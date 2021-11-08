Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают Верховную Раду "немедленно" принять закон о реформе СБУ

Руководители дипломатических миссий Европейского Союза (Матти Маасикас, Антти Хартикайнен), Североатлантического альянса (Винета Кляйне) и Соединенных Штатов (Кристина Квин) в Украине призывают народных депутатов принять во втором чтении закон о реформе СБУ.

Как указано в статье, написанной западными дипломатами для сайта "Европейская правда", после успешного завершения реформы спецслужба сосредоточится на борьбе с терроризмом, контрразведке и защите государственной тайны, лишившись одновременно полномочий досудебного расследования, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный элемент реформы, предусмотренный законопроектом, – постепенное лишение СБУ полномочий досудебного расследования. Благодаря этому СБУ превратится в спецслужбу, которая сосредотачивает свою работу на контрразведывательной, а не на правоохранительной деятельности. Следственные полномочия перейдут в правоохранительные органы, которые специализируются именно на расследовании преступлений и чья деятельность является предметом более пристального наблюдения по сравнению с деятельностью спецслужб", - говорится в статье, обнародованной в понедельник.

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В ней отмечается, что среди других важных изменений, предусмотренных законопроектом, – безотлагательное внедрение временной системы парламентского надзора, которая будет функционировать до момента создания специального наблюдательного парламентского комитета, а также сокращение штата спецслужбы до 20 000 человек и демилитаризация большинства штатных должностей службы.

"Между тем законопроект оставляет открытыми ряд вопросов. В частности, это чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, позволяющие нарушать основные права и свободы человека; сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; сохранение изоляторов временного содержания; недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах", – добавляют дипломаты.

Они отмечают, что эти недочеты требуют доработки, особенно на этапе реализации ключевых положений закона по усилению судебного контроля и укреплению механизмов надзора, но они не должны препятствовать скорейшему принятию закона Верховной Радой.

"Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять данный закон", – резюмируют западные дипломаты.