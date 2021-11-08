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НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши:

В НАТО отреагировали на последние события, происходящие на польско-белорусской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

В НАТО заявили, что "использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" является недопустимым и призвали власти Беларуси уважать международное право.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией ситуации на польско-белорусской границе. Мы призываем Беларусь уважать международное право. Мы наблюдаем поток мигрантов, который пытается попасть на територию союзников через Беларусь. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией, которая оказывает давление на наших союзников - Литву, Латвию и Польшу", - говорится в сообщении.

В штаб-квартире НАТО также отметили, что в настоящее время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в тесном контакте с правительствами союзных стран по этому вопросу.

Также читайте: Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

Напомним, сегодня утром в Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, следующих на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных на польско-белорусскую границу из-за стремительного потока мигрантов со стороны Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) НАТО (9963) Польша (8403) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+11
Обеспокоены на все 200%.
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08.11.2021 15:03
+11
Закройте границу с Беларусью на линии границ с Польшей, Литвой и Латвией .. При попытках пересечения открывать огонь на поражение. Тех люди которых Беларусь пустила на свою территорию это их проблема.. Как и проблема например Турции и т.д.
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08.11.2021 15:07
+9
глубочайшему обеспокоенибю нет предела
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08.11.2021 15:13
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Обеспокоены на все 200%.
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08.11.2021 15:03 Ответить
кЭПЫ из НАТО, это мы и без вас понимаем! Какие ваши конкретные действия будут, если зомби повалят толпой через колючку????????
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08.11.2021 15:38 Ответить
і? 6-й флот зайшов в Західний Буг?
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08.11.2021 15:04 Ответить
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08.11.2021 15:07 Ответить
То треба припинити жувати соплі...
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08.11.2021 15:07 Ответить
Закройте границу с Беларусью на линии границ с Польшей, Литвой и Латвией .. При попытках пересечения открывать огонь на поражение. Тех люди которых Беларусь пустила на свою территорию это их проблема.. Как и проблема например Турции и т.д.
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08.11.2021 15:07 Ответить
а шо ви зробите?
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08.11.2021 15:08 Ответить
Боязно поставить пулеметы? Поставьте хотя бы водометы. Заодно отстираете это племя немытое.
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08.11.2021 15:12 Ответить
глубочайшему обеспокоенибю нет предела
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08.11.2021 15:13 Ответить
Польша и сама справится с толпой "гостей" Лукашенки на своей границе , НАТО нужно помочь в инженерном обустройстве границьі.
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08.11.2021 15:14 Ответить
Сейчас дорого очень заборы строить, металл подорожал. Вот в прошлом году было дешево.
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08.11.2021 15:32 Ответить
І фсьо?
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08.11.2021 15:14 Ответить
ну і де ваша 5-та поправка , NATO?
бажаємо з нею познайомитись
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08.11.2021 15:14 Ответить
Слід заборонити авіакомпаніям літати в Білорусь. а компанії луки не пускати за кордон.
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08.11.2021 15:16 Ответить
Хтось із Нато казав, що застосування методів гібридної війни розцінюється як напад і є підставою застосування ст. 5 Договору. Але лише казав...
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08.11.2021 15:19 Ответить
Еще не вечер… Будем надеяться? Хотя уже давно пора заявить , что Лукашенко всего-лишь МАРИОНЕТКА В ЛАПАХ ТЕРРОРИСТА № 1 ***** путлерастовича
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08.11.2021 15:38 Ответить
Одними заявами та "озабоченостью" це не припинити. Вже.
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08.11.2021 15:44 Ответить
Цивилизованная Европа пока бессильна перед варварами из кремлевского Востока.Она смогла договориться с Ердоганом,а с этими урками- бесполезно.
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08.11.2021 15:32 Ответить
Вы сравниваете Эрдогана с этим колхозным утырком.
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08.11.2021 15:37 Ответить
Наивно полагать ,что Лукашенко инициатор.Это палочки Твикс.
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08.11.2021 15:46 Ответить
Инициатор, без сомнения.
Оно подписал ВСЁ, что требовало от него Х..ло. Теперь оно Х..лу не нужно. И ради сохранения своей говенной жизни и жизней своих ублюдков, он из кожи лезет дабы доказать Х..лу, что оно ему нужно и устраивает вот такое.
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08.11.2021 15:50 Ответить
Поки біженці (мільйони) з розбомбленої Сирії осідали в Турції, Європа лише висловлював стурбованість. І лише коли цим біженцям турки, які за свій кошт їх утримували на свої території, відкрили кордон в Європу, і то не надовго, та зрозуміла, що ці мільйони, це не лише проблема Турції, а й усього континенту, і почали фінансувати їх утримання на території Турції.
Але ж висновків про те, що стало причиною їх появи, ніхто не зробив.
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08.11.2021 15:52 Ответить
НАТО о попытке свержения Лукашенко: "Использование спецслужб Польши и Литвы для свержения конституционного строя республики Беларусь допустимо"
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08.11.2021 15:32 Ответить
Паёк хорош?
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08.11.2021 15:36 Ответить
ти іди це Сябрам там розкажи ...
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08.11.2021 15:41 Ответить
Бульбаши -на 95% -ватники отмороженные.За краюху хлеба отца родного продадут.Ихнее КГБ и в Украине правит бал.Последнее убийство беларуса -явно их рук дело.
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08.11.2021 15:56 Ответить
Призвали!
А он ПОЛОЖИЛ!
Или поклал?
Да какая разница!
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08.11.2021 15:35 Ответить
Неприпустима. Дійсно. Стріляти на Донбасі з гармат припустимо, а гнати арабів на польський конрдон неприпустимо.
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08.11.2021 15:37 Ответить
агов НАТО - який це лУка ...., ця пряма вказівка пУтлера - що не розуміти ...перестаньте ліберальнічати - напад !!! на ДержКордон- це вторгнення....
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08.11.2021 15:40 Ответить
Стурбувалися... Глибоко!
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08.11.2021 15:51 Ответить
Усатый пид-р совсем берега потерял. Скоро, очень скоро размажут старого таракана как плевок по асфальту.
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08.11.2021 15:54 Ответить
Лукащенко исполнитель. Организатор - В.В.Хуйло
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08.11.2021 15:58 Ответить
А чому неможна довбанути по обізянах, більше не полізуть. І поті вже самим ваказувати стурбованість.
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08.11.2021 16:18 Ответить
Причем сдесь НАТО?
Белорусь военных действий не ведет. Прорываются афганцы и сирийцы.
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08.11.2021 16:36 Ответить
это серьезный "ПУК" со стороны нато.....
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08.11.2021 17:22 Ответить
Никакие это не беженцы, это организованные группы нарушителей границы определенного организатором государства. Думаю не ошибаюсь что за незаконное пересечение границы в странах "импортерах"существует уголовная ответственность. Значит нужно принимать этих организованных молодых людей не как беженцев а как преступников. Перспектива поработать в условной каменаломне лет пять на обратный билет быстро прекратит поток новых "беженцев"
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08.11.2021 17:30 Ответить
А шо є припустимим ?
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08.11.2021 17:39 Ответить
 
 