РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11080 посетителей онлайн
Новости
42 589 32

В мгновение ока: на "Махаче" зафиксирован самый быстрый нокаут в истории единоборств

В мгновение ока: на

В первом эпизоде седьмого сезона "Махач", который состоялся 17 октября в киевском Freedom Hall, случилась настоящая сенсация в мире единоборств. В четвертом бою эпизода сошлись два украинских бойца - кандидат в мастера спорта по боксу Игорь "Симба" Симбаба из Кировограда и мастер спорта по тайскому боксу Анатолий "Бобер" Данилюк из Одессы.

Поединок "Симбы" и ""Бобра" закончился практически моментально - уже на второй секунде боя "Бобер" молниеносным ударом справа отправил "Симбу" в глубокий нокаут.

Такая быстрая победа Анатолия Данилюка может вполне посоревноваться за звание самого быстрого нокаута в единоборствах. В 2020 году в Майами (США) во время турнира Bare Knuckles Fighting Championship 14 боец Ули Диаз "вынес" своего соперника Донелея Бенедетто за три секунды.

Всего, по словам организаторов, в седьмом сезоне "Махача" выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, 4-кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

Видео седьмого сезона уже доступно на Youtube - его уже посмотрели более чем 250 тысяч раз.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

бокс (597) спорт (2421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Дикунство з москальскою назвою! Гроші не пахнуть...
показать весь комментарий
08.11.2021 10:10
+17
Незрозуміло, а якого х*я весь захід відбувається російською?
показать весь комментарий
08.11.2021 10:12
+9
Ідіотизм... Їм би ще ножі в руки дали, ну, щоб ще видовищніше було, ну щоб публіка аж всиралась від задоволення.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дикунство з москальскою назвою! Гроші не пахнуть...
показать весь комментарий
08.11.2021 10:10 Ответить
Это американец Тони Фергюсон по прозвищу Эль Кукуй.)
показать весь комментарий
08.11.2021 10:27 Ответить
ну теперки заживем .....
показать весь комментарий
08.11.2021 10:11 Ответить
Незрозуміло, а якого х*я весь захід відбувається російською?
показать весь комментарий
08.11.2021 10:12 Ответить
Представители "русского мира".
показать весь комментарий
08.11.2021 10:27 Ответить
Мова пе сдю лин и - вона зрозуміла й універсальна, шо тобі не ясно?)) Мо, й сам пе сдю ли ну хочеш?))
показать весь комментарий
08.11.2021 10:27 Ответить
((((
показать весь комментарий
08.11.2021 10:33 Ответить
малоросам і хахлам какая разница...
показать весь комментарий
08.11.2021 12:00 Ответить
"Хлєба і зреліщ !!!!" (С) Зефілітіки.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:12 Ответить
А в перервах між раундами їм крутили "Сватів" ....
показать весь комментарий
08.11.2021 10:14 Ответить
Ідіотизм... Їм би ще ножі в руки дали, ну, щоб ще видовищніше було, ну щоб публіка аж всиралась від задоволення.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:20 Ответить
Зевнул… бывает)
показать весь комментарий
08.11.2021 10:21 Ответить
Паша "крепче стали" красава)) вот и тема для нового видео - как с одного удара на первых секундах))
показать весь комментарий
08.11.2021 10:24 Ответить
Бокс- спорт для дегенератов, что мы и видим в данном ролике.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:24 Ответить
В боксе люди гораздо культурнее чем в Раде.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:30 Ответить
Особливо культурними стають після чергового струсу мозку або вибитої щелепи.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:45 Ответить
Это прибавит ему здоровья, однозначно. Нейронные связи явно укрепятся...
показать весь комментарий
08.11.2021 10:39 Ответить
Спрессуются . Станут ближе) Зацементируются)
показать весь комментарий
08.11.2021 11:12 Ответить
Можу закластись, 90% публіки і учасників дивляться сватів з 95-им кварталом і голосували за шмарклю і його слуг.
показать весь комментарий
08.11.2021 10:43 Ответить
А здесь я смотрю похна коронавирус
показать весь комментарий
08.11.2021 10:48 Ответить
якщо вeсь час про корону рeхнуться можна
показать весь комментарий
08.11.2021 11:16 Ответить
Я так и не понял, на какой секунде он его нокаутировал? В тексте новости говорится что "уже на второй секунде боя "Бобер" молниеносным ударом справа отправил "Симбу" в глубокий нокаут.", тогда как на видео говорят на 13 секунде( 1:37).
показать весь комментарий
08.11.2021 10:58 Ответить
Упал на 1:57. Бой остановили на 1:37. И лево/право путают ещё. Там был левый на скачке
показать весь комментарий
09.11.2021 07:02 Ответить
варварство все это
показать весь комментарий
08.11.2021 11:34 Ответить
кцпский промоушн, тупые развлечения
показать весь комментарий
08.11.2021 11:35 Ответить
У якій країні відбувається це бидлодійство?

З якого, пилять, "Кіраваграда"??

Який ідіот взагалі всунув цю новину у стрічку найпопулярнішого українського новинного веб-ресурсу?
показать весь комментарий
08.11.2021 12:21 Ответить
Та собственно говоря... Там не гаслуга победителя... А прокол проигравшего... - руку опустил...
показать весь комментарий
08.11.2021 13:05 Ответить
Обратили внимание на речь победителя... !? какая то наркоманская, тянущаяяся с подхихикиванием... Он бы еще втыкать начал с приседанием... - вобще бы ему цены не было...

Какая то непонятная фигня ! нужно их проверить, может это кодло наркоманов титушек
показать весь комментарий
08.11.2021 13:11 Ответить
Всё комменты под псевдонимами долбаными,,,, так было во все времена!!!!! Есть гниды которые кидают камень из толпы, чтоб его не видно было!! Ну а спорт- есть спорт,вне политики и вне конкуренции!!!!
показать весь комментарий
09.11.2021 07:33 Ответить
Это не спорт, это быдло развлекаеца для быдла. Да ещё с пиароми при поддрежке вонючей мошеннической помойки пари срачь
показать весь комментарий
09.11.2021 19:55 Ответить
Половина "*********", пишущих на "мове" и коверкающие прекрасный наш украинский язык-а вы в армии служили, хотя бы?
показать весь комментарий
09.11.2021 09:48 Ответить
Цензор зачем пиарить эту помойку тотализаторную пари срачь??
показать весь комментарий
09.11.2021 19:53 Ответить
 
 