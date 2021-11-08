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Новости Война
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Конгрессмены США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине: "Нельзя игнорировать постоянную угрозу РФ"

Конгрессмены США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине:

Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой вооружить Украину и немедленно рассмотреть вопрос об "адекватном военном присутствии США" в черноморском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DefenseNews.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск у границ Украины, мы настоятельно призываем Вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", - говорится в обращении.

В письме сообщается, что администрация Байдена "не может игнорировать постоянную угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины".

"Кроме того, мы призываем вас немедленно рассмотреть соответствующее военное присутствие и позицию США в регионе и начать соответствующую деятельность по обмену разведывательной информацией между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - подчеркнули республиканцы.

Также смотрите: Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Байден Джо (2785) оружие (10198) помощь (7764) США (26422)


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Топ комментарии
+38
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08.11.2021 14:15
+37
Московия (Расея язык не поворачивается, Московия без Украины на Россию не тянет) отхватила украинский Крым, большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, и часть угольного Донецкого бассейна, при этом дуру гонят ,что в Украине идёт Гражданская война в водном пространстве и в земном, и дебильно улыбаются всему Миру показывая ,что наглость и хамство превыше других человеческих ценностей.
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08.11.2021 14:23
+23
Для начала хотя бы полетайте на B-52 над Украиной!

Посмотрите яка вона файна !
И миру об этом расскажите !
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08.11.2021 14:18
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С 14-го обеспокоенные .
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08.11.2021 14:14 Ответить
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08.11.2021 14:15 Ответить
Такой-же парад будет проведен на маскве, возле развалин кремля.
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08.11.2021 16:20 Ответить
Базу НАТО - в кожну хату!

Кремль встревожен тем, что в Одессе, при каденции Петра Порошенко, практически начала функционировать на постоянной основе военно-морская база НАТО. Местная вата за небольшой зеленый бакшиш докладывает своим кураторам из ФСБ, что у причалов морского вокзала и в Практической гавани швартуются и бункеруются американские, французские, голландские, германские, итальянские, румынские и турецкие эсминцы с «Томагавками» на борту.

Фотографии американских ракетных эсминцев «Porter DDG78», USS «Donald Cook» и командного корабля типа «Блю Ридж» USS «Mount Whitney» пришвартованных в одесском порту уже лежат на столе Директора службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

В Генштабе россиян - «легкая паника». Сухогруз «Ocean Glory», специализирующийся на военных перевозках доставил в Южную Жемчужину 35 армейских внедорожников «HMMWV», несколько сотен «Джавелинов» и спецаппаратуру для подавления работы российских беспилотников и мобильной связи.

А вот что делали в одесском порту нынешним летом итальянский военный корабль «Luigi Durand de la Penne» и румынский корвет ROS «Contra-Amiral Horia Macellariu» с бортовым номеров 265, эфэсбэшникам установить не удалось.

В российских СМИ также не упоминалось, что британский капитан мистер Винсент Оуэн, командовавший эсминцем «Defender», проложивший курс из Одессы в грузинские территориальные воды мимо временно оккупированного россиянами мыса Фиолент, удостоен почетной награды от Украины.

«Головную боль» у Москвы вызвали очередные многонациональные учения «Sea Breeze-2021». В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и около пяти тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.

В общей сложности в учениях принимали участие военные из 32-х стран. В этот период одесский порт посетили французский корвет «F796 Commandant Biro», британский патрульный корабль «Trent», фрегат ПВО ВМС Нидерландов «Евертсен» (HNLMS Evertsen, F805),

ракетный эскадренный миноносец США класса «Арли Берк» USS Laboon (DDG 58) и французский корабль A645 «Alize».

Если у причалов одесского порта пришвартованы американские и английские ракетоносцы, то любая военная провокация со стороны военных Сирожи Кунжутовича Шойгу, будет расцениваться как нападение на НАТО.





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08.11.2021 18:41 Ответить
Для начала хотя бы полетайте на B-52 над Украиной!

Посмотрите яка вона файна !
И миру об этом расскажите !
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08.11.2021 14:18 Ответить
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08.11.2021 14:20 Ответить
Можна якщо буде політична воля з обох боків то розгорнути військову тренувальну міссію по використанню американських літаків різних моделей,безстрокову....З базуванням літаків і технічного персоналу в Україні в 2-3 містах .
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08.11.2021 15:03 Ответить
А я хотів би побачити у нас у гостях B-2 Spirit.

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08.11.2021 17:57 Ответить
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08.11.2021 17:58 Ответить
Який пейзаж!!! Які прекрасні форми!!!! Умммммм
А скільки "деталей" аж "заворожує"
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09.11.2021 10:56 Ответить
Так. Видовищно.
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09.11.2021 11:58 Ответить
Сейчас дедушка Джо поддаст газу.
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08.11.2021 14:19 Ответить
Когресменам-респект...
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08.11.2021 14:20 Ответить
Московия (Расея язык не поворачивается, Московия без Украины на Россию не тянет) отхватила украинский Крым, большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, и часть угольного Донецкого бассейна, при этом дуру гонят ,что в Украине идёт Гражданская война в водном пространстве и в земном, и дебильно улыбаются всему Миру показывая ,что наглость и хамство превыше других человеческих ценностей.
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08.11.2021 14:23 Ответить
у нашого Зеленого придурня не вкурили, про що говорять Штати, коло говорять про концентрацію мацковських війсь біля кордонів України... Штати хочуть озброїти Україну!!! Зелений вилазь з кварталу, працюй на Україну!!
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08.11.2021 14:28 Ответить
Штати лише заважають Зелі виконувати завдання Путіна!
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08.11.2021 14:53 Ответить
Ніякий він не придурень, треба вже це розуміть!
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08.11.2021 21:33 Ответить
хто ж він такий?
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08.11.2021 22:00 Ответить
95 квартал зпочатку його кар'єри фінансували з москви,
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09.11.2021 01:12 Ответить
Республіканці знову. А що ж деми ? Давайте, спробуйте розбудити "козака".
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08.11.2021 14:28 Ответить
демі= коммі = геї (в поганому сенсі)
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08.11.2021 15:31 Ответить
димова завіса, еге ж

Директор ЦРУ був у Москві.
Через дані про нарощування російської техніки і військ на кордоні з Україною Байден особисто відправив його на переговори, повідомляють американські ЗМІ. Меседж про загрозливе скупчення армії РФ почали транслювати медіа в США та Європі. Затим соціальними мережами почали гуляти знімки з американських супутників.
• МО України Резніков, відповідаючи на це питання, заявив, що для України загроза з боку РФ не припиняється вже 8-ий рік. Він припустив, що таким чином ЗМІ західних країн намагаються привернути увагу власного суспільства до війни на Донбасі.
• Проросійські телеграм-канали поширюють меседж, що нагнітання ситуації є штучним, аби змусити Україну піти на поступки по Донбасу.
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08.11.2021 14:29 Ответить
К сожалению,игра уже сыграна.Дальше удар по газопроводу и ввод СП2 без всякой сертификации.
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08.11.2021 14:30 Ответить
Какому поцу это было неясно.Еще Турчинов будучи в.о. об этом говорил,что труба спасла Украину от вторжения.
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08.11.2021 14:35 Ответить
Європі - ножові атаки, США - шприцеві...

КыроакоВинищувач@KyroakoKiller

https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1456959983418023937 6 ****.



В США під час музфестивалю сотні людей отримали поранення, 8 загинуло. Загалом на концерті було 50 тисяч глядачів, багато з них як мавпи стрибали на дахах швидких. Ковідобмеження, масочки, дистанція? Ні, не чули! Але ж довбойопи і чхання на карантин є тіко в Україні, не переплутайте.
Ойц...
Неочікувана заява від Поліції Х'юстона: вони стверджують, що на горезвісному музфесті хтось робив людям уколи голкою... в основному білим, які падали замертво. Озвучена версія про причини загибелі людей, і це не тиснява, а раптові й одночасні серцеві приступи, де люди, стоячи посеред натовпу, просто падали як на цьому відео, просто зупинка серця...
Ця історія стає дедалі більш дивною і обростає цікавими подробицями і доповненнями https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1457485338692177921
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08.11.2021 15:03 Ответить
olele, cолдатик, еще в 80е КГБ распостраняло слухи что на дискотеках наркоманы колят иголками людей, заражают СПидом, периодически это слух возвращался. Ты ж сам писал сто Путин *****, а тут что у нас вдруг за растройства нмышления ачались у нас? Чи ты уже чипирован после вакцинпции))
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08.11.2021 17:27 Ответить
Это все классно, но пока у руля армии и государства "сидить та *******" кацапская агентура типа: Руслана Демченка, Хомчаков, Ермаков и т.д, Никакого движения вперед у нас не будет.
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08.11.2021 15:26 Ответить
Saying nothing about Zelya.
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08.11.2021 15:39 Ответить
Та копняками вже того корумпованого маразматика!
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08.11.2021 15:33 Ответить
Байден -почти коммунист.Он был в Москве сенатором еще при Никсоне,Мао, Брежневе и Шмидте.Посмотрим,сможет ли он влучить кувалдой между глаз кремлевскому кату.
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08.11.2021 15:39 Ответить
Какая развед помощь от США? Там дермак с демченко ,сразу все сольют фсб.
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08.11.2021 15:52 Ответить
як на мій не військовий розум, нам бажано було б отримати якусь сотню стінгерів. зрозуміло ж, що орки будуть нас намагатися задавити з повітря. Петріоти коштовні тому їх навряд чи дадуть, а от стінгери це тема. особливо проти гелікоптерів на нулі.
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08.11.2021 16:54 Ответить
Ну дадут"Стингеры" и может еще что-нибуть из оружия полезного.А толку с того при главковерхе-пацифисте? "Джавелины ",артрадары ,БПЛА,катера и пр..,давали. Где их применение на поражение живой силы и техники рашсепаров(одиночная ракета с Байрактара не в счет).?.Катера импортные у причалов,остальное складировано..
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08.11.2021 17:54 Ответить
США - вы лучшие !
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08.11.2021 17:46 Ответить
Есть неплохой аэродром в очень удобном месте. Мартыновка под Взнесенском! Для авиации конвенция Монтрё не действует.
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08.11.2021 18:00 Ответить
Вспомнил фразу Ю. Никулина в старинной кинухе---*это валюнтаризм..... . По прошу в моём доме не выражаться...* прозвучал ответ потом. В США конгрессмены срочно предлагают президенту страны оказать полноценную военную помощь нашей стране---вроде мы дождались. И в то же время самые высокие генералы в МО абсолютно официально заявляют что войск РФ не наблюдают, а те что были отошли в глубь РФ. Вроде я почти дословно всё пропечатал. Та и газета *Вашингтон Пост* не шпана в мировом рейтинге среди СМИ, неделю назад официально подтвердила данные со спутников---американских само собой. Что происходит в стране? Ответа я не знаю. На такое ответа нет---иногда бывает так. Может взять и банально пристрелить? Ну другие, в других странах так иногда делали. И очень многих это устраивало сразу, остальных чуть позже.
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08.11.2021 18:52 Ответить
Подкиньте штук 120 Ф-16 господа!
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08.11.2021 19:11 Ответить
Намьок на Ф-16 я так понимаю, да у них их очень много, они сотни даже не заметят если отдадут со вмеми плюхами
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08.11.2021 21:27 Ответить
 
 