Российские наемники при обстреле повредили распределительный газопровод в Луганской области: без газоснабжения остались 773 абонента

В воскресенье, 7 ноября, российские наемники на Донбассе при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее, в результате чего возник пожар и 773 абонента остались без газоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз" в "Фейсбуке".

"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштаба", – говорится в сообщении.

Сообщается, что без газоснабжения остались 773 абонента – в с. Нижнее 445 и в с. Крымское - 328.

"В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения", - отметили в "Луганскгазе".

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