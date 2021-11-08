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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко призвал последовать примеру УГКЦ и открывать пункты вакцинации в других церквях и соборах.

Ляшко призвал последовать примеру УГКЦ и открывать пункты вакцинации в других церквях и соборах.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава за открытие пункта вакцинации в киевском Патриаршем соборе и призвал другие церкви последовать этому примеру.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу за сознательную позицию и спасенные жизни", - написал Ляшко.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время пункты вакцинации откроются и в других церквях и соборах, пообещав бесперебойную поставку вакцин в новые пункты.

Министр сообщил, что УГКЦ открыла пункт вакцинации против COVID-19 Патриаршем соборе, сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 17:00. Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза COVID-19, - постановление

Автор: 

Ляшко Олег (1642) Минздрав (4899) прививка (191) УГКЦ (243) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Справжня українська церква . Рятує життя людей . А московська - бандити , диверсанти і терористи. ФСБ-шна шобла що сіє хвороби , зневіру і смерть.
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08.11.2021 13:56
+4
Це Вам так розповіли ляшки та інші "експерти"? Це ж саме тому вони статистики не ведуть по вакцинованим та невакцинованим окремо. Чи невакціновані були ті хто помер Ви знати не можете взагалі. А ось антиваксери собі спокійно живуть та не істерять відносно ковіду. Єдине що їх достає - наша влада та її дебільні рішення.
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08.11.2021 14:30
+3
Я вважаю, що дуже скоро і до цього дойде. І пофігу, що той же пфайзер потребує суворого дотримання температурного режиму -70 градусів. Головне ширнути.
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08.11.2021 14:11
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а мацковские попы шо ждуть, прыказа фуйла
или ширку из спутинка ?
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08.11.2021 13:55 Ответить
Кацапские попы уже давно сами ширнулись и прихожан к этому же призывают. Кацапская церковь всегда была на стороне власти и продвигала именно ее идеи.
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08.11.2021 14:26 Ответить
Почему молчит ПЦУ?
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08.11.2021 15:09 Ответить
Я могу только предполагать. Вам лучше у служителей этой самой ПЦУ поинтересоваться.
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08.11.2021 15:21 Ответить
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08.11.2021 13:55 Ответить
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08.11.2021 14:11 Ответить
Это не та церква, не кацапська.
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08.11.2021 14:13 Ответить
Справжня українська церква . Рятує життя людей . А московська - бандити , диверсанти і терористи. ФСБ-шна шобла що сіє хвороби , зневіру і смерть.
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08.11.2021 13:56 Ответить
Украинская церковь не стала бы агитировать за зелень и зачитывать га проповедях пленки Бигуса.
Эта церковь умерла вместе с митрополитом Гузаром, выбравши своим наследником дурачка святослава.
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08.11.2021 14:04 Ответить
тобі потрібно доктора поміняти, бо шось тебе сильно понесло. чи ти ботом на зарплаті?
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08.11.2021 16:21 Ответить
а вони агітували?
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09.11.2021 01:19 Ответить
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08.11.2021 14:12 Ответить
Сомневаюсь, что МПХ - Мракобесный Патриархат ********** откроет пункты вакцинации.
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08.11.2021 13:56 Ответить
У вась вакціна ні той сістємі.
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08.11.2021 14:11 Ответить
Конечно не откроет. МПХ будет наоборот не вакцинированных в толпы для крёстного хода собирать.
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08.11.2021 14:23 Ответить
А чому б не відкрити пункти вакцинації у громадських вбиральнях наприклад?
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08.11.2021 14:07 Ответить
Я вважаю, що дуже скоро і до цього дойде. І пофігу, що той же пфайзер потребує суворого дотримання температурного режиму -70 градусів. Головне ширнути.
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08.11.2021 14:11 Ответить
типа как ты открыл свой вонючий рот?
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08.11.2021 14:11 Ответить
Чи тобі не байдуже де отримувати чергову дозу?
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08.11.2021 14:13 Ответить
Беляков уже епринял. Экспериментальную субстанцию с просроченной датой. Агрессия зашкаливает, скоро грызть монитор начнёт 😂
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08.11.2021 14:26 Ответить
Экспериментальная субстанция только ваш кацапский "спутник", все остальные приняты ВОЗ и уже неоднократно показали свою эффективность.
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08.11.2021 14:28 Ответить
Інформація для посадових осіб з офіційних джерел!
https://drive.google.com/file/d/1WnoZEMN8UgByQL-_uLvqyyGILtjy4SvY/view
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08.11.2021 15:34 Ответить
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08.11.2021 14:13 Ответить
Олежка вакцинується?
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08.11.2021 14:16 Ответить
валерачка
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08.11.2021 14:17 Ответить
Тільки зібрався присісти, хопа нежданчик і вже вакцінований.
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08.11.2021 14:13 Ответить
Запевняю тебе, коли ти потрапиш у лікарню, твій сертифікат виявиться раптом підробленим та купленим.
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08.11.2021 14:26 Ответить
Це Вам так розповіли ляшки та інші "експерти"? Це ж саме тому вони статистики не ведуть по вакцинованим та невакцинованим окремо. Чи невакціновані були ті хто помер Ви знати не можете взагалі. А ось антиваксери собі спокійно живуть та не істерять відносно ковіду. Єдине що їх достає - наша влада та її дебільні рішення.
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08.11.2021 14:30 Ответить
Секта РПЦвУ никогда не откроет у себя, она же наоборот этих тупоголовых антиваксеров и плодит.
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08.11.2021 14:26 Ответить
чому ж ,просто там будуть щеплювати істінноправославною вакциною "спутник" прямо в мозок будуть вколювати самі служителі фсб-рпцву
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08.11.2021 14:46 Ответить
може хоч це зменшить секту антивакцинників ...
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08.11.2021 14:39 Ответить
Колишній апостольський нунцій у США, архиєпископ Карло Марія Вігано, виступає категорично проти
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13
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08.11.2021 15:37 Ответить
 
 