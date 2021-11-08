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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 47 человек, выявлено 606 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 269 824), 47 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 344 женщины от 18 до 94 лет, 212 мужчин от 18 до 89 лет, 24 девочки от 15 дней до 17 лет и 26 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксировано 47 летальных исходов от вируса (в общей сложности 6551): 26 женщин от 60 до 94 лет, 21 человек от 50 до 85 лет

За сутки госпитализировали 118 больных коронавирусом и 322 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также сообщается, что 174 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 234 311).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 47 человек, выявлено 606 новых случаев заболевания, - Кличко 01

Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) статистика (2310) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада заявив Київський міський голова Віталій Кличко.«За минулу в нашому місті виявили ще 1 212 хворих на коронавірус. Померли 20 людей."

23.11.2020

За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020

Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%
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08.11.2021 12:05
+2
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08.11.2021 12:37
+1
А сколько умерло от сердечно-сосудистых заболеваний ???
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08.11.2021 12:04
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А сколько умерло от сердечно-сосудистых заболеваний ???
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08.11.2021 12:04 Ответить
А от сердечно-сосудистых заболеваний тоже есть вакцина, уменьшающая смертность?
Или нужно было спортом заниматься и вовремя к врачу ходить?
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08.11.2021 12:21 Ответить
Хех. У нас общество стереотипов. Так и живем.
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08.11.2021 14:02 Ответить
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада заявив Київський міський голова Віталій Кличко.«За минулу в нашому місті виявили ще 1 212 хворих на коронавірус. Померли 20 людей."

23.11.2020

За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020

Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%
показать весь комментарий
08.11.2021 12:05 Ответить
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08.11.2021 12:37 Ответить
И де ты летом был такой умный, когда олени тупили и мотали сопли на кулак?
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08.11.2021 12:51 Ответить
Улавливаю, что ты кацап с логикой, описанной Оруэллом
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08.11.2021 12:59 Ответить
По духу ты тем более кацап
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08.11.2021 13:21 Ответить
 
 