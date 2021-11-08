Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова
Здоровье председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили, голодающего 39-й день, стремительно ухудшается.
Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в г. Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону в любую минуту", - говорится в сообщении.
Денисова призывает грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.
"Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсоналу учреждения для предотвращения наступления летального исхода. Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов не что иное как способ лишения его жизни", - отметила омбудсмен.
"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье. Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь", - подытожила Денисова.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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Сейчас методички поступят и вам и нам объяснят.
ел, шутил, мёд - пиво пил...
чуть пюре- пересолил,
а харчо... чуть-чуть кислил
С какого перепугу преступника должны выпускать на основании того, что он сам занимается членовредительством?
Нихрена не делаешь, спишь сколько влезет, диетический хавчик, телевизор, компьютер - голубая мечта каждого зебила.
И вообще, Грузия поддерживает нас на всех международных площадках, никаких претензий к ним нет. Из этого вопрос, вы что там, утырки зеленые, вообще обдолбались, из-за дружка клована хотите нас с грузинами поссорить?!