить
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08.11.2021 08:20 Ответить
Якби був Петро , Україні дали б ще в січні дали десятки мільйонів доз вакцин, а люди 100% забажали б вакцинуватися.
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08.11.2021 08:20 Ответить
Нащо писати тут казки із серії - АТО буде тривати 2 тижні? Після 5 років брехні Порошенка ситуація була б така сама.
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08.11.2021 08:40 Ответить
Так і тривало б 2 тижні. Чи не читав попередній звіт кримінального суду в Гаазі по ситуації в Україні? Почитай, може тоді дурню припиниш писати.
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08.11.2021 09:34 Ответить
В этом решении о продаже рошена? Или про доллар по 10?
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08.11.2021 10:12 Ответить
АТО это АТО, и она и не может больше длиться. а ты настолько дебил, что разницу между АТО и войной не понимаешь? и что тебе ослу от продажи рошена, ждал кило печенья? если ты про липецк, то в 14 году было 2 желающих купить, засРашка заблокировала активы, наложила арест. сунь рыло, почитай.
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08.11.2021 10:49 Ответить
пороха никто за язык не тянул. Он сам сказал и теперь ему и вам об этом напоминают.
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08.11.2021 13:36 Ответить
мне напоминать ненужно, я не ПОРОХ, и отношение не имею. речь шла об освобождении Славянска. сама операция столько и длилась. подготовка к операции и сама операция - разные вещи! примерно как застолье.
День рожденья - это значит,
Я сегодня жду гостей.
Танька первая прискачет,
Остальные - вслед за ней.
Свечки в пироге задуты.
Выпьют квасу за меня!
Всё съедят за три минуты,
Что готовилось три дня…
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08.11.2021 14:15 Ответить
Вижу что начались уже всякие интерпретации слов Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=aYrchX3FPVU&t=8s
Также он в апреле 2014го давал 3 месяца на нормализацию отношений с Россией.
Вообще Петя мастер давать обещания с конкретными сроками, но никогда их не придерживался.
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08.11.2021 15:32 Ответить
с какого #уя Петя должен что то выполнять, с оглядкой на всякое быдло. он сам знает как делать и почему. а всякая чернь, биомусор, мнение его в общегосударственных интересах равно нулю. тебе жена тоже давала обещания, и друг давал.... и что, не изменяют? )))
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08.11.2021 20:50 Ответить
Когда заканчиваются аргументы, то переходят на личные оскорбления.
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08.11.2021 23:45 Ответить
дядя, какие тебе еще аргументы! захват Славянска- средина апреля, фраза, что операция по освобождению от террористов должна проходить несколько часов сказана в мае. в Харькове ОДА освободили за пол часа. в Одессе сепаров поджарили за 20 минут. так же можно было сделать в Донецке и Луганске, но! в марте, апреле, мае, а не когда засРашка закинула туда сотни боевиков, и десятки тысяч стволов, которые просто завозили ночью самосвалами через границу, высыпали в поле, и брал кто хотел. ты вообще видел АК живьем? точно так и остальное быдло не видело, которое хочет победить не выходя из квартиры, и за 1 день.
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09.11.2021 13:18 Ответить
Вы манипулируете. АТО это не операция по освобождению одного населенного пункта. Конечно бывают и по освобождению одного дома. Никто этого не отрицает. У нас это целая территория. И она не делится на разработку, подготовку и непосредственное освобождение. Это все одна операция со своими фазами исполнения.
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09.11.2021 13:40 Ответить
Пересчитайте отношение населения к территории - это прямо связано с уровнем социальных контактов. Ну и совсем уж некорректно сравнивать отношение числа умерших к населению, корректно - к заболевшим.
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08.11.2021 08:33 Ответить
Вы еще не учли что это данные за выходной день, а в будни цифры вдвое больше.
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08.11.2021 08:43 Ответить
1.реально в Україні не 40,а 35 млн..Втім ,і на росії не 146....

2. реально рашенсттатистика занижена у три рази..

а взагалі то цифри (реальні) смертності чітко корелюються з цифрами НЕВАКЦИНОВАНИХ.

раша -60,Україна -70 ть.

Рашен Спутнік,звичайно гівновакцина... Недороблена АстраЗенека...
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08.11.2021 09:53 Ответить
ваші викладки некоректні, в частині того що начебто Україна на першому місці по відносній смертності. В тій самій Румунія смертність на 20% більша за українську. І не факт що саме Румунія перша в світі за відносною смертністю
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08.11.2021 09:53 Ответить
ну так возьми и румынию так посчитай, математик. и остальные страны. и вообще если с математикой все гуд, посчитай общую смертность по странам в пересчете на 1 млн населения, и случаи заболеваний в пересчете на 1 млн. ты не представляешь как ты удивишся тому, что Украина где то в 50-70 местах по миру по случаям заболевания и смертности от ковида
но ты же этого не будешь считать , зачем , тогда говнеца по этой теме не набросаешь, правда?
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08.11.2021 10:02 Ответить
Это все слова. А по факту Украина на первых местах. У меня с математикой все в порядке. Приведи не 50, хотя бы 5 стран, где смертность на миллион выше, чем в Украине.
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08.11.2021 14:55 Ответить
https://www.svoboda.org/a/31097374.html
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08.11.2021 10:34 Ответить
А теперь сделай расчет с учетом плотности населения.
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08.11.2021 13:33 Ответить
Зато школы работают и футбол со зрителями
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08.11.2021 08:06 Ответить
Правду таки сказав "найвеличніший" що ми чемпіони по боротьбі з КОВІДом. Ще досягти успіхів в боротьбі з холодомором і не треба перепису населення проводити, по головах перерахують.
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08.11.2021 08:10 Ответить
Ми ж чемпіони казав Зеля. Догонім і пєрєгоним!
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08.11.2021 08:12 Ответить
Почекайте - зараз "антиваксери" піднімуть вереск що у лікарнях помирають вакциновані!!! Однак про те КОЛИ вони почали вакцинуваться - мовчатимуть! Бо коли "бахнуло" сплеском захворювання та ще й пригрозили "посадить під замок" невакцинованих - всі масово ломонулися вакцинуваться Однак УЖЕ ХВОРОМУ вакцинуваться - "що мертвому припарка" Крім того - у натовпі при штурмі центрів вакцинації виростає ризик заразиться І отримавши першу дозу разом з вірусом людина теж захворіть може!
(А в Росії вже почали порушувать кримінальні справи стосовно "антиваксерів"!!!)
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08.11.2021 08:18 Ответить
В паРашаші Проституційний суд визнав примушення до вакцинації неконституційним.
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08.11.2021 08:23 Ответить
В Парашії об закони вже давно "ноги витирають" У нас теж це вже третій рік роблять!
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08.11.2021 08:25 Ответить
Секта гундяєва (на раші) закликає невакцинованих сидіти вдома,а в Україні -не вакцинуватись.

Це все,що вам треба знати про дебілізм хохлів(українці давно покинули цю секту) і про антиукраїнську діяльність РПЦвУ.
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08.11.2021 09:55 Ответить
Добавлю , что вакцинацию в Украине не организовали , а пустили на самотек . В Европе сначала прививали людей в возрасте и группьі риска по хроническим заболеваниям , а только потом - всех остальньіх. В Украине основная масса привитьіх - работающие и те , кто вьіезжает за кордон . Поєтому , теперь мьі будем в лидерах по смертности от КОВИД , обьективно.
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08.11.2021 08:26 Ответить
по твоей логике выходит, что антиваксеры сами себя в очереди загнали, а не власть своими тупыми действиями.
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08.11.2021 08:32 Ответить
Ні! Моя логіка в іншому: я і всі мої сімейні вакцинувалися ще у липні - коли було оголошено про вільну вакцинацію Ми стояли спокійно у черзі на відстані блзько 1 м десь 40-50 хв Ніхто не кричав: "Вас тут не стояло!!!" Хто хотів - вакцинувався Однак коли в країні назріла "жопа" і встала небезпека "мору" наші придурки спохватилися - що влада що ті хто "відмахувався" від вакцинації І їх "клюнув у жопу жарєний пєтух" - і ті і інші "запоносили"!!!
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08.11.2021 09:01 Ответить
100 баллов
Совок привык ждать , пока ему не принесут ЧУДО на тарелочке с голубой каемочкой ( бесплатное жилье 20 лет, бесплатную медицину и образование всю жизнь, бесплатные путевки ) .
ПОТОМУ НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИЛСЯ , а теперь очереди на вакцину как в мавзолей 😀😀😀
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08.11.2021 09:23 Ответить
если бы власти не начали принуждать людей к вакцинации путем запрета свободного передвижения и запрета работать, появились бы очереди в период пандемии?
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08.11.2021 09:48 Ответить
все літо можна було спокійно вакцинуватись..БЕЗ ЧЕРГ..

ЯК ще можна було загітувати довбо..бів ?
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08.11.2021 10:02 Ответить
а ти повісся
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08.11.2021 10:48 Ответить
если бы власти не начали принуждать людей к вакцинации путем запрета свободного передвижения и запрета работать, появились бы очереди в период пандемии?

все літо можна було спокійно вакцинуватись и всю осень можно было СПОКОЙНО вакцинироваться, но твои хозяева решили согнать людей в очереди. ЗАЧЕМ???
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08.11.2021 10:55 Ответить
У вас с логикой проблемы. Если бы все прививались летом, были бы такие же очереди, как сейчас. И все равно не успели бы до осени привить всех. Сейчас очереди и давки, и делают всего 1.5 млн уколов в неделю. А чтобы получить сертификат нужно два укола. То есть, если даже пусть 30 млн украинцев поделить на 1,5 млн привок в неделю -будет 20 недель. А две прививки сделать нужно 40 недель. Кроме того чтобы привить 30 млн человек, нужно 60 млн вакцин. Их даже до конца года столько не поставят. Даже до следующей весны столько вакцин не поставят.
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08.11.2021 15:03 Ответить
Вакциновані вмирають , що є то є , але не від прийому самої вакцини , про що антивакси тут пробують нав'язати таку думку ,, а від інших хвороб , які не пов'язані напряму з ним . Мій знайомий помер у ковідному відділені від тромба , у іншого піднявся цукор в крові до - 30 зараз йому дуже погано , колять інсулін . Обоє були вакциновані , але захворіли всеодно . Як говорять лікарі - це ускладнення які викликає ковід , а не вакцина від нього . .
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08.11.2021 10:08 Ответить
На миллион населения много маленьких стран впереди. Румыния, Грузия, Армения, все прибалтийские страны и еще походу немало. Но смертей у них 20-50.
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08.11.2021 08:39 Ответить
От подай тут свою таблицю, де Україна на 80-му місці. 😁
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08.11.2021 08:41 Ответить
Отсортируйте по столбцу смертей на млн
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08.11.2021 09:10 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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08.11.2021 09:31 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/

показник смертей на мільйон населення -Україна на 45 місці...
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08.11.2021 09:59 Ответить
Значит все у нас хорошо? Кацапы кстати на 43м
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08.11.2021 10:48 Ответить
Я написав подати таблицю, де Україна на 80-му місці. Є така? 😁
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08.11.2021 11:12 Ответить
а причём тут бубочка?,мееее....
Падлы зеленые...
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08.11.2021 08:37 Ответить
А скільки ще заховано в статистиці по іншим хворобам? Немає довіри до "зеленої" влади. Вони тільки знають, що брехати і красти. Газ Бені ще не віддали? А після гізу і банк?
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08.11.2021 08:40 Ответить
Мы на последнем месте по вакцинации, на уровне беднейших африканских стран, позорище просто. Гнать в шею зеленых саботажников.
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08.11.2021 08:41 Ответить
Потому что Петр Алексеевич разрушил систему здравоохранения, а Зеля вообще ничего не сделал. На их совести смерти безвинных граждан.
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08.11.2021 08:52 Ответить
Та Ви шо? Якщо Петро Олексійович щось у когось десь "розрушил", то побудуйте. Ви всі дали оцінку Петру Олексійовичу на виборах і забудьте про нього. Скоро буде три роки, як при владі Вовка, не вароющій, не алігарх, а прастой пареньогк із Кривого Рога.
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08.11.2021 08:57 Ответить
ВСім треба давати об"єктивну оцінку...

у першу чергу "подякувати" "Доктор Смерть" Супрун.(Апропо,це була не "людина Порошенко"...)
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08.11.2021 10:04 Ответить
Це тобі серіал Слуга народу мозок знищив.
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08.11.2021 09:03 Ответить
Каким образом? Свиношенко - очень плохой человек и ему самое место на столбе, но здравоохранение - это одно из немногих направлений, которое во время его царювания не стагнировало, т.к. у руля оказался незамазанный человек, который реально хотел сделать лучше. И сделал (немного). Из говна и палок, с огромным сопротивлением со стороны разного рода упырей от медицины и с постоянным существенным недофинансированием.
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08.11.2021 11:27 Ответить
А самовлюбленный тупой осел постит,,каконопокакало и сходилоазал,,. Что вы выбрали,олигофрены?
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08.11.2021 08:56 Ответить
Боговерующие отстыковуются.
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08.11.2021 09:35 Ответить
а мы во всем плохом, всегда в переди планеты всей
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08.11.2021 09:41 Ответить
удивительно что все 1,5 года мирового кошмара мы продержались очень прилично.
Что за ж* сейчас началась - ума не приложу.
Все же грешу на вакцинированных. Идиоты ходят без масок, бессимптомно и всех заражают.
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08.11.2021 15:13 Ответить
1. маска не дает ничего кроме радиуса разлета вируса. 2 толпа вакцинированных может в десна целоваться, они с иммунитетом и им нихрена не будет. 3. толпа которая бастует на банковой (не вакцинированные) занимает 94-98% коек и выжирает все запасы кислорода в больницах. так кто виноват в той ж* о которой Вы говорите? 4. почему в Моршине нет лижачих в реанимации с ковид?
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08.11.2021 17:01 Ответить
1. Маска дает аж до хрена!
2. Толпа вакцинированных с иммунитетом?? ха-ха-ха. У меня лично 4 вакцинированных разной вакциной заболели, и не легко. Так что не пишите чушь. И через 6 мес. иммунитет заканчивается. Бустера в стране нет. Кого кололи в мае, в декабре обнулятся. Так что им делать?
3. Фейк с моршином уже всех достал. Этот город для умственно отсталых сделали типа без ковида. Ковид есть, но всех по приказу везут в другой город, чтобы в моршине его не было.
Из-за таких как вы, в стране такая ж*
Полностью отстутсвует крит. мышление.
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08.11.2021 21:18 Ответить
а из реанимаций всей страны куда вывезли всех тяжолых вакцинированных
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09.11.2021 08:14 Ответить
Це в абсолютних цифрах, а на кількість населення - перше місце...
Зеленський - ЧЕМПІОН!
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08.11.2021 10:06 Ответить
Если бы не ипанутые, умственно отсталые соседи - были бы первыми.
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08.11.2021 10:17 Ответить
зачекайте, ще не фініш
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08.11.2021 11:16 Ответить
Высокая смертность, относительно заболевших, говорит о качестве лечения.
И так хуже чем в Гондурасе или у Папуасов. Дальше некуда.
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08.11.2021 12:12 Ответить
100%
супрун-реформи діють
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08.11.2021 13:26 Ответить
Вакцины не было и времени не было? Были. Колись - не хочу. Предупреждали, что больницы не справятся с массовым одновременным наплывом. При этом, не дай бог, принудительно вакцинировать. Но как только петух клюнул, так сразу же власть виновна, а сам белый. Для преодоления эпидемии получается кнут нужен?
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08.11.2021 10:19 Ответить
Вот тебе он и нужен.
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08.11.2021 11:00 Ответить
так недавно вроде Байден имел усопших больше чем Путин?
плюс - Индия и Бразилия меньше чем имеет Зеля?
эта статистика значит похожа на Яхве(почти такая же лживая)
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08.11.2021 10:27 Ответить
Майстри спорту з короновірусу утримують переконливо Україну в "вищій лізі короновірусних держав".
Ще кілька мільярдів потрібно стирити закатати Автодору і асфальт в поміч хворим)
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08.11.2021 10:55 Ответить
Результаты ШВЛ...
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08.11.2021 10:58 Ответить
Бідні антиваксери . Їх стає чим раз менше .
Невже нам не вдасться їх якось врятувати ?
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08.11.2021 13:33 Ответить
каждый день минус 500 ненормальных, это же праздник какой то
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08.11.2021 20:10 Ответить
 
 