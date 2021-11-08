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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации: ее будут выдавать врачи

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации: ее будут выдавать врачи

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Соответствующая форма № 028-1/о "Заключение врача касательно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению была утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу  Минздрава.

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок", утвержденного приказом Минздрава от 16 сентября 2011 № 595, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 за № 1159/19897 (в редакции приказа Минздрава от 11 октября 2019 № 2070).

Минздрав ранее уже публиковал разъяснения, какие существуют противопоказания к прививке против коронавирусной болезни. Их полный перечень можно найти по ссылке.

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Напомним, что постоянные противопоказания могут быть лишь в отношении прививки конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899)


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Топ комментарии
+17
Нарешті. Не пройшло і півроку вакцинації. Злочинці.
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08.11.2021 15:38
+13
Лично мне как-то все равно примет это мир с Европой или нет. Я живу и работаю в Украине. И мне важно, чтобы людей не сегрегировали и не выкручивали руки именно здесь - в Украине. Ну а для Вас всегда остается возможность вакцинироваться на свой страх и риск.
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08.11.2021 15:40
+6
Добрий день. Повідомите, як вирішиться у Вашої дружини на роботі ?

У нас же медпрацівники подали колективний позов (звичайно, не всі, а група), бо їм було дано термін до 15.10., тоді перенесли на 15.11., інакше - усунення від праці без збереження зарплатні.

Уряд скасував розпорядження, не чекаючи 15.11.
8 000 людей залишилися працювати.
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08.11.2021 15:54
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Интересно,такую справку Европа и мир примут?
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08.11.2021 15:33 Ответить
Людям з кількома хронічними захворюваннями це не дуже цікаво
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08.11.2021 15:35 Ответить
Лично мне как-то все равно примет это мир с Европой или нет. Я живу и работаю в Украине. И мне важно, чтобы людей не сегрегировали и не выкручивали руки именно здесь - в Украине. Ну а для Вас всегда остается возможность вакцинироваться на свой страх и риск.
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08.11.2021 15:40 Ответить
Пізно.
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08.11.2021 15:33 Ответить
Знаючи лікарів,це не поганий додаток до заробітної платні...
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08.11.2021 15:33 Ответить
Нарешті. Не пройшло і півроку вакцинації. Злочинці.
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08.11.2021 15:38 Ответить
Тебе ще ковід не з'їв?
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08.11.2021 15:39 Ответить
Избыточная смертность от этой обычной ОРВИ - около2.5 раза. Только вчерась общался с судмедэкспертом на эту тему.
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08.11.2021 15:50 Ответить
Даже не спорю и верю. Вопрос может только стоять в причине этой самой смертности.
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08.11.2021 15:51 Ответить
Излишняя смертность не возникла из воздуха. Если обобщить весь разговор, то в 2019 году на условный город в 100 тыс. населения умирало около 160-200 чел. в месяц. Сейчас в 2021 где-то 400-500 чел. в месяц. Разница и есть смертность от ковида, особенно учитывая миграцию и убыль населения с 2019 года.
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08.11.2021 15:58 Ответить
А я разве пишу что из воздуха она произошла? У меня даже и в мыслях такого не было. Безусловно вирус спровоцировал заболевание. Т.с. стал причиной. А вот что стало следствием смертности - совсем другой вопрос. И ответ, как на мой взгляд (не претендую что я полностью прав, но стоит поразмыслить) , кроется в протоколе лечения который рекомендовал ВОЗ и принял к действию наш МОЗ.
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08.11.2021 17:02 Ответить
Из личного опыта болезни близких и друзей - нет единого протокола лечения. В этом и подлость ковида. Многим приходится подбирать действенные лекарства. И размер кошелька здесь не играет решающего значения.
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08.11.2021 18:54 Ответить
Есть. Он на сайте МОЗ опубликован и с ним при желании можно ознакомится. А те кто лечится так как Вы описали обычно вылечивается и в большинстве своем в больницу даже не попадают..
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08.11.2021 19:06 Ответить
Врачи начали отказываться от протокола МОЗ где-то в январе-феврале 2020, когда накопили опыт по зимней волне. И лечиться дома можно и даже лучше, если у вас позволяют это средства. За время болезни я насмотрелся таких глюков-подарков ковида, что мне искренне стало жалко врачей и сестер. За некоторыми больными нужен непрерывный круглосуточный контроль. В условиях отделения, где 2 дежурных врача и 5 сестер на 100 больных такое обеспечить нереально. Если у них таких в отделении хотя-бы 30% - можно поехать кукухой. Плюс технический кислород в отделениях не самое лучшее при обширном поражении легких. Нужны хорошие концетраторы, которых в больницах мизер.
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08.11.2021 19:33 Ответить
На лечение дома гораздо меньше средств уходит чем на лечение в больнице ИМХО. Тут вон писали что в больнице одноразовый ценник стартует от 5-8 штук гривен. И на счет начали отказываться - возможно Вы и правы, но далеко не все. И вон недавно с гоном статья здесь на цензоре была в отношении подобных "отказников". Ну а кислород - вообще крайняя мера. И думаю он далеко не безопасен как бы. Ну а 2 врача и 5 медсестер на 100 больных как бы результат всех наших медицинских реформ за 30 лет.
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08.11.2021 19:50 Ответить
Это не результат реформ, а результат сокращения расходов за 2 последних года. Долги по зарплатам врачам с начала года выросли на 430% даже при уменьшенных с нового года ставках. В 2018 году на медицину выделяли около 5% ВВП, сейчас 2.7%. Этим летом у нас ушла большая часть семейных врачей. И реформы тут не имеют никакого отношения к банальному воровству зеленой власти.

И кислород очень важен, но только "правильный" -- медицинский. И самый оптимальный способ его обеспечить -- кислородный концетратор. Хороший аппарат позволяет произвести до 5 литров медицинского кислорода в минуту и понятно регулировать его дозу. Только с помощью кислородных концетраторов нам удалось вытащить своих стариков 80+ с обширным поражением легких. И дома не дешевле - вы платите абсолютно за все. Просто дома легче обеспечить необходимое внимание и уход, только нужно быть готовым потратиться на оборудование и лекарства.
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08.11.2021 20:07 Ответить
А Вы в учет совсем не берете сколько больниц сократилось до этого? Хотя бы взять сколько сократили в результате очередной медицинской реформы Супрун? Ну и в больницах так же точно нужно платить и за внимание и за уход и за абсолютно все. Понятно что не в кассу больницы. Вы же в Украине живете. Должны знать как у нас в больницах принято.
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08.11.2021 20:22 Ответить
При Супрун не закрыли ни одной больницы. Что это фейк признал и сам Шмыгаль. Была официальная информация от кабмина. А вот сейчас закрывают массово и клиники и отделения, т.к тупо не хватает средств на их содержание. Без денег содержать клинику не получается.

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08.11.2021 20:31 Ответить
А спроси у него, пару лет назад причину смерти инфаркт с перитонитом -он тоже относил к смертности от ОРВИ , а при. дтп как сопутствующим заболеванием
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08.11.2021 16:09 Ответить
Причем здесь это? У нас инфарктов и ДТП стало в 2.5 раза больше? Статистику не надуришь. Писать в бумажку можно что угодно, но рост в 2.5 раза говорит сам за себя.
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08.11.2021 16:12 Ответить
сердечников в разы больше, и никто не истерит и доп фодов не выделяют
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08.11.2021 17:32 Ответить
Увеличение смертности в 2.5 раза - этого мало чтобы включать логическое мышление? Тогда не утруждайтесь.
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08.11.2021 18:55 Ответить
неправильно говорити про збільшення смертності від орві в 2,5 рази. Треба порівнювати загальну смертність по рокам. Бо причини можна записувати в статистику і так і сяк. головний паталогоанатом сказав в інтерью на початку 2020: померти від ковіду і померти з ковідом - не одне й те саме. Бо присутність ковіду дає тест, що дуже неточний. Чи Ви думаєте, що ляшко про це не знає? Йому дали завдання зробити епідемію - він її зробив. (епідемія - значне поширення певної хвороби на визначеній території, коли значна частина населення хворіє).
І протокол лікування вироблений таким чином, аби не всі вижили. Взяти хоча б "боротьбу" з температурою - небезпечна для життя температура як виявляється починається з 41градуса за цельсієм - https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3198/garyachka
Як розповідала мені сімейний лікар, вони успішно лікують більшість випадків з ковідом саме амбулаторно не застосовуючи отих дорогих і часто шкідливих препаратів із протоколу ліквання. Мої близькі родичі перележали ковід вдома. Як розповідав брат: заразився напевно від споживання рибної продукції готової до вживання. Певно ті, що переробляли і фасували, були носіями інфекції. Ось де треба берегтись. А ляшки карантинять по своєму скудоумію.
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09.11.2021 00:57 Ответить
Добрий день. Повідомите, як вирішиться у Вашої дружини на роботі ?

У нас же медпрацівники подали колективний позов (звичайно, не всі, а група), бо їм було дано термін до 15.10., тоді перенесли на 15.11., інакше - усунення від праці без збереження зарплатні.

Уряд скасував розпорядження, не чекаючи 15.11.
8 000 людей залишилися працювати.
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08.11.2021 15:54 Ответить
Ооо, молодці!
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08.11.2021 16:06 Ответить
Сьогодні моя невістка, що працює вихователем у дитсадку отримала на руки наказ про відсторонення через небажання вакцинуватися. Профспілки щось там радять, але реально допомагати не поспішають.
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09.11.2021 00:34 Ответить
А наказ на щеплення дали ? Працівники повинні вимагати від роботодавця цей документ і з ним йти до юриста.
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09.11.2021 09:30 Ответить
чиновники (з відділу освіти) хитро підставляють директорів та завідуючих виховними закладами. Бо всі розпорядження в усному режимі. А ще (певно Ви, як не житель України не знаєте) підбирають на керівників цих закладів людей з угодницькою позицією, без власних поглядів і переконань. І от такій людині страшно і роботу втратити. І під суд не хочеться. Бо налякали великим штрафами. А завідуюча хоч і отримує більше за вихователя, але ж не вдвічі.
Невістка засмучена: пять років сиділа в декреті, тільки но пропрацювала півроку і на тобі - знову без роботи. нічого - ми переживем з Божою поміччю і цю прикрість.
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11.11.2021 02:09 Ответить
Добрий день.

Володимире Павловичу.

От. Вся справа в тому, що вони знають, що ці розпорядження не законні, тому й віддають їх в усній формі, бо "слова к делу не пришьешь" (с).

Хоча, я вважаю, що й той наказ про відсторонення можна оскаржити вже.
Розумію, що багато людей не хочуть зв'язуватися, псувати нерви і тратити гроші на юриста.

Головне - здоров'я. Бажаю Вам і Вашій родині усього доброго і сил перейти цей час. Це не може тривати безкінечно і має чимось закінчитися. Сподіваюся, що здоровий глузд, який залишився у мізерній кількості, переможе.
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13.11.2021 11:09 Ответить
Бідне, господь не дав розуму. Випишить йому цю довідку на зворотній стороні довідки з психлікарні.
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08.11.2021 15:45 Ответить
А хтось знає хоч одного посадовця, депутата, високопосадового чинушу, який помер від корони?
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08.11.2021 18:44 Ответить
В Італії через заповненість лікарень з хворими на ковід розпочалась боротьба з антиваксами. Майже всі хворі у лікарнях без щеплення. У Німеччині взагалі кажуть, що не будуть навіть приймати до лікарень невакцинованих.

Хвашизди італійські та німецькі не дають йолопам завчасно врізати дуба та зривають ху#ловську антиваксерну пропагандистку війну проти людства! Хвашизди!
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09.11.2021 01:24 Ответить
 
 