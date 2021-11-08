Власти довели энергетику до катастрофы и на коленях просят электроэнергию у Беларуси, - Яценюк
Украинские власти довели ситуацию в энергетике до критической и теперь вынуждены просить помощи у страны-агрессора и ее сателлита – Беларуси.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня власть на коленях просит электроэнергию у врага. Путин - враг украинского государства. Лукашенко - непризнанный президент. А нынешняя власть сейчас на коленях просит о поставках энергетики. Они вообще имеют хоть какое-то достоинство?" - заявил экс-премьер.
В энергетике сегодня не просто проблемы, а катастрофа, добавил Яценюк.
"Власть не закупила газ, когда он стоил 250 долларов, а сейчас на его закупку из карманов украинцев нужно вытянуть дополнительно 5 миллиардов долларов. Энергетика - это часть независимости. А власть как на коленях ползет и просит. Они до чего довели страну?" – подытожил экс-премьер.
Напомним, с 6 ноября из-за простоя оставшихся без угля государственных ТЭС Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.
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«Це гібридна війна, і елементом цієї війни є енергетична політика. У нас сьогодні на складах наших станцій залишилося 500 тисяч тон вугілля, замість 3 мільйонів. В нас сьогодні більше третини електростанцій не працюють, у зв'язку з відсутністю вугілля. На сьогоднішній день намагаються імпортувати вугілля і електроенергію з Росії. Платячи агресору долари», - нагадав Порошенко.
«Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенку поставляти нам електроенергію, незважаючи на жахливе прохання української влади - Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики. Тому що ви повністю профукали підготовку енергетики до зими», - зауважив Порошенко.
«На сьогоднішній день, щоб уникнути віялових відключень при недостатніх запасах газу, відсутності вугілля, владі України треба іти на неприродні союзи. Путін цим безумовно скористається. ... Українська влада прагне, готує свою зустріч з Путіним з питань енергетики. І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо, чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки», - вважає Петро Порошенко.
А где бородач_лена было последние пару лет? небось на курортах натыреных с большой строки большой стены? И че он так странно вылез именно сейчас? Когда некий товарищ с итальянских вилл признался в сношениях с ринаткой, тем который "погудим", и даже грозно сказа что идет в власть с манькой "газовой облигачицей и еще парочкой политических трупов времен неолита. Странные дела.
А щоб нам не імпортувати електрику- потрібно було у 2019 правильно голосувати. Наголосували? Їжте.
Московія хоче показати Україну невдалою, некомпетентною, нездатною до державотворення. А вона живе!
Україна й цей шантаж переможе. Слава Україні!
Ниже представлена инфографика импорта и экспорта электроэнергии Украиной в период 2014-2020 годов. Не питаю иллюзий раззомбировать вашего брата, но развенчивать откровенную пропагандистскую чушь, считаю своим долгом.
Хотел было сразу написать пояснение, зная свою целевую аудиторию, поленился. Но порохоботы неисправимы, даже немецкие.)))
Вас народ як завжди цікавить лише одне -меленьке особисте щастя ... електроенергія на халяву ...ну дешева.. а в суті проблеми навіть ні хто і розбираться не хоче...
Тоді так народе гул в помічь і гуглим хто є власниками обленерго по всім областям України, далі гуглим хто є власником всіх ТЕС в Україні, далі гулим хто є власником всіх сонячних і вітрових електростанцій. О ... тепер пробуйте алалізувати Чому державна дещева електроенергія атомних станцій не виробляється або перепродується через декількох посередників...???
Ну що ні не зрозуміли??? От бл...хріново.. Ну тоді жалійтесь далі кричить "Петя святий".... "Яценюк присвяткуватий".... А все одно винні то ми всі... осбливо коли сиділи мовчки в кіці 90х початкі 2000х
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457431889271209990 15 ч
1) снимают Коболева и ставят ручного Витренко
2) забирают у Нафтогаз деньги, предназначенные на закупку газа. Создают дефицит на отопительный период
3) отдают Коломойскому треть запасов.
Далее будет:
- бандерлоги? Вы хотите мерзнуть?
- нет!
- закупаем газ у России?
- Да!
Ну зовсім не палиться Ахметовська посіпака.
перестаньте болтать ерундой !
стыдно.....
ждем-с
Насчёт ситуации с энергетикой Украины Сеня абсолютно прав. Но под его премьерством (равно как и под президентством Пороха) я сам почти-что дошёл до катастрофы. Такое не забывается и не прощается. А посему для Яйценюка у меня припасено:
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.