Дело MH17: в Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание - слово будет предоставлено родственникам погибших

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" сегодня в 10:00 по местному времени начнется очередное судебное заседание по делу о крушении самолета рейса MH17.

Слово в суде будет предоставлено родственникам погибших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года приступил к рассмотрению дела о крушении самолета рейса MH17.

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