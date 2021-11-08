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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в Киеве и 21 области "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 21 области

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 8 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1301) и Херсонской (1155) областях.

В то же время в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 7 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 90,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 21 области.

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Также в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 16 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в пяти областях - "оранжевой", в трех - "желтой".

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 21 области красный уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608)


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Вот настоящий парад антиваксеров, а не та мокрая кучка перед Радой.
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08.11.2021 09:31 Ответить
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08.11.2021 09:41 Ответить
Кто и на каком научном основании устанавливал эти "нормы заболеваемости"?
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08.11.2021 10:51 Ответить
по кiльостi позитивних тeстiв за добу i авралу в лiкарнях.
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08.11.2021 11:22 Ответить
 
 