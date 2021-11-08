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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские наемники при обстреле повредили распределительный газопровод в Луганской области: без газоснабжения остались 773 абонента

Российские наемники при обстреле повредили распределительный газопровод в Луганской области: без газоснабжения остались 773 абонента

В воскресенье, 7 ноября, российские наемники на Донбассе при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее, в результате чего возник пожар и 773 абонента остались без газоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз" в "Фейсбуке".

"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштаба", – говорится в сообщении.

Сообщается, что без газоснабжения остались 773 абонента – в с. Нижнее 445 и в с. Крымское - 328.

"В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения", - отметили в "Луганскгазе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 14 раз открывал огонь, - штаб ООС

Автор: 

Газ (10223) обстрел (26928) Луганская область (6492)


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а є в Україні людина, яка відповість на лише два питання?
1 хто завдає Україні більше шкоди, рф і сепари чи ОП і банкова?
2 яка різниця між ними?
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08.11.2021 11:38 Ответить
Дебіле, а ти не пробував сам розібратися у цих питаннях?
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08.11.2021 11:49 Ответить
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08.11.2021 11:38 Ответить
для того ж "абоненти" й кликали найманців у 2014 -му,
щоб милуватися вогняним факелом у 2021 -му...
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08.11.2021 11:40 Ответить
это территория Украины или лугандонии? если лугандонии - пусть сами и ремонтируют...
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08.11.2021 12:05 Ответить
Если известно точное количество абонентов, то сам догадайся, кем контролируется эта территория.
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08.11.2021 12:13 Ответить
если даже это наша территория, спешить все равно не нужно, пусть местная сепарня наслаждается результатами рускава мира. если оккупировання, то и говорить не про что.
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08.11.2021 12:20 Ответить
Україна почне брати приклад з Ізраїлю? Чи ми терпіли?
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08.11.2021 13:49 Ответить
 
 