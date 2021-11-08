РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 237 34

Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова

Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова

Здоровье председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили, голодающего 39-й день, стремительно ухудшается.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в г. Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону в любую минуту", - говорится в сообщении.

Денисова призывает грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

"Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсоналу учреждения для предотвращения наступления летального исхода. Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов не что иное как способ лишения его жизни", - отметила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова хочет знать, почему адвоката Саакашвили Грушовца и журналиста Гордона с женой не пустили в Грузию

"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье. Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь", - подытожила Денисова.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Также читайте: "Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили

Автор: 

Грузия (4499) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
А я закликаю Денісову оставить грузинов в покое - это не наше дело, пусть сами со своим бывшим президентом и разбираются по своим законам.......... Представьте если бы Янык вернулся в Украину и нам бы Грузия советовала как его судить и где ему сидеть..................
показать весь комментарий
08.11.2021 15:34
+5
Для этого задержанный( подсудимый) должен быть обеспечен в достаточном количестве продуктами питания и мед. помощью в размере предусмотренном для всех граждан находящихся под арестом, ни более тог. Перед законом все равны.. Так кажется... . Саакашвили от других отличаться не должен. То что он хочет лечиться в каких то особых персональных условиях или получать питание из ресторана , или вообще голодать это или не предусмотрено законодательством или его личное дело. Пускай в таком случае Денисова либо посоветует ему кушать и лечиться в больнице по месту нахождения. Либо даст добро на его принудительное кормление.. ( ну если она такое разрешение решится дать).
показать весь комментарий
08.11.2021 15:31
+5
Что она столько времени уделяет этому прохвосту зеленского(который кстати тоже прохвост) У нас масса заключеных в орде и дырляндии и страдают они гораздо больше чем воно, а она нашла заботу, в грузии на куророте бухать. И это за наши налоги!
показать весь комментарий
08.11.2021 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чем ее лечение пюрешками не устраивало?
показать весь комментарий
08.11.2021 15:25 Ответить
Грузинська кухня-це найкращі ліки...
показать весь комментарий
08.11.2021 15:26 Ответить
Для этого задержанный( подсудимый) должен быть обеспечен в достаточном количестве продуктами питания и мед. помощью в размере предусмотренном для всех граждан находящихся под арестом, ни более тог. Перед законом все равны.. Так кажется... . Саакашвили от других отличаться не должен. То что он хочет лечиться в каких то особых персональных условиях или получать питание из ресторана , или вообще голодать это или не предусмотрено законодательством или его личное дело. Пускай в таком случае Денисова либо посоветует ему кушать и лечиться в больнице по месту нахождения. Либо даст добро на его принудительное кормление.. ( ну если она такое разрешение решится дать).
показать весь комментарий
08.11.2021 15:31 Ответить
Мені не дає спокою одне питання. Чого він туди поперся?
показать весь комментарий
08.11.2021 15:31 Ответить
Ну что вы так переживаете?
Сейчас методички поступят и вам и нам объяснят.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:43 Ответить
Гадаю, якась "многоходовочка" , у ***** опит перейняв.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:24 Ответить
Так ***** ж голодував мабуть тільки в дитинстві у пітерській підворотні
показать весь комментарий
08.11.2021 16:25 Ответить
А я закликаю Денісову оставить грузинов в покое - это не наше дело, пусть сами со своим бывшим президентом и разбираются по своим законам.......... Представьте если бы Янык вернулся в Украину и нам бы Грузия советовала как его судить и где ему сидеть..................
показать весь комментарий
08.11.2021 15:34 Ответить
подсудимый - не бузил,
ел, шутил, мёд - пиво пил...
чуть пюре- пересолил,
а харчо... чуть-чуть кислил
показать весь комментарий
08.11.2021 15:37 Ответить
Так проблема ж не в предоставлении медуслуг, а в том, что хитрожопый Михо хочет их получать вне тюрьмы.

С какого перепугу преступника должны выпускать на основании того, что он сам занимается членовредительством?
показать весь комментарий
08.11.2021 15:38 Ответить
Нужно аналагичное обращение к МОЗ Украины обеспечить граждан надлежащим лечением
показать весь комментарий
08.11.2021 15:42 Ответить
Голосуя за бубочку, 73 % только и мечтали о таких условиях, а они недовольны.
Нихрена не делаешь, спишь сколько влезет, диетический хавчик, телевизор, компьютер - голубая мечта каждого зебила.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:43 Ответить
Что она столько времени уделяет этому прохвосту зеленского(который кстати тоже прохвост) У нас масса заключеных в орде и дырляндии и страдают они гораздо больше чем воно, а она нашла заботу, в грузии на куророте бухать. И это за наши налоги!
показать весь комментарий
08.11.2021 15:59 Ответить
Свободу Саакашвили ! Народ Грузии - поднимайтесь !
показать весь комментарий
08.11.2021 16:06 Ответить
С какой целью ? ведь любимый клоун ********** ,который пристроил его на хлебное место за слив патриотической власти в Украине ,сказал " какая разница, главное пожрать,пос.ать и дороги"
показать весь комментарий
08.11.2021 16:11 Ответить
Значит он так нужен народу Грузии. Беглецов нигде не любят. Особенно если ты был во главе страны.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:26 Ответить
Перед 6 января всякая вонючая русня тоже такие же призывы к народу США тиражировала.
показать весь комментарий
08.11.2021 17:08 Ответить
та на нем пахать можно !!! (всем ли сидельцам в грузинской тюрьме обеспечен такой рацион???)

показать весь комментарий
08.11.2021 16:16 Ответить
это анализы
показать весь комментарий
08.11.2021 16:31 Ответить
та не...это у них вид такой )))))
показать весь комментарий
08.11.2021 16:40 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме не в зависимости от национальности
показать весь комментарий
08.11.2021 16:21 Ответить
Включила дурочку....Какой из Михуила "украинец" или гражданин Украины ?? Грузина задержали в Грузии по обвинении в преступлениях совершенных в Грузии и там грузинский суд его осудил! Что Денисовой больше не о ком заботиться? Пора заканчивать эти мутные игры!
показать весь комментарий
08.11.2021 16:26 Ответить
У карлсоношвили гражданство одно - Украинское.
показать весь комментарий
08.11.2021 17:10 Ответить
Вот интересно…. Вдруг завтра Янукович где то у нас объявится с российским паспортом…., вернём в рашу по первому требованию
показать весь комментарий
08.11.2021 16:27 Ответить
что они несут, какое лечение может быть при голодании, если пациент сам себя загоняет
показать весь комментарий
08.11.2021 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Vvt-3jovew&t=0s Провал резидента: медиа-компания по "голодовке" Саакашвили накрылась медным тазом

показать весь комментарий
08.11.2021 16:30 Ответить
Саакашвили сам говорит, что он провел прекрасные реформы, поставил страну на путь справедливости и демократии, выходит, ему нечего боятся своего же детища.

И вообще, Грузия поддерживает нас на всех международных площадках, никаких претензий к ним нет. Из этого вопрос, вы что там, утырки зеленые, вообще обдолбались, из-за дружка клована хотите нас с грузинами поссорить?!
показать весь комментарий
08.11.2021 16:37 Ответить
Хто б так про жителів України потурбувався...
показать весь комментарий
08.11.2021 16:39 Ответить
Зачем Карлсону украинский паспорт вернули? В стране своих проблем мало? Неужели только потому, что 'этот прохиндей обливал грязью Порошенко*
показать весь комментарий
08.11.2021 16:47 Ответить
Та вже як так просять державні чини, та не турбуються за поранених військових і забезпечити їм надійне лікування, а забезпечити найвище лікування Міші, який йшов дестабілізувати Грузію, то припишіть йому зеленьку і мастіть ними коки кожен день.
показать весь комментарий
08.11.2021 16:54 Ответить
По сообщениям СМИ его вывезли с тюрьмы на вертолете.
показать весь комментарий
08.11.2021 17:03 Ответить
вот *****. у нас сотни полит заключенных но она только о мишке беспокоится. да он голодает так же как савченко)))
показать весь комментарий
08.11.2021 18:47 Ответить
коли ти останній раз ***** турбувала щодо кримських татар чи інших політичних в'язнів кремля над якими знущаються кацапські свинособаки.
показать весь комментарий
08.11.2021 20:53 Ответить
 
 