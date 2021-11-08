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"Нафтогаз" также просит Германию привлечь его к сертификации "Северного потока-2": регулятор ФРГ еще не решил

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит германское Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока-2". "Запросы в настоящее время проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", - пояснил Вульф.

Также читайте: Решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2" ожидается на следующей неделе, - Макогон

По регламенту агентства, сообщил Вульф, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.

Как сообщил ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" продолжается, на следующей неделе будет принято решение об участии компании в этом процессе.

"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины". - Ред.) ожидается на следующей неделе", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в комментариях под постом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины, - Süddeutsche Zeitung

Автор: 

Германия (6930) Нафтогаз (3112) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+3
позорище.... прое..али все что можно за 2 года
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08.11.2021 14:26
+2
Я думаю, что Игар Валерьевичу газ нужнее чем мудрому нариту. Пусть забирает, только мне не понятно где он будет его хранить, в пластиковых бутылках шоле
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08.11.2021 14:32
+2
це такий пан...що продасть вам повітря по ціні золота,думаю там сема вже є і не одна)
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08.11.2021 14:41
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позорище.... прое..али все что можно за 2 года
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08.11.2021 14:26 Ответить
ось коли нафтогаз ще й віддасть 100 млрд одному ну дуже далекому від президента олігарху ,то точно буде світовий сором..
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08.11.2021 14:28 Ответить
Я думаю, что Игар Валерьевичу газ нужнее чем мудрому нариту. Пусть забирает, только мне не понятно где он будет его хранить, в пластиковых бутылках шоле
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08.11.2021 14:32 Ответить
це такий пан...що продасть вам повітря по ціні золота,думаю там сема вже є і не одна)
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08.11.2021 14:41 Ответить
Не свариться. Ви у двох маєте рацію.
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08.11.2021 14:44 Ответить
Мусить віддати, адже преЗЕденту за "возведення на трон" треба заплатити Коломойші, ось і чудова нагода підвернулась.
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08.11.2021 15:05 Ответить
За 5.
сп-2 начали строить в 2016-м.
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08.11.2021 14:43 Ответить
Сергей Дорожный@angelys667



Теперь Беня продаст этот газ по 1000 долларов на ЖКХ.
Не слышу воя антикурвапционеров и завываний послов и послыць!..
Заципыло всем.
Лещ уже язык стер об задницу зеленой табуретки...
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08.11.2021 14:38 Ответить
Это шедеврально. Неужели за ГОДЫ не дошло до тупых возждей нафтогаза что немцам класть на нас? ЧТО делал нафтогаз? ПИЛИЛ бабос, пилил жирно и кучеряво, сотнями лямов грн.
Добыча ПАДАЕТ каждый год. Добывает всякие чучмеки с кипра и прочих свинарников. Это КАК?
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08.11.2021 15:04 Ответить
Это новость ради новости. С таким же успехом и вы лично могли бы попросить привлечь себя для сертификации.
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08.11.2021 15:07 Ответить
 
 