Российские наемники при обстреле повредили распределительный газопровод в Луганской области: без газоснабжения остались 773 абонента
В воскресенье, 7 ноября, российские наемники на Донбассе при обстреле повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее, в результате чего возник пожар и 773 абонента остались без газоснабжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз" в "Фейсбуке".
"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштаба", – говорится в сообщении.
Сообщается, что без газоснабжения остались 773 абонента – в с. Нижнее 445 и в с. Крымское - 328.
"В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения", - отметили в "Луганскгазе".
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щоб милуватися вогняним факелом у 2021 -му...