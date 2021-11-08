Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз, - Деканоидзе
Михеил Саакашвили не хотел никоим образом действовать наперекор интересам Украины, когда пересекал государственную границу. Другого варианта попасть в Грузию у него не было.
Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ одна из руководителей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
Она отметила, что Украина – это ее вторая Родина.
"Я не представляю себе судьбу Грузии без Украины. Но вы все – особенно мои украинские друзья, дорогие граждане Украины – должны понимать, что нынешняя власть Грузии – никак не является партнером Украины. Граждане Грузии – это одно, а власти Грузии - другое. Мы, команда Михаила, приехали в Украину, делали реформы. А они даже отзывали посла в Украине. И вообще, нынешняя власть в Грузии – не очень большой фанат вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. В особенности – пророссийский Бидзина Иванишвили, поэтому я хотела бы передать вашим друзьям в Украине, что грузинская власть – это не та власть, которая переживает за совместное будущее Украины и Грузии. Это не прозападное правительство, но режим, главная задача которого – сохранить власть для Иванишвили. И очень важно, чтобы Грузия освободилась от этого режима, и Украина с Грузией шли вместе, как это было раньше", - акцентировала Деканоидзе.
Также она засвидетельствовала, что Саакашвили не хотел "действовать как-то наперекор интересам Украины": "Ни в коем случае! Самое главное, что важно понимать: грузинские власти в Грузию его не упустили бы. Они понимали все риски. А он действовал так, чтобы оказаться на территории Грузии. Для него это было очень важно".
Вместе с тем она выразила надежду на то, что украинская власть будет способствовать переводу Саакашвили в гражданскую клинику: "Такой подход от украинской власти был бы для нас важен".
"Самое главное сейчас – чтобы Мишу перевели в гражданскую медицинскую службу. Это очень важно. Поскольку даже позавчера, когда я его видела, он говорил мне, что у него проблемы с сердцем. Вы знаете, что это часто бывает при голодовке – когда нет электролитов, калия. (Саакашвили. - Ред.) очень бледен, сильно похудел, ведь он потерял около 20 кг. Ослабевший, но при этом ведет себя очень мужественно. Мы с ним много разговаривали;
Подробнее читайте в интервью Хатии Деканоидзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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виННо-водочный правильно пишется
в совецкой армии русские нацменов мучили:
"Ты чево рускаго не знаэшь ?"
Михо и его сокамерники не остановятся ни перед чем ради власти. Вот уже и украинцев против Грузии начали настраивать.
Так можно сказать, что Тимошенко была близкой соратницей Ющенко.
Хотя она изгадила всю его каденцию.
С 1974 года работала в системе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 МИД Франции .
В 1974-1977 годах была третьим секретарём французского посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италии , в 1977-1980 годах - вторым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 ООН .
С 1980 по 1984 год работала сотрудником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата внешнеполитического ведомства.
С 1984 по 1988 год была первым секретарём посольства Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
С 1989 по 1992 год занимала пост второго секретаря посольства в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чаде .
В 1992 году была назначена первым секретарём постоянной миссии Франции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 НАТО , в 1993 году - заместителем французского постоянного представителя в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейском Союзе .
С 1996 года была техническим советником кабинета министерства, а с 1997 года - инспектором МИД Франции.
С 1998 по 2001 год работала в управлении МИДа по вопросам стратегии, безопасности и разоружения.
В 2001 году была назначена руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta24-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] .
В 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.
В марте 2004 года недавно избранный грузинский президент и лидер «революции роз» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тедо Джапаридзе . Это решение Саакашвили обсудил с французским президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BA Жаком Шираком , заявив после этого, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было». Сама Зурабишвили сообщила СМИ, что сразу согласилась занять новую должность и что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta16-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta26-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta21-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-lenta25-8 [8] .
Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.
Она рассказывала нам в прямом эфире, что ВСЯ Грузия ждёт его возвращения.
Эти "друзья" надеялись использовать Михо в роли детонатора.
Не вышло.
Теперь нас пытаются втянуть в свои разборки.
Це вже не перший раз,коли оте політичне перекотиполе створює проблеми для України.І не треба тут нам опусів про "спасітє,памагітє".Нехай народ і суд Грузії розбитаються з тим лантухом лайна,не впутуйте в це Україну
КОМУ ты юзать по ушам решила? ЗеДолб...ам? Им прокатит. Им можно даже в глаза нассать.
А на перекор интересам Украины, твой козёл с рылом хомяка, действовал бродя по Киеву с Серлещем, Хорьковым, пуштуном и прочей платной камарильей журнашлюх и политпроституток, ещё в 2018-2019 годах, ставя пустые палатки в парке и завывая "барИга барИга".
превратилась в Подоляка.
Всё равно остаюсь при своем мнении, что Саакашвили подставил Украину. Какая бы власть сейчас не была в Грузии, она избрана народом и какими бы не были устремления этой власти (в ЕС и НАТО), наживать себе врага воюющей Украине смысла нет. Разбирайтесь там сами со своими Иванишавили и Саакашвили. А нас в эти разборки не втягивайте. Михо знал, на что идёт. Пусть сидит и не втягивает Украину в эту историю.
, а на самом деле:
- Проплачены рашкой и олигархами;
- грузинские "регионалы" которые вернулись к власти после их Майдана;
- бывшие люстр рованные менты и коррупционеры, с которыми нынешняя Грузия бы не была такой передовой