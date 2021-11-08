Пункт вакцинации против COVID-19 открыли в Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве

В Киеве открылся новый центр вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте УГКЦ.

Каждый день с 10-00 до 17-00 вы можете вакцинироваться против COVID-19 по адресу:

ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - отмечается на сайте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК