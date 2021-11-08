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В Ривненской области не привитым против полиомиелита детям запретят посещать школы и детсады

В Ривненской области не привитым против полиомиелита детям запретят посещать школы и детсады

В Ривненской области не привитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ детьми, не получившими прививку от полиомиелита.

Кроме того, распоряжением предусмотрено исключение не привитых против полиомиелита детей из детских садов.

"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", - заявил Сафонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стафилококк выявили при проверке у каждого десятого работника столовых в детсадах и школах, - Минздрав

Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

29 октября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на 1 октября в Украине уровень охвата детей до года тремя дозами прививок от полио составляет 59,7%.

Полиомиелит - инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Каждый из 200 переболевших остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Также читайте: Вспышка полиомиелита в Украине: Полиовирус подтвердили еще в одной области, - Кузин

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: 

болезнь (589) вакцина (3815) детсад (428) прививка (191) школа (3012) Ровенская область (1229)


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Топ комментарии
+10
А это абсолютно правильное решение. Во всем цивилизованном мире это обязательная прививка.
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08.11.2021 12:16
+4
для этого 30 лет нужно было? лучше бы сажали тех, кто льет в уши людям антиваксерное враньё
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08.11.2021 12:20
+3
Забавно... живая вакцина ОПВ как раз и обеспечивает наличие вируса в организме.
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.

Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.

Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
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08.11.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
А это абсолютно правильное решение. Во всем цивилизованном мире это обязательная прививка.
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08.11.2021 12:16 Ответить
"Абсолютно правильное решение" в Ровно. А вся остальная Украина?
Центральная власть, как обычно, отморозилась. "Антивакцинаторов" очень не маленькое количество. А это избиратели. Зачем же их злить? Рейтинги и так не фонтан ...
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08.11.2021 12:58 Ответить
немає такого міста "ровно", є Рівне, кацапською Ривнэ, власні назви не перекладаються, а кацапським правописом тільки підтертись можна і то не дуже годиться бо, в руках розлізеться.
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08.11.2021 16:08 Ответить
Понял тебя. Вспоминается новость про "мову". Кто там кого за "мову" ножичком в сердце?
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08.11.2021 16:15 Ответить
ну тобі можна спробувати, наприклад, биткою щелепу підрівняти, а не вийде, то як вийде, так і буде, можна й добити.
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08.11.2021 21:11 Ответить
С какой целью ты доказываешь российский нарратив, что в Украине за рус. язык убивают? Тебе за это платят? Наши ОПЗЖшники или запоребриковые?
Твои кураторы должны быть довольны. Ты подтверждаешь российскую пропаганду на 100%. Соловьев и Захарова тебя еще не цитируют?
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09.11.2021 09:14 Ответить
для этого 30 лет нужно было? лучше бы сажали тех, кто льет в уши людям антиваксерное враньё
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08.11.2021 12:20 Ответить
странно, что раньше разрешалось.
Чем только люди думали...
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08.11.2021 12:25 Ответить
А раньше антиваксеры угрожали заведующим судами и орали о свих конституционных правах. Про свои обязанности заботиться о здоровье своих детей они забыли.
П.С. Сверху фото, где дети антиваксеров радуются природному иммунитету, полученному естественным путем.
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08.11.2021 12:33 Ответить
Почитайте про SV40
В своё время тоже спешили весь мир вакцинировать...
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08.11.2021 14:29 Ответить
Я давным-давно о нем читал и не раз. Ничего страшного там нет.
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08.11.2021 14:37 Ответить
Непривитые являются разносчиками?
2030г. - нечипованых детей будут исключать из школы и детских дошкольных учреждений.
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08.11.2021 12:44 Ответить
Долбоящер, это сделано для того, чтобы такие как ты утырки не калечили детей.
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08.11.2021 12:47 Ответить
Если мозгов нет, они должны вымереть!
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08.11.2021 12:51 Ответить
В статье написано - 15 заболело почти все привитые
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08.11.2021 12:50 Ответить
В статье написано, что из-за того, что они были привиты, они не станут инвалидами.

Да, тут в статье еще про таких как вы умственных инвалидов есть абзац.

Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.
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08.11.2021 13:01 Ответить
Там не написано, шо вони захворіли, вони є носіями. Але на ВАПП за певних умов можуть захворіти і щеплені ОПВ.

Плюс: Второй недостаток ОПВ заключается в том, что в очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться и начать циркулировать среди населения. Подобные вирусы известны как циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения (цПВВП). Для того чтобы устранить любой риск развития полиомиелита, вызванного полиовирусами вакцинного происхождения, с апреля 2016 г. во всем мире начнется поэтапное выведение из использования ОПВ. (С)
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08.11.2021 13:19 Ответить
Забавно... живая вакцина ОПВ как раз и обеспечивает наличие вируса в организме.
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.

Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.

Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
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08.11.2021 12:49 Ответить
Але в Штатах з 2000-го чомусь використовують тіки ІПВ.
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08.11.2021 13:09 Ответить
ага. А мы какой по номеру штат США? не? Ну тогда заражайтесь через ОПВ и все будет хорошо.
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08.11.2021 13:24 Ответить
... как ни прививай - мутации не часты...

ХЗ, не дарма ж від неї відмовляються.
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08.11.2021 13:34 Ответить
Може, набагато частіше, ніж ми вважаємо.
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08.11.2021 13:38 Ответить
не проблема вообще
«бабы еще нарожают»(с)
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08.11.2021 14:10 Ответить
Так наши антиваксеры могут дразнить жителей США, называя их "уколотыми". Некоторые это будут делать прихрамывая на усохшей ножке. А кое-кто даже хромать не сможет...
Как думаешь, смешно получится?
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08.11.2021 14:43 Ответить
Почему только в Ровенской области, это ограничение должно действовать по всей Украине, или будем ждать на авось где еще аукнется.
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08.11.2021 12:55 Ответить
Мы попросили предоставить данные из таких важных учреждений, как
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американский центр борьбы с болезнями (CDC) или ей немецкий аналог - Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Например, летом 2005 года мы связались с RKI и запросили следующую информацию:
1. Просьба назвать исследования, которые бесспорно доказывают существование вирусов атипичной пневмонии, гепатита С, лихорадки Эбола, оспы и полиомиелита и возбудителя коровьего бешенства (полное очищение, выделение и определение биохимических свойств плюс электронные микрофотографии).
2. Назовите, пожалуйста, исследования, которые неоспоримо показывают, что вирусы вызывают вышеуказанные заболевания (а также, что другие факторы, такие как недоедание, токсины и т.д., по крайней мере, совместно определяют ход заболевания).
3. Назовите, пожалуйста, по крайней мере, два исследования, которые неоспоримо доказывают, что прививки являются эффективными и активными.
К сожалению, на сегодняшний день у нас нет (несмотря на неоднократные запросы) ответов ни на один из этих простых вопросов. Читатели могут задаться вопросом, как можно постоянно утверждать, что тот или иной вирус существует и может вызвать болезни через заражение? Важным аспектом в этом контексте является то, что некоторое время назад господствующая вирусная наука оставила путь прямого наблюдения за природой и решила вместо этого пойти так называемым косвенным
«доказательством» с такими процедурами, как тесты на антитела и ПЦР.
ИЩИТЕ НОРМАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Не пользуйтесь медийной лживой пропагандой.
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08.11.2021 13:15 Ответить
неверно, процент заболеваемости давно уже меньше,
и большей частью это вакциноассоциированные,
то есть от того же вируса из вакцины, мутировавшего
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08.11.2021 13:25 Ответить
у нас тоже постепенно собираются отменять живую вакцину
ее проблемы давно и очень хорошо известны
но пока идет так как идет, кто-то ею заразится после мутаций,
кто-то станет инвалидом - это нельзя поменять сразу

главное - что за это время почти не стало дикого вируса,
это было гораздо большей угрозой, а вакцинный вирус -
победить проще, когда-никогда ту вакцину ж заменят.
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08.11.2021 14:09 Ответить
напомню - живая ОПВ вакцина от полиомиелита -
это и есть живой вирус полиомиелита, ни больше ни меньше
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08.11.2021 16:52 Ответить
сомневаться в короне тупо
гриппы каждый год ходят
еще один, но злее - не новость
вот если б не было никакого за год
это да
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08.11.2021 23:09 Ответить
Всі ми отримали щеплення від поліо і не захворіли, і не отримали жодних побічок, так що не треба У групі ризику саме невакциновані діти
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08.11.2021 13:40 Ответить
Какое поле действий ещё не изучено...
Сколько ещё есть болезней ,которые помогут управлять стадом людей.
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08.11.2021 13:25 Ответить
Справедливе рішення, тільки запізно для деяких дітей
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08.11.2021 13:43 Ответить
Решение верное..вакцина проверена, вирус не мутирует каждые 3 месяца, человек получает устойчивый иммунитет....
религиозные мракобесы идут нахер ...
это не коронобесие где людей загнали в пионерлагерь 731
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08.11.2021 23:17 Ответить
 
 