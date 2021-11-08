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Белорусские власти добиваются эскалации конфликта с мигрантами на границе. Это может привести к смертельным последствиям, - МИД Польши

Белорусские власти добиваются эскалации конфликта с мигрантами на границе. Это может привести к смертельным последствиям, - МИД Польши

Ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, которые направляются на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации. Вплоть до смертельных случаев.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодня на границе уже произошла большая провокация.

"Похоже, будет попытка насильственного перехода границы", – цитирует Вавжика "Польское радио".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси несколько сотен мигрантов из Сирии и Ирака колонной отправились на польскую границу в сопровождении вооруженных белорусских силовиков. ВИДЕО

Он подчеркнул, что польская сторона готова к такому сценарию. В то же время, по его мнению, "белорусские власти добиваются эскалации конфликта, которая приведет как минимум к гибели с одной из сторон".

"Самое худшее, что на другой стороне позиция становится все более жесткой. Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только вера в то, что они якобы отражают какое-то воображаемое нападение", - добавил Вавжик.

Также смотрите: Нелегалы на границе со стороны Беларуси атаковали польских военных. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси утром 8 ноября к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5258) мигранты (980) Польша (8403) МИД Польши (332)


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Топ комментарии
+11
а чому до Чечні не біжуть??
Там брати по-вєрє
та султан Кадиров..
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08.11.2021 12:17
+10
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08.11.2021 12:25
+8
Чому вони всі лізуть в ЗАГНИВАЮЧУ ГЕЙРОПУ? Вони що не чули про процвітаючу СКРЄПНУЮ РОСІЮ?
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08.11.2021 12:39
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Та закривайте кордон з Біларусією.. І все. Всіх хто незаконн перетинає кордон назад в біларусь..Хай кормлять.
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08.11.2021 12:12 Ответить
ві думаєтє, чьо там русскіє танкі под Єльнєй стоят? бєз провіанта і дізєля..?
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
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08.11.2021 12:13 Ответить
ТМ 72 им в помощь))
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08.11.2021 12:16 Ответить
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08.11.2021 12:25 Ответить
)))) Ну анекдот так собі... Хотілося б запитать дивлячись на озвучену вами мораль так би мовити анекдоту... Так який же по вашому вибір правильний з непредложених раніше????
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08.11.2021 13:00 Ответить
Observer Jr.@jr_observer

https://twitter.com/jr_observer/status/1456536057139372044 5 ****.



Критичне мислення - це досить енергоємна річ: організм в нормі шукає шляхи економити, тому якщо не докладати зусиль свідомо - воно вимикається, не працює постійно. Це як здоровий спосіб життя, з щоденними пробіжками та тренажерами - це добре, але явно не норма!..
...Нижчий рівень свідомості - емоції замість логіки, рефлекс на зовнішній подразник (крик, істерика, "зрада"). Більш того, це петля зворотнього зв'язку з підсиленням, що добре працювала в часи полювання на мамонтів, а зараз нам на шкоду. Щоб з неї вирватись, знову ж, потрібне свідоме зусилля. Емоціонали ж не аналізують ту зраду: що можна зробити, як протидіяти тощо. Вони її просто транслюють далі разом з чужим готовим рішенням.
Я давно якось читав, що психопатів (тобто людей з психічними патологіями) серед нас близько третини (оцінка США). Просто більшість відносно безпечні для суспільства... поки діють правоохоронні органи.
******* життя надає перевагу соціопатам - людям, що (майже) не відчувають емоцій. Вони такі краще маніпулюють іншими, менше мають стресів, зрештою, живуть здоровіше в фізичному сенсі. Це є зворотня сторона прискореного темпу життя та збільшення кількості соціальних контактів...
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08.11.2021 13:37 Ответить
Я так і не бачу вашого варіанту "Що робити?" А ваша лекція по психології мені не потрібна ... вже вивчив її
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08.11.2021 15:09 Ответить
Полякам стоит нанять бывших сотрудников украинского "Беркута",с хорошей оплатой,они решат проблему на высоком уровне..
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08.11.2021 12:15 Ответить
Или донских вертухаев с нагайками
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08.11.2021 12:18 Ответить
поляки і самі справляться..

поки що мусять "дотримуватись європейських норм гуманізму і політкоректності" за вказівкою Брюселя...
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08.11.2021 12:22 Ответить
та сволота й без грошей буде лупцювати-бо маніяки
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08.11.2021 12:30 Ответить
а чому до Чечні не біжуть??
Там брати по-вєрє
та султан Кадиров..
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08.11.2021 12:17 Ответить
Лука став маріонеткою *****, який загрібає жар чужими руками.
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08.11.2021 12:22 Ответить
Седина в бороду , пуйло в мозги.
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08.11.2021 12:25 Ответить
***** ніде не діє відкрито, а чужими руками. На Кримі самооборона, на Домбасі шахтьори і трактористи, в Польшу Лука жене мігрантів, а він миротворець. Білий та пухнастий.
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08.11.2021 12:32 Ответить
видео с воздуха






Conflict News


@Conflicts



VIDEO: Polish Ministry of National Defence shares footage of a large group of refugees who are being reportedly forced across the border from Belarus.
Язык оригинала: английский, переведено с помощью

ВИДЕО: Министерство национальной обороны Польши публикует кадры большой группы беженцев, которых, как сообщается, вытесняют через границу из Беларуси.
https://twitter.com/i/status/1457649860912484354
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08.11.2021 12:26 Ответить
"впереди женщины и дети, а мы сзади"
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08.11.2021 12:59 Ответить
Подавление в крови мирных протестов, 3,14здец в экономике - все это должно иметь обоснование. И белорусский фюрер, заручившись поддержкой московского фюрера, решил показать что "враг у ворот". Поэтому ему срочно необходимы кровь и военные действия.
Кроме того, московскому фюреру очень важно понять: Насколько Европа (Польша в частности) готова к прямым действиям, помимо выражения "глубокой озабоченности". И если на границе Польши и Беларуси начнется реальный военный замес с кровью, кто заметит юридическое присоединение Донбаса к РФ?
Ну и конечно, сразу будет введено ЧП по всей стране, что позволит окончательно расправиться с остатками несогласных.
Что тут непонятно министру иностранных дел Польши?
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08.11.2021 12:27 Ответить
и ?
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08.11.2021 12:30 Ответить
Не совсем понял твое "и?". В смысле что в такой ситуации делать Польше?
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08.11.2021 12:51 Ответить
да
- стрелять или не стрелять? - вот в чем вопрос..
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08.11.2021 12:55 Ответить
Для поляков это не вопрос. И даже не вопрос: Чем стрелять. (слез.газ, резина) Вопрос: Где стрелять? На чьей территории?
А т.к. беларусские погранцы идут плотно с потоком беженцев, то это "стрелять" может задеть и их. А они, возможно, только этого и ждут.
Понимает ли это Польша? Готова ли она к такому сценарию? Готова ли Польша начать военный конфликт с белорусскими пограничниками?
Тут я пасс. Я же не Польша и не Нострадамус. Посмотрим.
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08.11.2021 13:07 Ответить
минные поля решили бы вопрос
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08.11.2021 13:12 Ответить
1. Слишком радикально для пограничного конфликта. Тем более что конфликт этот не системный, а прецедентный.
2. Заминировать можно поля, а КПП то не заминируешь.
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08.11.2021 13:20 Ответить
Та ти не те що не настрадамус ти навіть не 12 класник....Бо поставити питання "стрілять не стрілять" це просто провокація... і ти провокатор)00 100% . Польша навіть і не думає про таке... В нормальних країнах такі питання вирішують просто... а не по дуркуватому як в кацапишині
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08.11.2021 13:14 Ответить
Який бред ...Особливо про "юредическое присоединениє донбаса""))))
Вова...донбас доя кацапшини це мусор.. який потрібен тільки для того щоб бути м'ясом ..
І донбас ні коли не приймуть в кацапшину бо тоді кацапшина стане з усіх боків агресором і їй прийдеться вести войну проти України напряму і признати що вона окупант донбасу і криму. або.. або припинити всі військові дії на добасі... і цим втратити самий головний козир щоб давити на Україну...)))) а це кацапшина не хоче втрачати.))))
Тому ...лиднири ні коли не будуть прийняті кацапшино.. бо це розходний матеріал...який використовують поки він є або потрібен...
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08.11.2021 13:09 Ответить
Чому вони всі лізуть в ЗАГНИВАЮЧУ ГЕЙРОПУ? Вони що не чули про процвітаючу СКРЄПНУЮ РОСІЮ?
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08.11.2021 12:39 Ответить
может часть и полезла бы и на Московию, НО они знают что на границе рузьке постреляют их с пулеметов
- Бабы еще нарожают для своих! - а то вообще чужие..
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08.11.2021 12:44 Ответить
Так навпаки... В Росії є мусульманські анклави..типу Татарстан, Башкоркостан, Півн.Кавказ... Є Кадиров, сильна кавказька діаспора Москви....
Мусульмани свою релігію вище ставлять за національність...Російські мусульмани могли б допомогти цим біженцям- єдиновірцям, прилаштувавши на Росії
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08.11.2021 13:35 Ответить
Панове коментатори, вам не здається, що теперішні тенденції в світі, створені самою Європою в результаті багаторічного акумулювання гігантських сум з бідних країн, а також надавання притулку особам, які були причетні до збідніння своїх країн? Результат, як кажуть наліцо - сотні мільйонів людей які в своїх країнах не мають ні роботи, ні достойної зарплати і перспектив. Так званий 'золотий мільярд' сам підписав собі вирок. А вже бажаючих використати мільйони знедолених у протистоянні з 'золотим мільярдом' вистачить
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08.11.2021 12:46 Ответить
Ні не здається. Всі проблеми як завжди від "********" ..В цій ситуаціїї від кацапів і тепер від біларусів...
Скажені собаки вимагають щоб їх вважали за здорових ..))Але поляки це вам не чиченці .. які просто насрали на свій дух і свободу і терпялять свого жадного мулу. Біларусь-Лука.. отримає по мордяці ....
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08.11.2021 12:57 Ответить
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08.11.2021 13:00 Ответить
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08.11.2021 13:07 Ответить
оторая приведет как минимум к гибели с одной из сторон
Стороны конфликта Польша и Белорусь.
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08.11.2021 13:07 Ответить
Несчастные люди, лишенные крова и еды.Сердце кровью обливается.
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08.11.2021 13:11 Ответить
беларусь их и лишила крова и еды
и гонит под пули
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08.11.2021 13:14 Ответить
И каким это образом?
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08.11.2021 13:29 Ответить
натуральным, прижав к забору оцеплением
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08.11.2021 13:33 Ответить
прими к себе хотя бы одну семью на постой - легче станет
- вот увидишь..
- отпишись потом
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08.11.2021 13:14 Ответить
Это уже открытая война фашистских режимов России и Белоруссии против европейских демократий. Здесь уже каждый должен определиться со своей стороной баррикад, т.к. уже должны говорить пулеметы.
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08.11.2021 13:26 Ответить
Если русские побегут от тирана Путина, мы их тоже останавливать не станем.
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08.11.2021 13:36 Ответить
Рюськие не побегут ...)) вони настільски тупі що здохнуть в дярмі... бо це велика честь...для дурнів
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08.11.2021 15:05 Ответить
русский, папика твоего бульбофюрера зовут *****. И для чего твой бульбофюрер ведет контрабанду людьми?
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08.11.2021 16:40 Ответить
Ну ,не знаю, почему все эти "черные" стремятся стать гражданами великих стран.
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08.11.2021 16:59 Ответить
Так шо ж они не остаются в свободной богатой белорашке? О откуда они там берутся? И почему их колонны в сторону Запада сопровождают вооруженные боевики бульбофюрера?
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08.11.2021 17:02 Ответить
А у нас так принято. Кто идет по дороге и мешает транспорту, тому вваливают трындюлей.
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08.11.2021 17:16 Ответить
У вас принята контрабанда людьми? Это все обьясняет, русский.
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08.11.2021 17:22 Ответить
Люди имеют право перемещаться по планете Земля. Это право даровано им Господом нашим. Предоставить путнику содействие, высшая степень гуманизма. Иж хитренький, сам воспользовался эти правом, а других осуждаешь.
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08.11.2021 17:34 Ответить
Ты прям как газета "правда" из дремучего совка, русский. Меня уж точно не завозили самолетом контрабандисты людьми, и не гнали на проволочные заграждения
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08.11.2021 17:40 Ответить
https://youtu.be/9zg_ePy37dw нахіба ти по ним стріляєш?
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08.11.2021 19:50 Ответить
https://youtu.be/j06lxzHGstY а це шо таке?
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08.11.2021 19:47 Ответить
ничего оригинального, ихтамнеты кремлевские луку используют
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08.11.2021 17:48 Ответить
 
 