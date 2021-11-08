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Новости Оборона
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Комитет Рады заслушает ГУР Минобороны по ситуации на границе с РФ, - "слуга народа" Безуглая

Комитет Рады заслушает ГУР Минобороны по ситуации на границе с РФ, -

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании заслушает представителей Главного управления разведки Министерства обороны по ситуации на границе Украины с Российской Федерацией.

Об этом нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границе с РФ", - сообщила нардеп.

По словам Безуглой, уже сегодня в Комитете работают с новым Министром обороны Алексеем Резниковым по выполнению Государственного оборонного заказа.

Также читайте: Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - начальник Генштаба Шаптала

Автор: 

ВР (29228) комитет (559) Минобороны (9288) оборона (5198) разведка (4170) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+14
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08.11.2021 11:41
+11
Що там з вагнергейтом, ************?
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08.11.2021 11:58
+9
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08.11.2021 11:48
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08.11.2021 11:41 Ответить
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08.11.2021 11:48 Ответить
Що об'єднує лобістів Харківських угод Руслана Демченка й Анатолія Кінаха та чинного президента України Володимира Зеленського?
Усі троє проживають «за одним парканом» - на державних дачах Конча-Заспа. Станом на липень 2021-го.
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08.11.2021 13:06 Ответить
Комітет Ради заслухає ГУР Міноборони щодо ситуації на кордоні з РФ в гур всі агенти росії
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08.11.2021 11:49 Ответить
Доки комітет слухає, прямо зараз два російські судна ремонтуються в Миколаєві: "Волго-Балт 193" та який "Капітан Віктор....". А вони слухають ситуацію в Бамбасі.
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08.11.2021 11:52 Ответить
Як волго-болт потрапив у Миколаїв???
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08.11.2021 12:22 Ответить
А я знаю? Можу фото запостити.
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08.11.2021 12:36 Ответить
А порт приписки який, у тих корит?
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08.11.2021 15:52 Ответить
Marin Trafic порт приписки не показує, флаг пише, що російський. Реєстровий номер судна 8230302, 1976 року випуску.
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08.11.2021 16:11 Ответить
Майже п"ять десятків років калоші, може хтось придбав, та ще не перерегестрували?
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08.11.2021 16:33 Ответить
https://imgbox.com/qe6htdyj
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08.11.2021 16:25 Ответить
Для рабочих зарплата и социалка- а не тупое песнопение и скачки! А тебе *** в рот , что бы голова не шаталась да флажок в руки и ходи насвистывай гимн.
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08.11.2021 12:24 Ответить
слюной не подавись
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08.11.2021 12:41 Ответить
Это у него далеко не слюна. Для самого загадка как такие типчики умудряются говно изо рта изрыгать...
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08.11.2021 12:49 Ответить
Говнище-это их привычная среда обитания! Оно же и снедь.
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08.11.2021 15:54 Ответить
Я смотрю, ты, перхоть ***********, єксперт по ****! насвистывать, говноплюй, будешь ты, болько не головой, а жопой, ибо голову тебе отобьют!
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08.11.2021 15:51 Ответить
У Google Play з'явився фейковий двійник застосунку військового радіо "Армія FM онлайн"

Жодного відношення до нашої військової радіостанції він не має. Справжній застосунок має назву "АрміяFM - військове радіо".

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08.11.2021 11:53 Ответить
Що там з вагнергейтом, ************?
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08.11.2021 11:58 Ответить
Сэкс символ партии слуги Уроды Марьяна Безмозглая!
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08.11.2021 12:02 Ответить
А ведь она реально- дура!
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08.11.2021 12:25 Ответить
Она. третьякова, янченко, бардина, корабельная сосна, кравчук....это все лицо, пардон Жопа Слуги Уроды
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08.11.2021 12:28 Ответить
Та ні, це ми - дурні, що таке дозволяємо.
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08.11.2021 20:14 Ответить
так может надо заслушать погранслужбу, а ну ГУР? она реально не безуглая, а безмозглая...
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08.11.2021 12:04 Ответить
Зелешобла решила торгануть разведданными?
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08.11.2021 12:58 Ответить
И не только! Эта шобла , собственное говно способна сожрать, за купюры!
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08.11.2021 15:57 Ответить
Какая разница, кого и о чём будут заслушивать слуги путена, если нашей обороной руководят дерьмаки и демченки?
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08.11.2021 12:50 Ответить
Що там з "вагнерівцями"? Як там суддя Чаус? Як там медпрепарати в лікарнях проти ковіду? Що з вугіллям? Як на смак і колір електроенергія з Білорусі, а фактично з Московії, не на крові?
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08.11.2021 13:51 Ответить
КАКАЯРАЗНІЦА!
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08.11.2021 15:58 Ответить
"я вам ничего не должен"
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08.11.2021 20:15 Ответить
Цирк цирк цирк - хто побував у ВР з ЗЕжабами - у Цирку вже не сміється
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08.11.2021 14:39 Ответить
 
 