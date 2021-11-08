РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости
10 741 67

В Польше созывают войска территориальной обороны из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью

В Польше созывают войска территориальной обороны из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Соответствующее объявление было опубликовано в официальном твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Участников отрядов просят проверить свою экипировку и предупредить работодателей и родных. Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны - в пределах суток.

Читайте также: Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за скопления мигрантов

В Польше созывают войска территориальной обороны из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью 01

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. Издание Хартия97 сообщило, что видео было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил теробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5258) мигранты (980) Польша (8403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457679036801552384 1 ч



Ситуація на кордоні Польщі з БССР зайвий раз доводить 2 речі:
1) ніде на світі не буде спокою поки гусня не буде під шконкою (наголошую, не хйло, а гусня)
2) все це є наслідком абсолютно дебільної політики західного світу щодо України/свнскистану впродовж 2014-2019 років
показать весь комментарий
08.11.2021 15:08
+20
Каменяр@kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457680277371768840 1 ч

І виходом з цієї ситуації є те, що треба було застосовувати ще в 2014.
Тобто - реальні санкції проти свнскистану. Так, щоб кожна гусіна пищала. Повторю, не тільки проти вусатого колгоспника, не проти хла, а проти кожної псіни.
Я не зловтішаюся, але не можу не згадати відчуття в той день (неначе згвалтували твою країну), коли грузинська свиня за підтримки польської влади і персонально цього пдра https://twitter.com/JSaryuszWolski @JSaryuszWolski
проривала кордон України. Тож я розумію відчуття поляків, в дім яких вриваються без дозволу.
А нам сьогодні приходиться лиш спостерігати і сумувати.
Ми мали стати форпостом західного світу, а дійшло все до того, що обос...ний кончєний клоун тепер залежить навіть від ******** колгоспника, який завжди може відрубати йому електрику. Про його залежність від хла вже мовчу.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:12
+19
я видел поляков и другими. Кто готов и в рыло дать. Сам дважды чуть не огреб за русский язык - пришлось объясняться что я украинец))
показать весь комментарий
08.11.2021 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457679036801552384 1 ч



Ситуація на кордоні Польщі з БССР зайвий раз доводить 2 речі:
1) ніде на світі не буде спокою поки гусня не буде під шконкою (наголошую, не хйло, а гусня)
2) все це є наслідком абсолютно дебільної політики західного світу щодо України/свнскистану впродовж 2014-2019 років
показать весь комментарий
08.11.2021 15:08 Ответить
Каменяр@kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457680277371768840 1 ч

І виходом з цієї ситуації є те, що треба було застосовувати ще в 2014.
Тобто - реальні санкції проти свнскистану. Так, щоб кожна гусіна пищала. Повторю, не тільки проти вусатого колгоспника, не проти хла, а проти кожної псіни.
Я не зловтішаюся, але не можу не згадати відчуття в той день (неначе згвалтували твою країну), коли грузинська свиня за підтримки польської влади і персонально цього пдра https://twitter.com/JSaryuszWolski @JSaryuszWolski
проривала кордон України. Тож я розумію відчуття поляків, в дім яких вриваються без дозволу.
А нам сьогодні приходиться лиш спостерігати і сумувати.
Ми мали стати форпостом західного світу, а дійшло все до того, що обос...ний кончєний клоун тепер залежить навіть від ******** колгоспника, який завжди може відрубати йому електрику. Про його залежність від хла вже мовчу.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:12 Ответить
Кацапським виродкам не сидиться спокійно. Треба обов'язково гімном кидатись, що б хтось не втримався і по писоку накидав. Тоді почнуть волати на весь Світ...
показать весь комментарий
08.11.2021 15:08 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2021 15:09 Ответить
классная вещь_ хватит пару таких чтобы порядок навести надолго
показать весь комментарий
08.11.2021 15:13 Ответить
Як казав Черчіль: Наступне покоління фашистів буде рахувати себе антифашистами.
Адже усе повторюється, з точністю в 100 відсотків.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:10 Ответить
кто був у Польщі - знає, що поляки ******* пиво та кобет, та дуже довго сплять
особливо у віхідні, але ж
давно пора прокинутись, кацапи під дверями, загльондують "в глазок"...
показать весь комментарий
08.11.2021 15:10 Ответить
я видел поляков и другими. Кто готов и в рыло дать. Сам дважды чуть не огреб за русский язык - пришлось объясняться что я украинец))
показать весь комментарий
08.11.2021 15:20 Ответить
Вот и Зависимость , - Будут молчать и глубочайший нейтралитет , - а то лука может и электрику не дать.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:11 Ответить
штанмайера пусть пригласят.

надо же подписать формулу - газ важнее
показать весь комментарий
08.11.2021 15:12 Ответить
у поляков есть свой газ и шведский и американский. потому на россию им плевать.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:19 Ответить
у нас тоже есть свой газ. Почему у нас не так?
показать весь комментарий
09.11.2021 00:33 Ответить
Прямой стрим что сейчас там происходит https://www.youtube.com/watch?v=gXtNXd2Yzlk https://www.youtube.com/watch?v=gXtNXd2Yzlk

показать весь комментарий
08.11.2021 15:12 Ответить
Кричать "german" -хочуть до німців.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:30 Ответить
1. съемка идет со стороны мигрантов.
2. среди мигрантов есть женщины и дети
3. провокации вполне реальны. Будет стрельба, будут убитые и раненые, в том числе среди женщин и детей - истерика у Путина и Луки.
4. новые санкции против Беларуси.
Интересно, зачем это Путину?
Опять повышает ставки для подключения СП-2?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:08 Ответить
Какой-то мутный ютуб канал. Фэсбэшный что ли? Как они могут снимать на прямую?
Жесть.
показать весь комментарий
08.11.2021 17:05 Ответить
реально если толпой ломанутся - пули их не остановят, пуль не хватит.
Только 6 тыс вольт на провода..
показать весь комментарий
08.11.2021 15:18 Ответить
А если ты бежишь напролом и вдруг увидишь, что рядом упал с прострелянной головой, ты побежишь дальше???!!!
показать весь комментарий
08.11.2021 15:20 Ответить
в толпе невозможно остановиться. В том и проблема толпы и давки в толпе.
Лично я толпы обхожу стороной - детская привычка, с демонстраций первомайских. Не люблю я мест, где не могу контролировать ситуацию, чувствовать что руковожу по крайней мере собой.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:10 Ответить
Хрень, один кулемет це зупинить, ви просто не уявляєте що це таке, коли поруч літають шматки оточуючих.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:16 Ответить
представляю. Более того - они приехали из стран, где по ним стреляли. пулеметами. Где каждый предмет на земле может оторвать руку или ногу.
и знаю что их это не остановит, тем не менее.
потому что дома их ждет то же самое.
потому они и едут не взирая на опасность быть убитым на границе или сесть в тюрьму - в тюрьме в Европе лучше чем на воле в Сирии или в лагере беженцев в Турции.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:49 Ответить
Херня это все! Там нет мигрантов, там террористы прикрываются детьми и женщинами, для них это норма.
Поэтому выход один ,водометы и слезоточивый газ.
показать весь комментарий
08.11.2021 17:08 Ответить
санкци вводить не только лукашенко ну и против путина и его окружения. только так можно остановить эти потоки мигрантов
показать весь комментарий
08.11.2021 17:19 Ответить
Подивіться прямий стрім-вони виставляють дітей попереду.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:31 Ответить
Снайперы знают свою работу.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:33 Ответить
снайперы не будут стрелять на ту сторону границы. Даже польские.
У них мозги есть.
Стрельба будет обязательно, но только мигранты прольют кровь на ПОЛЬСКУЮ землю.
Увы, женщин и детей - тоже.
у Путина нет ни сердца ни души.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:11 Ответить
Тварини.Взагалі ніколи не розуміла таких "мігрантів"-лізти туди,де тебе не хочуть,сідати на шиї комусь всім кодлом,це так гидко.Як можна пускати ТАКЕ в цивілізовані країни.Вони навіть дітей своїх не шкодують,використовуючи як живий щит.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:39 Ответить
даю 100%, що їм сказали , що через Польщу вони попадуть відразу в Європейський рай
показать весь комментарий
08.11.2021 15:43 Ответить
Мем они "животные"? хотят лучшей жизни. Я могу их понять.
Наши тоже едут из Украины куда подальше - а у нас далеко не Сирия и не Афганистан.
Мне мигрантов жаль.
Но своя рубашка ближе к телу.
Поставьте себя на их место? я бы поступил точно так же - вывозил семью из жопы всеми правдами и неправдами.
Ну а у поляков и немцев свой интерес - их тоже понять можно.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:13 Ответить
Де ви бачили ,щоб наші так наглюче перли в чужу країну?Наші,якщо і їдуть куди,то не лізуть через кордон,як мавпи,не прикриваються дітьми.І наші їдуть працювати,а не сидіти на шиях у платників податків чужих країн.
Навіть коли кацапи захопили частину Донбасу,коли звідти було багато біженців.вони чомусь не ломанулись на польський кордон.як оті навіжені.Тому порівнювати наших і оте зовсім не коректно
показать весь комментарий
08.11.2021 16:23 Ответить
я видел, как люди готовы на все, если им в спину стреляют. Вы не видели.
Для особо тупых я как раз и написал - в Украине дела получше.
как можно быть такой тупой, объясните?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:41 Ответить
Не тупий ви наш,побачимо,як ви заспіваєте,коли(не дай Боже) все оте полчище полізе через наш кордон.Будете і далі захищати тих,хто заради ефемерного кращого життя виставляє поперед себе своїх дітей?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:47 Ответить
когда боевики захватили часть Донбасса, люди бежали кто куда, и в чем смогли убежать. Многие никогда в жизни никуда не уезжали - потому бежали с целофановыми пакетами.
И у нас хотя и денег не было и особо им не были рады - мы им помогали. У нас в квартире одновременно жили по 2 семьи из Луганска, потом устраивались как-то, съезжали чтобы дать место другим.
В том-то и разница что нашим беженцам у нас помогали.
А мигрантам из Афгана или Сирии никто помогать в Польше не собирается. И дома тоже.
Им нечего терять - потому они и ведут себя агрессивно, потому что в стае им легче выжить
Я лично их могу понять.
А вы так высокомерно рассуждаете потому что сами никогда не были и близко в подобной ситуации.
Желаю побывать в их шкуре. Может тогда спеси поубавится.
Еще раз -я их могу понять. На их месте поступал бы точно так же.
На месте поляков - тоже.
Каждый борется за свое.
с арабами я знаком. С разными. лодырей среди моих знакомых нет. Первый француз с которым я познакомился - доктор математики, араб. Познакомился на международной конференции.
разрыв шаблона, прикинь.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:46 Ответить
От ви самі ж і написали,в чому різниця між нашими,і "тими".Наші рятували себе і дітей, вони не думали.як би їм в багату Європу потрапити.А у "бідних" біженців,що біля польського кордону,знайшлося і декілька тисяч євро,щоб в Європу потрапити,і час,щоб все то провернути.То які вони біженці?
показать весь комментарий
08.11.2021 16:55 Ответить
СВЧ и уся эта гапата пабигит с падскоком.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:57 Ответить
Когда пару мигрантов превратят в 200-е (конечно после предупредительного выстрела), те сами побежат назад в Беларусь. Их психологически обработали, что мол вам ничего не сделают, вот и тараканы ползут от таракана.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:18 Ответить
наоборот - они знают что их могут убить. Та их и дома могут убить. У них нет выбора.
И смерть их не остановит.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:14 Ответить
Остановит. Ещё как остановит. Если нет выбора и всё равно умирать, то ехать умирать на другой конец света смысла нет ещё и за свои деньги.
показать весь комментарий
08.11.2021 21:13 Ответить
Польша действует правильно и адееватно , стрелять по людям не будут , но дубинками поработают.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:19 Ответить
А это не люди - это захватчики.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:34 Ответить
если ломанутся через границу - могут и газ пустить и резиновые пули. Стопудово.
Но выдержка тут нужна железная, чтобы до огнестрельного не дошло.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:15 Ответить
Шота мнє здаєтся Макрон імел такіє проблєми. І послє Анна стала рузькой княжной і Європа до Владівастока. Цікаво, чи вистоять поляки? Франція пала.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:20 Ответить
Польша действует адекватно , стрелять не будут , трупьі нужньі только Путину и Луке.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:21 Ответить
ві думаєтє, чьо там русскіє танкі под Єльнєй стоят? бєз провіанта і дізєля..?
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
показать весь комментарий
08.11.2021 15:21 Ответить
Поляки - нормальні люди . За потреби застосують зенітки та кулемети і ворожа навала просто захленеться . Це до речі був би непоганий прецедент для інших країн , як діяти .
показать весь комментарий
08.11.2021 15:21 Ответить
Братушки-з тарганом не спілкуються,його чавлять...
показать весь комментарий
08.11.2021 15:22 Ответить
Главное , обойтись без жертв , они и нужньі Москве.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:22 Ответить
Это не так: вони из Кремля будет много, но это обозначит границу, дальше которой Кремль уже не полезет.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:36 Ответить
Орда біля кордону. Все правильно роблять. Молодці!
показать весь комментарий
08.11.2021 15:32 Ответить
А шо наш ЗЕлёный ублюдок - подгузники натянул?
показать весь комментарий
08.11.2021 15:32 Ответить
Воно у Лукашеску електріку купує, тому буде тихенько в штани свою улюблену справу робити. Одним словом - потерпілий.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:37 Ответить
Бо диктаторів-терористів луку та ***** треба душити РЕАЛЬНИМИ САНКЦІЯМИ та бити війсково як що лізут а не гратися з їми.... толерасти програли й завжди будуть програвати.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:33 Ответить
шановні поляки. Зробіть загороджуючі загони. І, після попередження через матюгальник, про те що не можна заходити на територію країни поза пропускними пунктами, валіть всіх на хрєн.

Порада від громадянина країни, прикордонники якої так не зробили в 2014му
показать весь комментарий
08.11.2021 15:40 Ответить
Закрили очі на те, що робило ху@ло в Сирії (бомбардування по площам, перемелювання міст мільйонників у щебінь і т.д.), у тому числі руками асада, і наслідки того (мільйони біженців), тепер ЄС відчує, як це повториться тільки без застосування авіації, поки що, але знову чужими руками - руками вусатого. На скільки ж Європа боїться ху@ла - неймовірно.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:41 Ответить
А что же не слышно мнения по данной ситуации большой поклонницы нелегалов и эмигрантов арабского мира в Европу, фрау Меркель? Молчит, как рот сосисками набила.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:43 Ответить
Правильно, чем раньше батьке=кацапам дадут по зубам тем лучше
показать весь комментарий
08.11.2021 15:44 Ответить
смодулируйте ситуацию если Польша и Литва отобьются ,в какую страну они полезут ..Белорусы их оставлять явно не собираются ..
показать весь комментарий
08.11.2021 15:47 Ответить
А наш кохту висушив - зараз труселя сушить мовчечки.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:47 Ответить
Поляки - простые как двери.Я имею ввиду призванных партизан.Они тех беларусов в полон понахватают вагон и маленькую тележку.Мигрантов выпхают,а кгбшников нахватают..
показать весь комментарий
08.11.2021 15:50 Ответить
Два варианта решения проблемы - показательный расстрел мигрантов или разрешить Белавиа летать в Европу.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:31 Ответить
Поляки предупредили тероборону быть готовыми если безоружные мигранты ломанутся,а у нас на границе кацвойско собирается и всем пох.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:58 Ответить
Хочет использовать опыт другого усатого диктатора по шантажу и вымогательству денег от Европы. "У Эрдогана получилось, почему у меня не должно получится "
показать весь комментарий
08.11.2021 17:35 Ответить
ну что сказать, завидую я полякам. нация с большой буквы
показать весь комментарий
08.11.2021 18:49 Ответить
Сподіваюсь на ескалацію, якщо поляки та білоруси почнуть стріляти один у одного, буде взагалі ідеально, тому що будь який заміс із участю росіян зайвий раз показує світу хто є злом і ми від цього тільки виграємо.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:02 Ответить
 
 