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Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по несанкционированному использованию Тупицким ключа подписи платежных документов КС

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по несанкционированному использованию Тупицким ключа подписи платежных документов КС

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и главного бухгалтера КС по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что бывший Председатель Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером провели несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого была искажена информация о действительном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС приостановил производство по делу об отстранении Тупицкого до вступления в силу решения КС по этому же вопросу

"Экс-глава Суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности Председателя Суда, он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе, для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за рубежом", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений.

Автор: 

КС (2248) суд (25077) Тупицкий Александр (233) Офис Генпрокурора (2458)


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Топ комментарии
+3
Он до сих пор судья КС и глава КС на основании законов. Идут процессы против решения Зели и в ВС и в КС.
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08.11.2021 15:23
+3
Дзвінкий ляпас Зеленському: як на Закарпатті відправили у відставку голову облради від "слуг", −
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08.11.2021 15:24
+3
https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya

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08.11.2021 15:25
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Правила форума Совет форумчан
и шо? даже если случится чудо и будет приговор, то это что? штраф 10 необлагаемых минимумов?)
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08.11.2021 14:52 Ответить
А ОПа процитирует на основании какой нормы Закона о КС и Конституции они пытаются снять Тупицкого? Хотя-бы для разнообразия.
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08.11.2021 14:54 Ответить
В Офісі Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ofis-prezydenta-demchenko-lyustratsiya/31547835.html
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08.11.2021 15:27 Ответить
1.Революційна доцільність. 2. Не можна. але коли дуже хочеться, то можна.
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08.11.2021 15:29 Ответить
"Доведет тебя революционная целесообразность до цугундера" (С) Почти по классику.
У нас Янык уже пытался так играться с Конституцией.
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08.11.2021 15:35 Ответить
что теперь будет ?
ведь ключ давал возможность КрыСе хоть как-то харчеваться, в этом чулане
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08.11.2021 14:56 Ответить
навіть тупицький на тлі зелайна виглядає схожим на людину.
хоча й не людина, але й не таке лайно як зе
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08.11.2021 14:57 Ответить
Так в чем его обвиняют?Его что,уволили?Факт передачи пароля доказать не получится А носитель с ключом не обязательно должен держать в руке сам.Санкционировал?Да.Имел право.Ключ именной и не заблокирован.К кому претензии?
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08.11.2021 15:06 Ответить
Он до сих пор судья КС и глава КС на основании законов. Идут процессы против решения Зели и в ВС и в КС.
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08.11.2021 15:23 Ответить
Сдается мне, джентльмены, что это было бета-тестирование "Дії".
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08.11.2021 15:23 Ответить
Дзвінкий ляпас Зеленському: як на Закарпатті відправили у відставку голову облради від "слуг", −
показать весь комментарий
08.11.2021 15:24 Ответить
https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya

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08.11.2021 15:25 Ответить
Пососут ключ и на этом закончится...
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08.11.2021 15:32 Ответить
КС, як і будь якій орган державної влади, повинен діяти безперервно.
Якщо тупицький був відсторонений, повинен бути призначений виконуючий/чи (якщо делегуються декільком) обов'язків, Тож підозру треба вручити дурню, що припинив роботу КС.
Складається враження, що вся зграя зе - стадо дупоголових гопників, як і їх виборці! Налетіли, навалили купу в кожному куті і пішли.
А коли залунало: "На якій підставі, це злочин", зробили зевигляд (особливо тупий вираз обличчя) і почали волати: "а хто це тут насрав?"
Думав, найдурніши - 73, але те, що вони обрали перевершило скотство цього стада
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08.11.2021 16:13 Ответить
 
 