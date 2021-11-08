В Польше созывают войска территориальной обороны из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Соответствующее объявление было опубликовано в официальном твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Участников отрядов просят проверить свою экипировку и предупредить работодателей и родных. Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны - в пределах суток.

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Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. Издание Хартия97 сообщило, что видео было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил теробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", – написал он.