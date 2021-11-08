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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал не акцентировать внимание на своей голодовке, поскольку его целью было совсем не это.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он сравнил свою ситуацию со смертной казнью.

"В 1998 году я был главой Правового комитета парламента. По моей инициативе парламентом Грузии было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что через годы, в стране восстановят смертную казнь, и, по иронии судьбы, восстановят ее мне… Ничего страшного, всякое бывает, но зло никогда не победит добро", – написал политик.

Также Саакашвили попросил не освещать его голодовку, потому что это не главная цель.

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"Я вернулся, меня добровольно взяли в заложники и теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить нашу Родину, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов. Вот почему это совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мое голодание, наша главная цель: вопрос украденных выборов и возвращение правительства грузинскому народу. Моя голодовка — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", – отметил политик.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+44
Заповіт

Як умру, то поховайте
мене у Тбілісі
Серед гір високих гарних
А не десь у лісі

Щоби Ганарджоба
Разом з Генацвале
На завжди такого хлопа
В серці пам"ятали

Щоб вино лилось рікою
Чача стигла рясно
Хачапурі були смачні
А кубдарі з м"ясом!!!

А Ясько нехай не плаче
Будуть шпілі-вілі
Буде лиш одне прохання
Від Саакашвілі

Як полюбиш чоловіка
і йому народиш
то назви дитя Міхеем
навіть якщо дочка
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08.11.2021 14:45
+27
я тебе красіво відспіваю.
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08.11.2021 14:43
+17
Ага, влітку його можна використовувати замість вентилятора.
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08.11.2021 14:49
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" Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраіні милій ( А якщо всеж доведеться померти с голодухи, то нехай ховають в Грузіі падлюки)"
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08.11.2021 16:08 Ответить
ой, да скорее бы уже, сколько можно ждать
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08.11.2021 16:09 Ответить
Как то на фото не похож на узника.Примерно как надька,у той то же ж-па от голода выросла раз в пять.
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08.11.2021 16:10 Ответить
да как вы можете? То она с голоду опухла!
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08.11.2021 16:18 Ответить
100% )))
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08.11.2021 18:33 Ответить
От жеж говномут.
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08.11.2021 16:19 Ответить
Міхо, оголоси тоталізатор: помреш ти з голодухи на шконці чи ні. Помреш-не помреш, а багатим будеш.
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08.11.2021 16:23 Ответить
Скільки вати набігло. Ким би він не був, людина голодує, фактично ризикує своїм здоров'ям та життям за звільнення своєї країни від московської окупації. За це підтримка і шана. На жаль, більшість моїх співвітчизників здатні лише срати в коментарях.
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08.11.2021 16:38 Ответить
если Вы не голодали - не надо судить

народ ржет с голодовки в виде оптимальной диеты
которую этому жирносвину давно пора было назначить
но из-за его обжорства он не делал этого даже ради здоровья
а теперь еще и истерит...
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08.11.2021 16:57 Ответить
Дякую, я вмію читати і можу сам зробити висновки з чого народ ржот.
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08.11.2021 18:03 Ответить
О, простите. Не подумал, что это может как-то Вас задеть.
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08.11.2021 18:16 Ответить
Грузию освобождать сейчас ни от кого не нужно. Власть - законно избрана народом, надо уметь уважать его выбор.
Страна идет и дальше в НАТО и в ЕС, не переживайте за них. Кстати, в правительстве многие - бывшие соратники Михуила, так что стратегически они остались на евроинтеграционном пути.
Михуил голодает ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ.
То есть фактически - готов покончить жизнь самоубийством.
А это большой грех.
Так что его ани трошки не жалко.
Провокатор и мошенник.
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08.11.2021 21:08 Ответить
"ризикує своїм здоров'ям та життям за звільнення своєї країни від московської окупації "???

Как от его голодания зависит московская оккупация?
И кака така московская оккупация сейчас в Грузии?
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08.11.2021 21:28 Ответить
https://novynarnia.com/2016/10/31/za-poperednimi-************-u-drugomu-turi-viboriv-u-gruziyi-peremogu-zdobula-prorosiyska-gruzinska-mriya/

https://www.neweurope.eu/article/free-and-fair-elections-show-georgia-is-still-a-shining-light/

Яка окупація? Серйозно? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008) Така ж, як і у нас.
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08.11.2021 22:06 Ответить
Это ему Агуша так по рогам ударила???
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08.11.2021 16:59 Ответить
Давай Михо, освободи Грузию своим примером, не подведи!)) Заодно освободится и Украина от влияния беглого олигарха Курченко, из рук которого ты не брезговал кормиться во времена Пороха
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08.11.2021 17:09 Ответить
та воно Саакашвілі - хворе крикливе дебілятко . як і ті що обрали "лідером нації" в президенти - "великого" клоуна - Зеленського Владім Оссанича . . .
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08.11.2021 17:48 Ответить
Дуже цікаво. А напиши що зробив Міхо для країни. Порівняємо.
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08.11.2021 20:32 Ответить
Зато как раньше любили, когда он в Одесские губернаторы был назначен.
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08.11.2021 22:33 Ответить
Если зеля взял эио под личный контроль - увы, но можно не сомневаться в летальном исходе...
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08.11.2021 17:21 Ответить
ООО! Ти не помреш. Занад то любиш себе і гроші . Клоун
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08.11.2021 17:22 Ответить
Поки товстий сохне - худий здохне.
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08.11.2021 17:33 Ответить
Прямо як дежавю дами з "бубликом" на голові, тільки ще візочка треба.
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08.11.2021 17:52 Ответить
Може туди потрапити, то був такий задум, щоб пройти детокс, схуднути та бути огого з Ясько?
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08.11.2021 17:55 Ответить
Мы отомстим за тебя.
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08.11.2021 18:32 Ответить
Не дасте чайових офіціанту в грузинському ресторані?

"Месники" битва за Михуїла?
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08.11.2021 19:02 Ответить
З'їмо весь залишений сиротою сулугуні.
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08.11.2021 19:52 Ответить
Болезный, так ты не кукарекай на Цензоре, а собирай дивизии и полки, слепи плоты, построй лодки, ерапланы и дирижабли и вйо на Тбилиси. Мы знаем, твоя мстя будет страшной...
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08.11.2021 20:19 Ответить
Щось я не чув щоб на пострадянському просторі чи в світі хоч один політик помер з голоду. Голодують, на колясках їздять, повзають, на ношах їх виносять, ковдрами в клітинку накривають, а через день як випустять живіші всіх живих
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08.11.2021 18:58 Ответить
Господи, накажи эту страну, ибо нелюди здесь живут
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08.11.2021 19:28 Ответить
Бачив, як Мишко голодує, грузини виклали в мережу, приблизно, як Гадя Савченко. Жере різні поживні суміші за обидві щьоки.
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08.11.2021 19:45 Ответить
Щось Карлсон розтриндівся. Давай уже переходь до дій. Сказав помреш, то помирай!
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08.11.2021 19:51 Ответить
Мишико, а кто против? Флаг тебе в руки и вйо !!!
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08.11.2021 20:14 Ответить
красава, аби скоріше вже так трапилось, відспіваємо та забудемо.
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08.11.2021 20:48 Ответить

прошло 3 дня
"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили

ты б определился уже, что ли...
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08.11.2021 21:03 Ответить
Не лише укр.-малороси, але й чимало свідомих українців ладні без всякої нагоди покепкувати над Михайлом Саакашвілі... Тому що нутром відчувають, як сильно поступаються йому в особистій чесності, безкорисливості, прямоті, у справжній любові (навіть жертовній) до своєї Вітчизни (тепер - в однаковій мірі Грузії чи Україні)...
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08.11.2021 21:16 Ответить
Ржачно написав...
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08.11.2021 21:40 Ответить
Якщо помреш, то звільниш не лише Грузію, а й Україну, від своєї присутності... Але такого щастя не відбудеться - скоро почнеш жерти, коли зрозумієш, що твоя авантюра не спрацьовує...
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08.11.2021 21:39 Ответить
Хочется, чтобы ты хоть раз сдержал свое слово и умер! За то, что агитировал за это зеленое чмо и помог кацапам лишить страну Президента во время войны только из-за своих амбиций!
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09.11.2021 01:16 Ответить
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