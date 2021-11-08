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Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

В связи со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси в МВД Литвы заявили об отправке военных на польско-белорусскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Литва перебрасывает войска в границу с Беларусью, чтобы подготовиться к возможному притоку мигрантов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам и где они будут размещены, сославшись на соображения безопасности.

МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением крупных групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.

"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", - сказала глава МВД страны Агне Билотайте.

Также читайте: На границе с Беларусью объявлено положение боевой готовности, дежурят более 12 тыс. военных, - министр обороны Польши Блащак

Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня утром в Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, следующих на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2445) мигранты (980) Польша (8403) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+8
Цікаво, а наше керівництво якось чухається. З нашого боку укріплюють кордон з Білорусью.
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08.11.2021 14:13
+8
Так, чухаються. Закуповуючи у білорусів електроенергію
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08.11.2021 14:14
+5
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08.11.2021 14:12
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Правильно . Ватную орду надо остановить .
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08.11.2021 14:10 Ответить
молодца, нє ждут, пока бєлорусов снєсут русскіє танкі, шо под Єльнєй без подвоза стоят - по дорогє в Сувалкскій корідор, так сказать, на бєлорусском же дізєлє і провіанте (гуманітарная опєрация по-русскі, називаєцца)
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08.11.2021 14:11 Ответить
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08.11.2021 14:12 Ответить
Цікаво, а наше керівництво якось чухається. З нашого боку укріплюють кордон з Білорусью.
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08.11.2021 14:13 Ответить
Так, чухаються. Закуповуючи у білорусів електроенергію
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08.11.2021 14:14 Ответить
цікаво, а медаль за взяття Сувалок у монетному дворі ре фе вже відлита?..
бо за кидок на Пріштінський аеропорт є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1999_%D0%B3._%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB

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08.11.2021 14:20 Ответить
А шо в них символізує жовто-блакитна стрічка?
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08.11.2021 14:22 Ответить
воно помаранчево-синє, бо весь їх ужос Майдану був ще попереду...
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08.11.2021 14:34 Ответить
. Ви би бачили рашкодесантників тоді, коли закрили повітряний простір у Приштині і не один псячий літак не міг туди прилетіти. Як тіж серби ловили русню вночі у своїх городах, свинарниках, подвір*ях, куди вони лізли , що щось вкрасти, бо жерти нічого було. Здавали військовій поліції НАТО а вранці приїздили рашкокомандири та забирали затриманих мародерів. Навіть коли всі питання вирішили , русня так і просиділа на околиці аеропорту у землянках і грязюці по шию. Ніхто іх там не чіпав, бо вони нікому і нахрін не були потрібні. Потім тихенько і щезли. То з другого боку медалі напис.**За мародерство у Приштині**. Серби у Приштині іх зустічали дуже радісно... Але свиняче рило русня показала дуже бистро і як сказав один старий серб, задаючи питання нам... **Ви звідки? З України!! А я думав що це Іл-76 з росіїї. А що з росії не такі? І відповідь вразила.... **Руска срања и само лопови...** що в перекладі руские гівно и злодії...))))
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08.11.2021 16:31 Ответить
- "Ону сделает, то что Вы хотите, но Вам это не поможет."
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08.11.2021 14:18 Ответить
А так висвітлюють кацапи
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08.11.2021 14:21 Ответить
ясен пень что моджахежы перешли белорусскую часть, тк бульбаши их на нейтралку выгнали..)
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08.11.2021 14:25 Ответить
капец что творится .... нам и ожидать нечего пока навалы с азии... тут свои мигранты с донбасяо и лугандонии прут не менее опасны чем те нищедралы гопники с африк и азии. тут опаснее , тут терористы сепары прут через КПП! так наши ещё добиваются открыть ещё больше....ещё комфортнее современные КПП для них, чтобы табунами к нам пёрли и подрывали важные обьекты, резали граждан украиномовных, топтали флаги и жгли их, громили памятники и доски погибшим героям на стенах.и на хрена нам такое нужно скажите? эти беженцы, что с рашки, что с донбаса, что с крыма, и белоруси... под шумок беженцев сами же пишут прут агенты фсб... наоборот нужно (запломбировать страну от всяко рода беженцев...) иначе будет беда ещё больше ((
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08.11.2021 14:26 Ответить
сто підорів розстріляти- інщі не полізуть, а якщо полізуть- то ще сто підорів розстріляти, і так кожні два дні...

Разом з переодягненими кацапами...
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08.11.2021 14:30 Ответить
Конечно, можно их пострелять и нам, на месте. Но потом нас же и обвинят в негуманности.
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08.11.2021 14:31 Ответить
а кто первьій начал использовать мигрантов как оружие ???? я с ужасом замечаю что беларусов лукашенковских я больше ненавижу чем путинских и все по тому что вьі путинское пушечное мясо. вас как баранов используют путинские как зеленьіе человечки использовали мирное население Крьіма и Донбаса против украинских воинских частей. И наших баранов которьіе на єто согласилОсь как безмозглое русоидеологиезированное бьідло
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08.11.2021 14:46 Ответить
Пусть в Минске обоснуются, зачем им гейпора
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08.11.2021 14:49 Ответить
Вам достатньо було їх не пустити до себе, а так, приймай на дачі маленьку афганську родину з 46 осіб.
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08.11.2021 14:53 Ответить
Ну, и как их не пустить, если они купили билет на родине, сели в самолет.
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08.11.2021 15:27 Ответить
Они купили билет на родине??? Не смешите тапки! Скорее им, за Ваш счет купили билеты. А вы, можете только пукнуть в ванну, наполненную вашими же испражнениями.
Говорили балакали, сіли та й заплакали.



И что?? Тихо и спокойно как на кладбище!
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08.11.2021 15:42 Ответить
Ко мне какие претензии по вашей ссылке? А что билет купили, так пусть иракские компании не продают. Или пусть оплачивают обратный полет и летят домой. Отправлять за мой счет назад я не позволю.
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08.11.2021 15:48 Ответить
Вы утретесь своим, "не позволю". Свой шанс вы упустили, теперь за вас решают другие. И именно за ваш счет.
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08.11.2021 15:58 Ответить
.. а что Бульбасяо уже иракцам и сирийцам безвизовый режим включила? Что проходной двор открыт? Летят то они в Бульбасяо на самолётах БЕЛАвиа. И летят ЧАРТЕРНЫМИ !! рейсами а не регулярными!! ИЛИ не знаем, что такое ЧАРТЕР!? Получается специально формируют группы и Бульбасяо конкретно занимается откровенной подлостью в отношении ЕС.
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08.11.2021 16:41 Ответить
У нас и самолетов столько нет.
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08.11.2021 16:57 Ответить
.. а кто их возит? Иракские самолёты? Их то у них точно значительно меньше, чем у Вас. И рейсов нет регулярных, а только ЧАРТЕРНЫЕ!! То есть заказные. И не удивлюсь, если под флагом БЕЛАвиа ваши братишки ублюдки подлётывают и привозят ребяток. Визы то кто иракцам или сирийцам даёт? А когда группки формируют...то на визы внимания не обращают...привозят и делают вид, что не знают..как в Бульбосяо попали... Пешком пришли или поездом Багдад_Минск приехали!!))) Отмазка сопливая...)))
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08.11.2021 17:45 Ответить
цікаво інше. ну от перейдуть вони той польский кордон, а далі шо? пішки до берліну? їх же хтось підбирає і везе вже в самій польщі. а це потрібно багато транспорту і людей залучених у перевозку, тобто велика підпільна логістична структура. ну і де вона?
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08.11.2021 14:44 Ответить
Щільний зенітно-кулеметний вогонь 100% зупинить ворожу навалу і вона захлинеться .
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08.11.2021 14:48 Ответить
Европе ( ЕС и НАТО) нужно прекращать свою практику , принимать всех...границы должны быть закрыты на замок. Разрешение на въезд ( если это на ПМЖ), только определенной категории людей ( получивших на это право) и только определенного количество. А то прием "беженцев от плохой и бедной жизни) окончательно подорвет и экономику и финансы и внутреннюю обстановку в Европе. И такие страны как Турция, Беларусь, те же талибы будут постоянно шантажировать и подрывать Европу. Границы нужно закрывать, возможно часть проникших и не влившихся в жизнь стран ЕС нужно будет выслать на родину. Да это нарушает либеральные принципы.., но они грозят Европе катастрофой. Особенно учитывая исламский фактор и его усиление внутри ЕС., кроме этого уж слишком быстро в Европе растет количество выходцев из Африки, Азии и Латинской Америки,, Европа постепенно теряет свою субъектность, это ведь не США ( страна созданная приезжими), она создавалась на основе коренных народов. Как говорится хорошими намерениями выстлана дорога в ад. Но думаю у ЕС на это не хватит "политической воли" поэтому так и будут "огребать" по полной. Это им такая вот добавочка к газовой зависимости..., еще и шантаж наплывом беженцев, и военный шантаж..
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08.11.2021 14:56 Ответить
Треба сказати більше: усі т.з. європейські "цінності" стрімко ідуть псові під хвоста. Т.з. "демократія", "рівність", мультикультуралізм", повага суверенітету і територіальної цілості, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили ... та решту "цінностей" уже давно ніхто не дотримується.
А, наразі про це уже готові заволати стоязико і звідусіль.
Йде новий Світовий Порядок - диктатура сили. По-іншому бути не може - "пабєдітєлі" і "демократи" довели світ до межі ядерної, екологічної, кліматичної , епідеміологічної і гуманітарної катастрофи. До межі загибелі, край якій може зупинити лише СИЛА, навіть ціною величезних жертв.
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08.11.2021 15:26 Ответить
Litve soldati imejet pravo streliat jesli nelegal peresiol granicu i voznikla opasnost dlia ego zyzni.Sprasyvat emu nenado.No jesli i zaxodit tak vsex migrantov vlozit avtobus otvozit drugoje mesto i tam vypuskajet obratno,kto neslusajet tem elektrosoker v pomoc ,govoriat eto pomogajet priniat resenije
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08.11.2021 14:58 Ответить
И что, в случае напора мигрантов они будут стрелять? Хе хе хе, смешно.
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08.11.2021 15:03 Ответить
Ну примерно этого картофельный фюрер и хочет.
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08.11.2021 15:18 Ответить
Зомбиапокалипсис набирает обороты. Пора ставить турели калибром 15 мм с лазерным автореагированием по периметру границ цивилизованных стран и дальше заниматься своими делами. Чтоб не слышать и не видеть все это русско-православное победобесие.
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08.11.2021 15:26 Ответить
Саме цього кацапсько-білоруська рать і чекає - недочекається...
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08.11.2021 15:30 Ответить
Тобто використовувати людський ресур? Типу прикордонників, військових? Щоб їх, всяка "погань", закидувала камінням (початок) а потім вбивала (не факт, що лука не дасть їм зброю (типу вкрали))???
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09.11.2021 10:22 Ответить
В смысле чекає? Типа устраивает провокации? а для чего? А то, что Европа уже кишит зомбо-нелегалами, это норм по-твоему?

Это незаконное пересечение границ!
Расстрел на месте и никаких проблем.
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08.11.2021 16:00 Ответить
Когда весь цивилизованный мир будет действовать так, как Израиль в ответ на палестинский терроризм, тогда в мире будет порядок и красота.
Когда на одну выпущенную ракету по Израилю в ответ в течение 5-10 мин выезжает взвод танков или вылетает парочка F-16 и долбят в ноль алах-акбар-шизоидов.

На любое нарушение границ/законов любого цивилизованного государства должен быть жесткий ответ, а не "обеспокоенность".

Излишняя толерантность - повод для варваров творить еще большее беззаконие.
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08.11.2021 16:09 Ответить
 
 