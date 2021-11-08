За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 47 человек, выявлено 606 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 269 824), 47 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 344 женщины от 18 до 94 лет, 212 мужчин от 18 до 89 лет, 24 девочки от 15 дней до 17 лет и 26 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксировано 47 летальных исходов от вируса (в общей сложности 6551): 26 женщин от 60 до 94 лет, 21 человек от 50 до 85 лет

За сутки госпитализировали 118 больных коронавирусом и 322 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также сообщается, что 174 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 234 311).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90).