"Нафтогаз" также просит Германию привлечь его к сертификации "Северного потока-2": регулятор ФРГ еще не решил
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит германское Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока-2".
Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф в понедельник.
При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока-2". "Запросы в настоящее время проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", - пояснил Вульф.
По регламенту агентства, сообщил Вульф, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.
Как сообщил ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" продолжается, на следующей неделе будет принято решение об участии компании в этом процессе.
"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины". - Ред.) ожидается на следующей неделе", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в комментариях под постом.
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сп-2 начали строить в 2016-м.
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Не слышу воя антикурвапционеров и завываний послов и послыць!..
Заципыло всем.
Лещ уже язык стер об задницу зеленой табуретки...
Добыча ПАДАЕТ каждый год. Добывает всякие чучмеки с кипра и прочих свинарников. Это КАК?