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Новости Взрывы в Сватово
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Дело о взрыве на складах боеприпасов в Сватово передано в суд, - ГБР

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, халатность которых привела к потере военного имущества на 18 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, находящегося неподалеку от г. Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к уничтожению военного имущества, в частности, РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование взрывов боеприпасов на складах в Сватово, Ичне и Балаклее продолжается: назначены около 650 экспертиз, допрошены более 3500 человек, - Венедиктова

Указанные военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Автор: 

взрыв (6733) Сватово (115) ГБР (2984)


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Топ комментарии
+9
В Чехии взрывали россияне ( один склад)
в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?

а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
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08.11.2021 09:59
+3
Не тех судят , не они плохо организовали охрану артсклада.
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08.11.2021 09:46
+3
Так як що вибух спричинила діверсія до чого тут ті хто техніку розміщав? Може треба засудити кацапів та тих хто організовував охорону!
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08.11.2021 09:51
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Не тех судят , не они плохо организовали охрану артсклада.
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08.11.2021 09:46 Ответить
Так як що вибух спричинила діверсія до чого тут ті хто техніку розміщав? Може треба засудити кацапів та тих хто організовував охорону!
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08.11.2021 09:51 Ответить
По мнению эксперда, если бы они разместили вооружение даже внутри склада с боеприпасами они останутся белыми и пушистыми, а виноват Петро?
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08.11.2021 09:55 Ответить
Отлично подорвали обороноспособность Украины, посадят на 7 лет, не факт, и выйдут как герои через 2 года.
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08.11.2021 09:53 Ответить
виноват во всём стрелочник... снаряды наверное по сей день в Африке падают
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08.11.2021 09:53 Ответить
Воу, воу, ви не швидіть, спочатку все з'ясуйте, час ще є(насправді ніт)
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08.11.2021 09:56 Ответить
В Чехии взрывали россияне ( один склад)
в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?

а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
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08.11.2021 09:59 Ответить
я вчора почув наодному "вражеському" аналі, чого нас, Україну, не беруть досі в НАТО...
А тому що попри всі інші вже озвучені проблеми - в усіх силових структурах України (включаючи МВС. поліцію, СБУ, тощо) дохера касапських агентів, від Генштабу до батальйоної ланки. А, якщо де нема - там завжди знайдуться такі, які здатні продати все що до їх рук потрапить... Тому і не хочуть, щоб нині Україна своїми військовими структурами входила до НАТО, щоб не розповсджувались військові таємниці!
Та що вже говорити за Генштаб... за Міноборони... якщо он, прямо і небезпідставно звинувачується керівництво структури Президента у зраді!
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08.11.2021 10:22 Ответить
Мавзолейные крысы недавно леса поджигали в Турции,их нашли спецы Эрдогана...7 руссо-турристо-не террористо...Шакалы позорные...гореть вам в АДу...
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08.11.2021 10:06 Ответить
Це не в компетенції головнокомандувача
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08.11.2021 10:09 Ответить
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08.11.2021 10:20 Ответить
Виновны не "стрелочники", а хитрожопая шобла, захватившая Украину.
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08.11.2021 10:27 Ответить
Логіка зашкалює. Якщо ворог підбив мій танк, то не він винен, а я, що поїхав в бій? А що там казати, проти Юзіка, чи Лисого, чи самого Косоворотки за таке ніколи не порушать справу, бо їх на фронті не було, вони сиділи під спідницями своїх мам і жінок.
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08.11.2021 14:05 Ответить
 
 