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Власти довели энергетику до катастрофы и на коленях просят электроэнергию у Беларуси, - Яценюк

Власти довели энергетику до катастрофы и на коленях просят электроэнергию у Беларуси, - Яценюк

Украинские власти довели ситуацию в энергетике до критической и теперь вынуждены просить помощи у страны-агрессора и ее сателлита – Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня власть на коленях просит электроэнергию у врага. Путин - враг украинского государства. Лукашенко - непризнанный президент. А нынешняя власть сейчас на коленях просит о поставках энергетики. Они вообще имеют хоть какое-то достоинство?" - заявил экс-премьер.

В энергетике сегодня не просто проблемы, а катастрофа, добавил Яценюк.

"Власть не закупила газ, когда он стоил 250 долларов, а сейчас на его закупку из карманов украинцев нужно вытянуть дополнительно 5 миллиардов долларов. Энергетика - это часть независимости. А власть как на коленях ползет и просит. Они до чего довели страну?" – подытожил экс-премьер.

Напомним, с 6 ноября из-за простоя оставшихся без угля государственных ТЭС Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.

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Автор: 

Беларусь (7888) энергетика (2552) Яценюк Арсений (8006) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+36
Арсений прав. На все 100.
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08.11.2021 11:19
+35
сейчас со старой методички вытянут про стену, про миллиард долларов, про недвижимость в майами))
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08.11.2021 11:22
+31
Зебіли, ви це зробили разом!
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08.11.2021 11:18
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Страница 2 из 2
"Балбес" говорите? Посмотрите, что по этому поводу думает Всемирный банк:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart&locations=UA-BY
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08.11.2021 12:42 Ответить
А что не так с графиком-то? Заслуга зеленского, кмк, в том, что последний отрезок направлен вниз.
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08.11.2021 14:50 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/energetychnyj-shantazh-cze-chastyna-gibrydnoyi-vijny-putina-proty-********-petro-poroshenko/ Ескалація агресії Росії проти України полягає не лише в розміщенні військ уздовж нашого кордону, а й в посиленні енергетичного шантажу. Про це сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Це гібридна війна, і елементом цієї війни є енергетична політика. У нас сьогодні на складах наших станцій залишилося 500 тисяч тон вугілля, замість 3 мільйонів. В нас сьогодні більше третини електростанцій не працюють, у зв'язку з відсутністю вугілля. На сьогоднішній день намагаються імпортувати вугілля і електроенергію з Росії. Платячи агресору долари», - нагадав Порошенко.

«Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенку поставляти нам електроенергію, незважаючи на жахливе прохання української влади - Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики. Тому що ви повністю профукали підготовку енергетики до зими», - зауважив Порошенко.
«На сьогоднішній день, щоб уникнути віялових відключень при недостатніх запасах газу, відсутності вугілля, владі України треба іти на неприродні союзи. Путін цим безумовно скористається. ... Українська влада прагне, готує свою зустріч з Путіним з питань енергетики. І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо, чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки», - вважає Петро Порошенко.
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08.11.2021 11:49 Ответить
Лукашеске нужны доллары что воздух...Зеля отдаст 3 миллиярда который недавно выплатил Украине МВФ
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08.11.2021 11:50 Ответить
Зато беня с ахметкой в наваре.
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08.11.2021 11:51 Ответить
Упороті побачили новину про Сєню і почалась гавкотня. Спрацював рефлекс. Хоч на нього можна погавкати.
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08.11.2021 11:53 Ответить
Іди додому, москалик
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08.11.2021 12:01 Ответить
После многих лет прозябания людям предложили надежду. Предложили друзей и врагов. Причину бороться. Никто бы не устоял. Новоявленный враг с энтузиазмом включился в игру, а вот друзья, друзья оказались фальшивыми.
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08.11.2021 12:14 Ответить
Це ж треба так стидатися своєї ганчірки, що писати під чужим прапором
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08.11.2021 12:37 Ответить
в 14м ваша московия выбрала путь ссср)))) народ нищает с каждым годом, развал вашей страны вопрос времени
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08.11.2021 19:37 Ответить
Все так,тильки тришечки НЕ Так.Беларусская эл энергия в 3 раза дешевле,чем у Ахметки.Воздух стал чище от Ахметовских коптилок.
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08.11.2021 11:54 Ответить
Так Украину по факту в 2014-15 годах СПАС от Дефолта Именно Яценюк...,не Порошенко и не Турчинов...разница в том... что это я понимаю...,а вы не поймете....вам надо в Трускавец...
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08.11.2021 11:56 Ответить
"О, непутевый вернулся "

А где бородач_лена было последние пару лет? небось на курортах натыреных с большой строки большой стены? И че он так странно вылез именно сейчас? Когда некий товарищ с итальянских вилл признался в сношениях с ринаткой, тем который "погудим", и даже грозно сказа что идет в власть с манькой "газовой облигачицей и еще парочкой политических трупов времен неолита. Странные дела.
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08.11.2021 11:56 Ответить
Яценюк був крайнє роздратований із порівнянням його з кроликом. Він був впевнений, що то справа рук силовиків від Порошенка. Його це турбувало настільки, що допомагаючи Гройсману порадами не забув сказати, що зрадити, це скоріше передбачити
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08.11.2021 11:59 Ответить
Путлер 73% быдло Украины заберет бесплатно...Лукашеску должен Путлеру 42 миллиарда и он простит Луке долг...а вы будете долджны Мавзолейному УРОДУ 500 лет..стадо баранов...
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08.11.2021 12:01 Ответить
Как там ********** промычала...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...
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08.11.2021 12:03 Ответить
Напомню, Яценюк был премьером с 2014 по 2016 год. https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/infografika/ekonomika/eksport-ta-import-***************-********-2014-2020-rokax
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08.11.2021 12:12 Ответить
73% стадо ...вам уже не надо в Трускавец...Зеля вас сдал Путлеру...
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08.11.2021 12:15 Ответить
Украина начала импорт электроэнергии из РФ, - Порошенко
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08.11.2021 12:31 Ответить
Нещодавно купив білоруську зубну пасту Silverdent. Дешева і непогана.
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08.11.2021 12:33 Ответить
І що?
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08.11.2021 12:35 Ответить
Треба відмовлятись від передового соросівського досвіду руйнування економіки і переймати відсталий досвід білоруської економіки. І медицини теж.
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08.11.2021 12:46 Ответить
Я сподіваюсь, що це в тебе таке почуття гумору. Бо якщо ти всерйоз, то це не смішно.
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08.11.2021 18:42 Ответить
А імпорт масла з Білорусі це гумор, чи серйозно?
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08.11.2021 21:44 Ответить
Хз, я масло яготинське купую. Так а що гарного в білоруській економіці, що не може жити без кацапських подачок?
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09.11.2021 23:26 Ответить
Без подачок МВФ експортує електрику в Україну з нашими 15-ма атомними реакторами. ВВП на душу удвічи більше, без руди, вугілля, газу, алюмінію, урану, морських портів.
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10.11.2021 01:24 Ответить
Тоді чому середня зп в Україні і Білорусі однакова? Кудиидівається решта білоруського ввп? Я розумію, що дехто ******** надрочувати на бульбофюрера, проте це навіть тупіше, аніж кричати "рузгє мір пріді".

А щоб нам не імпортувати електрику- потрібно було у 2019 правильно голосувати. Наголосували? Їжте.
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10.11.2021 05:31 Ответить
Зарплата з пенсіями там в півтора рази вища. При тому, що там соціалка, комуналка і нижчі ціни, не продали дитсадки, не скоротили медицину по завєтам Сороса і МВФ. Не варто камлать про рускій мір коли у власній хаті ліберастична совдепія, ще й з деіндустріалізацією.
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10.11.2021 11:53 Ответить
Що ти несеш?))) Ну от що ти несеш?))) Набір штампів, лозунгів та прокацапських кліше)
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10.11.2021 12:46 Ответить
А іще там нема єврейських олігархів. Контрольний. )
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10.11.2021 13:20 Ответить
Тобто білоруси мають ідентичний нашому рівень життя, до того ж в них немає Коломойського із Зеленським? Враховуючи те, що основа їх ВВП- це навтопереробна промисловість та "білоруські хамон та креветки", то що маємо? Маємо сировинний придаток для расєї. Для расєї!!! Хочеш бути третьою рукою кацапа? Тобою лише ківу поправлятимуть.
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10.11.2021 15:02 Ответить
Отож, переробна і виробнича основа, а не сировинна. Тільки сьогодні по місту проїхався, білоруська цукерня, білоруські ковбаси. В кого чернозем? Українець-автократ очевидно ліпше ніж еврейський охлократ. Зробив расєю собі сировинним придатком і ринком збуту, ніжно лоскочучи між вухами.
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10.11.2021 20:25 Ответить
І медицина в Білорусі спрацювала з пандемією краще, без цифровізацій і лібералізацій.
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10.11.2021 13:24 Ответить
І як медицина з ковідом спрацювала? Хто статистику веде? Ну ти смішний)
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10.11.2021 14:59 Ответить
Ну немає там черги катафалків перед крематорями і кладовищами.
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10.11.2021 20:27 Ответить
Тьху ти блін. Я тобі пишу відповіді, бо думав, що ти людина. А потім глянув, хто у тебе в підписниках і все стало на свої місця))) гарно ж кацапня нині маскується)
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10.11.2021 15:28 Ответить
Ахто у мене в підписниках? Хтось підписався мене, розумного, читати. Я ж не проти.
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10.11.2021 20:12 Ответить
Мабуть так було задумано ... на московії. Кого не упосвячували - ніхто не задовольняє. "Проффессор" засцяв. "Барига" виявився патріотом. Вже і "комік" не задовольняє. Не здають Україну, як від них вимагали. Бояться народу.
Московія хоче показати Україну невдалою, некомпетентною, нездатною до державотворення. А вона живе!
Україна й цей шантаж переможе. Слава Україні!
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08.11.2021 12:43 Ответить
Здравствуйте, шалені порохоботы! Я снова к вам, и снова с обломом вашей то ли зрады, то ли перемоги.)) Чем ближе выборы, тем чаще будут начинать шевелиться разного рода политические трупы типа Яценюка, и выдавать на гора откровенный пропагандистский бред, как единственный способ напомнить о себе.
Ниже представлена инфографика импорта и экспорта электроэнергии Украиной в период 2014-2020 годов. Не питаю иллюзий раззомбировать вашего брата, но развенчивать откровенную пропагандистскую чушь, считаю своим долгом.
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08.11.2021 12:47 Ответить
И что ты этим развенчал?
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08.11.2021 12:56 Ответить
В бытность Яценюка премьер-министром электроэнергия покупалась в гигантских масштабах не то, что у сателита, а непосредственно у агрессора. А с 2016 года экспорт электричества из Беларуси практически не прекращался. Паузы были лишь на незначительный промежуток времени.

Хотел было сразу написать пояснение, зная свою целевую аудиторию, поленился. Но порохоботы неисправимы, даже немецкие.)))
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08.11.2021 13:06 Ответить
Ты, Афоня, просто идиот. Электричество имеет не только напряжение, но и частоту.
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10.11.2021 13:06 Ответить
30 років ...довгих років обдирання громадян України в електроенергетичні й галузі ...а відокремлену енергетичну систему -самоспроможну і не залежну зробить так ні хто і не захотів.
Вас народ як завжди цікавить лише одне -меленьке особисте щастя ... електроенергія на халяву ...ну дешева.. а в суті проблеми навіть ні хто і розбираться не хоче...
Тоді так народе гул в помічь і гуглим хто є власниками обленерго по всім областям України, далі гуглим хто є власником всіх ТЕС в Україні, далі гулим хто є власником всіх сонячних і вітрових електростанцій. О ... тепер пробуйте алалізувати Чому державна дещева електроенергія атомних станцій не виробляється або перепродується через декількох посередників...???
Ну що ні не зрозуміли??? От бл...хріново.. Ну тоді жалійтесь далі кричить "Петя святий".... "Яценюк присвяткуватий".... А все одно винні то ми всі... осбливо коли сиділи мовчки в кіці 90х початкі 2000х
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08.11.2021 12:47 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457431889271209990 15 ч



1) снимают Коболева и ставят ручного Витренко
2) забирают у Нафтогаз деньги, предназначенные на закупку газа. Создают дефицит на отопительный период
3) отдают Коломойскому треть запасов.
Далее будет:
- бандерлоги? Вы хотите мерзнуть?
- нет!
- закупаем газ у России?
- Да!
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08.11.2021 12:47 Ответить
Тільки дебіли не бачать ворога при владі.
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08.11.2021 12:54 Ответить
иди нах, сначала стену дострой.
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08.11.2021 13:18 Ответить
Кролеґ Сеня на каналах Ахметова розповіда\ про енергетику.
Ну зовсім не палиться Ахметовська посіпака.
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08.11.2021 13:29 Ответить
"Кролега" з порожньою казною країну вів по війні

перестаньте болтать ерундой !

стыдно.....
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08.11.2021 13:41 Ответить
Сеня! Украина в зеленом гавне, спасай нас от зебилья!
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08.11.2021 13:39 Ответить
"Хуже не будет", "Поржьом", "Зробимо всіх разом", "зробимо ще разом", "прийде весна, а з нею Беня", "кінець епохи бідності", "бариги", "мародери"... Ну що, зелені барани 73%, зробили себе самі разом? Але це тільки початок, квіточки попереду.
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08.11.2021 13:54 Ответить
Вот это зрада покупать эл энергию в Беларуси. Как будто при нем было по другому. А снабжать оккупированный Крым эл энергией почти два года это не зрада?
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08.11.2021 14:33 Ответить
А что они НЕ РАЗВАЛИЛИ?!!!
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08.11.2021 14:53 Ответить
еще на одну иглу сели, скоро лицом к деревне с дровами
ждем-с
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08.11.2021 17:51 Ответить
ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!
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08.11.2021 22:52 Ответить
"Котлеты отдельно, мухи отдельно"©
Насчёт ситуации с энергетикой Украины Сеня абсолютно прав. Но под его премьерством (равно как и под президентством Пороха) я сам почти-что дошёл до катастрофы. Такое не забывается и не прощается. А посему для Яйценюка у меня припасено:
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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09.11.2021 05:42 Ответить
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