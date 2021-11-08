В Ривненской области не привитым против полиомиелита детям запретят посещать школы и детсады

В Ривненской области не привитых от полиомиелита детей не будут пускать в школы и детсады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов подписал распоряжение, которым предусмотрен запрет на посещение школ детьми, не получившими прививку от полиомиелита.

Кроме того, распоряжением предусмотрено исключение не привитых против полиомиелита детей из детских садов.

"Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему", - заявил Сафонов.

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Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

29 октября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на 1 октября в Украине уровень охвата детей до года тремя дозами прививок от полио составляет 59,7%.

Полиомиелит - инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Каждый из 200 переболевших остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.