"Без сохранения заработной платы": Ляшко сообщил, что невакцинированные чиновники и педагоги будут отстранены от работы

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы работников, подлежащих обязательной COVID-вакцинации, в частности, чиновников и педагогов.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Напоминаю, что сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он.

Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.

Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.

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