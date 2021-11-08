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Решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2" ожидается на следующей неделе, - Макогон

Решение об участии Украины в сертификации

Решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток-2" может быть принято на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук".

В комментариях к публикации у Макогона спросили, не привлечен ли еще ОГТСУ к консультациям по сертификации российского газопровода.

"Решение ожидается на следующей неделе", – написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" 7 ноября.

Также читайте: Сертификация "Северного потока - 2": Регулятор Польши указал на риски злоупотреблений со стороны "Газпрома"

Напомним, как ранее сообщал Bloomberg, "Северный поток-2" может быть сертифицирован только в мае 2022 года.

Автор: 

сертификат (226) Северный поток (1449) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+6
Все может оказаться не так просто! Рашка целые правительства покупает, а тут купить пару человек и то каких нибудь бывших фотографов (вообще будет самая легчая сделка в истории Газпрома). Если у них, там уже все договорено и куплено этот цирк, могли устроить специально и даже наверняка пригласят Украину!
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
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08.11.2021 09:07
+5
вангую! пошлют нахер...
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08.11.2021 08:28
+5
З владою недоумків ніхто і рахуватись не буде.
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08.11.2021 08:28
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вангую! пошлют нахер...
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08.11.2021 08:28 Ответить
Посидим, послушаем... В перерыве сходим попьем кофе на бульваре.
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08.11.2021 09:47 Ответить
Того, хто сидить в дупі, туди вже не пошлеш
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08.11.2021 09:54 Ответить
и то верно))) значит засунут поглубже в дупу((((
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08.11.2021 10:41 Ответить
З владою недоумків ніхто і рахуватись не буде.
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08.11.2021 08:28 Ответить
Та яких недоумків? Подивіться як країну грабують, які схеми провертають, щоб позбавити цивілізованого майбутнього і злити кацапам.
Одна оборудка по бені, чого варта, і узаконене взування "мудрого" наріду на сотню міліардів.
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08.11.2021 10:24 Ответить
Привлечение Украиньі к сертификации СП-2 будет тестом , насколько обьективно Германия относится к єнергобезопасности ЕС.
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08.11.2021 08:30 Ответить
Все может оказаться не так просто! Рашка целые правительства покупает, а тут купить пару человек и то каких нибудь бывших фотографов (вообще будет самая легчая сделка в истории Газпрома). Если у них, там уже все договорено и куплено этот цирк, могли устроить специально и даже наверняка пригласят Украину!
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
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08.11.2021 09:07 Ответить
PS И потом участие Украины, которое будет по сути формальным, еще и разыграют как козырь - смотрите мол как у нас все честно, открыто и демократично (о какой газовой войне вообще речь - вон даже Украину пригласили...). Так что на месте нашего правительства, я туда даже не совался, а попытался пропихнуть кого нибудь из союзников типа Попьши. Наше участие там - стратегически плохая идея
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08.11.2021 09:18 Ответить
Путлер однажды обул Тимошенко...обует Зелю хоч сказать? типа сбросит цену для Украины доляров на 500?
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08.11.2021 09:38 Ответить
Senator S(bla-bla-bla), не несите ЧУШЬ! Путин недопрыгнет, чтоб "обуть" Тимошенко! ...а точно, на выборах 2010, когда кремль "победил нам" уголовника Януковича с отрывом от Тимошенко в ...2% (ДВА, Карл, процента). Но в 2010 путин "обул" всю Украину!
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08.11.2021 09:57 Ответить
Тобто все залежить від рішення Зелі.... Круто
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08.11.2021 08:30 Ответить
У зелені понти на першому місці.
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08.11.2021 08:43 Ответить
к
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08.11.2021 08:40 Ответить
Ну разрешат как и Польше высказать мнение, но без права голоса.
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08.11.2021 08:50 Ответить
Осьол, козьол і косолапий мішка.
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08.11.2021 08:50 Ответить
Зелемойские телеграмму отправят на кремлевский Крематорий...типа Ваван не Братан....Украина не РАБссия,Кучма казав що ви Щури дуже паганого гатунку,а тому КГБшний Кощей піде на Палю...
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08.11.2021 08:58 Ответить
Быдло Мавзолейное вылазьте из Берлоги Дремучей и Тайги и Тундры сгоревшей Декабрь по статистике самый самолетопадающий месяц....шойся давно на РАБссии самолеты вирталеты не падали....31 упал...надо 50...к 31 декабря...вяликие блин подводники Курска... и Норд Оста...
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08.11.2021 09:02 Ответить
А Фишка тут в Другом....Украина в 1992 году подписала Энергетическию Хартию ЕС и Ратифицировала ее в Раде......РАБссия нет...Потому что на РАБссии БАРАНЫ у власти....вся лишь разница причем тупые и дремучие...что Тайга...непроходимая
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08.11.2021 09:06 Ответить
ты написал непонятное
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08.11.2021 09:26 Ответить
Шариковы и Швондеры РАБссии круче НАТО и США...
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08.11.2021 09:30 Ответить
На сегодня Украина является Ассоциированым членом ЕС.... а это важный Юридический факт....
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08.11.2021 09:09 Ответить
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08.11.2021 09:14 Ответить
Дякую Софі...
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08.11.2021 09:17 Ответить
Хрюкайте дальше...Крым наш...Донбасс это Рюсский Мир и прочую Пургу...стадо идиотов...
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08.11.2021 09:11 Ответить
ГТС Украины принадлежит ЕС а не РАБссиянским Крысам... и не фюреру КГБшному...
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08.11.2021 09:32 Ответить
А сколько стоит ГТС Украины?
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09.11.2021 07:57 Ответить
Витренко & Украина при сертификации должны будут (по сценарию Кремля) сыграть с лицом полной озабоченности ДЕСТРУКТИВНУЮ роль на руку Кремля! Уже проходили!
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08.11.2021 10:02 Ответить
Нужно самим отказаться от участия!
Если мы войдем в комиссию, и его примут? Будем выглядеть не очень хорошо.
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08.11.2021 10:15 Ответить
 
 