Справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19 появятся в "Дії" уже на этой неделе, - Федоров

Уже на этой неделе справка о выздоровлении от коронавируса может стать доступной в приложении "Дія", как и информация об актуальных ПЦР-тестах.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней. Впрочем, как считать эти дни - информация отличается. Министерство здравоохранения на прошлой неделе объяснило, что справку могут получить только те, кто поправился уже после запуска этой функции в "Дії".

В свою очередь, министр Федоров говорит: его ведомство предусмотрело то, что справку смогут сгенерировать все, кто выздоровел за последние 90 дней. Впрочем, окончательные детали Минздрава еще согласовывают.

Чтобы сертификат в "Дії" сформировался, врач должен обязательно внести информацию о выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения.

"Если врач внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дія" видит эту информацию. На основе этого формирует COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", - объяснил Федоров.

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