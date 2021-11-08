Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов
В связи со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси в МВД Литвы заявили об отправке военных на польско-белорусскую границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Литва перебрасывает войска в границу с Беларусью, чтобы подготовиться к возможному притоку мигрантов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам и где они будут размещены, сославшись на соображения безопасности.
МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением крупных групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.
"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", - сказала глава МВД страны Агне Билотайте.
Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, сегодня утром в Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.
После чего заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, следующих на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.
"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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бо за кидок на Пріштінський аеропорт є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1999_%D0%B3._%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
Разом з переодягненими кацапами...
Говорили балакали, сіли та й заплакали.
И что?? Тихо и спокойно как на кладбище!
А, наразі про це уже готові заволати стоязико і звідусіль.
Йде новий Світовий Порядок - диктатура сили. По-іншому бути не може - "пабєдітєлі" і "демократи" довели світ до межі ядерної, екологічної, кліматичної , епідеміологічної і гуманітарної катастрофи. До межі загибелі, край якій може зупинити лише СИЛА, навіть ціною величезних жертв.
Это незаконное пересечение границ!
Расстрел на месте и никаких проблем.
Когда на одну выпущенную ракету по Израилю в ответ в течение 5-10 мин выезжает взвод танков или вылетает парочка F-16 и долбят в ноль алах-акбар-шизоидов.
На любое нарушение границ/законов любого цивилизованного государства должен быть жесткий ответ, а не "обеспокоенность".
Излишняя толерантность - повод для варваров творить еще большее беззаконие.