"Без сохранения заработной платы": Ляшко сообщил, что невакцинированные чиновники и педагоги будут отстранены от работы
С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы работников, подлежащих обязательной COVID-вакцинации, в частности, чиновников и педагогов.
Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Напоминаю, что сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он.
Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.
Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.
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С чьего кармана будут выплачивать компенсацию пострадавшим?
Опять из моего?
дебилы антивакцеры в морге дергаясь будуть орать о вреде вакцины
Принудительная вакцинация отличаеться степенью ответственности ,а ее то брать никто не хочет на себя
Юристы в ожидании кучи дел.Не,я понимаю там где минималка народ в состоянии стада и денег нет совсем и то ,можно поднапрячься, но при десятке уже можно смело идти в суд, компенсируют все.Сами юрики говорят - там статей с вагон будет на руководителя, главное по собственному не писать, пускай отстраняют приказом.
Уверена на 100%, трогать Степанова никто не будет, так как вся земразь несёт всю ответственность за маски, антисептики, костюмы и ещё много чего, которые они продали, а украинцев оставили в полной жо...
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.