Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз, - Деканоидзе

Михеил Саакашвили не хотел никоим образом действовать наперекор интересам Украины, когда пересекал государственную границу. Другого варианта попасть в Грузию у него не было.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ одна из руководителей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Она отметила, что Украина – это ее вторая Родина.

"Я не представляю себе судьбу Грузии без Украины. Но вы все – особенно мои украинские друзья, дорогие граждане Украины – должны понимать, что нынешняя власть Грузии – никак не является партнером Украины. Граждане Грузии – это одно, а власти Грузии - другое. Мы, команда Михаила, приехали в Украину, делали реформы. А они даже отзывали посла в Украине. И вообще, нынешняя власть в Грузии – не очень большой фанат вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. В особенности – пророссийский Бидзина Иванишвили, поэтому я хотела бы передать вашим друзьям в Украине, что грузинская власть – это не та власть, которая переживает за совместное будущее Украины и Грузии. Это не прозападное правительство, но режим, главная задача которого – сохранить власть для Иванишвили. И очень важно, чтобы Грузия освободилась от этого режима, и Украина с Грузией шли вместе, как это было раньше", - акцентировала Деканоидзе.

Также она засвидетельствовала, что Саакашвили не хотел "действовать как-то наперекор интересам Украины": "Ни в коем случае! Самое главное, что важно понимать: грузинские власти в Грузию его не упустили бы. Они понимали все риски. А он действовал так, чтобы оказаться на территории Грузии. Для него это было очень важно".

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Вместе с тем она выразила надежду на то, что украинская власть будет способствовать переводу Саакашвили в гражданскую клинику: "Такой подход от украинской власти был бы для нас важен".

"Самое главное сейчас – чтобы Мишу перевели в гражданскую медицинскую службу. Это очень важно. Поскольку даже позавчера, когда я его видела, он говорил мне, что у него проблемы с сердцем. Вы знаете, что это часто бывает при голодовке – когда нет электролитов, калия. (Саакашвили. - Ред.) очень бледен, сильно похудел, ведь он потерял около 20 кг. Ослабевший, но при этом ведет себя очень мужественно. Мы с ним много разговаривали;

Подробнее читайте в интервью Хатии Деканоидзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.