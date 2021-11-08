На границе с Беларусью объявлено положение боевой готовности, дежурят более 12 тыс. военных, - министр обороны Польши Блащак
Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли положение боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси утром 8 ноября к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".
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janko jankovich
показать весь комментарий08.11.2021 17:54 Ответить Мне нравится 0
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