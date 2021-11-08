"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал не акцентировать внимание на своей голодовке, поскольку его целью было совсем не это.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он сравнил свою ситуацию со смертной казнью.

"В 1998 году я был главой Правового комитета парламента. По моей инициативе парламентом Грузии было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что через годы, в стране восстановят смертную казнь, и, по иронии судьбы, восстановят ее мне… Ничего страшного, всякое бывает, но зло никогда не победит добро", – написал политик.

Также Саакашвили попросил не освещать его голодовку, потому что это не главная цель.

Также читайте: Нынешняя власть Грузии не является партнером Украины: она не очень большой фанат вступления в НАТО и Евросоюз, - Деканоидзе

"Я вернулся, меня добровольно взяли в заложники и теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить нашу Родину, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов. Вот почему это совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мое голодание, наша главная цель: вопрос украденных выборов и возвращение правительства грузинскому народу. Моя голодовка — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", – отметил политик.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.