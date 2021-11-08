Конгрессмены США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине: "Нельзя игнорировать постоянную угрозу РФ"
Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой вооружить Украину и немедленно рассмотреть вопрос об "адекватном военном присутствии США" в черноморском регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DefenseNews.
"В связи с недавним сосредоточением российских войск у границ Украины, мы настоятельно призываем Вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", - говорится в обращении.
В письме сообщается, что администрация Байдена "не может игнорировать постоянную угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины".
"Кроме того, мы призываем вас немедленно рассмотреть соответствующее военное присутствие и позицию США в регионе и начать соответствующую деятельность по обмену разведывательной информацией между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - подчеркнули республиканцы.
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Кремль встревожен тем, что в Одессе, при каденции Петра Порошенко, практически начала функционировать на постоянной основе военно-морская база НАТО. Местная вата за небольшой зеленый бакшиш докладывает своим кураторам из ФСБ, что у причалов морского вокзала и в Практической гавани швартуются и бункеруются американские, французские, голландские, германские, итальянские, румынские и турецкие эсминцы с «Томагавками» на борту.
Фотографии американских ракетных эсминцев «Porter DDG78», USS «Donald Cook» и командного корабля типа «Блю Ридж» USS «Mount Whitney» пришвартованных в одесском порту уже лежат на столе Директора службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
В Генштабе россиян - «легкая паника». Сухогруз «Ocean Glory», специализирующийся на военных перевозках доставил в Южную Жемчужину 35 армейских внедорожников «HMMWV», несколько сотен «Джавелинов» и спецаппаратуру для подавления работы российских беспилотников и мобильной связи.
А вот что делали в одесском порту нынешним летом итальянский военный корабль «Luigi Durand de la Penne» и румынский корвет ROS «Contra-Amiral Horia Macellariu» с бортовым номеров 265, эфэсбэшникам установить не удалось.
В российских СМИ также не упоминалось, что британский капитан мистер Винсент Оуэн, командовавший эсминцем «Defender», проложивший курс из Одессы в грузинские территориальные воды мимо временно оккупированного россиянами мыса Фиолент, удостоен почетной награды от Украины.
«Головную боль» у Москвы вызвали очередные многонациональные учения «Sea Breeze-2021». В них были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и около пяти тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.
В общей сложности в учениях принимали участие военные из 32-х стран. В этот период одесский порт посетили французский корвет «F796 Commandant Biro», британский патрульный корабль «Trent», фрегат ПВО ВМС Нидерландов «Евертсен» (HNLMS Evertsen, F805),
ракетный эскадренный миноносец США класса «Арли Берк» USS Laboon (DDG 58) и французский корабль A645 «Alize».
Если у причалов одесского порта пришвартованы американские и английские ракетоносцы, то любая военная провокация со стороны военных Сирожи Кунжутовича Шойгу, будет расцениваться как нападение на НАТО.
Посмотрите яка вона файна !
И миру об этом расскажите !
А скільки "деталей" аж "заворожує"
Директор ЦРУ був у Москві.
Через дані про нарощування російської техніки і військ на кордоні з Україною Байден особисто відправив його на переговори, повідомляють американські ЗМІ. Меседж про загрозливе скупчення армії РФ почали транслювати медіа в США та Європі. Затим соціальними мережами почали гуляти знімки з американських супутників.
• МО України Резніков, відповідаючи на це питання, заявив, що для України загроза з боку РФ не припиняється вже 8-ий рік. Він припустив, що таким чином ЗМІ західних країн намагаються привернути увагу власного суспільства до війни на Донбасі.
• Проросійські телеграм-канали поширюють меседж, що нагнітання ситуації є штучним, аби змусити Україну піти на поступки по Донбасу.
КыроакоВинищувач@KyroakoKiller
https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1456959983418023937 6 ****.
В США під час музфестивалю сотні людей отримали поранення, 8 загинуло. Загалом на концерті було 50 тисяч глядачів, багато з них як мавпи стрибали на дахах швидких. Ковідобмеження, масочки, дистанція? Ні, не чули! Але ж довбойопи і чхання на карантин є тіко в Україні, не переплутайте.
Ойц...
Неочікувана заява від Поліції Х'юстона: вони стверджують, що на горезвісному музфесті хтось робив людям уколи голкою... в основному білим, які падали замертво. Озвучена версія про причини загибелі людей, і це не тиснява, а раптові й одночасні серцеві приступи, де люди, стоячи посеред натовпу, просто падали як на цьому відео, просто зупинка серця...
Ця історія стає дедалі більш дивною і обростає цікавими подробицями і доповненнями https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1457485338692177921