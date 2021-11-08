Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

В связи со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси в МВД Литвы заявили об отправке военных на польско-белорусскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Литва перебрасывает войска в границу с Беларусью, чтобы подготовиться к возможному притоку мигрантов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам и где они будут размещены, сославшись на соображения безопасности.

МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением крупных групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.

"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", - сказала глава МВД страны Агне Билотайте.

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Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня утром в Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, следующих на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.