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Пункт вакцинации против COVID-19 открыли в Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве
В Киеве открылся новый центр вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте УГКЦ.
Каждый день с 10-00 до 17-00 вы можете вакцинироваться против COVID-19 по адресу:
ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - отмечается на сайте.
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+11 Mykhaylo Yeroshenko #421367
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+6 Сергей Гусаченко #493712
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+5 Valery Greff
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Но, вобщем, понятно, что вы хотели спросить.
А если серьёзно, то в лабораториях частных пора начинать, они на каждом углу, со всем нужным оборудованием
Будете казаться несколько умнее.
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13