Конгрессмены США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине: "Нельзя игнорировать постоянную угрозу РФ"

Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой вооружить Украину и немедленно рассмотреть вопрос об "адекватном военном присутствии США" в черноморском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DefenseNews.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск у границ Украины, мы настоятельно призываем Вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", - говорится в обращении.

В письме сообщается, что администрация Байдена "не может игнорировать постоянную угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины".

"Кроме того, мы призываем вас немедленно рассмотреть соответствующее военное присутствие и позицию США в регионе и начать соответствующую деятельность по обмену разведывательной информацией между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - подчеркнули республиканцы.

Также смотрите: Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе. ФОТОрепортаж