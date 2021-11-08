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COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19, - постановление

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19, - постановление

COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19 в течение 105 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это закреплено изменениями в порядок формирования и использования COVID- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, а также негативный результат тестирования или выздоровления лица от этого заболевания.

Принятые изменения, в частности, предусматривают, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год (при наличии технической возможности учета сформированных COVID-сертификатов).

Как сообщалось, за последние четыре дня октября украинцы сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов в приложении "Дия", их общее количество уже достигло 5 млн и продолжает расти.

Также читайте: Ежедневные проверки в Киеве показывают, что сомнительны примерно 10% сертификатов о СOVID-вакцинации или негативном тесте, - Госпродпотребслужба

Ранее правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дии": теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и "Дия.Подпись", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Автор: 

сертификат (226) Дія (420) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Да элементарно. Появился новый штамм, который требует усиления антител. Посему срочно нужно вколоть 5-ю или 10-ю бустерную дозу.
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08.11.2021 14:21
+4
чому ти вважаєш, що черги кудись зникнуть через рік, два, три, десять?
бажаючих ширнути собі 441-шу дозу бустерної вакцини не стане меньше, за умови закінчення дії довідки, що ти дебіл сертифікату допуску у громадські місьця.
особливо з такими керувальниками у ВОЗ та МОЗ.
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08.11.2021 14:21
+3
Друзі , сьогодні їдучи на роботу о 8:30 був приємно вражений довжелезною чергою біля пункту вакцинації , який відчиняється в 10:00. Все таки обмеження дають свої плоди . Сотні антиваксерів змінюють свою думку і під тиском обставин добровільно приймають рішення вакцинуватися . МОЛОДЦІ . Долаємо пандемію разом.
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08.11.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Ну правильно, чтоб не возиться с антиваксерами.
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08.11.2021 13:27 Ответить
Друзі , сьогодні їдучи на роботу о 8:30 був приємно вражений довжелезною чергою біля пункту вакцинації , який відчиняється в 10:00. Все таки обмеження дають свої плоди . Сотні антиваксерів змінюють свою думку і під тиском обставин добровільно приймають рішення вакцинуватися . МОЛОДЦІ . Долаємо пандемію разом.
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08.11.2021 13:49 Ответить
То ты не видел очередь возле морга...
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08.11.2021 13:53 Ответить
Аби потім не було таких само довжелезних черг до лікарень.
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08.11.2021 13:54 Ответить
"під тиском ... добровільно"

Здесь вам нужна другая вакцина.
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08.11.2021 14:19 Ответить
чому ти вважаєш, що черги кудись зникнуть через рік, два, три, десять?
бажаючих ширнути собі 441-шу дозу бустерної вакцини не стане меньше, за умови закінчення дії довідки, що ти дебіл сертифікату допуску у громадські місьця.
особливо з такими керувальниками у ВОЗ та МОЗ.
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08.11.2021 14:21 Ответить
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08.11.2021 13:52 Ответить
что в таком случае напишут в Дие?
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08.11.2021 13:53 Ответить
Да элементарно. Появился новый штамм, который требует усиления антител. Посему срочно нужно вколоть 5-ю или 10-ю бустерную дозу.
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08.11.2021 14:21 Ответить
Нові штамами і бустерні дози під них будуть створювати ще деякий час. Принаймні, найближчі 2-3 роки точно. Але потім доведеться придумувати щось інше, бо піпл почне про щось здогадуватись...
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08.11.2021 14:31 Ответить
Чому ж. Он візміть наприклад глобальне потепління. Людство впливає на клімат так само як впливають дві блохи на спині собаки на траєкторію її руху. Але вже скільки років вірять що людство нібито суттєво може вплинути на клімат. І навіть до уваги не беруть що ті самі динозаври не при -20 жили.
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08.11.2021 14:34 Ответить
Объявят, что 50% сертификатов поддельные. Поэтому всем нужно опять ширнуться по новой.
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08.11.2021 14:23 Ответить
так уже вначале эпопеи с цветовой диференциации сертификатов аборигенов Украины, было что все вакцинированные через пол года превращаются в "ТЫКВУ"
Боюсь что в один прекрасный день перед, весной 2022г., Ляшко вспомнит об этом, и все вакцинированные голубых кровей, дружно постановой Ляшко, превратятся в ТЫКВУ и все по новой - "Мы все умрем!!!"
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08.11.2021 14:34 Ответить
Читайтедорожьню карту уряду і ви зрозумієте що вакцинувати потрібно навіть не 75 чи 100 а лишень 50%.
МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
"Основним завданням Дорожньої карти є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20?find=1&text=50+%25#w1_10 50 % населення України"


Дорожня карта https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
доречі там багато цікавого наприклад

Станом на момент підготовки Дорожньої карти розробниками кандидатів у вакцини, які включено до переліку ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях, було оприлюднено наступну попередню інформацію про ефективність вакцин (таблиця 6):

Таблиця 6. Попередня інформація про ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19

Виробник(и)

Тип (назва)

Попередня ефективність -15

Pfizer/BioNTech + Fosun Pharma

КОМІРНАТІ/COMIRNATY

95% -16

Moderna + National Institute of Allergy and Infectious diseases (NIAID)

mRNA-1273

94,1% -17

AstraZeneca + University of Oxford

ChAdOx1-S - (AZD1222, Covishield, Vaxzevria)

76% -18

Janssen Pharmaceutical

Ad26.COV2.S

66,9% -19

Sinovac Research and Development Co., Ltd

Inactivated SARS-CoV-2 vaccine (Vero cell), CoronaVac

51 - 83,5% -20

Sinopharm + China National Biotec Group Co + Beijing Institute of Biological Products

Inactivated SARS-CoV-2 vaccine (Vero cell), BBIBP-CorV

79% -21
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08.11.2021 14:41 Ответить
Зараз статистика захворюваності попре і звичайно ж у невакцинованих бо всі хто перехворіли захочуть сертифікат (не важливо рік тому чи півтора тому хворів анти тіла ж є).
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08.11.2021 14:03 Ответить
Ну а чому вони не можуть його отримати. Яка різниця коли перехворів якщо рівень антитіл високий. Але і це не вірно судити по рівню антитіл. Антитіла не зберігаються на високому рівні постійно. Але це не означає, що іммунитет людини не переборе хворобу у разі зараження.
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08.11.2021 14:23 Ответить
Звісно можуть і я тільки за хоч якийсь проблеск здоровогу глузду.
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08.11.2021 14:46 Ответить
Алеж ору по статистиці серед невакцинованих буде як завжди.
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08.11.2021 14:50 Ответить
Поки що ось тут на форумі я спостерігаю волання проваксерів.
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08.11.2021 15:28 Ответить
Антитіла на високому рівні якщо у вас є контакт з вірусом а якщо не ма контакту то рівень звісно зменшується.
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08.11.2021 14:48 Ответить
Так і я про те. Так працює імунитет. Це досить досконало та логічно. Антитела зʼявляються за потребою. Але є ще й генетична памʼять, яка дозволяє їх швитко напрацьовувати коли людина стикається з зараженням.
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08.11.2021 15:25 Ответить
Трошки не вірно написав - не генетична, а імунна памʼять.
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08.11.2021 15:26 Ответить
Гы, что не хочется быть вторым сортом с вакциной?, т.к. у вакцинированных неправильные антитела, а у переболевших что ни наесть правильные.
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08.11.2021 14:37 Ответить
На відміну від вас я не ділю людей на сорти, і вакцинованим і невакцинованим бажаю міцного здоровя, і дуже зрадів що хоч для перехворівших (на мою думку їх дуже значна частина враховуючи тих хто перехворів безсимптомно) нарешті є можливість отримати аусвайс ой пробачте сертифікат.
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08.11.2021 15:01 Ответить
Ставлю жирний плюс. Ви дуже чітко дали визначення - саме аусвайс. Який просто ділить людей на гарних та поганих. Просто тому що так влада забажала. Без усілякої логіки.
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08.11.2021 15:30 Ответить
Аналіз методом ІФА і вуаля іх бін больной 15 днів і сертефікат)))))))))))).
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08.11.2021 14:09 Ответить
COVID-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу COVID-19, - постанова Джерело:

Нічого не розумію: який сертифікат формується на 15-ц день? Що людина перехворіла і одужала? Тобто, слід розуміти, якщо людина вижила протягом 15 днів після встановлення діагнозу Covid-19, то вона автоматично вважається такою, що перехворіла і одужала???
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08.11.2021 14:28 Ответить
Ні їй сертефікат дадуть нарівні з привитими.
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08.11.2021 14:44 Ответить
 
 