Решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2" ожидается на следующей неделе, - Макогон

Решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток-2" может быть принято на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук".

В комментариях к публикации у Макогона спросили, не привлечен ли еще ОГТСУ к консультациям по сертификации российского газопровода.

"Решение ожидается на следующей неделе", – написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" 7 ноября.

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Напомним, как ранее сообщал Bloomberg, "Северный поток-2" может быть сертифицирован только в мае 2022 года.