Разумков подал обращение о создании объединения "Розумна політика": в списке 25 нардепов. ДОКУМЕНТ

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал нынешнему спикеру Руслану Стефанчуку обращение о создании в парламенте нового межфракционного объединения "Розумна політика".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Разумкова.

Так, в списке – 25 народных депутатов, большинство из которых перешли из фракции "Слуга народа".

"В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения "Розумна політика". Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов. Обращение о создании межфракционного объединения "Розумна політика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" – написал экс-спикер ВР.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание межфракционного объединения "Розумна політика".





