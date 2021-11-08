Дело MH17: в Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание - слово будет предоставлено родственникам погибших
В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" сегодня в 10:00 по местному времени начнется очередное судебное заседание по делу о крушении самолета рейса MH17.
Слово в суде будет предоставлено родственникам погибших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Окружной суд Гааги в марте 2020 года приступил к рассмотрению дела о крушении самолета рейса MH17.
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а вы думаете кто пришел к власти на РАБссии 7 ноября 1917 года? Обыкновенное БЫДЛО....
Ссыкотно глубоко обеспокоенным вердикт выносить