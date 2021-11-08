Дело о взрыве на складах боеприпасов в Сватово передано в суд, - ГБР
В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, халатность которых привела к потере военного имущества на 18 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, находящегося неподалеку от г. Сватово Луганской области.
29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это привело к уничтожению военного имущества, в частности, РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.
Указанные военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?
а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
А тому що попри всі інші вже озвучені проблеми - в усіх силових структурах України (включаючи МВС. поліцію, СБУ, тощо) дохера касапських агентів, від Генштабу до батальйоної ланки. А, якщо де нема - там завжди знайдуться такі, які здатні продати все що до їх рук потрапить... Тому і не хочуть, щоб нині Україна своїми військовими структурами входила до НАТО, щоб не розповсджувались військові таємниці!
Та що вже говорити за Генштаб... за Міноборони... якщо он, прямо і небезпідставно звинувачується керівництво структури Президента у зраді!