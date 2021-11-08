Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО

Польша отразила попытку прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока, собравшимися со стороны Беларуси, сообщило Министерство внутренних дел Польши. Но белорусские силовики ведут новые группы мигрантов, пытающихся прорвать границу, передает Польша.

В МВД Польши пишут, что польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, заверяют в ведомстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

На этих кадрах видно, что мигрантов и вооруженных силовиков разделяет колючая проволока. Периодически в сторону польских военных летели какие-то предметы.

Позже пограничники сообщили, что белорусские силовики ведут к границе еще одну большую группу мигрантов – и вона предприняла попытки прорваться на территорию Польши.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

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