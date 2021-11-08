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Новости Коронавирус и карантин
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"Без сохранения заработной платы": Ляшко сообщил, что невакцинированные чиновники и педагоги будут отстранены от работы

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы работников, подлежащих обязательной COVID-вакцинации, в частности, чиновников и педагогов.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Напоминаю, что сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказал он.

Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.

Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.

Читайте: С сегодняшнего дня невакцинированных против COVID-19 представителей некоторых профессий отстранят от работы. СПИСОК

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Кабы такой приказ легко опротестуется в суде.
С чьего кармана будут выплачивать компенсацию пострадавшим?
Опять из моего?
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08.11.2021 11:02
+12
Шо валерачка, не хочет больше народ четать твои высеры?
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08.11.2021 11:11
+12
Таки да, но тогда государство как гарант и несет всю ответственность за побочки,смерти, ухудшения здоровья и тд. список длинный и финансовый.А денег то нет поэтому у нас "добровольная", в любом раскладе - ты все сам "захотел".
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08.11.2021 11:15
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Кабы такой приказ легко опротестуется в суде.
С чьего кармана будут выплачивать компенсацию пострадавшим?
Опять из моего?
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08.11.2021 11:02 Ответить
Та да. Есть же специальный закон на этот случай. Но зелень старательно избегает его введения.
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08.11.2021 11:05 Ответить
Безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 11:08 Ответить
А то, экспериментальный шмурдяк,, даёт бессмертие ваксерам))
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08.11.2021 11:29 Ответить
Статистика уровня смерности

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08.11.2021 11:41 Ответить
Израиль покажи.
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08.11.2021 13:02 Ответить
вы все врете.....

дебилы антивакцеры в морге дергаясь будуть орать о вреде вакцины
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08.11.2021 13:44 Ответить
Ти вшкварений у курсі, скільки смертей в Україні списують на ковід криворукі лікарі? В Івано-Франківську он жінка померла після родів, і звичано ж списали на ковід, хоча вона перед родами проходила тест.
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31.01.2022 12:10 Ответить
И что, педагоги и чиновники производят материальные блага! А компенсация эта просто будет их невыплаченной зарплатой называться! А ты же не токарь по металлу, по хлебу и салу! Так что не переживай, рядовой пенсионер!
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08.11.2021 11:20 Ответить
Это - для Юрия Ана!
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08.11.2021 11:25 Ответить
антиваксерам таки дали шанс вернуться к земледелию и натуральному обмену. Никакой химии
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08.11.2021 11:02 Ответить
Шо валерачка, не хочет больше народ четать твои высеры?
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08.11.2021 11:11 Ответить
Хе-хе. обиженный антиваксер "думает", что он "народ"
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08.11.2021 11:13 Ответить
Ти "ботяра"/дегенерат - вже всіх "достав"! Пасешся, тільки на сайтах про "ковід".
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08.11.2021 11:21 Ответить
Истерикой лапотных ботов-антиваксеров удовлетворён!
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08.11.2021 11:22 Ответить
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08.11.2021 11:29 Ответить
У тебе, проплачений імбецил, всі хто проти - експериментальної вакцинації - це "лапотники-ватники", іншого - в твоїй методичці - не зазначено!? Зміни, придурок, "методичку", вона вже застаріла, та не діє! Твоя мантра, вже всіх дістала - і тих хто за, і тих, хто проти! Тобі мабуть, потрібно "підвищувати кваліфікацію бота"!🤣
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08.11.2021 12:08 Ответить
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08.11.2021 12:38 Ответить
АНТИВАКЦЕРЫ - ДЫБИЛЫ !
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08.11.2021 13:46 Ответить
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08.11.2021 13:48 Ответить
без ГМО в утиль)) не хотят чипироваться, а я уже третий месяц посылаю сигналы на спутник )) лучше с передатчиком чем с червями но дурочкам не докажешь, мантра одна - нужно колоться спутником он без микросхем идиоты.
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08.11.2021 11:34 Ответить
И вывесить позорные списки на всех столбах!
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08.11.2021 11:02 Ответить
Что они херней маются и придумывают решения на коленке? Просто введите в действие решением СНБО закон "О Защите населения от воздействий факторов техногенного, биологического и т.д характера". И не нужно будет изобретать велосипед. Только тогда придется переложить финансовые затраты с местных бюджетов на центральный.
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08.11.2021 11:03 Ответить
так в этом то вся и соль.
Принудительная вакцинация отличаеться степенью ответственности ,а ее то брать никто не хочет на себя
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08.11.2021 11:07 Ответить
Если введут в действие закон -- никто и спрашивать не будет "желаете или не желаете". Будет обязательная вакцинация на всех законных основаниях.
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08.11.2021 11:11 Ответить
Таки да, но тогда государство как гарант и несет всю ответственность за побочки,смерти, ухудшения здоровья и тд. список длинный и финансовый.А денег то нет поэтому у нас "добровольная", в любом раскладе - ты все сам "захотел".
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08.11.2021 11:15 Ответить
Там главное, что государство несет всю финансовую нагрузку перед местными бюджетами за все дополнительные траты на введения закона. А не местные бюджеты, как сейчас. И этого Зеля не хочет от слова совсем. Тогда у него не будет возможности тырить бабло на "великом надувательстве".
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08.11.2021 11:19 Ответить
Я "За". Руками и ногами. Нардепов и чиновников первой категории вакцинировать ПУБЛИЧНО.
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08.11.2021 11:03 Ответить
ковидобес загоняет по полной
Юристы в ожидании кучи дел.Не,я понимаю там где минималка народ в состоянии стада и денег нет совсем и то ,можно поднапрячься, но при десятке уже можно смело идти в суд, компенсируют все.Сами юрики говорят - там статей с вагон будет на руководителя, главное по собственному не писать, пускай отстраняют приказом.
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08.11.2021 11:05 Ответить
Ляшко, ти будеш сидіти за те що начудив зі своїми наказами
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08.11.2021 11:09 Ответить
Блін, ну чому сидіти, а не висіти?
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08.11.2021 11:13 Ответить
А де зараз Степанов?
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08.11.2021 11:19 Ответить
Дела у него плохи! Пришлось куртку на комиссию сдать!
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08.11.2021 11:23 Ответить
кошмар
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08.11.2021 11:31 Ответить
Как где, в Украине. Его присутствие на канале Украина 24 никак не мешает правоохранительным органам.
Уверена на 100%, трогать Степанова никто не будет, так как вся земразь несёт всю ответственность за маски, антисептики, костюмы и ещё много чего, которые они продали, а украинцев оставили в полной жо...

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08.11.2021 16:11 Ответить
даколе !
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08.11.2021 11:13 Ответить
Как я понимаю, вакцинация не защищает от коронавируса, а позволяет перенести болезнь в легкой форме. А так получается, что вакцинированный также может являться переносчиком коронавируса. Илия я не прав? А прививка нужна обязательно, чтоб легче перенести хворь, если ею заразишься.
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08.11.2021 11:17 Ответить
При вакцинации риск заболеть снижается в 10-20 раз. Попасть в реанимацию тоже в 10-20 раз. Уже этого вполне достаточно чтобы остановить лавинообразное заражение как сейчас.
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08.11.2021 11:22 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 11:31 Ответить
Цікаво как, читать такие ссылки в которых - в Чили после одной из самых массовых вакцинаций в мире палаты интенсивной терапии оказались переполнены , на Сейшелах после вакцинации всплеск заболевания вырос ну очень и учёные не могут понять причину ,и таки после такого- уколотые заражают меньше. У вас как с причинно- последственной связью?
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08.11.2021 13:09 Ответить
Всем Вам спасибо за разъяснение.
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08.11.2021 11:41 Ответить
Не усім вакцинованим допомагає переносити, а людям старшого віку. Оскільки вакцина, за твердженням розробників, "допомагає" імунній системі боротися з вірусом. У молодих людей зазвичай імунна система чудова, тому для чого допомагати здоровій імунній системі? Хоча це все здогадки, сокільки усі ці вакцини в Україні зареєстровані як такі, що проходять випробування.
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31.01.2022 12:17 Ответить
Де їх клонують,в Трускавці...?
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08.11.2021 11:19 Ответить
Не совсем понимаю этот шаг ЗЕвласти- выстрел себе в ногу.... Юристы в ожидании кучи 100% выигрышных дел. Та же невыплата больничных из соцстраха отстраненным работникам вообще какой-то сюрр... P.S. Сам вакцинировался и вакцинацию поддерживаю на все 100%, но так бездумно поступить могут только ЗЕбараны....
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08.11.2021 11:23 Ответить
Очень сомневаюсь что это законно.
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08.11.2021 11:23 Ответить
Низя насильно заставлять вакцинироваться нарид микрочипами 5g от Билла Гейца...
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08.11.2021 11:26 Ответить
Це підстави для майбутніх позовів до суду.
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08.11.2021 11:27 Ответить
Тільки у випадку, якщо у людини буде негативний ПЦР-тест, а її відсторонили від роботи.
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08.11.2021 11:30 Ответить
Тут тест не катит, если нет хоть одной прививки то отстранение от работы.
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08.11.2021 11:32 Ответить
Позов до суду може мати ефект тільки, якщо здорову людину недопустили до роботи.
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08.11.2021 11:35 Ответить
Справа в тому, що все це "схвалення" ВОЗ використання вакцин було зроблено з примітками "для екстренного застосування" або "у надзвичайних ситуаціях". Тому то при "вакцинації" з людей беруть розписку що вони роблять це добровільно. Якщо ж людей почнуть відсторонювати від роботи чи іншим чином змушувати "штрикатись" це вже порушення Конституції і прав людини. Тоді можна сміло подавати до суду. Особливо коли почнуть проявлятись побічні дії тих "вакцин" що нині змушують колоти.
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08.11.2021 12:30 Ответить
зе!Скотство
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08.11.2021 11:34 Ответить
Это незаконно, ушлые чиновники через суд потом выбьют компенсацию за все время проведенное дома.
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08.11.2021 11:35 Ответить
Молодець
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08.11.2021 11:39 Ответить
А кто будет выполнять их работу?
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08.11.2021 12:34 Ответить
а что в прививке "цифрового" по твоему?
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08.11.2021 15:12 Ответить
Дай дурню волю, він і хрін зламає.
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08.11.2021 12:49 Ответить
Дай дурню волю - заведе в неволю (с)
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08.11.2021 15:36 Ответить
Команда Зе хоронит его 2й срок.
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08.11.2021 13:06 Ответить
Таки зеля хороший это команда не очень?
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08.11.2021 13:11 Ответить
обоє рябоє
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08.11.2021 13:26 Ответить
власть - ДЕБИЛОВ!!!!!
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08.11.2021 13:27 Ответить
Чому один ублюдок колотить всією країной?
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08.11.2021 14:13 Ответить
пида.у ляшко в очело штук 5 от бешества
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08.11.2021 14:52 Ответить
Як хитро, спочатку владу, а та потім до даве інших
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08.11.2021 19:07 Ответить
 
 