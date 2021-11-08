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На границе с Беларусью объявлено положение боевой готовности, дежурят более 12 тыс. военных, - министр обороны Польши Блащак

На границе с Беларусью объявлено положение боевой готовности, дежурят более 12 тыс. военных, - министр обороны Польши Блащак

Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли положение боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси утром 8 ноября к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские власти добиваются эскалации конфликта с мигрантами на границе. Это может привести к смертельным последствиям, - МИД Польши

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5258) мигранты (980) Польша (8403) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+29
Вата во все щели лезет .
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08.11.2021 12:52
+28
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08.11.2021 12:54
+21
Да пустят закусят свой х... . Не обломится им Украина .
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08.11.2021 12:57
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Угорці показали як треба захищати свій кордон ( водомети , гумові полиці , і тюремний термін ))) Полякам треба вчитись.
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08.11.2021 17:54 Ответить
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