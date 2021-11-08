Родственники погибших призвали суд установить роль России в катастрофе MH17: "Мы много слышали о роли подсудимых, но ничего не знаем о других причастных"

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах возобновилось судебное заседание по делу рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Как заявил во время заседания член правления фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, родственники погибших в авиакатастрофе MH-17 на Донбассе призывают установить роль России в сбитии самолета. Это ведь может предотвратить в будущем подобные случаи, когда против гражданских самолетов применяют оружие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он также напомнил, что Россия препятствует следствию, потому что игнорирует запросы о допросе свидетелей.

Плуг подчеркнул, что родственники хотят знать, что именно произошло, кто ответственен и до "верхушки". Он подчеркнул, что во время заседаний обвинения развернута картина ситуации на востоке Украины в день авиакатастрофы и о использованном ракетном комплексе, и как он попал из России к месту запуска.

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"Мы много слышали на слушаниях о роли подсудимых по MH-17, но ничего не знаем о других причастных. Расследование Международной следственной группы еще продолжается. Поэтому для меня, и я думаю, для многих других, для вашего вердикта в следующем году, очень важно установить какая ракетная система была использована, откуда она взялась, что сделала Российская Федерация и что она делала на востоке Украины", - отметил Плуг.

8 ноября на заседании должны выступить 8 родственников погибших.