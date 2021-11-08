"Нафтогаз" также просит Германию привлечь его к сертификации "Северного потока-2": регулятор ФРГ еще не решил

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит германское Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока-2". "Запросы в настоящее время проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", - пояснил Вульф.

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По регламенту агентства, сообщил Вульф, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.

Как сообщил ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" продолжается, на следующей неделе будет принято решение об участии компании в этом процессе.

"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины". - Ред.) ожидается на следующей неделе", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в комментариях под постом.

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