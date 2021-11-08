С Путиным не о чем говорить, его стратегия не предполагает существования государства Украина, - Порошенко

Стратегия Кремля не предполагает существования государства Украина, поэтому с Путиным не о чем говорить.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"С Путиным не о чем говорить. В статьях Путина и Медведева выписана его стратегия. И эта стратегия не предполагает существование государства Украина. Точка! А вы хотите повторить ошибку Приднестровья, Осетии, Абхазии и других, и идти с ним о чем-то договариваться. Результат будет такой же, как мы видим в этих государствах", – подчеркнул Порошенко.

Он в очередной раз напомнил, что Россия систематически не выполняет Минские соглашения, и поэтому на нее были наложены международные санкции.

"Весь мир применил санкции против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений. Это решение утверждено Советом безопасности ООН. В чем заключается невыполнение Минских соглашений? Россия не обеспечила всестороннее прекращение огня. Россия не обеспечила вывод иностранных войск. Россия не обеспечила вывод тяжелой техники и артиллерии. Россия не обеспечила освобождение наших заложников. Россия не обеспечила компонент безопасности", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"На Берлинском саммите, посмотрите протоколы, посмотрите утвержденную дорожную карту: все стороны – Россия уже даже тогда поставила подпись, что она соглашается, – до выборов применяются миротворцы с мандатом Совбеза ООН. Которые в день выборов должны быть замещены украинскими пограничниками. Под Минскими соглашениями поставил подпись Путин", – отметил пятый Президент.

"Сейчас Путин ничего не подписывает, потому что он не заинтересован ни в мире, ни в существовании государства Украина. И поэтому нам нужно быть объединенными, нам нужно быть сильными, нам нужно противостоять энергетической, военной, безопасной, ковидной, медицинской и политической агрессии, с фейковыми новостями, которые некоторые здесь распространяют. Мы должны удержать и спасти Украину. Я очень надеюсь на это. У нас все получится", – резюмирует Порошенко.