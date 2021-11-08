Комитет Рады заслушает ГУР Минобороны по ситуации на границе с РФ, - "слуга народа" Безуглая
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании заслушает представителей Главного управления разведки Министерства обороны по ситуации на границе Украины с Российской Федерацией.
Об этом нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границе с РФ", - сообщила нардеп.
По словам Безуглой, уже сегодня в Комитете работают с новым Министром обороны Алексеем Резниковым по выполнению Государственного оборонного заказа.
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