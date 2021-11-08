Ляшко призвал последовать примеру УГКЦ и открывать пункты вакцинации в других церквях и соборах.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава за открытие пункта вакцинации в киевском Патриаршем соборе и призвал другие церкви последовать этому примеру.
Об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу за сознательную позицию и спасенные жизни", - написал Ляшко.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время пункты вакцинации откроются и в других церквях и соборах, пообещав бесперебойную поставку вакцин в новые пункты.
Министр сообщил, что УГКЦ открыла пункт вакцинации против COVID-19 Патриаршем соборе, сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 17:00. Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.
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Эта церковь умерла вместе с митрополитом Гузаром, выбравши своим наследником дурачка святослава.
https://drive.google.com/file/d/1WnoZEMN8UgByQL-_uLvqyyGILtjy4SvY/view
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13