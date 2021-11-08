Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации: ее будут выдавать врачи
Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19.
Соответствующая форма № 028-1/о "Заключение врача касательно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению была утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минздрава.
Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок", утвержденного приказом Минздрава от 16 сентября 2011 № 595, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 за № 1159/19897 (в редакции приказа Минздрава от 11 октября 2019 № 2070).
Минздрав ранее уже публиковал разъяснения, какие существуют противопоказания к прививке против коронавирусной болезни. Их полный перечень можно найти по ссылке.
Напомним, что постоянные противопоказания могут быть лишь в отношении прививки конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.
В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.
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Як розповідала мені сімейний лікар, вони успішно лікують більшість випадків з ковідом саме амбулаторно не застосовуючи отих дорогих і часто шкідливих препаратів із протоколу ліквання. Мої близькі родичі перележали ковід вдома. Як розповідав брат: заразився напевно від споживання рибної продукції готової до вживання. Певно ті, що переробляли і фасували, були носіями інфекції. Ось де треба берегтись. А ляшки карантинять по своєму скудоумію.
У нас же медпрацівники подали колективний позов (звичайно, не всі, а група), бо їм було дано термін до 15.10., тоді перенесли на 15.11., інакше - усунення від праці без збереження зарплатні.
Уряд скасував розпорядження, не чекаючи 15.11.
8 000 людей залишилися працювати.
Невістка засмучена: пять років сиділа в декреті, тільки но пропрацювала півроку і на тобі - знову без роботи. нічого - ми переживем з Божою поміччю і цю прикрість.
Володимире Павловичу.
От. Вся справа в тому, що вони знають, що ці розпорядження не законні, тому й віддають їх в усній формі, бо "слова к делу не пришьешь" (с).
Хоча, я вважаю, що й той наказ про відсторонення можна оскаржити вже.
Розумію, що багато людей не хочуть зв'язуватися, псувати нерви і тратити гроші на юриста.
Головне - здоров'я. Бажаю Вам і Вашій родині усього доброго і сил перейти цей час. Це не може тривати безкінечно і має чимось закінчитися. Сподіваюся, що здоровий глузд, який залишився у мізерній кількості, переможе.
Хвашизди італійські та німецькі не дають йолопам завчасно врізати дуба та зривають ху#ловську антиваксерну пропагандистку війну проти людства! Хвашизди!