В Украине за сутки от COVID-19 умерли 473 человека, зафиксированы 13 068 новых случаев заражения, 8200 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 13 068 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 1,6 млн прививок сделаны за первую неделю ноября!"

За сутки 7 ноября в Украине:

зафиксированы 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145);

85 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3532 человека;

летальных исходов – 473;

выздоровели - 8200 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 088 501 человек;

выздоровели - 2 520 956 человек;

летальных исходов – 72 557;

проведено ПЦР-тестирований – 14 876 584.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 19 344 335 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







