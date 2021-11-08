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Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО

Польша отразила попытку прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока, собравшимися со стороны Беларуси, сообщило Министерство внутренних дел Польши. Но белорусские силовики ведут новые группы мигрантов, пытающихся прорвать границу, передает Польша.

В МВД Польши пишут, что польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, заверяют в ведомстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

На этих кадрах видно, что мигрантов и вооруженных силовиков разделяет колючая проволока. Периодически в сторону польских военных летели какие-то предметы.

Позже пограничники сообщили, что белорусские силовики ведут к границе еще одну большую группу мигрантов – и вона предприняла попытки прорваться на территорию Польши.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Читайте также: В Польше созывают войска территориальной обороны из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5259) мигранты (980) нелегалы (452) Польша (8403)


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Топ комментарии
+74
водометы подгоните и теплолюбивые дети гор все сами поймут
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08.11.2021 15:48
+60
Куди Лука буде гнати це стадо, яке не пускає Польща і яке постійно збільшується?
В Україну?
А наш презік зайнятий відосиками, тренажерами і боротьбою з політичними опонентами.
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08.11.2021 15:53
+57
КТО-ТО ЕЩЁ СОМНЕВАЕТСЯ , что все мигрантские кризисы в Европе родом из Кремля ????

обьяснить это бы дуре Меркель
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08.11.2021 16:13
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Страница 4 из 4
Решение простое..найти сотню уже пролезших моджахедов, пообещать им таньга маньга за каждую пару ушей прорвавшегося мигранта..и чуть что это не Польша это мигранты выясняют отношения между собой..
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08.11.2021 21:44 Ответить
Polscy strażnicy graniczni muszą wieszać smalec tam, gdzie gromadzi się ten czerw. To jest śmierć dla muzułmanów!
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08.11.2021 22:18 Ответить
БОже что за бред!? Что из себя представляют эти европедожопые анклавы, что даже границы свои защитить не могут от безоружных бродяг?? Позор! И эти наши друзья, с радостью нас бы уже давно слили паРаше, если бы не великие Амеры!!!!...
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08.11.2021 22:27 Ответить
Кацапи дуже стурбовані тим, що Європа надає притулок цим диким абізянам, але ж вони навіть не здогадуються, що це саме політика кремлівських геббельсів створює усю цю мусульманізацію Європи.
Навіть ті кацарилі, хто ніколи не був у Парижі та Берліні, дуже незадоволені кількістю нелегалів та чорних у Європейських столицях. А це свідчить про те, що сама проблема та її роздмухування, мають одне коріння. Я, наприклад, одразу розумію, що дописувач - кацап, коли він сидячи у своєму Мухосранську розказує, як його бісять чорношкірі та араби на Єлісейських полях.
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08.11.2021 22:29 Ответить
А цо в Панів свинячої мочі не має на. Фермах!? Привезти говновозами поросячої сечі, і бранзбойтами поливать усіх бажаючих прорвати кордон!!
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08.11.2021 22:38 Ответить
грёбаные управляемые биороботы откуда они берутся
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08.11.2021 23:03 Ответить
точнее неуправляемые...
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08.11.2021 23:06 Ответить
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08.11.2021 23:35 Ответить
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12.11.2021 19:11 Ответить
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12.11.2021 19:25 Ответить
Очень сложная и скользкая ситуация. Путин поставил ЕС в настоящую вилку без хорошего исхода, в цугцванг. Если они пропустят мигрантов, то их будет все больше и больше, и в долгосрочной перспективе ЕС распадется под тяжестью нахлебников. Если применят силу, а их иначе не остановить, то будут бунты внутри ЕС всех предыдущих толп нахлебников с медиа-поддержкой всех раша-рупоров. И ЕС тоже ППЦ. Но 2-й вариант предпочтительнее. Поскольку, после него есть шанс выкарабкаться, хоть и с немалой кровью.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
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08.11.2021 23:42 Ответить
Це на якій мові?
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09.11.2021 12:05 Ответить
коля. ты наверное удмурт, или коряк.
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09.11.2021 00:46 Ответить
Поясни свою тупой высер. Как ты к этому умозаключению пришел?
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09.11.2021 12:02 Ответить
путин вообще играет тонко, нагло и разнообразно. Этого у него не отнять. На то он и х..ло.

Это у нас только два политических приема - зрада и перемога. В последнее время, в основном, вообще только зрада, с подвидами.
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09.11.2021 01:24 Ответить
Коля, не сци в кухоль, фсьо порєшаєм.
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09.11.2021 16:30 Ответить
Як на мене, пора застосувати Україно-Польсько-Литовський батальон.
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08.11.2021 23:58 Ответить
100%.

И использовать травматическое оружие. Для начала. А там как пойдёт.

Это шобло тупых муслимов стоит утилизировать. Хай идут у себя шатают правительство, но ведь там сцыкотно.
Благо поляки реально вменяемые, и не массово не заражены толерастией...
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09.11.2021 00:48 Ответить
А Европа озабоченая?))
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09.11.2021 04:24 Ответить
Европа больна. Да и через один прокацапская...
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09.11.2021 11:09 Ответить
та млин ... кто пустил - РБ? .. вот в РБ пускай и остаются .. им там вообще и положено оставаться
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09.11.2021 17:07 Ответить
вот тут бы полякам не плохо было бы принудительно выслать взад всех болотных хороняк на менцкие болота.
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09.11.2021 00:43 Ответить
та не тут так надо
На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул2 - и выстрелил в упор.
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09.11.2021 01:14 Ответить
Ну они пока что на чужой земле. Вот когда кто-то через колючку перелезет, вот тогда и можно будет.
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09.11.2021 08:42 Ответить
путин очень разнообразил свои подходы в последний год.
очень хитрожопый игрок
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09.11.2021 01:25 Ответить
Хто такое пукин? *****!!
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09.11.2021 07:45 Ответить
их всех назад бульбафюреру или в бензоколонку . а им германию подавай . хрен вам в жопу . в тайгу всех создавать иракский халифат там места всем хватит . правда работать придется . а в германии пособие дадут в 1000евро и можно не работать . а ***** будет еще одна ..союзная республика .. --- всех в сибирь . она большая места всем хватит
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09.11.2021 06:39 Ответить
В Сибирь их надо спасать горящие до сих пор Тайгу и Тундру... за миску супа,как при Джугашвили в ГУЛАГе
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09.11.2021 07:02 Ответить
А почему бы им не пойти к шайге, строить в тайге города миллионники? Это ж он их сирийские города спас в хлам, когда коврово бомбометал.
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09.11.2021 08:29 Ответить
скоро вони попруть сюди, а тут зелена влада
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09.11.2021 08:34 Ответить
Дикуни знищать західну Європу якщо їх не почати відстрілювати.
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09.11.2021 08:40 Ответить
Це ще не все... Якщо мігранти не пройдуть, бацька почне шукати іншого притулку для мігрантів. І тоді вони можуть опинитись в Україні...
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09.11.2021 08:43 Ответить
Подогнать водометьІ и залить ету бьІдлоту водой, а еще лучше краской какой нибудь вонючей.
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09.11.2021 08:51 Ответить
Підігнати гівномети і пуляти під тиском ... атм.
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09.11.2021 12:32 Ответить
Пусть россияне забирают своих единоверцев, у них же 30% мусульман в ерефии.
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09.11.2021 08:52 Ответить
нашему миду стОит выразить полную поддержку соседу. да и пару-тройку пожарных машин тоже перегнать не трудно было бы на тот участок.
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09.11.2021 16:02 Ответить
ЗЕбанда это ставленники рф. О чем вы говорите. Они поддерживают путина 178115
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10.11.2021 12:01 Ответить
Это вторжение на территорию Европейского Союза. Это спецоперация рф. Они заселяют ЕС своими боевиками. До час Ч это обычные граждане, они работают и живут как все. Наступит момент, когда в тылу Германии, Франции активизируется боевые отряды зеленых человечеков. Например в тот момент, когда путин будет вводить войска на территорию Украины, стран Балтии, Польшу. В этот момент начнется хаос в столицах ведущих европейских стран.. Им будет не до востока.. У россии есть опыт молниеносного захвата территорий. Они провернули это на территории украинского Крыма, и чуть позже вторглись с востока, в луганскую область. И вот так же впереди щли женщины с детьми, путин не скрывал их методологию. Кроме того, сейчас путин глумится над ЕС и НАТО, демонстрация для нас, стран Балтии, Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, что никакое НАТО вас не защитит даже от агрессивных беженцев, не то , что чужой армии. Сейчас очень важно ЕС помочь Польще отбить эту атаку , закрыть свои границы несмотря ни на что. Иначе будет удар по Украине с севера, вторжение и дальше будут продвигаться по вглубь Европы.
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10.11.2021 12:07 Ответить
Угу... то есть эти 10000 это супероперация путена, из-за которой развалится ЕС.
А кризис 2 года назад, когда в ЕС въехало около 7 миллионов беженцев - это чья спецоперация была? Тоже путена?
Не преувеличивайте его роль.
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14.11.2021 21:55 Ответить
прикордонники і військові що охороняють наш кордон - не бійтеся стреляти якщо нахабно проривають кордон України . ми не ЄС і нам не шкода ворога - вже 7 років як йде війна і гинуть наші військові.
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10.11.2021 21:14 Ответить
А стрелять на поражение,не пробовали? Очень эффективно и доходчиво! Сразу всё проясняется и понимается! И через 5-7 минут около границы никаких теплолюбивых приматов!!
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11.11.2021 20:26 Ответить
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14.11.2021 22:26 Ответить
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