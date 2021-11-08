Белорусские власти добиваются эскалации конфликта с мигрантами на границе. Это может привести к смертельным последствиям, - МИД Польши

Ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, которые направляются на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации. Вплоть до смертельных случаев.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодня на границе уже произошла большая провокация.

"Похоже, будет попытка насильственного перехода границы", – цитирует Вавжика "Польское радио".

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Он подчеркнул, что польская сторона готова к такому сценарию. В то же время, по его мнению, "белорусские власти добиваются эскалации конфликта, которая приведет как минимум к гибели с одной из сторон".

"Самое худшее, что на другой стороне позиция становится все более жесткой. Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только вера в то, что они якобы отражают какое-то воображаемое нападение", - добавил Вавжик.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси утром 8 ноября к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".