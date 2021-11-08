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Разумков подал обращение о создании объединения "Розумна політика": в списке 25 нардепов. ДОКУМЕНТ

Разумков подал обращение о создании объединения

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал нынешнему спикеру Руслану Стефанчуку обращение о создании в парламенте нового межфракционного объединения "Розумна політика".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Разумкова.

Так, в списке – 25 народных депутатов, большинство из которых перешли из фракции "Слуга народа".

"В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения "Розумна політика". Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов. Обращение о создании межфракционного объединения "Розумна політика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" – написал экс-спикер ВР.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 ноября экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание межфракционного объединения "Розумна політика".

Разумков подал обращение о создании объединения Розумна політика: в списке 25 нардепов 01
Разумков подал обращение о создании объединения Розумна політика: в списке 25 нардепов 02
Разумков подал обращение о создании объединения Розумна політика: в списке 25 нардепов 03

Автор: 

ВР (29228) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+45
Все. Официальный старт предвыборной компании новой куклы для плебса оформлен документально.
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08.11.2021 10:11
+39
Слуги поділилися - лайно ліворуч, гівно праворуч.
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08.11.2021 10:13
+28
І утирок, рашколюб Дмитрук в об'єднанні Разумкова.
Паляться на старті "розумні політики".
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08.11.2021 10:14
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Плакало монобольшинство, какая ирония. Зеленскому, все равно придется считаться с Разумковым )
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08.11.2021 15:55 Ответить
Чому ? Там ще БЮТ та ЕС,Опзж е у раді
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08.11.2021 19:05 Ответить
Студия квартал-95 с Коломойским подсовывают довечевым 73% зебилам новую куклу
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08.11.2021 16:03 Ответить
А 24% дебіли продовжуватимуть смоктати лапу.
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08.11.2021 21:31 Ответить
троллит... типа остальные того...
да он сам зеленый на всю, а покерувать хоцца
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08.11.2021 17:53 Ответить
От і зібрало пухленьке жабенятко 25 поки безликих,але дуже бажаючих стати великими фігурами в політиці ...
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08.11.2021 18:06 Ответить
Дело не в том, хороший он или плохой. Ему Зеля сделал подлянку и он, по пацански, имеет право отомстить.
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08.11.2021 18:18 Ответить
Теперь две хрени будет
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08.11.2021 18:57 Ответить
разумков такое же ПИД,,,рашенское Гавно как и ваЗЕлин но умнее и хитрее, а учитывая количество Дэбилов в этой стране у него шансы хорошие, при том что его спонсирует ахмет, а бенин слабоумный нарик уже замотал себя в гавно на три гос.измены и столько же пожизняков....
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08.11.2021 19:30 Ответить
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