Решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2" ожидается на следующей неделе, - Макогон
Решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток-2" может быть принято на этой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук".
В комментариях к публикации у Макогона спросили, не привлечен ли еще ОГТСУ к консультациям по сертификации российского газопровода.
"Решение ожидается на следующей неделе", – написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" 7 ноября.
Напомним, как ранее сообщал Bloomberg, "Северный поток-2" может быть сертифицирован только в мае 2022 года.
Топ комментарии
+6 Дмитрий Ч
показать весь комментарий08.11.2021 09:07
+5 Andre2014
показать весь комментарий08.11.2021 08:28
+5 5 копійок
показать весь комментарий08.11.2021 08:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна оборудка по бені, чого варта, і узаконене взування "мудрого" наріду на сотню міліардів.
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
Если мы войдем в комиссию, и его примут? Будем выглядеть не очень хорошо.