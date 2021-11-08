За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 47 человек, выявлено 606 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве выявили 606 новых случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 269 824), 47 человек умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 344 женщины от 18 до 94 лет, 212 мужчин от 18 до 89 лет, 24 девочки от 15 дней до 17 лет и 26 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Зафиксировано 47 летальных исходов от вируса (в общей сложности 6551): 26 женщин от 60 до 94 лет, 21 человек от 50 до 85 лет
За сутки госпитализировали 118 больных коронавирусом и 322 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Также сообщается, что 174 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 234 311).
Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Оболонском (159), Днепровском (104) и Дарницком (90).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или нужно было спортом заниматься и вовремя к врачу ходить?
23.11.2020
За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020
Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%