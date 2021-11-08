ОП засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко: он также исчез из люстрационного списка Минюста

В Офисе Президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.

В ОПУ в письменном виде информировали редакцию "Схем", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что ранее он подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост. Об этом говорится в расследовании "Лобисты Харьковских соглашений во власти Зеленского", где также упоминается роль Демченко в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Руслан Демченко как чиновник времен Революции Достоинства по признакам подпадает под люстрацию – запрет занимать государственный пост. С 2010 по 2014 он работал заместителем министра иностранных дел. Ранее его фамилия была на сайте Министерства юстиции в перечне лиц, по признакам попадающих под действие закона "Об очищении власти", но впоследствии исчезла.

Об этом журналистам сообщила Татьяна Козаченко, которая с 2014 по 2016 год работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.

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"Теперь никаких фамилий нет, они в отчете удалили все фамилии людей, занимавших должности. У меня есть копия. Первый замминистра с 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, занимал должность, которая подпадает под запреты. 1164 дня, что превышает срок, предусмотренный законом, как здесь указано, то есть лицо подпадает под люстрацию. Министерство юстиции спрятало часть информации, удалили все фамилии, но она была в публичном доступе и была у многих людей", - рассказала Козаченко.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов сообщили, что фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта убрали из-за "жалобы граждан".

В 2020 году перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО Демченко написал заявление, в котором отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство. Об этом "журналистам сообщили в Офисе Президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Указали, что документы переслали в СНБО. А там сообщили журналистам, что у них нет.

Согласно закону "Об очищении власти" ответственный за проверку должностного лица – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Журналисты обратились к нему с просьбой сообщить, завершена ли люстрационная проверка относительно Демченко и каковы ее результаты. Ермак сообщил, что она проведена, и есть соответствующая справка, но предоставить ее не могут, ведь "справке присвоен гриф ограничения "Для служебного пользования".

Журналисты обратились с просьбой о комментарии к Руслану Демченко. В СНБО ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

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Официально на должность первого заместителя секретаря СНБО рекомендовал его руководитель – Алексей Данилов. Журналисты спросили секретаря СНБО о причинах избрания именно кандидатуры Демченко.

"Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Данилов. – Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, который возглавляет назначаемый президентом институт".

Ранее издание "Зеркало недели" сообщало, что Демченко был назначен на этот пост в СНБО "с подачи руководителя ОП Андрея Ермака".

Ранее журналисты "Схем" выяснили, что заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения". Ранее в МИДе заявляли, что Демченко "не был причастен к подготовке" соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он "участвовал, то тоже должен нести ответственность". Комментировать найденные "Схемами" факты Демченко пока отказался.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало боевых действий на Донбассе в 2014 году. В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "в отношении служебных лиц органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, которые впоследствии были причастны к аннексии Крыма.