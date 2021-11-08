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Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают Верховную Раду "немедленно" принять закон о реформе СБУ

Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают Верховную Раду

Руководители дипломатических миссий Европейского Союза (Матти Маасикас, Антти Хартикайнен), Североатлантического альянса (Винета Кляйне) и Соединенных Штатов (Кристина Квин) в Украине призывают народных депутатов принять во втором чтении закон о реформе СБУ.

Как указано в статье, написанной западными дипломатами для сайта "Европейская правда", после успешного завершения реформы спецслужба сосредоточится на борьбе с терроризмом, контрразведке и защите государственной тайны, лишившись одновременно полномочий досудебного расследования, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный элемент реформы, предусмотренный законопроектом, – постепенное лишение СБУ полномочий досудебного расследования. Благодаря этому СБУ превратится в спецслужбу, которая сосредотачивает свою работу на контрразведывательной, а не на правоохранительной деятельности. Следственные полномочия перейдут в правоохранительные органы, которые специализируются именно на расследовании преступлений и чья деятельность является предметом более пристального наблюдения по сравнению с деятельностью спецслужб", - говорится в статье, обнародованной в понедельник.

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В ней отмечается, что среди других важных изменений, предусмотренных законопроектом, – безотлагательное внедрение временной системы парламентского надзора, которая будет функционировать до момента создания специального наблюдательного парламентского комитета, а также сокращение штата спецслужбы до 20 000 человек и демилитаризация большинства штатных должностей службы.

"Между тем законопроект оставляет открытыми ряд вопросов. В частности, это чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, позволяющие нарушать основные права и свободы человека; сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; сохранение изоляторов временного содержания; недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах", – добавляют дипломаты.

Они отмечают, что эти недочеты требуют доработки, особенно на этапе реализации ключевых положений закона по усилению судебного контроля и укреплению механизмов надзора, но они не должны препятствовать скорейшему принятию закона Верховной Радой.

"Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять данный закон", – резюмируют западные дипломаты.

Автор: 

ВР (29228) закон (3175) НАТО (9963) СБУ (19855) США (26422) реформы (3951) Евросоюз (17063)


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Топ комментарии
+8
дожили до того, что западные политики поняли что он нынешних ждать чегото адекватного не стоит и погнали своих дипломатов уже тупо носом тыкать что надо принять, где поменять и зачем это вообще нужно
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08.11.2021 10:41
+5
Та сЧас.
Лейтенантубакланову, як і зЕзіденту з його хазяями та "слугами", така СБУ не цікава і навіть шкідлива, для бізнесу.
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08.11.2021 10:35
+5
Наразі правильно писати СБУ-95. Солідні люди, та простих речей не знаєте.
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08.11.2021 10:40
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Та сЧас.
Лейтенантубакланову, як і зЕзіденту з його хазяями та "слугами", така СБУ не цікава і навіть шкідлива, для бізнесу.
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08.11.2021 10:35 Ответить
а баканова куда?... та що ви таке кажете, панове...
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08.11.2021 10:36 Ответить
Наразі правильно писати СБУ-95. Солідні люди, та простих речей не знаєте.
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08.11.2021 10:40 Ответить
дожили до того, что западные политики поняли что он нынешних ждать чегото адекватного не стоит и погнали своих дипломатов уже тупо носом тыкать что надо принять, где поменять и зачем это вообще нужно
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08.11.2021 10:41 Ответить
Так там одни ФСБшники Штирлицы....
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08.11.2021 11:14 Ответить
Какая реформа СБУ.
А кто будет бабулек с семечками гонять?
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08.11.2021 11:14 Ответить
А нашо робити реформу, вже третий год так працюе самый роумний и хитрожопый, и все довольны.
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08.11.2021 11:21 Ответить
Свободу Семену Семенченко!!
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08.11.2021 11:27 Ответить
Долой Шайтановых и их покровителей из СБУ!!
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08.11.2021 11:28 Ответить
Закон, звичайно, потрібен.
Але, весь сенс: а що в Законі?
Якщо штибу того, як "по боротьбі з олігархами" - то вже краще бкз нього. Краще вже без пародій і уродів.
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08.11.2021 11:29 Ответить
Хм, однако дипломаты здорово разбираются в работе секретных служб.
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08.11.2021 11:31 Ответить
100 % luche chem ZEshobla .
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08.11.2021 11:47 Ответить
призываю выразить соболезнование руководителям дипмиссий ЕС, НАТО и США и других сексуальных меньшинств с поразившей их неисцелимой глубокой озабоченностью

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08.11.2021 11:42 Ответить
Если не выполнят требования США и ЕС - власть антиукраинская.
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08.11.2021 11:52 Ответить
І лейтенанта Бакланова небхідно підвищити хоча б до капітана. Заслужив невтомною працею на благо Коломойського і Зеленського. Та і себе ,рідного, не забуває...
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08.11.2021 12:46 Ответить
наша украинская ОПа - хер клала на ваши закликания.....
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08.11.2021 13:24 Ответить
На Западе не понимают Зелю. Он думает ФСБ слить с СБУ. А они настаивают на какой-то реформе СБУ.
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08.11.2021 13:39 Ответить
 
 