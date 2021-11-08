На границе с Беларусью объявлено положение боевой готовности, дежурят более 12 тыс. военных, - министр обороны Польши Блащак

Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли положение боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси утром 8 ноября к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов, сотни человек двигаются в пункт пропуска "Брузги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские власти добиваются эскалации конфликта с мигрантами на границе. Это может привести к смертельным последствиям, - МИД Польши