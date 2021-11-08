Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по несанкционированному использованию Тупицким ключа подписи платежных документов КС

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и главного бухгалтера КС по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что бывший Председатель Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого была искажена информация о действительном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации.

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"Экс-глава Суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности Председателя Суда, он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе, для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за рубежом", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений.