"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал не акцентировать внимание на своей голодовке, поскольку его целью было совсем не это.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он сравнил свою ситуацию со смертной казнью.
"В 1998 году я был главой Правового комитета парламента. По моей инициативе парламентом Грузии было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что через годы, в стране восстановят смертную казнь, и, по иронии судьбы, восстановят ее мне… Ничего страшного, всякое бывает, но зло никогда не победит добро", – написал политик.
Также Саакашвили попросил не освещать его голодовку, потому что это не главная цель.
"Я вернулся, меня добровольно взяли в заложники и теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить нашу Родину, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов. Вот почему это совершенно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мое голодание, наша главная цель: вопрос украденных выборов и возвращение правительства грузинскому народу. Моя голодовка — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", – отметил политик.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
народ ржет с голодовки в виде оптимальной диеты
которую этому жирносвину давно пора было назначить
но из-за его обжорства он не делал этого даже ради здоровья
а теперь еще и истерит...
Страна идет и дальше в НАТО и в ЕС, не переживайте за них. Кстати, в правительстве многие - бывшие соратники Михуила, так что стратегически они остались на евроинтеграционном пути.
Михуил голодает ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ.
То есть фактически - готов покончить жизнь самоубийством.
А это большой грех.
Так что его ани трошки не жалко.
Провокатор и мошенник.
Как от его голодания зависит московская оккупация?
И кака така московская оккупация сейчас в Грузии?
https://www.neweurope.eu/article/free-and-fair-elections-show-georgia-is-still-a-shining-light/
Яка окупація? Серйозно? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008) Така ж, як і у нас.
"Месники" битва за Михуїла?
прошло 3 дня
"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили
ты б определился уже, что ли...