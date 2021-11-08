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ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

В Офисе Президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.

В ОПУ в письменном виде информировали редакцию "Схем", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что ранее он подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост. Об этом говорится в расследовании "Лобисты Харьковских соглашений во власти Зеленского", где также упоминается роль Демченко в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Руслан Демченко как чиновник времен Революции Достоинства по признакам подпадает под люстрацию – запрет занимать государственный пост. С 2010 по 2014 он работал заместителем министра иностранных дел. Ранее его фамилия была на сайте Министерства юстиции в перечне лиц, по признакам попадающих под действие закона "Об очищении власти", но впоследствии исчезла.

Об этом журналистам сообщила Татьяна Козаченко, которая с 2014 по 2016 год работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.

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"Теперь никаких фамилий нет, они в отчете удалили все фамилии людей, занимавших должности. У меня есть копия. Первый замминистра с 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, занимал должность, которая подпадает под запреты. 1164 дня, что превышает срок, предусмотренный законом, как здесь указано, то есть лицо подпадает под люстрацию. Министерство юстиции спрятало часть информации, удалили все фамилии, но она была в публичном доступе и была у многих людей", - рассказала Козаченко.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов сообщили, что фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта убрали из-за "жалобы граждан".

В 2020 году перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО Демченко написал заявление, в котором отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство. Об этом "журналистам сообщили в Офисе Президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Указали, что документы переслали в СНБО. А там сообщили журналистам, что у них нет.

Согласно закону "Об очищении власти" ответственный за проверку должностного лица – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Журналисты обратились к нему с просьбой сообщить, завершена ли люстрационная проверка относительно Демченко и каковы ее результаты. Ермак сообщил, что она проведена, и есть соответствующая справка, но предоставить ее не могут, ведь "справке присвоен гриф ограничения "Для служебного пользования".

Журналисты обратились с просьбой о комментарии к Руслану Демченко. В СНБО ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году агитирует за "харьковские соглашения": "Черноморский флот РФ не станет причиной нестабильности в Крыму"

Официально на должность первого заместителя секретаря СНБО рекомендовал его руководитель – Алексей Данилов. Журналисты спросили секретаря СНБО о причинах избрания именно кандидатуры Демченко.

"Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Данилов. – Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, который возглавляет назначаемый президентом институт".

Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что Демченко был назначен на этот пост в СНБО "с подачи руководителя ОП Андрея Ермака".

Ранее журналисты "Схем" выяснили, что заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения". Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало боевых действий на Донбассе в 2014 году. В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "в отношении служебных лиц органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, которые впоследствии были причастны к аннексии Крыма.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) люстрация (979) Минюст (1749) проверка (819) СНБО (4430) Демченко Руслан (39) Ермак Андрей (1256) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+83
Т.е. ОПЗЕ уже открыто занялся крышеванием и отмазыванием предателей и врагов Украины.
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08.11.2021 10:20
+81
Та да. Спасти рядового Тартарова, Спасти рядового Ермака, Спасти рядового Зеленского, Спасти рядового Демченка ... Сплошные операции по спасению предателей Украины.
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08.11.2021 10:34
+36
Ще одна державна зрада зеленського...
Гадаю, що на довічне він вже назбирав...
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08.11.2021 10:29
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А разве офис президента наделён полномочиями ставить гриф секретности на различных документах?
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08.11.2021 12:40 Ответить
Такого органу, як офіс пріпіздєнта, взагалі ні в яких законах не визначено. Але для чого їм Зє!кони - "революційна доцільність" клоунської влади
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08.11.2021 12:47 Ответить
когда уже коля с витей вернуться?)
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08.11.2021 13:05 Ответить
От же ж - скотиняка! Продався орді - ГНИДА! От коли радником працював у сивочолого "потужного криголама" - патріотом був: з 23 вересня 2014 по 23 июля 2019 р.

а тут, при зелє, скурвився. Що діється, ні на кого покластися не можна!
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08.11.2021 13:20 Ответить
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08.11.2021 19:39 Ответить
значит журналистам надо вскрывать эту "консерву"... это существо не могло не наследить.....
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08.11.2021 13:23 Ответить
с...ка млять аху...шее зелено-квартальное ...ДОРЬЕ!
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08.11.2021 13:30 Ответить
Знають пацюки, на якому зерні жирували...
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08.11.2021 13:31 Ответить
А где нацтелки, патриоты и прочая пиз..дота, которая в 2019 бегала со свиньями. Аваков спонсировать перестал.
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08.11.2021 13:46 Ответить
Это даже не засланный крот , это официально легализованный и трудоустроеный крот. Просто пи_дец.
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08.11.2021 14:24 Ответить
До Ермака не доходит, что он не царь Украины, что он должен отчитываться перед украинским народом - который Ермак с Зелей считают быдлом и своими холопами.
Российский враг на 0 убивает наших солдат, а в самом тылу верхушка власти их предает и сдает их убийцам!
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08.11.2021 14:33 Ответить
Давно пора ,чтобы офицеры патриоты из ВСУ собрали ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЮ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ПРЯМОЙ И ЗАЯВИЛИ ,что на самом деле происходит на фронте и в тылу ! Что они больше не могут терпеть зеИУДУ-мразь и его проводников-кротов демченко, д'Ерьмака………… или уже поздно произошла внутренняя ОККУПАЦИЯ ГЕБНЕЙ ПУТЛЕРА??
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08.11.2021 18:27 Ответить
Это, чтоб нас не ослепила его кристальная честность
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08.11.2021 14:53 Ответить
Проверкой Демченко занимался Ермак. Что ещё говорить? Тупой перзидент - один в стране нев курсе, кто сидит под боком. Или в курсе?
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08.11.2021 15:38 Ответить
Когда же дойдёт он не тупой , он ВРАГ , бздящий ПУТЛЕРА и любящий ЕГО МИЛЛИОНЫ , плевать ему на доверчивых ,как он выражается "Хохлов",а Кипиани он заявил "я не украинец ", всю жизнь издевался ,насмехался над страной ,где можно нагло грабить и ещё вытирать ноги флагом Украины
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08.11.2021 18:20 Ответить
Сколько можно терпеть открытую измену ,,гаранта""!?! Только возмущение не поможет. Может надо подключить для весомости США, раз сами не можем.
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08.11.2021 15:47 Ответить
малюська присоединился к банде ермака-Козыря! И этот "министр юстиции" будет контролировать исполнение законов в Украине!
ЗеБанду геть!
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08.11.2021 16:22 Ответить
к нашему народу мозги придут только при прямом вторжении *****
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08.11.2021 19:53 Ответить
откуда возьмется? примеров Тирасполя, Сухума или даунецка мало что ли?)
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08.11.2021 19:57 Ответить
"Собачонки лають, а караван идеть, поважни"!
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08.11.2021 20:26 Ответить
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09.11.2021 01:46 Ответить
Демченко не может быть люстирован. Он вместе с женой окончил Краснознаменный институт имени Ю.В. Андропова КГБ СССР (позднее - Краснознаменная академия внешней разведки РФ) и они оба давали присягу на верность России. Если он перестанет работать на Россияя его жена из дома выгонит
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09.11.2021 11:29 Ответить
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