НАТО о ситуации на границе Беларуси и Польши: "Использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" недопустимо

В НАТО отреагировали на последние события, происходящие на польско-белорусской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

В НАТО заявили, что "использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики" является недопустимым и призвали власти Беларуси уважать международное право.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией ситуации на польско-белорусской границе. Мы призываем Беларусь уважать международное право. Мы наблюдаем поток мигрантов, который пытается попасть на територию союзников через Беларусь. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией, которая оказывает давление на наших союзников - Литву, Латвию и Польшу", - говорится в сообщении.

В штаб-квартире НАТО также отметили, что в настоящее время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в тесном контакте с правительствами союзных стран по этому вопросу.

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Напомним, сегодня утром в Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ситуация с наплывом мигрантов и сегодняшней колонной из сотен нелегалов, следующих на границу с Польшей, свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных на польско-белорусскую границу из-за стремительного потока мигрантов со стороны Беларуси.