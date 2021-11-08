В Ривненской области не привитым против полиомиелита детям запретят посещать школы и детсады
В Ривненской области не привитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ детьми, не получившими прививку от полиомиелита.
Кроме того, распоряжением предусмотрено исключение не привитых против полиомиелита детей из детских садов.
"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", - заявил Сафонов.
Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.
29 октября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на 1 октября в Украине уровень охвата детей до года тремя дозами прививок от полио составляет 59,7%.
Полиомиелит - инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Каждый из 200 переболевших остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.
Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Центральная власть, как обычно, отморозилась. "Антивакцинаторов" очень не маленькое количество. А это избиратели. Зачем же их злить? Рейтинги и так не фонтан ...
Твои кураторы должны быть довольны. Ты подтверждаешь российскую пропаганду на 100%. Соловьев и Захарова тебя еще не цитируют?
Чем только люди думали...
П.С. Сверху фото, где дети антиваксеров радуются природному иммунитету, полученному естественным путем.
В своё время тоже спешили весь мир вакцинировать...
2030г. - нечипованых детей будут исключать из школы и детских дошкольных учреждений.
Да, тут в статье еще про таких как вы умственных инвалидов есть абзац.
Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.
Плюс: Второй недостаток ОПВ заключается в том, что в очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться и начать циркулировать среди населения. Подобные вирусы известны как циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения (цПВВП). Для того чтобы устранить любой риск развития полиомиелита, вызванного полиовирусами вакцинного происхождения, с апреля 2016 г. во всем мире начнется поэтапное выведение из использования ОПВ. (С)
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.
Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.
Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
ХЗ, не дарма ж від неї відмовляються.
«бабы еще нарожают»(с)
Как думаешь, смешно получится?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американский центр борьбы с болезнями (CDC) или ей немецкий аналог - Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Например, летом 2005 года мы связались с RKI и запросили следующую информацию:
1. Просьба назвать исследования, которые бесспорно доказывают существование вирусов атипичной пневмонии, гепатита С, лихорадки Эбола, оспы и полиомиелита и возбудителя коровьего бешенства (полное очищение, выделение и определение биохимических свойств плюс электронные микрофотографии).
2. Назовите, пожалуйста, исследования, которые неоспоримо показывают, что вирусы вызывают вышеуказанные заболевания (а также, что другие факторы, такие как недоедание, токсины и т.д., по крайней мере, совместно определяют ход заболевания).
3. Назовите, пожалуйста, по крайней мере, два исследования, которые неоспоримо доказывают, что прививки являются эффективными и активными.
К сожалению, на сегодняшний день у нас нет (несмотря на неоднократные запросы) ответов ни на один из этих простых вопросов. Читатели могут задаться вопросом, как можно постоянно утверждать, что тот или иной вирус существует и может вызвать болезни через заражение? Важным аспектом в этом контексте является то, что некоторое время назад господствующая вирусная наука оставила путь прямого наблюдения за природой и решила вместо этого пойти так называемым косвенным
«доказательством» с такими процедурами, как тесты на антитела и ПЦР.
ИЩИТЕ НОРМАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Не пользуйтесь медийной лживой пропагандой.
и большей частью это вакциноассоциированные,
то есть от того же вируса из вакцины, мутировавшего
ее проблемы давно и очень хорошо известны
но пока идет так как идет, кто-то ею заразится после мутаций,
кто-то станет инвалидом - это нельзя поменять сразу
главное - что за это время почти не стало дикого вируса,
это было гораздо большей угрозой, а вакцинный вирус -
победить проще, когда-никогда ту вакцину ж заменят.
это и есть живой вирус полиомиелита, ни больше ни меньше
гриппы каждый год ходят
еще один, но злее - не новость
вот если б не было никакого за год
это да
Сколько ещё есть болезней ,которые помогут управлять стадом людей.
религиозные мракобесы идут нахер ...
это не коронобесие где людей загнали в пионерлагерь 731