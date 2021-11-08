Власти довели энергетику до катастрофы и на коленях просят электроэнергию у Беларуси, - Яценюк

Украинские власти довели ситуацию в энергетике до критической и теперь вынуждены просить помощи у страны-агрессора и ее сателлита – Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня власть на коленях просит электроэнергию у врага. Путин - враг украинского государства. Лукашенко - непризнанный президент. А нынешняя власть сейчас на коленях просит о поставках энергетики. Они вообще имеют хоть какое-то достоинство?" - заявил экс-премьер.

В энергетике сегодня не просто проблемы, а катастрофа, добавил Яценюк.

"Власть не закупила газ, когда он стоил 250 долларов, а сейчас на его закупку из карманов украинцев нужно вытянуть дополнительно 5 миллиардов долларов. Энергетика - это часть независимости. А власть как на коленях ползет и просит. Они до чего довели страну?" – подытожил экс-премьер.

Напомним, с 6 ноября из-за простоя оставшихся без угля государственных ТЭС Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.

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