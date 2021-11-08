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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз, - Деканоидзе

Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз, - Деканоидзе

Михеил Саакашвили не хотел никоим образом действовать наперекор интересам Украины, когда пересекал государственную границу. Другого варианта попасть в Грузию у него не было.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ одна из руководителей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Она отметила, что Украина – это ее вторая Родина.

"Я не представляю себе судьбу Грузии без Украины. Но вы все – особенно мои украинские друзья, дорогие граждане Украины – должны понимать, что нынешняя власть Грузии – никак не является партнером Украины. Граждане Грузии – это одно, а власти Грузии - другое. Мы, команда Михаила, приехали в Украину, делали реформы. А они даже отзывали посла в Украине. И вообще, нынешняя власть в Грузии – не очень большой фанат вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. В особенности – пророссийский Бидзина Иванишвили, поэтому я хотела бы передать вашим друзьям в Украине, что грузинская власть – это не та власть, которая переживает за совместное будущее Украины и Грузии. Это не прозападное правительство, но режим, главная задача которого – сохранить власть для Иванишвили. И очень важно, чтобы Грузия освободилась от этого режима, и Украина с Грузией шли вместе, как это было раньше", - акцентировала Деканоидзе.

Также она засвидетельствовала, что Саакашвили не хотел "действовать как-то наперекор интересам Украины": "Ни в коем случае! Самое главное, что важно понимать: грузинские власти в Грузию его не упустили бы. Они понимали все риски. А он действовал так, чтобы оказаться на территории Грузии. Для него это было очень важно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили планирует государственный переворот, - Служба государственной безопасности Грузии

Вместе с тем она выразила надежду на то, что украинская власть будет способствовать переводу Саакашвили в гражданскую клинику: "Такой подход от украинской власти был бы для нас важен".

"Самое главное сейчас – чтобы Мишу перевели в гражданскую медицинскую службу. Это очень важно. Поскольку даже позавчера, когда я его видела, он говорил мне, что у него проблемы с сердцем. Вы знаете, что это часто бывает при голодовке – когда нет электролитов, калия. (Саакашвили. - Ред.) очень бледен, сильно похудел, ведь он потерял около 20 кг. Ослабевший, но при этом ведет себя очень мужественно. Мы с ним много разговаривали;

Подробнее читайте в интервью Хатии Деканоидзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

граница (5258) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) Деканоидзе Хатия (331)


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Топ комментарии
+13
Президент Грузии сейчас - близкая соратница Саака во время его президентства - министр иностранных дел. Она же бывший дипломат Франции и посол Франции при НАТО.
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08.11.2021 12:32
+10
Это совсем другое.

Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
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08.11.2021 12:38
+9
Тада. И все это льется только потому, что Саакка вполне заслуженно сел в тюрьму.
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08.11.2021 12:31
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Правила форума Совет форумчан
вони вже мріють про совок , чи пуйлу ще треба трохі "піднажати"?
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08.11.2021 12:29 Ответить
Така щаслива що взяла без черги. Фантастика!
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08.11.2021 12:43 Ответить
Рассея, мать.... !

виННо-водочный правильно пишется

в совецкой армии русские нацменов мучили:
"Ты чево рускаго не знаэшь ?"
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08.11.2021 13:22 Ответить
ЗЕбанутые, внимание !!! Бубочка начал всем идиотам, проголосовавшим за него, выдавать пайки. Баба, шо на фото, уже получила свой пайок. Бегом в рай, сель, гор и прочие советы и занимайте очередь. Вот и свершилось то, шо найвелычнишый кукарекал из каждого утюга, вот он, конец вашей бедности, зебанутые !
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08.11.2021 12:44 Ответить
Так і у нас громадяни України(не нарід) - одне, а влада - інше, і також невеликий фанат вступу в НАТО.
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08.11.2021 12:31 Ответить
Тада. И все это льется только потому, что Саакка вполне заслуженно сел в тюрьму.
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08.11.2021 12:31 Ответить
Президент Грузии сейчас - близкая соратница Саака во время его президентства - министр иностранных дел. Она же бывший дипломат Франции и посол Франции при НАТО.
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08.11.2021 12:32 Ответить
Это совсем другое.

Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
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08.11.2021 12:38 Ответить
Я об этом и говорю. Борцун за "независимость"

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08.11.2021 12:43 Ответить
Вообще-то, это не показатель. Никого не защищаю и не оправдываю.
Так можно сказать, что Тимошенко была близкой соратницей Ющенко.
Хотя она изгадила всю его каденцию.
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08.11.2021 12:40 Ответить
Зурабишвили, Саломе Левановна

С 1974 года работала в системе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД Франции .

В 1974-1977 годах была третьим секретарём французского посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , в 1977-1980 годах - вторым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН .

С 1980 по 1984 год работала сотрудником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата внешнеполитического ведомства.

С 1984 по 1988 год была первым секретарём посольства Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .

С 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чаде .

В 1992 году была назначена первым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 НАТО , в 1993 году - заместителем французского постоянного представителя в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейском Союзе .

С 1996 года была техническим советником кабинета министерства, а с 1997 года - инспектором МИД Франции.

С 1998 по 2001 год работала в управлении МИДа по вопросам стратегии, безопасности и разоружения.

В 2001 году была назначена руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta24-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] .

В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тедо Джапаридзе . Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жаком Шираком , заявив после этого, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta26-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta25-8 [8] .

Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.
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08.11.2021 12:47 Ответить
Интересно , ее КГБ завербовало еще в МИД Франции ?
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08.11.2021 12:50 Ответить
Т.е. заданием КГБ было заставить Рашу вывести все военные базы из Грузии, чего она добилась на посту главы МИД?
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08.11.2021 13:46 Ответить
Она бьіла под президентом и вьіполняла его указания. А теперь она сама президент , в ФСБ ордена получили за нее. Имхо
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08.11.2021 14:52 Ответить
Она была министром иностранных дел в парламентской республике. И не Саак был ее руководителем., а Бендукидзе и Бурджанадзе. Поэтому просто не нужно ля-ля.
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08.11.2021 15:00 Ответить
Все стратегические вопросьі решал Саакашвили. Кстати , Бурджанадзе давно заняла промосковскую позицию , тоже не без вербовки , имхо
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08.11.2021 15:09 Ответить
Вы знаете значение термина парламентская республика? Все вопросы решал Каха Бендукидзе. Которого делегировал парламент. Саак был флагом. Он мог и может только разрушать, строить у него нет мозгов.
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08.11.2021 15:15 Ответить
Ну что она несет? Давай домой, досвиданья. Да, и не забудь🐷 Михо сухарей купить, бедный Карлсон голодает...
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08.11.2021 12:39 Ответить
Хатия - одна из тех, благодаря кому Саакашвили оказался в тюрьме.
Она рассказывала нам в прямом эфире, что ВСЯ Грузия ждёт его возвращения.
Эти "друзья" надеялись использовать Михо в роли детонатора.
Не вышло.
Теперь нас пытаются втянуть в свои разборки.
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08.11.2021 12:44 Ответить
Нинішня влада Сакартвелло, така ж ватна, як і наш монозброд.
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08.11.2021 12:45 Ответить
Заберите у михи и его команды кокаин. А то такую чушь несут
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08.11.2021 12:45 Ответить
Бред политика. Власть приходит и уходит, а желания грузинского народа вряд ли изменится после нападения параши.
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08.11.2021 12:46 Ответить
Це взагалі то справи Грузії і її громадян,що вони там хочуть чи не хочуть.У нас своїх проблем вистачає.І не треба вважати українців за дурнів,розповідаючи про бідного "реформатора",що попер в Грузію від великої ностальгії за країною.Коли ******* свою країну,то не відмовляються від громадянства.Владу любить волоцюга Мішико,гарно погулять,пожерти,поверещати з трибун,і на тому все.
Це вже не перший раз,коли оте політичне перекотиполе створює проблеми для України.І не треба тут нам опусів про "спасітє,памагітє".Нехай народ і суд Грузії розбитаються з тим лантухом лайна,не впутуйте в це Україну
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08.11.2021 12:48 Ответить
Грузинская версия домохозяйки.

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08.11.2021 12:49 Ответить
Все правильно сказала Деканоидзе , грузинская власть сейчас под Кремлем и пока маскируется, чтобьі народ не снес , как Януковича-лигитивного.
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08.11.2021 12:52 Ответить
І хто тобі повірить адже тут всім відомо, що ти курва на платні.))) якій ви все-таки тупорилі там в свої конторі!)))
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08.11.2021 13:00 Ответить
Так а в Украине тоже пророссийская влада, а точнее уже режим, так что какая разница, ахаха
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08.11.2021 12:56 Ответить
Так саме тому нинішня влада Грузії і є партнером нинішньої влади України, бо і одні, і інші не є фанатами ідеї вступу у ЄС і НАТО. Арахамія неодноразово про це заявляв. І не лише Арахамія (до речі, колишній громадянин Грузії)
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08.11.2021 13:02 Ответить
Михеил Саакашвили не хотел никоим образом действовать наперекор интересам Украины, когда пересекал государственную границу. Другого варианта попасть в Грузию у него не было.

КОМУ ты юзать по ушам решила? ЗеДолб...ам? Им прокатит. Им можно даже в глаза нассать.
А на перекор интересам Украины, твой козёл с рылом хомяка, действовал бродя по Киеву с Серлещем, Хорьковым, пуштуном и прочей платной камарильей журнашлюх и политпроституток, ещё в 2018-2019 годах, ставя пустые палатки в парке и завывая "барИга барИга".
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08.11.2021 13:05 Ответить
Які вони всі жалюгідні, всі ці "табакі".
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08.11.2021 13:06 Ответить
грузинская власть не живет фантазиями
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08.11.2021 13:06 Ответить
кто нибудь дайте ей селедки. очьень важьно.
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08.11.2021 13:07 Ответить
Открою секрет для Хатии, - нынешняя украинская власть, - тоже...
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08.11.2021 13:19 Ответить
Ця гастарбайтерша втекла з України з "заробленими" "важкою працею" 4 млн. баксів які офіційно зафіксували і її багажі в Борисполі. Гроші кінчились і "любові до України" відразу виросла... Всі політичні гастарбайтери з Грузії нічого крім витрат, корупції та імітації реформ Україні не принесли. Це чужі шкідники яким дозволили пакостити щоб ними прикрити ще більше паскудство своїх...
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08.11.2021 13:20 Ответить
то была мыролюбная реформа мусарни - очьень важьно.
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08.11.2021 13:26 Ответить
Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз. Врёт или не врёт Деканоидзе, помнят или не помнят в Грузии 08.08.08., Путин друг или враг для президента и премьера Грузии, -не известно.
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08.11.2021 13:25 Ответить
я был о ней лучшего мнения...
превратилась в Подоляка.
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08.11.2021 13:25 Ответить
В Грузии сейчас проходят учения НАТО, а эта дура мелет чушь.
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08.11.2021 13:36 Ответить
Учения НАТО проходят и в Венгрии, только ето не отменяет того что сегодняшняя венгерская власть работает на *****.
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08.11.2021 14:12 Ответить
Зате тут Косоворотка фанат НАТО.
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08.11.2021 13:48 Ответить
Ну так зачем же грузинский народ голосует за такую власть?
Всё равно остаюсь при своем мнении, что Саакашвили подставил Украину. Какая бы власть сейчас не была в Грузии, она избрана народом и какими бы не были устремления этой власти (в ЕС и НАТО), наживать себе врага воюющей Украине смысла нет. Разбирайтесь там сами со своими Иванишавили и Саакашвили. А нас в эти разборки не втягивайте. Михо знал, на что идёт. Пусть сидит и не втягивает Украину в эту историю.
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08.11.2021 13:50 Ответить
А зачем наш нарид голосовал за ЗЕ?
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08.11.2021 14:03 Ответить
Что значит зачем? Чтоб изменить страну и сделать деолигархизацию. Всё просто.
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08.11.2021 17:13 Ответить
А зєля - фанат, чи єрмачок фанат? Більш антиукраїнської шобли важко знайти ... Ну крім опзж...
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08.11.2021 13:52 Ответить
Нынешняя власть грузии- такая же как и наша ЗЕленая власть: на словах они за нато и эс

, а на самом деле:
- Проплачены рашкой и олигархами;

- грузинские "регионалы" которые вернулись к власти после их Майдана;
- бывшие люстр рованные менты и коррупционеры, с которыми нынешняя Грузия бы не была такой передовой
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08.11.2021 14:02 Ответить
Не совсем понятно, в чем отличие грузинских властей от украинских.
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08.11.2021 14:09 Ответить
Разница в том что грузинская власть сейчас скорее нейтральная по отношению к России. При Саакашвили Грузия была открытым врагом. А Зеленский сделал больше антироссийских шагов (возможно просто от страха что его загнобют в интернете, такой дебильный повод, но это современная Украина), чем балабол Порошенко за пять лет.
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09.11.2021 01:16 Ответить
Даже если предположить, что зеленский сделал больше антироссийских шагов(это ерунда, но допустим на секунду) то это совсем не означает, что эти шаги - проукраинские. Недостаточно делать что-либо антироссийское, нужно чтобы то, что делается было проукраинским. А вот тут завал тотальный.
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09.11.2021 06:27 Ответить
У хатькі гроші скінчилися, ті, шо вона в Україні разом з миськом намутила...
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08.11.2021 14:37 Ответить
що там казати про владу в Грузії, коли в самій Україні влада не є партнером України, а, скоріш зрадником її інтересів...
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08.11.2021 15:40 Ответить
а на манеже все те же))) прям как у нас.
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08.11.2021 19:31 Ответить
 
 