Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации: ее будут выдавать врачи

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Соответствующая форма № 028-1/о "Заключение врача касательно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению была утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минздрава.

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок", утвержденного приказом Минздрава от 16 сентября 2011 № 595, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 за № 1159/19897 (в редакции приказа Минздрава от 11 октября 2019 № 2070).

Минздрав ранее уже публиковал разъяснения, какие существуют противопоказания к прививке против коронавирусной болезни. Их полный перечень можно найти по ссылке.

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Напомним, что постоянные противопоказания могут быть лишь в отношении прививки конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.